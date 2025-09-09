High School Football Week 4 Schedule: Springboro at Wayne, Hamilton at Lakota East, Springfield at Miamisburg

Week 4
All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted
Wednesday, Sept. 10
Phoenix Foxfire at Stivers
Thursday, September 11
Edgewood at Fenwick
Withrow at Dunbar
Northridge at Lehman Catholic
Friday, Sept. 12
Alter at Trotwood Madison
Credit: David Jablonski
Credit: David Jablonski
Ansonia at Tri-County North
Arcanum at Bradford
Badin at St. Francis DeSales
Beavercreek at Northmont
Bellefontaine at Benjamin Logan
Bethel at Troy Christian
Bellbrook at Chaminade Julienne
Brookville at Waynesville
Butler at Sidney
Carlisle at Valley View
Carroll at Northwest
Catholic Central at West Liberty-Salem
Cedarville at West Jefferson
Centerville at Fairmont
Coldwater at Anna
Colerain at Middletown
Covington at Miami East
Dayton Christian at Middletown Madison
Delphos St. John’s at Marion Local
Dixie at Preble Shawnee
Eaton at Oakwood
Edgewood at Fenwick
Fairbanks at Greeneview
Fairborn at Greenville
Franklin at Talawanda
Credit: Bryant Billing
Credit: Bryant Billing
Graham at Urbana
Greenon at Triad
Hamilton at Lakota East
Indian Lake at London
Jonathan Alder at North Union
Kenton Ridge at Shawnee
Lakota West at Princeton
Madison Plains at Mechanicsburg
Mason at Oak Hills
McNicholas at Roger Bacon
Meadowdale at North College Hill
Miamisburg at Springfield
Milton-Union at Riverside
Minster at Parkway
Mississinawa Valley at National Trail
Monroe at Ponitz
New Bremen at Versailles
Northwestern at Tecumseh
Piqua at Troy
Ross at Wilmington
Springboro at Wayne
St. Henry at Fort Recovery
Credit: David Jablonski
Credit: David Jablonski
Stebbins at Tippecanoe
Sycamore at Fairfield
Tri-Village at Twin Valley South
Troy Christian at Bethel
West Carrollton at Xenia
West Jefferson at Cedarville
West Liberty-Salem at Catholic Central
Saturday, September 13
Belmont at Gamble Montessori
Woodward (Cincinnati) at Thurgood Marshall