All-Southwest District high school basketball honors: Who are the area's top girls players?

Fairmont's Janiyah Hargrave and Kaylah Thornton take a break along with Princeton's Erin Thomas. Fairmont defeated Princeton 57-47 on Monday, Feb. 2, 2026, in Kettering.

Fairmont's Janiyah Hargrave and Kaylah Thornton take a break along with Princeton's Erin Thomas. Fairmont defeated Princeton 57-47 on Monday, Feb. 2, 2026, in Kettering.
Sports
By Steven Wright – Staff Writer
1 hour ago
Several Miami Valley ballers are the players of the year in their respective divisions for the Southwest District.

Fairmont senior Kaylah Thornton earned Division I Player of the Year honors.

Badin senior Braelyn Even got the award in D-III, as did Versailles senior Katey Litten in D-V and Tri-Village senior Adalynn Hines for D-VI.

There were co-winners in D-VII with Russia junior Hazel Francis and Mississinawa Valley senior Brooklynn Seubert sharing the honor.

Jason Frazier of Monroe was named Coach of the Year in D-III after an 18-7 season.

Maggie Neanen of Eaton got the honor in D-IV after a nine-win improvement to get to 13-11.

Anna’s Rusty Allen won the award in D-V leading a 16-8 team into the regional round, as did Stefanie Landis of Newton in D-VI after an 18-5 campaign, and Mike Bashore of Russia won for the second straight year in D-VI.

Below are the 2025-26 Ohio Prep Sportswriters Association Southwest All-District girls basketball teams in Divisions I through VII, as selected by a media panel from the district:

Division I

First team

Gabby Chadwell, Milford, 5-9, jr., 13.8 ppg, 4.6 apg, 3.5 spg; Anna Habra, Mason, 5-8, sr., 18.4 ppg, 7.0 rpg, 3.8 apg; Janiyah Hargrave, Kettering Fairmont, 5-9, so., 16.3 ppg, 7.4 rpg, 2.6 spg; McKenzie Jones, Springboro, 5-11, sr., 16.0 ppg, 7.0 rpg, 3.0 apg; Kev’iya Parrish, Cincinnati Western Hills, 5-7, fr., 39.1 ppg, 9.3 rpg, 6.7 spg, 4.9 apg; Bella Swisshelm, Batavia West Clermont, 5-11, fr., 20.1 ppg; Erin Thomas, Cincinnati Princeton, 6-1, so., 20.7 ppg, 3.1 spg; Kaylah Thornton, Kettering Fairmont, 5-8, sr., 18.0 ppg, 5.4 rpg, 2.5 apg, 4.2 spg.

Player of the year: Kaylah Thornton, Kettering Fairmont

Coach of the year: Matt Tolliver, Milford

Second team

Emma Christerson, Cincinnati Sycamore, 5-8, so., 16 ppg; Katie Fox, West Chester Lakota West, 5-11, sr., 12.6 ppg; NaRiya Goddard, Huber Heights Wayne, 5-7, so., 16.2 ppg; Layla Hale, Batavia West Clermont, 5-11, sr., 12.3 ppg; Kylie Perone, Milford, 6-3, jr., 15.1 ppg; Milly Portis, Springfield, 5-9, sr., 14.3 ppg; Jasia Ross, Cincinnati Walnut Hills, 5-5, sr., 17.4 ppg; Khalia Thompson, Lebanon, 5-5, fr., 19.1 ppg.

Third team

Brooke Burgess, Cincinnati Sycamore, 5-11, sr., 13.0 ppg; Kennedi Campbell, Batavia West Clermont, 5-5, fr., 9.0 ppg; Kleighonna Grable, Springfield, 6-3, sr., 9.3 ppg; Ava Kammerer, Cincinnati Oak Hills, 5-9, sr., 15.8 ppg; Bella Keeton, Centerville, 5-4, sr., 13.4 ppg; Ady Martin, Springboro, 5-11, sr., 13.0 ppg; Bella Sturgill, Liberty Township Lakota East, 6-0, sr., 13.0 ppg; Dezirae Thomas, Huber Heights Wayne, 5-5, so., 13.4 ppg.

Honorable mention

Lana Srbinovski, Beavercreek; Halley Boeke, Centerville; Jayah Lawson, Co’Rae Runyon, Cincinnati Colerain; Bella Dehner, Cincinnati Oak Hills; Kiara Harris, Najah Love-Muhammad, Kamryn Lowe, Cincinnati Princeton; Kobi Crim, Fairfield; Amaginn Beamon, Hamilton; Bailey Bacher, Liberty Township Lakota East; Taylor Stanfield, Mason; Leah Wilhite, Springboro; Day’Veonna Boynton, Springfield; Caroline Bayliff, Zoe Odame, Sydney Williams, West Chester Lakota West.

Stebbins senior Aubrey Fritz tries to drive against the Loveland defense. Loveland defeated Stebbins 45-38 in a Division II district final on Saturday, Feb. 28, 2026, in Fairborn.

Credit: Steven Wright

Credit: Steven Wright

Division II

First team

Lauren Bain, Cincinnati Seton, 6-4, sr., 17.5 ppg, 6.6 rpg; Whitley Davis, Cincinnati Winton Woods, 5-11, sr., 15.0 ppg, 5.1 rpg, 2.4 spg; Aubrey Fritz, Riverside Stebbins, 5-7, sr., 14.1 ppg, 6.3 rpg, 3.9 spg; Bella Rogers, Loveland, 6-1, jr., 15.8 ppg, 9.6 rpg; Mia Vieth, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, sr., 15.8 ppg, 3.1 spg.

Player of the year: Lauren Bain, Cincinnati Seton

Coach of the year: Scott Smith, Cincinnati Seton

Second Team

Strawberry Blankumsee, Cincinnati Winton Woods, 5-10, so., 14.0 ppg; Avery Green, Morrow Little Miami, 6-0, so., 15.8 ppg; Reece Hackney, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, jr., 8.8 ppg; Ashlen Simpson, Clayton Northmont, 5-6, fr., 12.4 ppg; Abby Smith, Harrison, 5-8, sr., 18.6 ppg.

Third team

Ella Dreier, Cincinnati Anderson, 5-7, jr., 13.9 ppg; Aubri Korfhagen, Cincinnati Seton, 6-0 sr., 11.7 ppg; Jordyn Mumpower, Miamisburg, 5-10, so., 7.5 ppg; Jessica Pate, Cincinnati Ursuline, 5-6, fr., 14.6 ppg; Bella Vieth, Cincinnati Mount Notre Dame, 5-7, sr., 10.8 ppg.

Honorable Mention

Cecily Houston, Cincinnati St. Ursula; Maria Garza, Cincinnati Ursuline; Terran Brown, Cincinnati Withrow; Jenna Hall, Clayton Northmont; Sami Wade, Kings Mill Kings; Ryann Unruh, Loveland; Miley Amann, Mackenzie Roche, Riverside Stebbins; Ella Allen, Trenton Edgewood.

Division III

First team

Leigha Acoff, Cincinnati Woodward, 5-10, sr., 28.7 ppg, 5.9 rpg, 4.0 spg, 3.5 apg; Libby Bunsold, Bellbrook, 5-9, so., 17.8 ppg, 6.7 spg, 6.3 rpg, 4.5 apg; Bella Cobb, Oxford Talawanda, 6-0, fr., 15.1 ppg, 8.5 rpg, 2.3 spg, 2.0 bpg; Ja’Kyiah Cook, Dayton Chaminade Julienne, 6-0, fr., 10.9 ppg, 7.7 rpg; Braelyn Even, Hamilton Badin, 5-10, sr., 20.5 ppg, 8.6 rpg, 6.0 spg, 3.5 apg; Kiera Healy, Dayton Carroll, 6-0, sr., 17.1 ppg, 6.6 rpg, 3.1 spg; Jadelyn Jenike, Mt. Orab Western Brown, 5-7, so., 17.7 ppg, 4.5 rpg, 3.5 spg, 3.3 apg; Abbi Mader, Tipp City Tippecanoe, 6-0, so., 20.3 ppg, 7.7 rpg, 3.0 apg.

Player of the year: Braelyn Even, Hamilton Badin

Coach of the year: Jason Frazier, Monroe

Badin's Braelyn Even eyes a free-throw attempt against Carroll on Wednesday night.

Second team

Carmen Bosse, Hamilton Ross, 6-0, sr., 16.2 ppg; Ryan Buskirk, Monroe, 6-1, sr., 11.0 ppg; Janna Cary, Oxford Talawanda, 5-11, so., 12.0 ppg; Nalayna Cosby, Dayton Ponitz, 5-6 sr., 25.8 ppg; Emma Dady, Vandalia Butler, 6-0, jr., 15.1 ppg; Lauren Fabrick, Bellbrook, 5-10, jr., 12.7 ppg; Aubrie Huxel, Goshen, 5-10, sr., 14.7 ppg; Kaniah Woods, Cincinnati Aiken, 5-11, sr., 22.7 ppg.

Third team

Savannah Clawson, Tipp City Tippecanoe, 5-9, sr, 5.2 ppg; Olivia Foy, Sidney, 5-9, jr., 11.0 ppg; Cydney Grigsby, West Carrollton, sr., 14.9 ppg; Janai Hall, Cincinnati Aiken, 5-4, so., 23.8 ppg; Mychael Hanson, Dayton Chaminade Julienne, 5-8, fr., 11.3 ppg; Jordan McComas, Monroe, 5-8, sr., 9.9 ppg; Maura Petrovic, Dayton Carroll, 5-8, sr., 10.9 ppg: Eva Snyder, Dayton Carroll, 5-8, sr., 13.5 ppg.

Honorable mention

Macy Miller, Bellbrook; Miya Smith, Cincinnati Hughes; Molly Hartley, Cincinnati Turpin; Ashlynn Cox, Mashayla Valentine, Dayton Belmont; Maggie Bush, Janae Cain, Dayton Chaminade Julienne; Mi’kiah Gillis, Dayton Stivers; Aubrey Jones, Brooklynn Kimball, Fairborn; Olivia Truesdell, Franklin; Sophie Scherzinger, Goshen; Jayda Lyons, Greenville; Emma Adolph, Monroe; Peyton Butler, Mt. Orab Western Brown; Rieley Lokai, New Carlisle Tecumseh; Morgan Catron, New Richmond; Grace Richardson, Oxford Talawanda; Makenzie Carroll, Piqua; Janiyah Boykin, Ciara Thomas, Ka’Miah Williams, Trotwood-Madison; Liv Hiser, Mady Turner, Tipp City Tippecanoe; Dillan Bardonaro, Alexa Moeller, Vandalia Butler; Kierra Cole, Wilmington.

Division IV

First team

Izzie Arcuri, Kettering Alter, 5-7, so., 11.8 ppg, 3.2 rpg; Zoey Conn, St. Paris Graham, 5-9, jr., 17.2 ppg, 8.2 rpg; Alex Dixon, Urbana, 5-8, sr., 22.3 ppg, 6.0 rpg, 4.2 apg, 4.0 spg; Jolie Gudorf, Brookville, 6-0, so., 19.8 ppg, 6.2 rpg, 5.0 apg, 4.7 spg; Averie Layman, Batavia, 5-7, jr., 15.6 ppg, 7.1 rpg, 4.8 spg; Lucy Luers, Franklin Bishop Fenwick, 6-1, so., 14.7 ppg, 12.4 rpg; Caroline Roelle, Oakwood, 5-6, sr., 17.6 ppg, 4.9 rpg, Samaya Wilkins, Cincinnati Purcell Marian, 6-3 jr., 22.4 ppg, 12.6 rpg.

Player of the year: Samaya Wilkins, Cincinnati Purcell Marian

Coach of the year: Maggie Neanen, Eaton

Fenwick's Lucy Luers goes up for a shot that is contested by Edgewood's Ella Allen during their game on Thursday at Ron Kash Court.

Second team

Bristol Brady, Clarksville Clinton-Massie, 5-11, fr., 13.4 ppg; Layla Claxton, Cincinnati Purcell Marian, 5-8, jr., 8.6 ppg; Evelyn Connor, Oakwood, 6-0, sr., 15.5 ppg; Emilee Hargis, Eaton, 5-5, sr., 16.0 ppg; Caitlyn Jefferson, Tipp City Bethel, 5-9, so., 17.0 ppg; Ady Kreimer, Cincinnati Mercy McAuley, 5-10, sr., 13.9 ppg; Jayah Martin, Dayton Northridge, 6-0, sr., 23.0 ppg; Annie Rosfeld, Cincinnati Indian Hill, 6-0, so., 13.5 ppg.

Third team

Liv Carpenter, Middletown Madison, 5-11, sr., 10.3 ppg; Ellie Eldredge, Cincinnati Hills Christian Academy, 5-3, sr., 9.6 ppg; Karriyah Hill, Cincinnati Gamble Montessori, 5-5, sr., 16.6 ppg; Grace McCafferty, Cincinnati McNicholas, 6-0, sr., 9.9 ppg; Janiyah Middlebrook, Dayton Meadowdale, 5-11, sr. 24.1 ppg; Cassidy Faust, Enon Greenon, 5-7, jr., 16.0 ppg, 5.0 rpg; Da’Shai Shepard, Kettering Alter, 6-1, sr., 10.4 ppg; Kylie Stutzman, Cleves Taylor, 6-0, jr., 13.3 ppg.

Honorable mention

Ellie Poynter, Lucy Thompson, Batavia; Kinley Kummer, Lucy Hoover, Megan Luebke, Brookville; Jasmine Oder, Cincinnati DePaul Cristo Rey; Ali Strange, Cincinnati McNicholas; Zy’Aira Bailey, Cincinnati North College Hill; A’meir Neely, Cincinnati Shroder; Kennedy Flagg, Cincinnati Taft; Donisha Davis, Aunesty Ramey, Dayton Dunbar; Bay’Shanna Drake, Dayton Meadowdale; Kelisha “KeKe” Burrow, Dayton Thurgood Marshall; Autumn Gillenwater, Eaton; Kate Marshall, Enon Greenon; Natalie DeMarco, Franklin Bishop Fenwick; Kennedy Schwaderer, Carly Strayer, Lewistown Indian Lake; Ally Crim, Emma O’Hair, Middletown Madison; Addison Jenkins, Summer Swords, Springfield Kenton Ridge; Anna Schlichter, Leah Schoster, St. Bernard Roger Bacon; Riley McAlexander, St. Paris Graham; Jocelyn Stegner, Tipp City Bethel; Olivia Mackendrick, Brylee Spriggs, Urbana; Morgan Thomas, Wyoming.

Division V

First team

Adyson Bales, Anna, 6-3, jr., 13.0 ppg, 5.9 rpg; Katie Berrey, Waynesville, 5-7, sr., 11.2 ppg, 3.8 apg; Lilly Bushey, Springfield Northwestern, 6-0, so., 15.7 ppg, 12.9 rpg; Whitney Dixon, Cincinnati Madeira, 5-8, jr., 15.8 ppg, 7.0 rpg; Michaela Firks, West Milton Milton-Union, 5-11, jr., 16 ppg, 10.1 rpg, 4.1 apg, 3.0 spg; Katey Litten, Versailles, 5-8, sr., 14.8 ppg; Miller Spreen, Cincinnati Mariemont, 5-6, sr., 18 ppg, 4.1 rpg; Maggie Stephenson, Waynesville, sr., 13.2 ppg, 4.1 apg, 4.0 spg.

Player of the year: Katey Litten, Versailles

Coach of the year: Rusty Allen, Anna

Waynesville senior Katie Berrey brings the ball up the floor. Bellbrook defeated Waynesville 61-30 in a Southwestern Buckeye League crossover game on Thursday, Feb. 12, 2026.

Credit: Steven Wright

Credit: Steven Wright

Second team

Kylie Gentis, Casstown Miami East, 5-9, sr., 8.8 ppg, 5.5 rpg; Kynnedi Hager, Versailles, 6-3, sr., 8.0 ppg; Peyton Jones, Williamsburg, sr., 10.7 ppg; Briez Kelly, Cincinnati Summit Country Day, 5-7, jr., 14.3 ppg; Rivers Lemke, Germantown Valley View, 5-7, sr., 10.2 ppg; Makenzie Mumaw, Anna, 5-6, jr., 10.4 ppg; Zoey Sandker, Bethel-Tate, 5-5, jr., 19.8 ppg; Monet Vest, Jamestown Greeneview, 5-10, sr., 11.2 ppg.

Third team

Brooke Androne, Reading, 5-4, sr., 11.6 ppg; Addison Case, West Milton Milton-Union, 5-6, jr., 11.4 ppg; Paisley Phillips, Germantown Valley View, 5-9, so., 10.3 ppg; Aubree Risner, Springfield Northwestern, 5-8, fr., 12.1 ppg; Livia Tracy, Georgetown, 5-9, so., 11.6 ppg; Aubrey Unger, Camden Preble Shawnee, 5-6, sr., 12.0 ppg; Lucy Watts, Williamsburg, 5-11, fr., 13.0 ppg.

Honorable mention

Jenna Brown, Batavia Clermont Northeastern; Kalina Schrag, Bethel-Tate; Bella Kelly, Blanchester; Marin Howell, Mara Fine, Casstown Miami East; Zoe Bowden, Stacia Simmons, Cincinnati Clark Montessori; Abi Pettyjohn, Rachel Walker, Cincinnati Deer Park; Alyssa Dewey, Ella Garrison, Emme Padjen, Mariemont; Anika Kakar, Cincinnati Seven Hills; Jade Osman, Morgan Preston, Allie Tolle, Georgetown; Daylee Sandlin, Jamestown Greeneview; Lydia Moyers, Nadine Segrist-Bellamah, Norwood; Annalee Williams, Springfield Northeastern; Peyton Roseberry, Springfield Northwestern; Nylah Hassan, St. Bernard-Elmwood Place; Kate Copp, West Milton-Milton Union; Rowan Schmitmeyer, Versailles; Kloe Frankenberg, Waynesville.

Division VI

First team

Ava Astorino, West Liberty-Salem, 5-7, sr., 15.7 ppg, 3.7 apg; Charlotte Barga, Ansonia, 5-9, so., 13.4 ppg, 5.1 rpg; Adalynn Hines, New Madison Tri-Village, 5-6, sr., 12.1 ppg, 4.9 spg, 4.4 rpg; Ava Combs, Xenia Legacy Christian, 5-7, jr., 11.0 ppg, 2.6 apg, 4.0 spg; Caroline Long, Arcanum, 5-11, sr., 15.7 ppg, 6.4 rpg.

Player of the year: Adalynn Hines, New Madison Tri-Village

Coach of the year: Stefanie Landis, Pleasant Hill Newton

Second team

Bella Cherry, Lewisburg Tri-County North, 5-6, sr., 17.8 ppg; Brylii Day, West Alexandria Twin Valley South, 5-11, sr., 15.6 ppg; Rylee Hess, Pleasant Hill Newton, 5-9, sr., 16.1 ppg; Bridget Homan, Fort Recovery, 6-0, jr., 11.9 ppg; Tai Mize, New Madison Tri-Village, 5-5, sr., 12.4 ppg; Cara Rummel, Fayetteville-Perry, 5-10, jr., 12.0 ppg.

Third team

Rose Barga, Ansonia, 5-8, sr., 12.0 ppg; Alayna Fitzgerald, Cincinnati Christian, 5-9, so., 13.1 ppg; Olivia Burks, Houston, 5-9, sr., 11.2 ppg; Addison Wallen, West Liberty-Salem, 5-4, so., 11.1 ppg, Autumn Allport, Xenia Legacy Christian, 5-10, jr., 11.1 ppg.

Honorable mention

Matty Noe, Arcanum; Kaylin Davis, Cincinnati Christian; Nicole Hardesty, Roxy Vollmer, Cincinnati Country Day; Aubrey Barber, Christina Murphy, Fayetteville-Perry; Makenna Huelskamp, Fort Recovery; Lola Grieshop, Lewisburg Tri-County North; Sydnee DeLong, Taytum Gray, New Madison Tri-Village; Morgan House, Taylor Reynolds, New Paris National Trail; Brilie Hines, Pleasant Hill Newton; Grace Childers, West Alexandria Twin Valley South; Grace Breeding, Xenia Legacy Christian.

Division VII

First team

Maria Christian, Cedarville, 5-7, so., 17.6 ppg, 8.8 rpg; Hazel Francis, Russia, 6-0, jr., 10.3 ppg; Jillian Geis, Middletown Christian, 5-10, jr., 14.5 ppg, 12.4 rpg; Taylor Huelskamp, Botkins, 5-7, sr., 10.2 ppg, 6.0 rpg; Liza Poeppelman, Fort Loramie, 5-9, so., 11.0 ppg, 6.3 rpg, 2.7 spg; Brooklynn Seubert, Mississinawa Valley, 6-0, sr., 13.6 ppg, 6.6 rpg, 3.0 spg; Princess Webster, Lockland, 5-5 jr., 17.3 ppg, 8.0 rpg, 3.5 spg; Ryland Workman, South Charleston Southeastern, 5-10, sr., 14.3 ppg, 8.0 rpg.

Co-Players of the year: Hazel Francis, Russia, and Brooklynn Seubert, Mississinawa Valley

Coach of the year: Mike Bashore, Russia

Second team

Celeste Borchers, Russia, jr., 6.8 ppg; Aryana Cordonnier, Russia, 5-7, so., 9.9 ppg; Danaysha DeArmond, Springfield Catholic Central, 5-8, sr., 12.9 ppg; Paige Emrick, Mississinawa Valley, 5-7, sr., 13.0 ppg; Hailey Farmer, Cincinnati Miami Valley Christian Academy, 5-6, sr., 13.7 ppg; Avery Koffer, Covington, 5-4, sr., 8.3 ppg; Tatum Reichert, Jackson Center, 5-8, so., 15.0 ppg; Sydney Xavier, South Charleston Southeastern, 5-7, sr., 13.8 points.

Third team

Olivia Brandewie, Fort Loramie, 5-11, fr., 7.3 ppg, 7.0 rpg; Alexis Byndon, Cincinnati Oyler, 5-9, fr., 18.6 ppg; Jaisha Jackson, Cincinnati College Prep, 5-8, jr., 13.9 ppg; Mariah Powell, Hamilton New Miami, 5-6, jr., 12.0 rpg; Katelyn Reed, Cedarville, 5-10, jr., 9.2 ppg; Reign Wilkins, Troy Christian, 5-7, sr., 10.8 ppg.

Honorable mention

Brianna Egbert, Kriston Wendel, Botkins; Brooke Atkins, Cedarville; Georgia Andres, Jahzire Brown, Journey Cook, Cincinnati College Prep; Emma Hyrne, Cincinnati Miami Valley Christian Academy; Delaney Murphey, Covington; Madelynn Miller, Fairlawn; Cooper LaRue, Middletown Christian.

