2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 18

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.
Olympic Events Feb. 18
12:30 a.m. – Nordic Combined, Men’s Large Hill (re-air), USA
1:30 a.m. – Figure Skating, Women’s Short Program (re-air), USA
4 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Slalom, USA
5 a.m. – Cross Country, Men’s & Women’s Team Sprint Free Qualifying, USA
5:30 a.m. – Freestyle Skiing, Women’s Aerials Final, USA
6:45 a.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Final, USA
7:55 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Slalom, USA
8:30 a.m. – Cross Country, Men’s & Women’s Team Sprint Free Finals, USA
9:15 a.m. – Women’s Curling, US vs. Great Britain, USA
10:40 a.m. – Men’s Hockey Quarterfinal, USA
Noon – Biathlon, Women’s 4x6km Relay, NBC
12:45 p.m. – Cross Country, Men’s & Women’s Team Sprint Free Finals, NBC
1 p.m. – Men’s Hockey Quarterfinal, USA
1:30 p.m. – Freestyle Skiing, Women’s Aerials Final, NBC
2:15 p.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Final, NBC
2:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 500m & Women’s Relay Finals, USA
3:10 p.m. – Men’s Hockey Quarterfinal, NBC
3:45 p.m. – Biathlon, Women’s 4x6km Relay (re-air), USA
4:30 p.m. – Freestyle Skiing, Women’s Aerials Final (re-air), USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Men’s Hockey Postgame Coverage, USA
6 p.m. – Men’s Hockey Quarterfinal, USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Women’s Curling, Canada vs. Italy
11 p.m. – Men’s Hockey Quarterfinal (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night
Olympic Events Feb. 19
1:30 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Slalom (re-air), USA
2:45 a.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Final (re-air)
3:45 a.m. – Ski Mountaineering, Men’s & Women’s Sprints Heats, USA
5 a.m. – Ski Jump, Men’s Team Large Hill, USA
5:30 a.m. – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Finals, USA
6:55 a.m. – Ski Mountaineering, Men’s & Women’s Sprints Finals, USA
8:20 a.m. – Nordic Combined, Men’s Team Large Hill, 2x7.5km Relay, USA
8:45 a.m. – Men’s Freeski Halfpipe Qualifying, USA
10:30 a.m. – Speed Skating, Men’s 1500m, USA
Noon – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Finals, NBC
Noon – Women’s Hockey Bronze Final, USA
12:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 1500m, NBC
1 p.m. – Figure Skating, Women’s Free Skate, NBC
1:10 p.m. – Women’s Hockey Gold Final, USA
4 p.m. – Women’s Freeski Halfpipe Qualifying, USA
5 p.m. – Best of Curling, CNBC
5:30 p.m. – Nordic Combined, Men’s Team Large Hill (re-air), USA
6:30 p.m. – Men’s Freeski Halfpipe Qualifying (re-air), USA
8 p.m. – Primetime in Milan, NBC
8 p.m. – Men’s Curling Semifinal, USA
10 p.m. – Women’s Hockey Bronze Final (re-air), USA
11 p.m. – Women’s Hockey Gold Final (re-air), USA
11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC
TV and Streaming Options
Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.
Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.
Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.
For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.