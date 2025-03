Girls basketball: Which area players made the All-Southwest Ohio girls basketball teams?

First Team: Kailee Bransford, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, sr., 14.7 ppg, 5.1 rpg, 3.5 apg; Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-10, jr., 16.4 ppg, 4.7 apg; Mari Gerton, Cincinnati Princeton, 5-8, sr., 17.1 ppg, 3.7 rpg; Layla Hale, Cincinnati West Clermont, 6-0. Jr., 19.5 ppg, 4.1 rpg; Janiyah Hargrave, Kettering Fairmont, 5-9, fr., 17.3 ppg, 8.0 rpg; Bryn Martin, Springboro, 6-1, sr., 23 ppg, 5.1 apg; Madison Parrish, Mason, 6-0, sr., 17 ppg, 4 rpg; Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-8, jr., 15.8 ppg, 5.7 rpg.

Player of the Year: Bryn Martin, Springboro

Coach of the Year: Jeremey Finn, Kettering Fairmont

Second team: Gabby Chadwell, Milford, 5-8, so., 13 ppg, 4.5 spg; Emma Christerson, Cincinnati Sycamore, 5-8, fr., 16.7 ppg, 3.6 rpg; Anna Habra, Mason, 5-8, jr., 14.8 ppg, 5.5 rpg; Caroline McDowell, Centerville, 5-7, sr., 14.6 ppg, 3.5 rpg; Milly Portis, Springfield, 5-9, jr., 13.6 ppg, 3.1 spg; Jasia Ross, Cincinnati Walnut Hills, 16.5 ppg, 6.0 rpg; Violet Shuluga, Milford, 5-10, sr., 15.5 ppg, 5.7 rpg; Aniya Trent, Springboro, 6-2, sr., 10.1 ppg, 8.8 rpg.

Third team: Brooke Asher, Liberty Township Lakota East, 5-7, sr., 13 ppg; Day’Veona Boynton, Springfield, 5-11, jr., 13.0 ppg, 6.1 rpg; Imani Frazier, Huber Heights Wayne, 5-11, sr., 10.7 ppg, 6.6 rpg; McKenzie Jones, Springboro, 5-11, jr., 11.8 ppg, 5.8 rpg; Bella Keeton, Centerville, 5-2, jr., 13.2 ppg; Braylyn Mattox, Lebanon, 5-8, sr., 13.1 ppg 7.1 rpg; Alana Miller, Cincinnati Colerain, 5-8, sr., 12.4 ppg, 6.9 rpg; Erin Thomas, Cincinnati Princeton, 12.5 ppg, 4.5 rpg.

Honorable mention: Larkyn Eysoldt, Beavercreek; Grace Pitzer, Cincinnati Mount Notre Dame; Ava Kammerer, Cincinnati Oak Hills; Kaitlyn Hess, Aubri Korfhagen, Cincinnati Seton; Kenadie Benjamin, Brooke Burgess, Cincinnati Sycamore; Savanna Hayes-Bogle, Cincinnati Walnut Hills; NaRiya Goddard, Huber Heights Wayne; Peyton Adams, Kettering Fairmont; Ellie Horst, Jordan Mueller, Lebanon; Bella Sturgill, Liberty Township Lakota East; Taylor Stanfield, Mason; Leila Johnson, Middletown; Caroline Bayliff, West Chester Lakota West.

Division II

First team: Strawberry Blankumsee, Cincinnati Winton Woods, 5-10, fr., 10.7 ppg, 3 apg; Aubrey Fritz, Riverside Stebbins, 5-6, jr., 14.7 ppg, 6.5 rpg; Callie Nichols, Cincinnati St. Ursula, 5-6, sr., 13.4 ppg, 4.5 rpg; Alli Robertson, Harrison, 6-2, sr., 22.3 ppg, 10.6 rpg; Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods, 6-0 sr., 14.8 ppg, 6.8 rpg.

Player of the Year: Daniah Trammell, Cincinnati Winton Woods

Coach of the Year: Autumn Johnson, Riverside Stebbins

Second team: Jenna Burke, Kings Mill Kings, 5-8, sr., 14.3 ppg, 4.1 rpg; Whitley Davis, Cincinnati Winton Woods, 5-11, jr., 9.7 ppg, 4 rpg; Ella Dreier, Cincinnati Anderson, 15.8 ppg, 3.8 rpg; Bella Houillion, Morrow Little Miami, 5-8 sr., 12.9 ppg, 5.5 rpg; Kaleigh Norman, Miamisburg, 5-9, sr., 10 ppg, 4.5 rpg.

Third team: Alianna Davis, Riverside Stebbins, 5-11, sr., 8.3 ppg, 4 rpg; Avery Green, Morrow Little Miami, 5-11, fr., 10.8 ppg, 5.1 rpg; Cecily Houston, Cincinnati St. Ursula, 5-10, so., 10.6 ppg; Shelby Piepmeier, Harrison, 5-7, sr., 8.6 ppg, 6.1 rpg; Brenna Williams, Clayton Northmont, 6-0, sr., 11.4 ppg, 6.4 rpg.

Honorable mention: Jenna Hall, Clayton Northmont; Abby Smith, Harrison; Bella Rogers, Katy Wilber, Loveland; Madison Dixon, Miamisburg.

Division III

First team: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian, 6-1 sr., 20.4 ppg, 7.1 rpg, 4.6 apg; Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, jr., 14.3 ppg, 7.2 rpg; Kiera Healy, Dayton Carroll, 5-11, jr., 15.8 ppg, 7.3 rpg; Lanie Lipps, Hamilton Ross, 5-4, sr., 18.4 ppg, 4.6 spg; Abbi Mader, Tipp City Tippecanoe, 6-0, fr., 18.1 ppg, 4.1 spg; Ky’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, sr., 13.8 ppg, 4.8 apg; Sammy Russell, New Carlisle Tecumseh, 5-9, jr., 22 ppg, 9.7 rpg; Jordan Scully, Sidney, 5-7, sr., 15.3 ppg, 3.6 apg.

Player of the Year: Dee Alexander, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the Year: Molly Bardonaro, Vandalia Butler

Second team: Libby Bunsold, Bellbrook, 5-9, fr., 12 ppg, 5.5 apg; Janna Cary, Oxford Talawanda, 5-9, fr., 13.5 ppg, 5.6 rpg; Gracie Cosgrove, Hamilton Badin, 5-9, sr., 17.5 ppg 2.3 rpg; Arielle Gee, Cincinnati Woodward, 5-8, sr., 21.9 ppg, 11.5 rpg; Brooke Haywood, Dayton Chaminade Julienne, 5-10, sr., 12.6 ppg, 8.3 rpg; Kelis McNeal, Sidney, 5-10, sr., 11.3 ppg, 10.1 rpg; Maura Petrovic, Dayton Carroll, 5-9, jr., 10.0 ppg, 4.9 rpg; Samaya Wilkins, Cincinnati Purcell Marian, 6-3, so., 13.1 ppg, 9.9 rpg.

Third team: Janiyah Allen, Cincinnati Aiken, 5-4, sr., 22 ppg, 5.9 spg; Carmen Bosse, Hamilton Ross, 6-0, jr., 13.8 ppg, 8.1 rpg; Janae Cain, Dayton Chaminade Julienne, 5-6, jr., 11.4 ppg; Nalayna Cosby, Dayton Ponitz, 5-3, jr., 25.5 ppg, 5.8 rpg; Emma Dady, Vandalia Butler, 5-10, so., 9.7 ppg, 8.2 rpg; Lauren Fabrick, Bellbrook, 5-10, so., 16 ppg, 5.2 rpg; Maria Garza, Cincinnati Ursuline, 5-9, so., 16.7 ppg, 6.6 rpg; Cy’Aira Miller, Cincinnati Purcell Marian, 6.3 ppg, 2.3 apg.

Honorable mention: Jordan Frantz, Bellbrook; Janai Hall, Kaniah Woods, Cincinnati Aiken; Trinity Small, Cincinnati Purcell Marian; Josie Carrrelli, Cincinnati Turpin; Leigha Acoff, Cincinnati Woodward; Kylie Stutzman, Cleves Taylor; Eva Snyder, Dayton Carroll; Maggie Bush, Dayton Chaminade Julienne; Brooklyn Kimble, Meredith Mitchell, Fairborn; Aubrey Huxel, Myah Redmon, Goshen; Megan Lind, Greenville; Ashley Pate, Hamilton Badin; Emma Adolph, Ryan Buskirk, Monroe; Jadelyn Jenike, Madilyn Ruby, Mount Orab Western Brown; Audrey Bean, Piqua; Mariah Thompson, Trotwood-Madison; Noel Smith, Vandalia Butler; Stephanie Gandy, Cydney Grigsby, West Carrollton; Elle Martin, Miya Nance, Wilmington.

Division IV

First team: Zoey Conn, St. Paris Graham, 5-10, so., 15.5 ppg, 9.2 rpg; Caitlyn Jefferson, Tipp City Bethel, 5-8, fr., 16.6 ppg, 7 rpg; Avery Layman, Batavia, 5-6, so., 16.3 ppg, 7.8 rpg; Lucy Luers, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, fr., 14.4 ppg, 11.5 rpg; Maddie Moody, Kettering Alter, 6-1, sr., 18.8 ppg, 8 rpg; Peyton Mounce, Urbana, 5-10, sr., 26.3 ppg, 11.3 rpg; Mia Nienaber, Cincinnati McNicholas, 5-7, sr., 11.7 ppg; Sarah Riley, Enon Greenon, 5-5, sr., 16 ppg, 4 apg.

Player of the Year: Peyton Mounce, Urbana

Coach of the Year: Amanda Mounce, Urbana

Second team: London Armstrong, Cincinnati Shroder, 5-1, fr., 17.6 ppg, 4.4 spg; Evelyn Connor, Oakwood, 6-0, jr., 15.4 ppg, 8.2 rpg; Emilee Hargis, Eaton, 5-4, jr., 14.5 ppg; Caroline Langworthy, Cincinnati Indian Hill, 5-6, sr., 12.6 ppg; Jayah Martin, Dayton Northridge, 5-10, jr., 17.5 ppg, 10.2 rpg; Blessyn Preston, Dayton Dunbar, 5.2, sr., 17.7 ppg, 5.2 spg; Lucy Thompson, Batavia, 5-10, jr., 12.5 ppg, 6.3 rpg; Jazmin Tubbs, Cincinnati DePaul Cristo Rey, 9.1 ppg, 12.7 rpg.

Third team: Sarah Brand, Alter, 5-7, fr., 8.3 ppg; Brynn Gill, Carlisle, 5-8, so., 11.3 ppg, 4.3 rpg; Jordyn Leary, Cincinnati Mercy McAuley, 7.2 ppg, 6.6 rpg; Grace McCafferty, Cincinnati McNicholas, 6-0, jr., 10.5 ppg, 9.3 rpg; Avery Minteer, Enon Greenon, 5-5, sr., 14 ppg 5 rpg; Caroline Roelle, Oakwood, 5-6, jr., 14 ppg, 6.3 rpg; Jordan Wheatley, Cincinnati McNicholas, 5-7, sr., 10.3 ppg, 5.7 rpg; Quinlan Zedeker, Bellefontaine, 5-5, sr., 13.5 ppg, 3.4 apg.

Honorable mention: Macy McHenry, Batavia; Ava Dubose, Ellie Eldredge, Cincinnati Hills Christian Academy; Annie Rosfeld, Cincinnati Indian Hill; Ady Kreimer, Cincinnati Mercy McAuley; Zy’Aira Bailey, Cincinnati North College Hill; Lila Svendsen, Cincinnati Wyoming; Javonah Jordan, Dayton Northridge; Cassidy Faust, Enon Greenon; Izzie Arcuri, Kettering Alter; Mackenzie Dixon, Carly Strayer, Lewistown Indian Lake; Livia Carpenter, Middletown Madison; Ashley Bowden, Oakwood; Cara Cammon, Springfield Kenton Ridge; Gussie Hoffman, Anna Schlichter, St. Bernard Roger Bacon; Riley Alexander, St. Paris Graham.

Division V

First team: Katie Berrey, Waynesville, 5-7, jr., 12.4 ppg, 5.4 apg; Jenna Brumbaugh, West Milton Milton-Union, 5-9, sr., 16.1 ppg, 7.3 rpg; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, 5-8, so., 14.8 ppg, 7.1 rpg; Jolie Gudorf, Brookville, 6-0, fr., 20 ppg, 8.3 rpg; Adalynn Hines, New Madison Tri-Village, 5-5, jr., 17 ppg, 4.1 rpg; Reagan Licata, Cincinnati Seven Hills, 5-11, sr., 19.8 ppg, 12.8 rpg; Miller Spreen, Cincinnati Mariemont, 5-6, jr., 17.8 ppg, 3.2 spg; Maggie Stephenson, Waynesville, 5-6, jr., 10.3 ppg, 4.7 apg; Taylor Wagner, Versailles, 6-1, sr., 10.2 ppg, 6 rpg.

Player of the Year: Katie Berrey, Waynesville

Coach of the Year: Tim Gabbard, Waynesville

Second team: Lily Bushey, Springfield Northwestern, 6-0, fr., 14.9 ppg, 10.8 rpg; Briez Kelly, Cincinnati Summit Country Day, 5-7, so., 12.7 ppg, 8.3 rpg; Rivers Lemke, Germantown Valley View, 5-6, jr., 9.5 ppg, 3.9 apg; Katey Litten, Versailles, 5-8, jr., 11.1 ppg, 3.4 apg; Tai Mize, New Madison Tri-Village, 5-4, jr., 12 ppg, 4.3 apg; Tori See, Waynesville, 5-10, sr., 9.8 ppg, 5.8 rpg; Kaylee Williams, Cincinnati Deer Park, 5-7, sr., 17.2 ppg, 9 rpg.

Third team: Brooke Androne, Cincinnati Reading, 5-5, jr., 13.1 ppg, 4.1 rpg; Jacqueline Kadel, Casstown Miami East, 5-7, sr., 9.6 ppg, 5 rpg; Kinley Kummer, Brookville, 5-7, fr., 9.5 ppg; Paisley Phillips, Germantown Valley View, 5-8, fr., 10.5 ppg, 6.7 rpg; Stacia Simmons, Cincinnati Clark Montessori, 5-9, jr., 17.9 ppg, 8.2 rpg; Sarah Stammen, Versailles, 5-7. Sr., 10.1 ppg; Avery Whitaker, Waynesville, 5-11, sr., 9.3 ppg; Kenna Wilcox, New Madison Tri-Village, 5-7, so., 12.4 ppg, 4.3 rpg.

Honorable mention: Jenna Brown, Batavia Clermont Northeastern; Zoey Sandker, Bethel Bethel-Tate; Alison Trovillo, Blanchester; Rachel Walker, Cincinnati Deer Park; Zoe Bowden, Cincinnati Clark Montessori; Kaylin Davis, Alayna Fitzgerald, Cincinnati Christian; Nicole Hardesty, Cincinnati Country Day; Linde Harris, Cincinnati Summit Country Day; Gabrielle Ernst, Georgetown; Daylee Sandlin, Monet Vest, Jamestown Greeneview.

Division VI

First team: Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, jr., 17.4 ppg, 6.1 rpg; Emilee Earl, Houston, 6-0, sr., 13.1 ppg, 11.7 rpg; Alexis Gibbons, Arcanum, 5-9, sr., 16 ppg, 3 rpg; Ryley Kleemeyer, Fayetteville Fayetteville-Perry, 5-10, sr., 10 ppg, 10.6 rpg; Lucy Rosen, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-7, sr., 18.3 ppg, 12.2 rpg.

Co-Players of the Year: Alexis Gibbons, Arcanum; Lucy Rosen, Cincinnati Miami Valley Christian Academy

Co-Coaches of the Year: Rusty Allen, Anna; Abbey Moore, Arcanum

Second team: Ava Astorino, West Liberty-Salem, 5-5, jr., 11.9 ppg, 3.8 rpg; Hailey Farmer, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-5, jr., 14 ppg, 4.2 apg; Leinani Garcia, Lewisburg Tri-County North, 5-5, sr., 13.5 ppg; Caroline Long, Arcanum, 5-10, jr., 11.1 ppg, 8.2 rpg; Mackenzie Mumaw, Anna, 5-5, so., 8.5 ppg, 6.6 rpg, Karlie Niekamp, Fort Recovery, 5-11, sr., 12.6 ppg, 9.1 rpg.

Third team: Adyson Bales, Anna, 6-3, so., 9.6 ppg, 5 rpg; Morgan House, New Paris National Trail, 5-9, jr., 7.5 ppg, 6.3 rpg; Peyton Jones, Williamsburg, 5-7, jr., 12.5 ppg, 3.7 apg; Aubrey Unger, Camden Preble Shawnee, 5-6, jr., 10.6 ppg, 6 spg; Addison Wallen, West Liberty-Salem, 5-7, fr., 11.5 ppg.

Honorable mention: Makenna Pettus, Anna; Sidney Clements, Alayna Ventura, Dayton Christian; Aubrey Barber, Christina Murphy, Fayetteville Fayetteville-Perry; Kennedy Muhlenkamp, Fort Recovery; Josie Stiner, New Paris National Trail; KK Pollitt, Williamsburg.

Division VII

First team: Maggie Anderson, Covington, 6-0, sr., 17.9 ppg, 9.1 rpg; Avery Brandewie, Fort Loramie, 5-10, sr., 19.8 ppg, 9.4 rpg; Preslei Copper, Dayton Miami Valley School, 5-9, sr., 19.7 ppg, 6.9 rpg; Victoria Mescher, Fort Loramie, 6-0, sr., 11.3 ppg, 5.5 rpg; Brooke Nelson, South Charleston Southeastern, 5-7, sr., 17 ppg, 4.2 apg; Jaylah Smith, Lockland, 5-10, sr., 13.5 ppg, 13.3 rpg; Ali Solomon, Xenia Legacy Christian, 5-9, sr., 14 ppg, 6 rpg; Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley, 5-6, sr., 16.7 ppg, 8.1 apg.

Co-Players of the Year: Avery Brandewie, Fort Loramie; Taylee Woodbury, Union City Mississinawa Valley

Co-Coaches of the Year: Carla Siegel, Fort Loramie; Mark Combs, Xenia Legacy Christian

Second team: Maria Christian, Cedarville, 5-6, fr., 14 ppg, 8.5 rpg; Brylii Day, West Alexandria Twin Valley South, 5-10, jr., 12.1 ppg, 13.6 rpg; Jillian Geis, Middletown Christian, 5-10, so., 11.5 ppg, 10.9 rpg; Alli Graves, Xenia Legacy Christian, 5-7, sr., 9.6 ppg, 4 apg; Claudia Hoehne, Russia, 6-2, jr., 10.2 ppg, 6.2 rpg; Jaida McGee, Cincinnati College Prep, 5-2, so., 21.7 ppg, 4.9 rpg; McKinley Reichert, Jackson Center, 5-10, sr., 12 ppg, 8 rpg; Brooklyn Seubert, Union City Mississinawa Valley, 5-10, jr., 13.2 ppg, 8.8 rpg.

Third team: Charlotte Barga, Ansonia, 5-9, fr., 10.7 ppg, 4 rpg; Ava Combs, Xenia Legacy Christian, 5-6, so., 11 ppg, 3.5 spg; Paige Emrick, Union City Mississinawa Valley, 5-6, jr., 12.4 ppg; Felicity Harbour, Pleasant Hill Newton, 6-0, sr., 12.5 ppg, 8.5 rpg; Presley Reese, Jackson Center, 5-9, sr., 10 ppg, 4 rpg; Jordan Ritchie, West Alexandria Twin Valley South, 5-8, sr., 14.2 ppg, 5.9 rpg; Maddie Shatto, Fort Loramie, 5-6, so., 9.5 ppg, 4.6 rpg; Ryland Workman, South Charleston Southeastern, 5-10, jr., 9.6 ppg, 7.1 rpg.

Honorable mention: Rose Barga, London Reichert, Ansonia; Katelyn Reed, Ayden Rodgers, Cedarville; Avery Koffer, Covington; Addie Beiderman, Jackson Center; Princess Webster, Lockland; Naemah Nzeruem, Dayton Miami Valley School; Whitney Schaurer, Middletown Christian; Rylee Hess, Pleasant Hill Newton; Addison Shappie, Russia; Layla Platfoot, Sidney Lehman Catholic; Sydney Xavier, South Charleston Southeastern; Reign Wilkins, Troy Christian; Syenna Purdin, Union City Mississinawa Valley.