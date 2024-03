Girls basketball: Who made the Division III, IV all-state teams?

DIVISION III

Player of the Year: Kamryn Grant, Columbus Africentric

Coach of the Year: Rocky Houston, LaGrange Keystone

First Team: Maddie Moody, Kettering Alter, 6-0, jr., 17.4; Megan Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 19.6; Kamryn Grant, Columbus Africentric, 5-11, sr., 17.0; Olivia Skillings, Mechanicsburg, 5-8, sr., 15.0; Sienna Allen, Portsmouth, 6-0, So., 15.8; Payton Johnson, Peebles, 5-7, Sr., 22.9; Lyv Lindeman, Delphos Jefferson, 5-7, sr., 24.2; Katie Kaufman, Ottawa-Glandorf, 6-0, sr., 13.1; Lauren Miller, Belmont Union Local, 5-8, sr., 19.0; Chelsea Johnson, Warrensville Heights, 5-9, sr., 11.5; Alyssa Geiser, Apple Creek Waynedale, 5-7, sr., 13.1.

Second Team: Maggie Stephenson, Waynesville, 5-7, so., 11.6; Maliyah Lofton, Canal Winchester Harvest Prep, 5-6, so., 17.0; Natiah Nelson, Columbus Africentric, 5-10, sr., 13.0; Emma Sayre, Portsmouth West, 5-2, Sr., 16.1; Emerson Gray, Liberty Center, 5-7, sr., 16.0; Leah Bourquin, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-8, jr., 8.9; Emmie Duskey, Beverly Fort Frye, 5-4, jr., 14.2; Brooklyn Barber, LaGrange Keystone, 5-9, jr., 13.3; Caitlin Titler, Wooster Triway, 5-8, sr., 18.4; Addison Rhodes, Columbiana Crestview, 5-11, soph., 20.4.

Third Team: Katie Berrey, Waynesville, 5-7, so., 11.7; Sierra Brinson, New Lebanon Dixie, 5-11, sr., 19.5; Jenna Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 5-6, jr., 16.9; Elizabeth Zimmerman, Cincinnati Country Day, 5-8, sr., 14.9; Daysha Reid, Portsmouth, 5-7, Jr., 14.7; Grace Walton, Upper Sandusky, 5-2, jr., 14.3; Kelly Crites, Sherwood Fairview, 5-11, jr., 19.0; Elizabeth Dunmire, Cleveland Villa Angela-St. Joseph, 6-0, so., 19.5; Naomi Keib, Smithville, 6-0, sr., 14.2; Aira Regan, Doylestown Chippewa, 5-8, soph., 12.4.

Special Mention: Kayla Buehler, Pemberville Eastwood, 5-7, sr., 18.0; Raegan Heck, Castalia Margaretta, 5-10, jr., 7.7; Annika Labaki, Bellville Clear Fork, 5-6, sr., 10.5; Mira Holt, North Robinson Colonel Crawford, 5-7, jr., 11.1; Caroline Sheldon, Bucyrus Wynford, 5-3, fr., 12.4; Savana Brooks, Harrod Allen East, 5-8, sr., 14.4; Paige Williamson, Rockford Parkway, 5-7, sr., 13.3; Makenna Moritz, Genoa Area, 5-9, fr., 13.0; Lexi Moore, Haviland Wayne Trace, 6-1, so., 10.0; Mel Blubaugh, Bellville Clear Fork, 5-8, jr., 9.5; Karysn Erford, Ottawa-Glandorf, 5-8, so., 12.8; Brook Dennison, Bucyrus, 5-8, sr., 12.6; Riley Smith, Kettering Alter, 6-2, Sr., 14.6; Maryn Gross, Casstown Miami East, 5-6, sr., 9.9; Kylie Wells, Middletown Madison, 6-0, sr., 14.1; Jenna Dirksen, Versailles, 5-9, sr., 9.3; Ali Winchester, Norwood, 5-4, sr., 17.4; Kenlie Jones, Seaman North Adams, 5-2, Sr., 13.5; Kate Ball, Chesapeake, 5-6, jr., 16.0; Camille Hall, South Point, 5-8, sr., 14.0; Emma Garrison, Adena, 5-8, sr., 16.3, Addison West, Lynchburg-Clay, 5-9, sr., 16.4; Airah Lavy, Nelsonville-York, 5-10, sr., 22.5; Brenlee Cottrill, Federal Hocking, 5-5, fr., 15.4; Skylar Zimmerman, South Webster, 5-6, sr., 19.2; Abigail Adkins, Johnstown-Monroe, 5-10, sr., 17.8; Leila Carter, Columbus International, 5-7, so., 32.1; Kayla Larimore, Centerburg, 5-10, jr., 19.2; Addie DeLong, Mechanicsburg, 5-7, sr., 18.9; Kya Masloski, West Lafayette Ridgewood, 5-7, sr., 11.9; Kenli Norman, Byesville Meadowbrook, 5-7, sr., 15.3; Brynn McKeever, Rayland Buckeye Local, 5-8, sr., 15.9; Kaleigh Norris, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-9, jr., 7.0; Kianna O’Brien, Beverly Fort Frye, 5-8, sr., 11.1; Lakyn Vinskovich, Belmont Union Local, 5-10, so., 11.0; Julia Jaenke, Cuyahoga Heights, 5-8, sr., 18.7; Ava Gabriel, Wickliffe, 5-6, jr., 20.5; Brooke Lehmkuhl, Wellington, 6-0, jr., 11.6; Ashlyn Dyson, Brooklyn, 5-7, sr., 22.4; Luvrain Gaskins, Columbiana Crestview, 6-1, jr., 16.1; Destiny Dulkoski, Massillon Tuslaw, 6-1, jr., 20.2; Isabella Meyer, Warren Champion, 5-6, sr., 17.9; Ava Hulett, Mineral Ridge, 5-8, jr., 17.6; Nadia Lough, Rootstown, 5-11, jr., 13.0; Addesa Miller, Apple Creek Waynedale, 5-7, sr., 13.3; Aaliyah Wirth, Wooster Triway, 5-8, sr. 17.4.

Honorable Mention: Lilly Edwards, Castalia Margaretta, 5-5, sr., 6.3; Reese Bedingfield, Willard, 5-11, so., 11.4; Nova Okuley, Defiance Tinora, 5-6, jr., 11.0; Becca Wenning, Coldwater, 5-8, sr., 13.1; Anna Durliant, Van Buren, 5-8, sr., 11.1; Brooke Frombaugh, Bucyrus Wynford, 5-8, fr., 10.0; Allison Weithman, North Robinson Colonel Crawford, 5-5, sr., 7.0; Addison Kemery, Bucyrus, 5-8, sr., 10.3; Pam Kandrach, Rayland Buckeye Local, 5-9, sr., 14.0; Kathryn Kelley, West Lafayette Ridgewood, 5-8, fr., 12.4; Ava Edwards, Uhrichsville Claymont, 5-3, so., 13.0; Soia Henderson, Richmond Edison, 5-6, so., 13.5; Eliana Mason, Bellaire, 5-7, jr., 10.6; Myah Frederick, Lore City Buckeye Trail, 5-5, sr., 9.5; Peyton Nicholson, Magnolia Sandy Valley, 5-5, jr., 9.8; Locie Levengood, Zoarville Tuscarawas Valley, 5-8, sr., 8.2; Ellie Thompson, Barnesville, 5-7, sr., 12.0; Sally Ray, Zoarville Tuscarawas Valley, 6-0, sr., 6.4; Cally Carpenter, Fredericktown, 5-9, jr., 18.7; Abby Dickson, Utica, 5-5, jr., 13.5; Taylor Evans, Amanda-Clearcreek, 5-6, so., 13.1; Tatum Lusher, Grandview Heights, 5-10, so., 17.9; Avah Steele, Marion Pleasant, 5-9, jr., 12.4; Samiriah Thompson, Columbus Africentric, 5-10, sr., 10.0; Alexis Gibbons, Arcanum, 5-11, jr., 12.3; Ashlee Haupt, Brookville, 5-9, sr., 14.5; Lauren Runyon, Sabina East Clinton, 5-11, sr., 13.4; Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, 5-6, jr., 14.4; Brenna Cobb, Anna, 5-5, sr., 13.8; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, fr., 12.5; Hannah Mayse, Kettering Alter, 5-8, sr., 7.1; McKayah Musselman, Casstown Miami East, 6-0, sr., 9.9; Sarah Riley, Enon Greenon, 5-6, jr., 13.0; Lilly Weaver, West Liberty West Liberty-Salem, 5-6, sr., 11.4; Alivia Noel, Coal Grove Dawson-Bryant, 5-7, Sr., 12.8; Emerson White, Ironton, 5-8, jr., 15.5; Hayley Edwards, Bidwell River Valley, 5-4, So., 13.2; Keaghan Wolfe, Pomeroy Meigs, 5-8, sr., 16.0; Gracie Bills, Belpre, 5-11, fr., 13.1; Allie Baker, Chillicothe Huntington, 5-9, jr., 17.0; Marly Halcomb, Frankfort Adena, 5-7, fr., 12.3; Jade Massey, Lynchburg-Clay, 5-7, sr., 14.6; Faith Donley, Leesburg Fairfield, 5-7, sr., 15.1; Katelynn Boerger, Seaman North Adams, 6-1, jr., 11.5; Kaylee Hudnall, Albany Alexander, 5-4, so., 12.7; Lily Ryder, Albany Alexander, 5-9, fr., 12.3; Peyton May, Wheelersburg, 5-8, so., 12.2; Lindsee Williams, Minford, 6-3, jr., 10.6; Lexi Conkel, Minford, 5-7, jr., 10.2; Macy Whisman, Portsmouth West, 6-0, fr., 11.5; Ella Kuszmaul, Leavittsburg LaBrae, so., 17.0; Zoey Steele, Brewster Fairless, 5-5, sr., 14.7; Riley Kubitz, Sullivan Black River, 5-7, sr., 21.1; Grace Knight, Hanoverton United, 5-9, sr., 17.0; Breanna McCabe, Massillon Tuslaw, 5-10, jr., 13.9; Cailey Wellman, Brookfield, 5-9, sr., 14.8; Ellie Venezia, Columbiana, 5-7, jr., 10.0; Colbie Curall, Rootstown, 5-10, so., 10.3; Madi Singer, Smithville, 5-9, jr., 11.3; McKenna Baney, Apple Creek Waynedale, 5-8, sr., 9.7; Elena Moyer, Doylestown Chippewa, 5-9, jr., 10.1; Allie DeMassimo, Creston Norwayne, 5-9, so., 15.3; Leilani McNeill, Warrensville Heights, sr., 11.0; Carmella Sowers, Mentor Lake Catholic, 5-10, jr., 10.5; Leah DeMoss, Andover Pymatuning Valley, 5-3, sr., 9.3; Kristiana Katic, Kirtland, 5-11, jr., 11.7; Helayana Houston, LaGrange Keystone, 5-6, sr., 6.5; Jessica Forthofer, LaGrange Keystone, 5-10, sr. 7.7.

DIVISION IV

Player of the Year: Corri Vermilya, Loudonville

Coach of the Year: Rob Smith, Newark Catholic

First Team: Avery Brandewie, Fort Loramie, 5-10, jr., 10.5; Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley, 5-4, jr., 15.0; Voni Bethel, Lancaster Fisher Catholic, 5-8, sr., 16.9; Kylie Gibson, Newark Catholic, 5-7, sr., 15.0; Kendall Sury, Waterford, 5-10, Jr., 13.0; Kendall Braden, Toledo Christian, 5-8, sr., 29.8; Cali Gregory, Convoy Crestview, 5-10, sr., 19.4; Ashley Mullet, Berlin Hiland, 5-8, sr., 21.0; Honor Hall, Richmond Heights, 5-9, so., 18.1; Corri Vermilya, Loudonville, 5-9, sr. 27.8.

Second Team: Ellie Bruce, Lancaster Fisher Catholic, 6-2, sr., 16.6; Avery Wagner, Waterford, 6-4, Jr., 13.8; Gracie Ashley, Portsmouth Notre Dame, 5-11, Sr., 16.2; Avae Unrast, Maria Stein Marion Local, 5-6, jr., 13.4; Elly Evarts, Gibsonburg, 5-8, fr., 21.9; Kelsey Harlan, Hannibal River, 5-6, sr., 20.0; Alyssa Cevera, Ashtabula Saint John, 5-6, sr., 18.5; Nisey Darden, Richmond Heights, 5-10, 13.2, sr.; Ashley Shroades, Salineville Southern, 5-4, sr., 25.3; Katie Grexa, Kinsman Badger, 5-11, sr., 17.0.

Third Team: Maggie Anderson, Covington, 6-0, jr., 13.6; Bella Black, New Madison Tri-Village, 5-10, sr., 12.9; Victoria Mescher, Fort Loramie, 6-0, jr., 10.5; Roni Poling, Russia, 6-0, sr., 13.0; Ella Proper, Danville, 5-6, sr., 14.3; Grace Lamoreaux, Greenwich South Central, 5-8, sr., 11.2; Lauryn Auchmuty, Columbus Grove, 5-7, jr., 20.4; Maria Maringer, Lakeside Danbury, 5-9, sr., 15.7; Riley Thomas, Strasburg-Franklin, 5-11, jr., 18.4; Joplin Yoder, Berlin Hiland, 6-0, jr., 13.0; Jameka Brungard, New Middletown Springfield, 6-1, jr., 15.3.

Special Mention: Alyssa Rishty, Tiffin Calvert, 5-11, jr., 18.9; Ally Schindler, Defiance Ayersville, 5-11, sr., 13.2; Aewyn McMichael, Antwerp, 5-5, sr., 16.5; Kynlee Phillips, Carey, 5-9, sr., 11.4; Tatelyn Faraglia, Waynesfield-Gohsen, 6-0, jr., 18.6; Kyleah Jones, Mansfield Christian, 6-0, sr., 12.4; Morgan Kern, McComb, 5-9, fr., 18.7; Ava Courtney, Arcadia, 5-10, sr., 9.7; Emilee Rowland, New London, 5-11, sr., 10.9; Chloe Homan, New Bremen, 6-0, sr., 12.3; Lydia Mescher, Minster, 5-10, sr., 8.6; Morgan Baumer, St. Henry, 5-7, so., 9-1; Alivia Farnham, Edgerton, 6-0, so., 16.3; Carys Crossland, Hamler Patrick Henry, 5-9, so., 12.1; Kelsie Bumb, Montpelier, 5-3, jr., 11.0; Carly Thorbahn, Ottoville, 5-8, jr., 12.9; Jaz Morant, Gibsonburg, 5-8, sr., 9.8; Kendyl Beverly, Greenwich South Central, 5-5, sr., 21.9; Sophie Peloquin, Newark Catholic, 6-1, jr., 12.0; Elodie Ware, Columbus Wellington, 6-0, sr., 19.0; Addie Beard, Delaware Christian, 5-9, jr., 16.5; Kynnedi Hager, New Madison Tri-Village, 6-3, so., 13.5; Brooke Nelson, South Charleston Southeastern, 5-7, jr., 19.7; Brenna Price, Union City Mississinawa Valley, 5-8, jr., 11.7; Jordyn Smoot, Springfield Catholic Central, 5-9, sr., 18.3; Summer Hoying, Fort Loramie, 5-11, sr., 9.5; Molly Mossing, Cedarville, 6-0, sr., 16.5; McKinley Reichert, Jackson Center, 5-10, jr., 14.0; Morgan Lyons, Crown City South Gallia, 5-7, Sr., 18.1; Desiree Simpson, Symmes Valley, 5-9, Sr., 13.0; Abbie Knapp, Franklin Furnace Green, 6-1, Fr., 25.4; Anna Arai, Steubenville Catholic Central, 5-7, sr., 14.6; Grace Knowlton, New Matamoras Frontier, 5-9, sr., 17.9; Riley Bettinger, Woodsfield Monroe Central, 5-9, sr., 13.1; Ashton Thomas, Toronto, 6-0, sr., 15.8; Mallory Stutzman, Berlin Hiland, 5-11, sr., 13.0; Katie Franklin, Caldwell, 5-7, sr., 13.6; Mya Johnson, Richmond Heights, 5-5, jr., 11.3; Dekotah Barnes, Willoughby Cornerstone Christian, jr., 5-7, 10.3; De’Asia Davis, Willoughby Cornerstone Christian, 5-6, jr.,10.3; Mickey Zheng, Ashtabula Saint John, 5-6, jr., 14.0; Mylia Bell, Willoughby Cornerstone Christian, sr., 7.8; Audrey Wade, East Canton, 5-8, sr., 10.4; Lily Belden, Canton Central Catholic, 5-10, soph., 10.2; Ava Darney, Warren JFK, 5-11, sr., 15.2; Mariah Woods, Windham, 5-7, sr., 14.2; Brook McIntyre, Mogadore, 5-2, sr., 13.4; Briah Daniel, Windham, 5-8, sr., 15.8; Mya Vermilya, Loudonville, 5-8, fr., 14.7; Pilar Hampton, Akron Elms, 5-9, jr., 15.6.

Honorable Mention: Jaylin Branham, Plymouth, 5-9, sr., 12.0; Taylor Craft, Defiance Ayersville, 6-1, sr., 11.9; Ada Christman, Hamler Patrick Henry, 6-1, so., 8.9; Mia Miller, Sycamore Mohawk, 5-10, sr., 7.2; Olivia Schalk, New Riegel, 5-11, sr., 14.1; Emma Gregg, Kansas Lakota, 5-8, sr, 10.1; Mariah Bonham, Mt. Blanchard Riverdale, 5-8, jr., 14.3; Ava Henry, Leipsic, 5-8, sr., 12.5; Riley Yost, Carey, 5-6, jr., 9.5; Caroline Rohrs, Antwerp, 5-4, jr., 13.6; Ava Krueger, Monroeville, 5-7, sr., 9.2; Addison Alberts, New Knoxville, 5-10, so., 12.3; Addi Inskeep, Minster, 5-10, jr., 7.5; Molly Wendel, St. Henry, 5-10, so., 7.4; Alexa Snay, Attica Seneca East, 5-10, so., 10.4; Ryen Smith, Old Fort, jr., 9.2; Cassidy Foos, Kansas Lakota, 5-6, sr., 9.0; Nevaeh Metzger, New Washington Buckeye Central, 5-5, jr., 9.9; Ella Maragos, Steubenville Catholic Central, 5-7, sr., 12.2; Mayzie Emery, Woodsfield Monroe Central, 5-6, so., 14.0; Reese Hobbs, Hannibal River, 5-6, jr., 9.2; Sofia Secrest, Strasburg-Franklin, 5-3, so., 13.0; Kinley Hughes, Beallsville, 5-6, sr., 17.0; Morgan Haught, New Matamoras Frontier, 5-11, sr., 16.6; Ally Miller, Strasburg-Franklin, 6-0, so., 10.0; Trish Troyer, Berlin Hiland, 5-8, jr., 9.0; Brylee May, Sarahsville Shenandoah, 5-9, sr., 11.0; Haylee Beachy, Plain City Shekinah Christian, 5-5, so., 8.7; Jayda Dixon, Lancaster Fisher Catholic, 5-3, sr.; 9.5; Fini Kaiser, Newark Catholic, 6-1, jr., 12.0; Lauren Leslie, Morral Ridgedale, 5-7, sr., 8.2; Faith Thomas, Columbus Patriot Prep, 5-6, so., 25.8; Faith White, Mount Gilead, 5-7, jr., 9.3; Kiley Wray, Groveport Madison Christian, 5-9, jr., 9.0; Reese Hess, Plesant Hill Newton, 5-6, sr., 14.0; Jaida McGee, Cincinnati College Prep, 5-0, fr., 18.5; Ali Solomon, Xenia Legacy Christian, 5-8, jr., 11.5; Carlie Besecker, Covington, 5-11, sr., 10.1; Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, so., 13.5; Serena Cyprien, Cincinnati Christian, 5-2, so., 10.3; Sydnee DeLong, New Madison Tri-Village, 5-8, so., 9.7; Delana Pitts, Botkins, 5-7, jr., 11.1; MacKenzea Townsend, Union City Mississinawa Valley, 6-0, sr., 10.1; Tori Triplett, Crown City South Gallia, 5-5, sr., 13.9; McKenzie Eing, Glouster Trimble, 5-7, so., 14.0; Jaylie Parr, Mowrystown Whiteoak, 5-7, sr., 12.9; Lexie Morrow, Lucasville Valley, 5-9, sr., 12.0; Cassie Williams, New Boston Glenwood, 5-10, sr., 10.0; Emma Emnett, Portsmouth Clay, 5-3, fr., 15.5; Katie Strickland, Portsmouth Notre Dame, 6-1, sr., 13.0; Ella Kirby, Portsmouth Notre Dame, 5-7, sr., 10.4; K’Lynn Carter, Louisville St. Thomas Aquinas, 5-11, so., 19.7; Grace Finefrock, Canton Central Catholic, 5-5, fr., 8.7; Didi Ryan, Warren John F Kennedy, 5-5, fr., 14.0; Amelia Morris, Mogadore, 5-7, jr., 10.5; Soia Spangler, Loudonville, 5-8, sr., 10.2; Maclaren Fry, Kidron Central Christian, 5-4, so., 13.4; Grace Dorffer, Dalton, 5-7, so., 10.9; Ivy Kaminsky, Middlefield Cardinal, 5-6, fr., 11.7; Lily Pierre, Elyria Open Door Christian, 5-11, jr., 10.2; Kate Burman, Elyria First Baptist, 5-4, so., 13.0; Madisen McFadden, Fairport Harbor Fairport Harding, 5-5, sr., 12.0; Clara McCown, Oberlin, 5-9, jr., 10.0; Grace DiSalvatore, Ashtabula Saint John, 5-8, sr., 8.0.