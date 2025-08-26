High School Football Week 2 Schedule: Fairmont at Trotwood-Madison, Wayne at Pickerington Central and more

Photos from Wayne's 31-24 win over Fairfield in a nonconference game on Friday, Aug. 22 at Heidkamp Stadium in Huber Heights. The Warriors scored a late touchdown and held on to win. BRYANT BILLING / STAFF

Credit: Bryant Billing

Credit: Bryant Billing

Photos from Wayne's 31-24 win over Fairfield in a nonconference game on Friday, Aug. 22 at Heidkamp Stadium in Huber Heights. The Warriors scored a late touchdown and held on to win. BRYANT BILLING / STAFF
Sports
By
1 hour ago
X

Week 2

All games scheduled for 7 p.m. unless otherwise noted

Thursday, Aug. 28

Catholic Central at Troy Christian

Talawanda at Meadowdale

Friday, Aug. 29

Africentric at Minster

Anna at Fort Loramie

Ansonia at Preble Shawnee

Arcanum at Tri-County North

Badin at Dixie Heights

Bellefontaine at Bellbrook

Bethel-Tate at Dayton Christian

Brookville at Springfield Shawnee

Butler at Stebbins

Centerville at St. Xavier

Cedarville at East Clinton

Hamilton Mayor Pat Moeller tosses the coin before Hamilton and Badin face off on week one of high school football Friday, Aug. 22, 2025 at Virgil M. Schwarm Stadium in Hamilton. Badin won 38-20. NICK GRAHAM/STAFF

Credit: Nick Graham

icon to expand image

Credit: Nick Graham

Chillicothe at London

Chaminade Julienne at Withrow

Cincinnati Woodward at Beavercreek

Clinton Massie at Coldwater

Columbus Academy at Jonathan Alder

Delphos St. John’s at Lima Central Catholic

Dunbar at Big Walnut

Edgewood at Springboro

Fairbanks at Indian Lake

Fairfield at Middletown

Fairmont at Trotwood-Madison

Fort Recovery at Allen East

Graham at Milton-Union

Greeneview at Waynesville

The Greenon High School football team beat Shawnee High School 34-14 on Friday, Aug. 22 in Springfield. MICHAEL COOPER/STAFF

icon to expand image

Greenon at Northwestern

Hamilton at Sycamore

La Salle at Northmont

Liberty Union at North Union

Madison Plains at Grove City Christian

Marion Local at Crestview

Mason at Lakota West

McNicholas at Wheelersburg

Mechanicsburg at Urbana

Miami East at Carlisle

Miamisburg at Dublin Coffman

Middletown Madison at Madeira

Mississinawa Valley at Dixie

Monroe at Fenwick

New Bremen at Covington

Newark Catholic at West Jefferson

Northeastern at Riverside

Northridge at Kenton Ridge

Oak Hills at Lakota East

Oakwood at Bethel

The Tippecanoe High School football team beat Bellbrook 21-0 on Friday, Aug. 22 at Miami Valley South Stadium. NICK FALZERANO / CONTRIBUTED PHOTO

icon to expand image

Parkway at Jefferson

Piqua at Tippecanoe

Ponitz at North College Hill

Princeton at Colerain

Richmond (IN) at Eaton

Ross at Thurgood Marshall

Southeastern at Lehman Catholic

Sidney at Fairborn

St. Henry at Archbold

Taft vs. Alter at Miamisburg High School

Tri-Village at National Trail

Triad at Bucyrus

Twin Valley South at Bradford

Valley View at Franklin

Walsh Jesuit at Springfield

Hamilton and Badin face off on week one of high school football Friday, Aug. 21, 2025 at Virgil M. Schwarm Stadium in Hamilton. Badin won 38-20. NICK GRAHAM/STAFF

Credit: Nick Graham

icon to expand image

Credit: Nick Graham

Wayne at Pickerington Central

West Carrollton at Greenville

West Liberty-Salem at Benjamin Logan

Xenia at Troy

Versailles at Cincinnati Hills Christian Academy

Saturday, Aug. 30

Aiken at Belmont, noon, Welcome Stadium

Stivers at C4 Eagles, 7 p.m.

In Other News
1
Reds will play Red Sox on Opening Day for first time in 2026
2
McCoy: Reds blanked in opener against Dodgers, fall 2½ games back of...
3
Reports: Bengals, Hendrickson agree to raise for 2025
4
Bengals make first round of cuts ahead of Tuesday’s deadline
5
Who’s your pick? Vote for the Dayton Daily News Athlete of the Week

About the Author