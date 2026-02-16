2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 16

United States' Nick Baumgartner (22), France's Jonas Chollet (4), France's Loan Bozzolo (5), Italy's Lorenzo Sommariva (6) compete during the men's snowboard cross finals at the 2026 Winter Olympics, in Livigno, Italy, Thursday, Feb. 12, 2026. (AP Photo/Lindsey Wasson)

Sports
0 minutes ago
The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.

Olympic Events Feb. 16

1:15 a.m. – Ski Jump, Women’s Large Hill (re-air), USA

2 a.m. – Figure Skating, Pairs Short Program (re-air), USA

4 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom, USA

4:50 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying, USA

6:35 a.m. – Speed Skating, Women’s 1000m final, USA

7 a.m. – Two-Man Bobsled, USA

7:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom, USA

8:35 a.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Qualifying, USA

10 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying, NBC

10:15 a.m. – Women’s Curling, China vs. Canada, USA

10:40 a.m. – Women’s Hockey Semifinal, NBC

11:30 a.m. – Men’s Curling, Great Britain vs. Norway, USA

12:45 p.m. – Speed Skating, Women’s 1000m Finals & More, USA

1 p.m. – Women’s Monobob, NBC

1:30 p.m. – Women’s Freeski Big Air Final, NBC

1:45 p.m. – Figure Skating Preview, USA

1:45 p.m. – Figure Skating, Pairs Free, USA

2:45 p.m. – Alpine Skiing, Men’s Slalom Finals, NBC

3:30 p.m. – Women’s Monobob Finals, NBC

3:55 p.m. – Figure Skating, Pairs Free, NBC

4:15 p.m. – Women’s Hockey Semifinal, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5:30 p.m. – Two-Man Bobsled (re-air), USA

6 p.m. – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA

10 p.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Qualifying (re-air), USA

10:30 p.m. – Men’s Snowboard Slopestyle Qualifying (re-air), USA

11 p.m. – Ski Jump, Men’s Super Team Large Hill, USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

Olympic Events Feb. 17

Midnight – Women’s Hockey Semifinal (re-air), USA

2 a.m. – Figure Skating, Pairs Free Skate (re-air), USA

4 a.m. – Ski Jump, Men’s Large Hill, USA

4:45 a.m. – Freestyle Skiing, Women’s Aerials Qualifying, USA

6 a.m. – Men’s Curling, US vs. China, USA

7 a.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Final, USA

8:30 a.m. – Speed Skating, Men’s & Women’s Team Pursuit Semifinals, USA

9:05 a.m. – Biathlon, Men’s 4x7.5km Relay, USA

9:50 a.m. – Nordic Combined, Men’s Large Hill 10km, USA

10:20 a.m. – Speed Skating, Men’s & Women’s Team Pursuit Finals, USA

11 a.m. – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Qualifying, USA

Noon – Freestyle Skiing, Men’s & Women’s Aerials Qualifying, NBC

12:15 p.m. – Men’s Hockey Qualification Playoff, USA

12:30 p.m. – Figure Skating Preview, USA

12:30 p.m. – Figure Skating, Women’s Short, USA

12:45 p.m. – Women’s Snowboard Slopestyle Final, NBC

1:30 p.m. – Men’s Freeski Big Air Final, NBC

2:40 p.m. – Figure Skating, Women’s Short, NBC

3:10 p.m. – Men’s Hockey Qualification Playoff, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5:30 p.m. – Two-Man Bobsled, USA

6:15 p.m. – Freestyle Skiing, Women’s Aerials Qualifying (re-air)

7 p.m. – Freestyle Skiing, Men’s Aerials Qualifying (re-air), USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Men’s Hockey Qualification Playoff, USA

9:30 p.m. – Men’s Curling, US vs. Italy, USA

11 p.m. – Biathlon, Men’s 4x7.5km Relay (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

TV and Streaming Options

Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.

Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.

Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.

For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.

