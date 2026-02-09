2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 9

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.

Olympic Events Feb. 9

12:15 a.m. – Skiing, 4x6km Mixed Relay (re-air), USA

12:35 a.m. – Olympic Late Night, NBC

1:30 a.m. – Figure skating, Pairs, Women’s, Men’s Free (re-air), USA

2 a.m. – Primetime in Milan, NBC

3:15 a.m. – Primetime in Milan, NBC

4:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Team Combined Downhill, USA

5:45 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Downhill (re-air), USA

6:30 a.m. – Women’s Freeski Slopestyle Final, USA

8 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Team Combined Slalom, USA

9 a.m. – Mixed Doubles Curling, US vs. Italy, USA

11 a.m. – Women’s Singles Luge, Run 1, USA

11:30 a.m. – Speed Skating, Women’s 1000M, USA

Noon – Mixed Doubles Curling Semifinal, USA

Noon – Speed Skating, Women’s 1000M, NBC

12:30 p.m. – Women’s Singles Luge Run 2, USA

12:45 p.m. – Alpine Skiing, Men’s Team Combined Downhill & Slalom, NBC

1:20 p.m. – Figure Skating, Rhythm Dance, USA

1:30 p.m. – Women’s Snowboard Big Air Final, NBC

2:40 p.m. – Figure Skating, Rhythm Dance, NBC

2:40 p.m. – Women’s Hockey, US vs. Switzerland, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5 p.m. – Mixed Doubles Curling Semifinal, CNBC

5 p.m. – Women’s Hockey, Canada vs. Czechia, USA

5:30 p.m. – Ski Jumping, Men’s Normal Hill, USA

6:30 p.m. – Mixed Doubles Curling Semifinal, CNBC

6:45 p.m. – Speed Skating, Women’s 1000M (re-air), USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Women’s Single Luge Runs 1-2 (re-air), USA

8:45 p.m. – Mixed Doubles Curling Semifinal (re-air)

10:15 p.m. – Ski Jumping, Men’s Normal Hill (re-air), USA

11 p.m. – Women’s Hockey, Switzerland vs. USA (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

Olympic Events Feb. 10

1 a.m. – Primetime in Milan (re-air), NBC

1 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Team Combined (re-air), USA

2 a.m. – Figure Skating, Rhythm Dance (re-air), USA

3:15 a.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Qualifying, USA

4:30 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Team Combined Downhill, USA

5:45 a.m. – Skiing, Men’s Moguls Qualifying, USA

6:10 a.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Finals, USA

6:30 a.m. – Men’s Freeski Slopestyle Final, USA

8 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Team Combined Slalom, USA

9 a.m. – Mixed Doubles Curling, Bronze Final, USA

10 a.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Finals, USA

10:30 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Qualifying, USA

11 a.m. – Women’s Singles Luge, USA

11:30 a.m. – Short Track, Mixed Team Relays Finals & More, USA

Noon – Mixed Doubles Curling, Gold Final, USA

Noon – Men’s Freeski Slopestyle Final, NBC

12:15 p.m. – Figure Skating Preview, USA

12:30 p.m. – Figure Skating, Men’s Short, USA

12:45 p.m. – Women’s Singles Luge, Final Run, NBC

1:15 p.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Finals, NBC

1:45 p.m. – Figure Skating, Men’s Short, NBC

2:10 p.m. – Women’s Hockey, US vs. Canada, USA

4:30 p.m. – Biathlon, Men’s 20km, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5 p.m. – Mixed Doubles Curling Bronze Final (re-air), CNBC

5:30 p.m. – Women’s Singles Luge (re-air), USA

6 p.m. – Mixed Doubles Curling Golf Final, CNBC

6:15 p.m. – Ski Jumping, Mixed Team Normal Hill, USA

7:30 p.m. – Short Track, Mixed Team Relay Finals & More (re-air), USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Mixed Doubles Curling Bronze Final (re-air), USA

9 p.m. – Mixed Doubles Curling Gold Final (re-air), USA

11 p.m. – Women’s Hockey, US vs. Canada (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

TV and Streaming Options

Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.

Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.

Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.

For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.

