2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 13

South Korea's Hong Sujung starts for a women's skeleton training session at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Monday, Feb. 9, 2026. (AP Photo/Alessandra Tarantino)

Sports
20 minutes ago
The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.

Olympic Events Feb. 13

1 a.m. – Cross Country, Women’s 10km Free (re-air), USA

2 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Final (re-air), USA

3 a.m. – Men’s Curling, US vs. Canada, USA

6 a.m. – Cross Country, Men’s 10km Free, USA

7:30 a.m. – Luge, Team Relay (re-air), USA

8 a.m. – Biathlon, Men’s 10km Sprint, USA

9:30 a.m. – Women’s Snowboard Cross Finals, USA

10 a.m. – Women’s Skeleton, USA

10:30 a.m. – Speed Skating, Men’s 10,000m, USA

11:55 a.m. – Women’s Skeleton, USA

Noon – Cross Country, Men’s 10km Free, NBC

12:45 p.m. – Figure Skating Preview, USA

12:45 p.m. – Figure Skating, Men’s Free, USA

1 p.m. – Women’s Snowboard Cross Finals, NBC

1:30 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Final, NBC

2:50 p.m. – Hockey Preview, USA

3 p.m. – Figure Skating, Men’s Free, NBC

3:10 p.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5:30 p.m. – Men’s Skeleton, USA

6:15 p.m. – Biathlon, Men’s 10km Sprint (re-air), USA

7 p.m. – Cross Country, Men’s 10km Free (re-air), USA

8 p.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

9:30 p.m. – Men’s Curling, Canada vs. Sweden

11 p.m. – Women’s Hockey, Quarterfinal (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

Olympic Events Feb. 14

12:30 a.m. – Men’s Hockey, Canada vs. Switzerland, USA

2 a.m. – Figure Skating, Men’s Free Skate (re-air), USA

4 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Giant Slalom, USA

4:40 a.m. – Skiing, Women’s Dual Moguls Finals, USA

6 a.m. – Cross Country, Women’s 4x7.5km Relay, USA

6 a.m. – Men’s Hockey, Germany vs. Latvia, CNBC

7 a.m. – Cross Country, Women’s 4x7.5km Relay, NBC

7:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Giant Slalom, NBC

7:30 a.m. – Women’s Curling, Great Britain vs. Canada, USA

8:30 a.m. – Winter Olympics Coverage, NBC

8:30 a.m. – Women’s Curling, Italy vs. China, CNBC

8:30 a.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Final (re-air), USA

8:45 a.m. – Biathlon, Women’s 7.5km Sprint, NBC

10 a.m. – Skiing, Women’s Dual Moguls Finals, NBC

10 a.m. – Speed Skating, Women’s Team Pursuit Qualifying, USA

10:40 a.m. – Men’s Hockey, Finland vs. Italy, USA

10:40 a.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, CNBC

11 a.m. – Speed Skating, Men’s 500m, NBC

11:45 a.m. – Winter Olympics Coverage, NBC

Noon – Women’s Skeleton, NBC

12:30 p.m. – Cross Country, Women’s 4x7.5km Relay, NBC

1 p.m. – Men’s Curling, US vs. Germany, CNBC

1 p.m. – Ski Jump, Men’s Large Hill, USA

1:30 p.m. – Freeski & Skeleton, NBC

2:45 p.m. – Hockey Preview, USA

3:10 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Denmark, USA

3:10 p.m. – Women’s Hockey Quarterfinal, CNBC

4:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 500m, NBC

5:30 p.m. – Women’s Curling, US vs. Japan, CNBC

5:30 p.m. – Women’s Skeleton (re-air), USA

6:15 p.m. – Speed Skating, Men’s 1500m, USA

7:15 p.m. – Ski Jump, Men’s Large Hill (re-air), USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Women’s Curling, Italy vs. Sweden, CNBC

8 p.m. – Men’s Hockey, Sweden vs. Slovakia, USA

9:30 p.m. – Speed Skating, Women’s Team Pursuit Qualifying (re-air), USA

10 p.m. – Speed Skating, Men’s 1500m Finals & More (re-air), USA

11 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Denmark (re-air), USA

11:30 p.m. – Olympic Late Night, NBC

TV and Streaming Options

Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.

Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.

Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.

For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.

