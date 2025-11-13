All-Southwest District high school football honors: Who are the area’s top players?

Defensive Player of the Year awards were given to Tippecanoe senior Collin Isaac in D-III, Tri-Village senior Noah Finkbine in D-VI, and Cedarville senior Isaiah Christian in D-VII.

Lehman Catholic head coach Dwane Rowley won the D-VII Coach of the Year award.

Credit: Bryant Billing Credit: Bryant Billing

Below are the 2025 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District football teams in Divisions I through VII, as selected by a media panel from the district:

DIVISION I

First Team Offense

Backfield: Kaden Estep, Cincinnati Elder, 6-0, 170, jr., QB; Luke Faler, Lebanon, 6-1, 185, sr., QB; Ryder Hooks, Liberty Township Lakota East, 5-8, 185, sr., RB; Max Miller, Springboro, 6-3, 190, jr., QB; Matt Ponatoski, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-1, 200, sr., QB; Christopher Wallace, Springfield, 6-0, 175, jr., QB.

Receivers: Jamier Averette-Brown, Huber Heights Wayne, 6-0, 180, jr.; Noah Bilinski, Springboro, 6-1, 175 jr.; P.J. MacFarlane, Liberty Township Lakota East, 6-5, 215, sr.; Landen Miree, Cincinnati Princeton, 6-4, 230, sr.; Jon’ir Travis, Cincinnati Winton Woods, 5-9, 170, sr.; Reggie Watson, Cincinnati Archbishop Moeller, 5-6, 165, jr.

Linemen: Bradan Bailey, Hamilton, 6-2, 260, sr.; Jack Harper, Springboro, 6-2, 285, sr.; Marquis Myers, Springfield, 6-2, 253, jr.; Patrick O’Brien, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5, 292, jr.; Tyrell Scott, Cincinnati Elder, 6-4, 300, sr; Paxton Tengesdahl, Huber Heights Wayne, 6-2, 275, sr.

Athletes: Zion Neal, Cincinnati Princeton, 5-10, 170, sr.; Daniel Vollmer, Cincinnati St Xavier, 6-2, 220, sr.

Kicker: Kofi Adubofuor, West Chester Lakota West, 6-1, 192, sr.

First Team Defense

Linemen: Eckley Bridges, Hamilton, 6-2, 255, sr.; Christian Harris, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-2, 300, sr.; Reilly Newman, West Chester Lakota West, 6-7, 277, jr.; Caillou Robinson, Cincinnati West Clermont, 6-1, 240, sr.; Royce Rogers, Springfield, 6-1, 270, sr.; Derrick Singletary, Middletown, 6-3, 215, sr. Linebackers: Ja’Kobe Clapper, Cincinnati St Xavier, 6-2, 215, sr.; Jahmiere Daniels-Portis, Springfield, 6-1, 190, jr.; Aden Reeder, Cincinnati St Xavier, 6-3, 215, sr.; Cam Thomas, West Chester Lakota West, 6-1, 202, sr.; Derek Uran, Cincinnati Elder, 6-2, 200, sr.; Evan Weinberg, Springboro, 6-3, 225, sr.

Secondary: Chris Bradley, West Chester Lakota West, 5-9, 156, jr.; Nate Dawson, Cincinnati Winton Woods, 6-2-185, sr.; Rihyael Kelley, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 180, sr.; Brayden Reilly, Cincinnati St Xavier, 6-3, 210, sr.; Jordan Vann, Middletown, 6-1, 205, sr.; Andrew Wells, Cincinnati Princeton, 5-11, 195, sr.

Punter: Henry Greenberg, Springboro, 5-11, 175, sr.

Second Team Offense

Backfield: Andre Bailey, Hamilton, 5-10, 190, sr., RB; Bryshawn “JuJu” Brown, Cincinnati Winton Woods, 6-6, 200, sr., QB; Logan Doty, Kettering Fairmont, 5-10, 200, jr., RB; Kye Graham, Huber Heights Wayne, 6-2, 195, so., QB; Parker Johnson, Centerville, 5-9, 210, sr., RB; Aiden Kirkpatrick, Troy, 6-0, 192, sr., QB; Deontre Long, Springfield, 5-11, 185, sr., RB; Kenyon Norman, West Chester Lakota West, 6-1, 191, jr., RB.

Receivers: Cordell Ball, Cincinnati Oak Hills, 6-2, 177, so.; Lucas Basta, Morrow Little Miami, 5-11, 175, sr.; Nick Lautar, Lebanon, 6-5, 235, sr.; Sherrod Lay Jr., Springfield, 5-10, 170, sr.; Cooper McCutchan, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-5, 240, sr.; Semarion Sroufe, Huber Heights Wayne, 5-11, 160, sr.

Linemen: Lenin Aguilar, Mason, 6-7, 285, sr.; Jeremy Bader, Cincinnati Oak Hills, 6-2, 276, sr.; Griffin Chromick, Kettering Fairmont, 6-2, 220, sr.; Danny Fortson Jr., Cincinnati Princeton, 6-4, 275, sr.; Chris Mimms, Cincinnati Winton Woods, 6-3, 285, sr.; Jace Montgomery, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-3, 250, so.

Athletes: Aaron McFarland, Cincinnati Oak Hills, 6-1, 185, sr.; Aidan Gorman, Troy, 5-11, 160, sr.

Kicker: Jack Mallabar, Cincinnati Archbishop Moeller, 5-11, 215, jr.

Second Team Defense

Linemen: Preston Allen, Springfield, 6-2, 275, sr.; Julian Harris, Cincinnati Oak Hills, sr., 6-1, 255, sr.; Mason Holbrook, Hamilton, 6-4, 275, sr.; Terrence Jones, Cincinnati Princeton, 6-2, 220, jr.; Carter Napier, Springboro, 6-3, 255, jr.; Brady Seeley, Centerville, 6-2, 250, sr.

Linebackers: Alex Brown, Mason, 6-2, 215, sr.; C.J. Bryant, Middletown, 5-9, 210, sr.; Conner Cuozzo, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-1, 215, sr.; Alex Dugan, Cincinnati Elder, 6-4, 200, sr.; Max Rhodes, Cincinnati Oak Hills, 6-2, 220, sr.; Axsel Rogers, Fairfield, 6-2, 185, jr.

Secondary: Virgil Coleman, Middletown, 5-9, 165, sr.; Marino Middleton, Cincinnati Archbishop Moeller, 6-1, 188, jr.; Tre Montgomery, Springfield, 6-0, 183, sr.; Gabe Ross, Fairfield, 6-1, 185, sr.; David Svoboda, Beavercreek, 6-0, 171, sr.; Jamison Webster, Beavercreek, 6-0, 180, jr.

Punter: Orion Bentley, Mason, 6-2, 187, so.

Honorable Mention: DeAngelo Birch, Mason; Shane Cole, Centerville; Roman Garr, Cincinnati Colerain; Will Rivers. Cincinnati Walnut Hills; Jackson Smith, West Chester Lakota West; Tommy Becker, Cincinnati Elder; Corrious Booker, Fairfield; Kellen Reeves, Beavercreek; Isaiah Thompson, Huber Heights Wayne; Kameron Thornton, Kettering Fairmont; Andrew Trapp, Morrow Little Miami; Landon Young, Cincinnati West Clermont; Chris Bouyer, Liberty Township Lakota East; Jordan Bryant, Hamilton; Ace Cooper, Middletown; Tyson Davis, West Chester Lakota West; Desean Flagg Jr., Cincinnati Colerain; Carter Jones, Liberty Township Lakota East; Elijah Jones, Hamilton; Zymir Reed, Middletown; Josh Thornton, Cincinnati Walnut Hills; Conner Berner, Centerville; Gabriel Clyne, Huber Heights Wayne; Cameron Crigler, Fairfield; Robby Flack, Hamilton; Jonas Long, Cincinnati Princeton; Carl Lyttle, Cincinnati West Clermont; Ben McIlvain, Kettering Fairmont; Matt Barth, Troy; Kole Krejny, Kettering Fairmont; Joey Kristbaum, Centerville; Jayden Heinrich, Huber Heights, Wayne; Jon Civils, Cincinnati Princeton; Jon Hendrix, Mason; Javion Lewis, Huber Heights Wayne; Jayvion McKinney-Cooper, Cincinnati Winton Woods; Joseph Traore, Fairfield; Hunter Davis, Lebanon; Jake Dixon, Milford; Jon Jackson, Cincinnati Walnut Hills; Pete Fortkamp, Cincinnati Elder; Kobe Lewis, Fairfield; Tanner Meadows, Morrow Little Miami; Lucas Mullinger, Centerville; Landon Mullins, Beavecreek; Dawson Reip, Liberty Township Lakota East; Skyler Slifer, Kettering Fairmont; Nate Canady, Cincinnati Princeton; Laaren Cornwall, Middletown; Sean Heisle, Huber Heights Wayne; Josiah Leonard, Fairfield; Brayden Redd, Huber Heights Wayne.

Offensive player of the year: Ryder Hooks, Liberty Township Lakota East

Defensive player of the year: Derek Uran, Cincinnati Elder

Coach of the year: Doug Ramsey, Cincinnati Elder

DIVISION II

First Team Offense

Backfield: Jordan Davis, Cincinnati Anderson, 5-10, 195, jr., RB; Preston Flick, Harrison, 5-10, 190, sr., RB; Andre McConnell, Riverside Stebbins, 5-10, 190, sr., RB; Grant Nurre, Kings Mills Kings, 6-4, 215, sr., QB; Owen Scalf, Cincinnati Anderson, 6-2, 180, jr., QB; DeAunte White, Xenia, 5-11, 180, sr, RB.

Receivers: Shawn Fishwick, Xenia, 6-2, 185, sr.; Rayshawn Garrett, Piqua, 6-2, 166, sr.; Andrew Lyman, Kings Mills Kings, 6-3, 185, jr.; Dantrell Moses, Cincinnati Withrow, 5-10, 175, sr.; Armani Rogers, Trotwood-Madison, 5-10, 165, sr.; Tysin Weaver, Cincinnati Anderson, 6-2, 195, jr.

Linemen: Tommy Ehrsam, Xenia, 6-4, 250, sr.; Austin Haig, Monroe, 6-2, 275, sr.; Max Kief, Cincinnati La Salle, 6-5, 270, sr.; Colby Quinlan, Harrison, 6-6, 315, sr.; Patrick Saddler, Cincinnati Withrow, 6-0, 290, sr.; Owen Wells, Kings Mills Kings, 6-5, 215, so.

Athletes: Bryant Lee, Monroe, 6-0, 180, sr.; Jaylen Lilly, Cincinnati Northwest, 5-10, 192, jr.; Colin Wooldridge, Cincinnati La Salle, 6-0, 200, sr.

Kicker: Brady Stidham, Loveland, 5-11, 165, sr.

First Team Defense

Linemen: Bariyus Allen, Dayton Belmont, 6-5, 290, jr.; Grant Dallio, Harrison, 6-1, 220, sr.; Louis Freeman, Xenia, 6-2, 200, sr.; Antwoine Higgins, Cincinnati Anderson, 6-4, 235, jr.; Calvin Lorek, Loveland, 6-4 250, sr.; Jamarcus Whyce, Trotwood-Madison, 6-3, 290, sr.

Linebackers: Josh Cassio, Kings Mills Kings, 6-4, 195, sr.; Nolan Ennis, Miamisburg, 5-11, 185, sr.; Brady Kuhn, Cincinnati Anderson, 6-3, 205, sr.; Brody Nickerson Cincinnati Turpin, 6-0, 220, sr.; Solomon Rothermel, Trenton Edgewood, 6-2, 195, sr.; Riley Seibert, Vandalia Butler, 6-2, 215, sr.

Secondary: Ace Alston, Cincinnati Anderson, 6-0, 180, jr.; Darius Dennis, Trotwood-Madison, 6-1, 195, jr.; Jaycee Houston, Cincinnati Withrow, 6-2, 175, sr.; Hezikiah Kelley, Cincinnati Northwest, 6-2, 195, jr.; Ben Markarian, Harrison, 6-0, 190, jr.; Roman Smith, Trenton Edgewood, 5-11, 215, sr.

Punter: Henry Feltman, Cincinnati Turpin 6-3, 215, sr.

Second Team Offense

Backfield: Aaron Dandrea, Dayton Belmont, 6-2, 200, jr., QB; Debo Knisley, Piqua, 5-6, 155, sr., RB; Brady Lawhon, Harrison, 6-2, 190, jr., QB; Chase Martin, Loveland, 6-1 200, sr., RB; Devin McCormick, Riverside Stebbins, 6-1, 175, jr., QB; Andre Underwood, Cincinnati Aiken, 6-0, 185, sr, QB.

Receivers: Charles Alexander, Cincinnati Withrow, 6-3, 190, jr.; Marcell Jefferson, Riverside Stebbins, 5-11, 155, jr.; Romello Mitchell, Cincinnati Aiken, 6-0, 155, sr.; Hunter Ogdan, Cincinnati La Salle, 6-4, 225, sr.; Evan Overholser, Cincinnati Turpin WR, 6-0, 170, sr,; Julius Rusk, Vandalia Butler, 6-4, 225, sr.

Linemen: Austin Arnold, Turpin, 6-3, 225, sr.; J.J. Cook, Miamisburg, 6-2, 260, jr.; Tony Gardener, Piqua. 6-2, 288, sr.; Teagan Haretuku, Cincinnati Anderson, 6-2, 280, jr.; Carson Holley, Vandalia Butler, 6-3, 295, sr.; Landen Schinbeckler, Loveland, 6-4, 245, sr.

Athletes: Reginald Gardner, Dayton Belmont, 5-7, 160, jr.; Rico Smith, Fairborn, 5-7, 150, jr.; Naseer Salaam, Cincinnati La Salle, 5-9, 177, jr.

Kicker: Gryffin Bradley, Vandalia Butler, 5-9, 150, sr.

Second Team Defense

Linemen: Jaden Blackshear, Vandalia Butler, 5-10, 240, jr.; Travis Burke, Trenton Edgewood, 6-3, 230, sr., Gavin Stromberg, Monroe, 6-1, 240, sr.; Nick Vincent, Riverside Stebbins, 6-5, 285, sr.; Kale Webb, Xenia, 6-3, 275, sr.; Jameer Whyce, Trotwood-Madison, 6-5, 270, so.

Linebackers: Zaydyn Allen, Piqua, 6-1, 193, sr.; Reid Baker, Cincinnati Anderson, 6-2, 205, sr.; David Baldock, Harrison, 6-2, 190, jr.; Otis Boyette, Xenia, 6-1, 180, sr.; Almari Byrd, Fairborn, 6-2, 230, sr.; Brycen Deller, Harrison, 6-2, 210, sr.

Secondary: Keaton Bolden, Piqua, 6-0, 177, sr.: Aaron Phelan, Monroe, 5-11, 185, sr.; Mac Reed, Cincinnati Turpin, 6-3, 180, sr.; Jacob Rudowski, Kings Mills Kings, 6-2, 190, sr; Ricky Thomas, Cincinnati Withrow, 6-1, 190, sr.; Ke’Maury Tye, Cincinnati Anderson, 6-0, 175, sr.

Punter: Parker Seibel, Cincinnati Northwest, 5-11, 175, sr.

Honorable Mention Luke Mileham, Cincinnati Turpin; Chrys Ngoh, Miamisburg; Brody O’Banion, Trenton Edgewood; Gage Stephan, Xenia; Cory Rice, Vandalia Butler; Gage Stephan, Xenia; Christian Roether, Harrison; Lucas Williams, Xenia; Bram Hermans, Cincinnati Anderson; Joseph Ingram, West Carrollton; Justyn Lyles, Cincinnati Withrow; Eli Neri, Cincinnati Northwest; Cam Potts, Monroe; Kadyn Robinson, Xenia; Zeb Warrington, Harrison; Eli Appleberry, Trotwood-Madison; Chris Barnes, Cincinnati Withrow; Christion Browner, Cincinnati Withrow; Caleb Buckner, West Carrollton; Ethan Dixon, Cincinnati Northwest; Micah Kelley, Cincinnati Northwest; Quintin Perry, Trotwood-Madison, Brandon Riley, Cincinnati Turpin; Isaiah White, Fairborn; Tyrone Bush-Freeman; Mauricio Castro, Mount Healthy; Ethan Hovekamp, Cincinnati Turpin; Colton Lemons, Miamisburg; Luke Levering, Monroe; Josh Brodnick, Miamisburg; Cristian Corbett, Xenia; Karsyn Curry, Cincinnati Northwest; Brady Gillespie, Cincinnati Turpin; Jayden Harrison, Cincinnati Aiken; Adonus Lilly, Dayton Belmont; Mark Madden, Cincinnati Anderson; Davon Smith, Vandalia Butler; Elijah Sterling, Cincinnati Northwest; James Ahn, Monroe.

Offensive player of the year: DeAunte White, Xenia

Defensive player of the year: Brady Kuhn, Anderson

Coach of the year: Evan Dreyer, Anderson

DIVISION III

First Team Offense

Backfield: Lance Cantrell, Oxford Talawanda, 5-10, 205, sr., RB; Drew Cripps, Kettering Archbishop Alter, 6-0, 175, jr., RB; Gage Croley, Goshen, 5-8, 175, jr., RB; Lem Grayson, Hamilton Badin, 5-8, 195, sr., RB; Xavier Melton, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 176, sr., RB; Larkin Thomas, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 180, jr., QB.

Receivers: John Barr, Greenville, 6-4, 200, sr.; Noah Barrios, Bellbrook, 6-0, 175, sr.; James Brink, Hamilton Badin, 6-1, 170, sr.; Marcus Hughbanks, Batavia, 6-3, 205, sr.; Will Strong, Tipp City Tippecanoe, 6-1, 186, sr.

Linemen: Cal Connors, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 237, jr.; Hollis Hofman, Oxford Talawanda, 6-1, 295, jr.; Dane Koelker, Kettering Archbishop Alter, 6-4, 228, sr.; Jeffrey Martin, Tipp City Tippecanoe, 6-3, 267, sr.; Joe Mulvey, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-2, 275, sr.; Landon Noble, Greenville, 6-4, 275, sr.; Pete Pendergest, Hamilton Badin, 6-6, 265, sr.

Athletes: Phayden Mawyer, Wilmington, 5-10, 165, jr.; Rod Owens, Kettering Archbishop Alter, 6-1, 197, sr.

Kicker: Gabe Miyahara, Hamilton Badin, 5-10, 155, jr.

First Team Defense

Linemen: Josh Charron, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 180, jr.; Max Hamilton, Cincinnati Archbishop McNicholas, 6-0, 198, jr.; Austin Hurst, Franklin, 6-1, 230, sr.; Ryan Kolb, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 257, jr.; Nolan Ogburn, Kettering Archbishop Alter, 6-3, 230, sr.

Linebackers: Alex Galante, Hamilton Ross, 6-1, 195, jr.; Collin Isaac, Tipp City Tippecanoe, 6-0, 198, sr.; Braydon Isaacs, Franklin, 6-2, 225, sr.; Windon Lowe, Oxford Talawanda, 5-11, 185, so.; Alex Pate, Hamilton Badin, 6-1, 205, sr.; Sam Whitcomb, Cincinnati Archbishop McNicholas, 5-10, 186, jr.

Secondary: Devin Berner, New Carlisle Tecumseh, 5-10, 165, so.; Max Deckard, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 163, sr.; Brandt Kugler, Hamilton Ross, 6-0, 185, sr.; Kemper McAfee, Oxford Talawanda, 6-1, 180, jr.; Eli Stewart, Wilmington, 5-9. 145, sr., Cam Telinda, Goshen, 6-0, 170, jr.

Punter: Ben Sakach, Hamilton Badin, 6-0, 210, sr.

Second Team Offense

Backfield: Colt Emerson, Hamilton Badin, 6-0, 185, sr., QB; Nehemiah Engleman, Cincinnati Hughes, 5-8, 180, so., RB; Lucas Kunkel, Hamilton Ross, 5-11, 215, sr., RB; Connor Monk, Franklin, 5-9, 195, sr., RB; Justin Morgan, Mount Orab Western Brown, 5-10, 155, sr., RB; Caden Slusher, Goshen, 6-3, 185, so., QB.

Receivers: Jomar Berg, Goshen, 5-6, 150, jr.; Camar Ellis, Oxford Talawanda, 5-10, 165, jr.; Steven Rickman, Wilmington, 6-0, 158, sr.; Aiden Vorhees, Oxford Talawanda, 5-11, 175, sr.; Devon Wilcox, Dayton Chaminade Julienne, 5-10, 160, jr.

Linemen: Paul Chaisson, Bellbrook, 6-3, 220, jr.; Jordan Ellis, Oxford Talawanda, 6-4, 285, jr.; Marco Keferl, Dayton Carroll, 6-0, 265, sr.; Andrew Lipp, Hamilton Badin, 6-5, 265, sr.

Athletes: Aidan Caswell, Bellbrook, 6-0, 190,sr.; Ulysses Porter, Dayton Dunbar, 5-9, 170, jr.

Kicker: Griffin Childress, Batavia, 5-9, 145, sr.

Second Team Defense

Linemen: Colton Back, Oxford Talawanda, 5-11, 200, sr.; Aarionte Crooks, Cincinnati Hughes, 6-0, 260, sr.; Garon Draughn, Dayton Carroll, 6-4, 280, sr.; Nigel Hertz, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, 200, jr.; Brody Hogge, Tipp City Tippecanoe, 5-11, 193, sr.

Linebackers: Alex Albrinck, Hamilton Badin, 6-1, 220, sr.; Bryant Ferguson, Franklin, 5-10, 175, jr.; Kaiden Foulk, Bellefontaine, 6-2 185, sr.; Jesse Keith, Wilmington, 6-3, 220, sr; Jack Kosins, Bellbrook, 5-10, 170, jr.; Trent Owens, Hamilton Badin, 5-10, 200, sr.

Secondary: Jack Berry, Franklin, 5-10, 190, sr.; A.J. Cooke, Franklin, 5-8, 150, sr.; Andrew Manz, Batavia, 5-9, 150, sr.; Dylan Pawlaczyk, Oxford Talawanda, 5-10, 175, sr.; Patrick Stolly, Bellefontaine, 6-1, 162, sr.; Elijah Valdez, Mount Orab Western Brown, 5-11, 165, sr.

Punter: Matthew Tipps, Dayton Carroll, 6-3, 225, jr.

Honorable Mention: Gabe Rammel, Greenville; Emanual Gibbs, Mount Orab Western Brown; Clayton Smith, Mount Orab Western Brown; Bryton Otto, Tipp City Tippecanoe; Jah’Bron Ridley, Cincinnati Hughes; Damion Simpson, Wilmington; Keimon Staples, Cincinnati Hughes; Zac Belmont, Cincinnati Archbishop McNicholas; Carter Caudill, Bellefontaine, Ioan Cioca, Wilmington; Anthony Clemens, Dayton Chaminade Julienne; Adam Pena, Mount Orab Western Brown;Matthew Tipps, Dayton Carroll; Jay’mal Whitfield, Dayton Dunbar; Jorden Williams, Goshen.

Offensive player of the year: Lance Cantrell, Oxford Talawanda

Defensive player of the year: Collin Isaac, Tipp City Tippecanoe

Coach of the year: Andy Stuckert, Oxford Talawanda

DIVISION IV

First Team Offense

Backfield: Devlan Daniel, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, jr., QB; Grady Lantz, Urbana, 6-2, 185, jr., QB; Zach Lutz, Oakwood, 6-0, 185, sr., QB; Griffin Ridner Richard, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-5, 185, sr., QB; Easton Schrimpf, Cleves Taylor, 5-8, 170, sr., RB; Monsanna Torbert, Cincinnati Taft, 6-0, 170, jr., QB.

Receivers: Lorenzo McMullen Jr., Cincinnati Taft, 6-2, 175, sr.; Brylan Miltenberger, Cincinnati Wyoming, 6-1, 180, jr.; Landen Schultian, Bethel Bethel-Tate, 5-8, 140, sr.; Colton Teepe, Urbana, 6-4, 185, sr.; Anthony Valenti, Germantown Valley View, 5-11, 175, sr.; Michael Woeste, Oakwood, 6-0, 180, jr.

Linemen: Ben Abbott, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 225, sr.; Dakin Johnson, Clarksville Clinton-Massie, 6-3, 260, sr.; Jason Lunsford, Reading, 6-1, 265, sr.; Sam Norby, Brookville, 5-11, 200, sr.; Drew Roeder, Cincinnati Indian Hill, 6-2, 265, sr.; Landyn West, Germantown Valley View, 5-9, 220, sr.

Athletes: Nijia Hill, Cincinnati Taft, 6-0, 190, sr.; Tristen Trampler, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 185, sr.

Kicker: Jon Hewitt, Eaton, 6-3, 182, sr.

First Team Defense

Linemen: Bryce Brewster, Cincinnati Taft, 6-3, 255, sr.; Jaxson Frye, Cincinnati Indian Hill, 6-4, 215, sr.; Ty Martin, Clarksville Clinton-Massie, 6-2, 210, jr.; Brayden Reich, Brookville, 5-10, 240, sr.; Brennan Shaffer, Springfield Kenton Ridge, 6-4, 220, jr.; Presley Stewart, Eaton, 6-4, 214, sr.

Linebackers: Ceasar Berryman, Germantown Valley View, 6-0, 225, sr.; Tyler Johnson-Huff, Cincinnati Wyoming, 6-0, 195, jr.; Patrick Keefer, Franklin Bishop Fenwick, 6-2, 200, sr.; Adam Kirtley, Cincinnati Taft, 6-2, 215, sr.; Max Labin, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-11, 191, sr.; Evan Riggs, Cincinnati Indian Hill, 6-1, 205, sr.

Secondary: Camden Dittman, New Richmond, 5-10, 185, sr.; Dylan Hartman, Cincinnati Indian Hill, 5-10, 170, jr.; Qevon NuNu Wathel, Cincinnati James N Gamble Montessori, 6-2, 170, sr; Brady Thobe, Oakwood, 5-11, 170, jr.; Key’Sean Torbert, Cincinnati Taft, 5-10, 170, so.; Kavontae Whipple, Cincinnati Taft, 6-0, 175, sr.

Punter: Teddy Peterson, Cincinnati Wyoming, 6-1, 145, so.

Second Team Offense

Backfield: Julian Daniels, Springfield Kenton Ridge, 6-3, 190, sr. QB; David Dupee, Cincinnati Wyoming, 6-0, 180, jr., QB; Kaden Zantene, Clarksville Clinton-Massie, 5-10, 175, sr., QB; Brodie Hopkins, Germantown Valley View, 5-8, 175, jr., RB; D.J. Moore, Brookville, 6-1, 170, sr., RB; Braylon Patchell, New Richmond, 5-9, 290, sr., RB

Receivers: Eddie Holloway, Cincinnati Taft, 5-11, 170, jr.; Christian Hutchinson, Cincinnati Shroder, 6-0, 175, sr.; Andrew Smith, Clarksville Clinton-Massie, 6-1, 180, sr.; George Vollmer, Cincinnati Indian Hill, 6-0, 175, sr.; Alex Wells, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-0, 184, sr.

Linemen: Tommy Bedel, Cleves Taylor, 5-11, 260, so.; Joe Coleman, St. Bernard Roger Bacon, 6-3, 230, sr.; Kevin Endres, Urbana, 6-7, 255, sr.; Antony Ghabrial, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, 265, sr.; Eli Welch, Bethel Bethel-Tate, 6-2, 285, sr.; A.J. Williams, Cincinnati Wyoming, 6-0, 280, jr.

Athlete: Jackson Kauffman, Franklin Bishop Fenwick, 5-10, 180, sr.

Kicker: Mitchell Rottinghaus, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-10, 171, sr.

Second Team Defense

Linemen: Chase Crittenden, Cincinnati Wyoming, 6-3, 220, sr.; Amari Jones, Dayton Meadowdale, 5-9, 185, jr.; Chayse Mack, Cincinnati Taft, 6-1, 280, sr.; Von Price, Brookville, 6-7, 230, sr.; Case Teepe, Urbana, 6-3, 235, so.; Jaden Tiller, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 240, sr.

Linebackers: Owen Clary, Cincinnati Hills Christian Academy, 6-1, 218, jr.; Dearonn Daniel, Dayton Meadowdale, 6-2, 205, so.; Massila “Red” Diawara, Cincinnati James N Gamble Montessori, 5-10, 185, jr.; Max Hoffmann, St. Bernard Roger Bacon, 5-10, 175, sr.; Josiah Pouncy, Cincinnati Taft, 6-3, 210, jr.; Kelby Shaffer, Franklin Bishop Fenwick, 5-9, 185, sr.

Secondary: D.J. Berning, Franklin Bishop Fenwick, 5-11, 160, jr.; Aden Lamb, Brookville, 5-11, 190, sr.; Bryndyn Parsons, Springfield Kenton Ridge, 5-11, 175, jr.; Gavin Phillips, Germantown Valley View, 5-11, 160, sr.; Liam Vargo, St. Bernard Roger Bacon, 5-11, 175, jr.; Xavier White, Springfield Kenton Ridge, 5-10, 160, sr.

Punter: Brandon Heater, Benjamin Logan, 6-0, 175, jr.

Honorable Mention: Jordan Brown, Dayton Meadowdale; Charlie Kantz, Cleves Taylor; Brian McGrady, Cincinnati Shroder;Jax Pryor, Bethel Bethel-Tate; Bubba Smart, St. Bernard Roger Bacon; Ried Smith, Springfield Northwestern; Landon Cornwell, Tipp City Bethel; Hudson Kreke, Franklin Bishop Fenwick; Jake Lenser, Brookville; Jamere Mitchell, St. Bernard Roger Bacon; Brody Runkle, Springfield, Kenton Ridge; Courtney Russell, Dayton Meadowdale; Marc Smith, Reading; Dylan Wolf, New Richmond; Camden Aylward, Bethel Bethel-Tate; Colt Cotner, Urbana; Braden Devine, Oakwood; Sean Heberling, Franklin Bishop Fenwick; Urban Kummerer, Oakwood; Mason McDermott, Springfield Northwestern; Calil Moody, Cincinnati Shroder, Rennen Smith, Springfield Northwestern; Cordae Cross, Cincinnati Shroder; JR Evans, Clarksville Clinton-Massie; Henry Hayes, Cincinnati Indian Hill; Ryan Massie-Cable, Cleves Taylor, Finn McCarty, Oakwood; Hunter Pauley, St. Bernard Roger Bacon; Khendahll Saka, Dayton Meadowdale; Mali Stevenson, Cincinnati James N. Gamble Montessori; Hunter Wright, New Richmond; Josh Hernandez, Cincinnati Shroder; Jace Horner, Clarksville Clinton-Massie; Landen Collins, Bethel Bethel-Tate; Ivan Turek, Oakwood; Jaden Allen, Cincinnati Shroder; Austin Hill, Urbana; Dwight Mitchell, Dayton Thurgood Marshall; Justus Rose, Urbana; Daniel Swift, Franklin Bishop Fenwick; Masyn Vannoy, Springfield Kenton Ridge; Cortez Reed, Cincinnati James N. Gamble Montessori.

Offensive player of the year: Monsanna Torbert, Cincinnati Taft

Defensive player of the year: Adam Kirtley, Cincinnati Taft

Coach of the year: Tyler Williams, Cincinnati Taft

DIVISION V

First Team Offense

Backfield: Brady Golliday, Lewiston Indian Lake, 6-2, 215, jr., QB; K.J. Gustin, Casstown Miami East, 6-1, 195, jr., QB; Danny Hoke, St. Paris Graham, 6-0, 210, jr., RB; Kolby Morgerson, Carlisle, 6-3, 190, jr., QB; Brody Morton, Camden Preble Shawnee, 6-3, 190, sr., QB; Gray Robinson, Williamsburg, 6-3, 210, jr., RB.

Receivers: Jai’Veon Allen, North College Hill, 6-1, 190, sr.; Caleb Blankenship, Camden Preble Shawnee, 6-2, 180, jr.; Jack Hamaker, Casstown Miami East, 5-11, 175, jr.; Brodey Reisinger, Lewiston Indian Lake, 6-2, 192, jr.; Tyce Rutledge, Waynesville, 6-1, 185, so.; Zyhr Youngblood, Cincinnati Finneytown, 5 -10, 185, sr.

Linemen: Drew Clark, St. Paris Graham, 6-2, 280, jr.; Trey Holden, Williamsburg, 5-11, 250, sr.; Hunter Leath, Greeneview, 6-0, 265, sr.; Nate Marshal, Versailles, 6-4, 240, jr.,; Marcus Rayburn, Arcanum, 6-0, 275, sr.; Cooper Shrout, Camden Preble Shawnee, 6-3, 260, sr.

Athlete: Troy Harris, Williamsburg, 5-11, 165, sr.

Kicker: Avery Pequignot, Lewiston Indian Lake, 6-1, 170, sr.

First Team Defense

Linemen: Mekelle Bass, Cincinnati North College Hill, 6-3, 250, sr.; Austyn Benton, Carlisle, 6-5, 315, sr.; Navin Heard, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 200, jr.; Cameron Moss, Dayton Northridge, 6-3, 255, sr.; Aaron Rapp, Lewiston Indian Lake, 6-0, 240, so.; Jack Simpson, Cincinnati Mariemont, 6-2, 215, sr.

Linebackers: Aidan Audretch, Cincinnati Madeira, 6-1, 220, sr.; Luke Czarnecki, Williamsburg, 6-2, 200, sr.; Brandon Stone, Casstown Miami East, 5-11, 195, sr.; Sam Strapp, West Liberty West Liberty-Salem, 6-1, 195, sr.; Jack Traylor, St. Paris Graham, 5-10, 180, sr.

Secondary: Charlie Lane, West Milton Milton-Union, 6-1, 185, sr.; Sulaiman Muhammed Dayton Northridge 6-0, 165, sr.; Blake Opichka, Cincinnati Madeira, 5-9, 155, sr.; Ashton Pelfrey, Carlisle, 5-9, 160, sr.; Luke Robinson, Cincinnati Mariemont, 5-10, 180, sr.; Terron Vaughn, Cincinnati Purcell Marian, 5-11, 165, sr.

Punter: Colton Schroeder, Camden Preble Shawnee, 6-2, 180, sr.

Second Team Offense

Backfield: Alex Collins, Carlisle, 6-1, 185, so., RB; Z’yohn Gillespie, Cincinnati Purcell Marian, 5-9, 165, jr., RB; Teagan Henry, Enon Greenon, 5-11, 165, jr., QB; M.J. Macy, Arcanum, 5-9, 185, jr., RB; Tre’von Rowe, Dayton Northridge, 5-10, 175, sr. RB; Carson Tenhunfeld, Williamsburg, 6-4, 175, sr. QB.

Receivers: Drew Conger, Carlisle, 6-0, 175, sr.; Brody Jenkins, St. Paris Graham, 6-0, 180, jr.; Lincoln Littlejohn, Casstown Miami East, 5-10, 155, jr.; Luke Richards, Carlisle, 6-1, 220, sr.; Mason Ropp, Enon Greenon, 5-10, 152, fr.; Kade Schwartz, Versailles, 6-2, 180, jr.

Linemen: Jase Hodges, Jamestown Greeneview, 5-10, 205, sr.; Levi Hollingsworth, St. Paris Graham, 5-9, 220, jr.; Alex Kertesz, Enon Greenon, 6-3, 192, sr.; Jackson McIntosh, Carlisle, 6-0, 220, sr.; Chase Muterspaw, Jamestown Greeneview, 6-2, 225, so.; Kevonte Whitiker, Cincinnati North College Hill, 5-10, 150, jr.

Second Team Defense

Linemen: Isaiah Brady, Carlisle, 6-2, 280, sr.; Franklin Kinney, Lewiston Indian Lake, 6-2, 222, sr.; Caleb Neth, Williamsburg, 5-11, 225, sr.; Deriyon New, Cincinnati North College Hill, 6-3, 275, sr.; Bobby Rice, Middletown Madison Senior, 6-0, 260, fr.; Jesse Williamson, Milton-Union, 6-0, 260, sr.

Linebackers: Preston Buchanan, Middletown Madison Senior, 5-10, 195, sr.; Lincoln Griesmer, Cincinnati Mariemont, 6-5, 215, sr.; Evan Maxson, Casstown Miami East, 5-11, 170, jr.; Aiden Meadors, Norwood, 5-11, 180, jr.; Hezekiah Powell, Cincinnati Purcell Marian, 5-10, 190, jr.; Kolton Quigney, Arcanum, 5-10, 190, sr.

Secondary: Bishop Cartwright, Arcanum, 6-2, 160, jr.; Khingston Ferguson, Cincinnati Purcell Marian, 6-2, 200, sr.; Bacon Geer, Batavia Clermont Northeastern, 5-11, 150, sr.; Gavin Henry, Lewiston Indian Lake, 5-11, 150, sr.; Arden McGuire, St. Paris Graham, 6-1, 180, jr.; Jahlil Youngblood, Cincinnati Finneytown, 5 -7, 170, sr.

Honorable Mention: Zach Maier, Cincinnati Mariemont; Gregory Marlow, Waynesville; Brady Schmidt, Batavia Clermont Northeastern; Brandon Wise, Cincinnati Finneytown; Kody Clark, Middletown Madison Senior; Jakob Hoke, St. Paris Graham; Landyn Knapke, Versailles; Kai Ricks, Enon Greenon; Noah Shirk, Lewiston Indian Lake;Jordan Stafford, Jamestown Greeneview; Corbin Wallace, West Liberty West Liberty-Salem; Ethan Rychnovsky, Enon Greenon; Ben Carpenter, West Milton Milton-Union; Isaiah Frazee, Arcanum; Brayden Freeman, Arcanum; Caleb Hammond, Cincinnati Mariemont; Andrew Huber, Cincinnati Purcell Marian; Kayden Lucas, Enon Greenon; Jackson Luman, Batavia Clermont Northeastern; Connor Rogers, Arcanum; Jack Borchers, Versailles; Owen Collett, Casstown Miami East; Eddye Conners, Dayton Northridge; Travis Dirksen, Versailles; Colton Hull, Norwood; Emmitt Ondera, Casstown Miami East; Tyler Purcell, Batavia Clermont Northeastern; Jacob Schuler, Milton-Union; Anthony Branch, Cincinnati North College Hill; Cason Berner, West Milton Milton-Union; Rhett Hickman, Jamestown Greeneview; Seth Lowry, West Milton Milton-Union; Karter Newman, Jamestown Greeneview; Jacob Steel, Cincinnati Finneytown; Tyler Watkins, Batavia Clermont Northeastern; Darell Hearn, Norwood; Owen Ondera, Casstown Miami East.

Offensive player of the year: Brody Morton, Camden Preble Shawnee

Defensive player of the year: Luke Czarnecki, Williamsburg

Coach of the year: Greg Conwell, Cincinnati North College Hill

Credit: Marcus Hartman Credit: Marcus Hartman

DIVISION VI

First Team Offense

Backfield: Ayden Basham, Blanchester, 5-10, 190, sr., RB; Lucas Cannady, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-1, 210, jr., QB; Trey Sagester, New Madison Tri-Village, 6-3, 170, sr., QB; Diezel Taylor, South Vienna Northeastern, 6-2, 201, sr., QB; Logan Ziegenbusch, Anna, 5-11, 160, so., QB; Brody Schmidt, Dayton Christian, 5-10, 165, jr., QB.

Receivers: Morgan Brown, Cincinnati Deer Park, 5-7,165, so.; Jacoby Newman, South Vienna Northeastern, 6-1,181, sr.; Griff Richards, New Madison Tri-Village, 6-0, 175, jr.; Zebadiah Pleiman, Anna, 5-10, 160, sr.; Caden Shepherd, Dayton Christian, 6-3, 185, sr.

Linemen: Dom Black, New Madison Tri-Village, 6-4, 280, jr.; Lucas Lester, Covington, 5-10, 190, jr.; Blake Longstreth, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-1, 246, jr.; Isaiah Stallworth, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 350, sr.; Luke Vernon, New Paris National Trail, 6-2, 190, sr.; Corey Waters, Cincinnati Deer Park, 6-1, 260, sr.

Athlete: Cooper Reynolds, Blanchester, 6-0, 140, jr.

First Team Defense

Linemen: James Hall, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 200, sr.; Trenton Havenar, Covington, 6-0, 225, jr.; Hunter Johnsman, New Madison Tri-Village, 6-3, 210 sr.; Sefa Sackey, Cincinnati Deer Park, 6-7, 200, sr.; Julian Stearns, Anna, 6-6, 190, jr.; Nolan Wilt, Anna, 6-1, 230, sr.

Linebackers: Hans Erickson, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-10, 178, jr.; Noah Finkbine, New Madison Tri-Village, 6-1, 190, sr.;, Landon Hewitt, Anna, 6-0, , sr.; Cody Houseman, South Vienna Northeastern, 6-0, 184, sr.; Jackson Jones, South Vienna Northeastern, 5-10, 166, sr.; Cory Kidd, Blanchester, 5-10, 205, so.

Secondary: Jeremiah DesJardins, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-9, 155, jr.; Filip McMaken, Covington, 5-10, 155, jr., Colt Camacho, New Madison Tri-Village, 6-1, 180, so.; Korde Williams, Cincinnati Summit Country Day, 5-11, 155, fr.

Second Team Offense

Backfield: Landin Cassell, Covington, 6-5, 200, jr., QB; Staley Colston, New Madison Tri-Village, 5-10, 175, so., RB; Jacob Culter, Dayton Christian, 5-7, 195, jr. RB; Dameko Taylor, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-11, 175, jr., RB.

Receivers: Day’Lynn Garrett, Covington, 6-0, 165, sr.; Jonah Brinkley, New Paris National Trail, 6-2, 190, jr.; Amare Hicks, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 160, sr.; Asa Crocket, Dayton Christian, 6-4, 225, sr.

Linemen: Levi Farmer, New Madison Tri-Village, 6-2, 250, sr.; Brock Gillam, South Vienna Northeastern, 6-1, 224, sr.; Tony Stier, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 275, sr.; Jeffrey Knox, Dayton Christian, 6-0, 235, jr.

Second Team Defense

Linemen: Elijah Brooks, Covington, 6-1, 210, jr.; Deshawn Hicks, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 6-4, 255, sr.; Zach Holland, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 6-2, 200, jr.

Linebackers: Landen Moore, New Madison Tri-Village, 6-2, 210, sr.; Grady Ott, New Paris National Trail, 6-2, 190, so.; Sam Reder, Cincinnati Summit Country Day, 6-0, 215, sr.; Nathan Schulte, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 160, sr.; D.J. Steele, St. Bernard St. Bernard-Elmwood Place, 5-10, 165, so.

Secondary: Talon Bousman, New Paris National Trail, 5-10, 160, so.; Aiden Martin, New Paris National Trail, 5-9, 140, sr.; Kaleb Moone, South Vienna Northeastern, 6-2, 184, sr.; Tink Sellers, Cincinnati Deer Park, 6-0, 170, jr.

Honorable Mention: Bradyen Behymer, Blanchester; Cole Swafford, New Lebanon Dixie; Jody Wintrow, New Paris National Trail; Roy Riddle, Sabina East Clinton; Cameron Hartman, Dayton Christian;Braylin Biffle, Dayton Christian; Trenton Begley, Troy Christian; A.J. Reyes, Covington; Isaac Daiga, Dayton Christian; Grady Boggs, Sabina East Clinton; Angel Torres, Blanchester; Colt Jamison, Sabina East Clinton; Nate Williams, Dayton Christian; Jacob Grossnickle, Troy Christian; Eli Queen, Dayton Christian.

Offensive player of the year: Trey Sagester, New Madison Tri-Village

Defensive player of the year: Noah Finkbine, Tri-Village, Sr, LB

Coach of the year: Kyle Hogan, St. Bernard-Elmwood-Place

DIVISION VII

First Team Offense

Backfield: Levi Guttman, Cincinnati Country Day, 6-2, 205, jr., QB; Ray Hoying, Fort Loramie, 6-4, 225, sr., RB; Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 170, sr., QB; Will Mossing, Cedarville, 6-1, 160, sr., QB; Jacob Schmitmeyer, Ansonia, 5-10, 175. jr., RB; Reece Wendel, Fort Recovery, 5-11, 180, sr., RB.

Receivers: Thomas Huckleby, Cincinnati Country Day, 5-7, 175, so.; Berkeley Little, Springfield Catholic Central, 5-10, 155, sr.; C.J. Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-0, 175, sr.; Evan O’Leary, Sidney Lehman Catholic, 5-10, 185, sr.

Linemen: Lucas Donahue, Cincinnati Country Day, 6-2, 280, sr.; Oden Hoening, Ansonia, 5-11, 200, jr.; Jace Olding, Sidney Lehman Catholic, 6-2, 240, sr.; Hayden Stephens, Hamilton New Miami, 6-2, 255, sr.; Drew Wilson, De Graff Riverside, 6-0, 230, jr.

Kicker: Nate Van Loo, Cedarville, 6-1, 170, sr.

First Team Defense

Linemen: Lucas Barlow, West Alexandria Twin Valley South, 6-4, 190, jr.; Sir Michael Miller, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-3, 225, jr.; Luke Wright, Lewisburg Tri-County North, 6-0, 180, jr.; Isaiah Johnson, Hamilton New Miami, 6-1, 235, jr.; Matt Nye, Springfield Catholic Central, 6-0, 185, sr.

Linebackers: Isaiah Christian, Cedarville, 5-9, 175, sr.; Frank Filbrun, Lewisburg Tri-County North, 5-7, 175, sr.; Noah Henry, Hamilton New Miami, 5-7, jr.; Grady Jenkins, De Graff Riverside, 5-10, 170, sr.; Breaker Jutte, Fort Recovery, 6-4, 210, jr.; Will Robinson, Cincinnati Country Day, 6-1, 200, sr.

Secondary: Ramik Bell, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-2, 190, jr.; Leon Hall, Cincinnati Country Day, 6-0, 180, jr.; Mario Meatchem, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, jr.; Brandon Proffit, Cincinnati Country Day, 5-8, 175, sr.; Bryant Richardson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-11, 170, sr.

Punter: Carson Krieg, South Charleston Southeastern Local, 6-6, 190, sr.

Second Team Offense

Backfield: Peyton Fannin, Lewisburg Tri-County North, 5-8, 160, jr., RB; Marlan Robertson, Cincinnati College Preparatory Academy, 5-9, 165, jr., RB; Lander Shives, Ansonia, 5-9, 195, jr., RB.

Receivers: Tanner Eilerman, Fort Loramie, 6-3, 175, fr.; Derek Orr, Cedarville, 6-3, 175, sr.; Kyle Wehrkamp, Union City Mississinawa Valley; 6-0, 170, sr.

Linemen: Ty Houser, Union City Mississinawa Valley, 6-1, 240, jr.; Ramad Jacobs, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-1, 250, jr.; Bryton McNamee, Hamilton New Miami, 5-11, 235, jr.; Bennett Woodyard, Lewisburg Tri-County North, 6-3, 195, sr.

Second Team Defense

Linemen: Kaleb Bergman, Fort Loramie, 6-3, 205, sr.; Ty Hicks, Lockland, 6-3, 220, sr.; Jake Norris, Union City Mississinawa Valley, 6-0, 260, sr.

Linebackers: Brody Adams, Springfield Catholic Central, 6-4, 240, sr.; Colton Hiestand. Union City Mississinawa Valley, 6-190, so.; Charles Howard, Cincinnati College Preparatory Academy, 6-0, 220, jr.; Nate Terrell, Cedarville. 6-1 225, jr.

Secondary: Zac Dues, Fort Loramie, 5-10, 155, sr.; Gabe Steineman, De Graff Riverside, 6-1, 160, jr.; Cainan Robinson, Ansonia, 6-0, 160, sr.

Honorable Mention: Braxton Harrington, South Charleston Southeastern Local; Clayton Pauley, Hamilton New Miami; Tony Robinson, De Graff Riverside; Dante Farley Jr., Lockland; Corbin Flory, Lewisburg Tri-County North; Bryce Krickenbarger, Lewisburg Tri-County North; Trace Coffey, South Charleston Southeastern Local; Aiden Ritchie, Lewisburg Tri-County North; Lee Tilley, Springfield Catholic Central; Mitchell Harrall, South Charleston Southeastern Local; Mason Givens, Lewisburg Tri-County North; Grayson Woodworth, Lewisburg Tri-County North.

Offensive player of the year: Turner Lachey, Sidney Lehman Catholic

Defensive player of the year: Isaiah Christian, Cedarville

Coach of the year: Dwane Rowley, Sidney Lehman Catholic