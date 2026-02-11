2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 11

Canada's Beattie Podulsky, left, and Kailey Allan, right, slide down the track during a women's doubles luge training session at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)

Credit: AP

Credit: AP

Canada's Beattie Podulsky, left, and Kailey Allan, right, slide down the track during a women's doubles luge training session at the 2026 Winter Olympics, in Cortina d'Ampezzo, Italy, Sunday, Feb. 8, 2026. (AP Photo/Aijaz Rahi)
Sports
49 minutes ago
X

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events began Feb. 4 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.

Olympic Events Feb. 11

1 a.m. – Speed Skating, Mixed Team Relay Finals & More (re-air), USA

1:30 a.m. – Cross Country, Men & Women’s Sprint Classic Finals (re-air), USA

2 a.m. – Figure Skating, Men’s Short Program (re-air), USA

4 a.m. – Ski Jump, Men’s Normal Hill, USA

4:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

5:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Super-G, USA

6:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

7:30 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Qualifying, USA

8:15 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Final, USA

9:15 a.m. – Biathlon, Women’s 15km Individual, USA

10 a.m. – Cross Country, Men’s Normal Hill, 10km Race, USA

10:40 a.m. – Men’s Hockey, Slovakia vs. Finland, USA

11 a.m. – Women’s Doubles Luge, USA

11:20 a.m. – Ski Jump, Men’s Normal Hill (re-air), USA

11:50 a.m. – Men’s Doubles Luge, USA

Noon – Skiing, Women’s Moguls Final, NBC

12:25 p.m. – Cross Country, Men’s Normal Hill, 10km Race (re-air), USA

12:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 1000m, NBC

12:45 p.m. – Women’s Doubles Luge, USA

12:55 p.m. – Women’s Doubles Luge, NBC

1:15 p.m. – Figure Skating Preview, USA

1:15 p.m. – Figure Skating, Free Dance, USA

1:15 p.m. – Speed Skating, Men’s 1000m, NBC

1:40 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, NBC

2:15 p.m. – Figure Skating, Free Dance, NBC

2:15 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

3:25 p.m. – Men’s Hockey, Sweden vs. Italy, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5:45 p.m. – Men’s Doubles Luge, USA

6 p.m. – Men’s Doubles Luge, USA

6:30 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Men’s Hockey, Slovakia vs. Finland, USA

9:30 p.m. – Men’s Curling, China vs. Great Britain, USA

11 p.m. – Biathlon, Women’s 15km Individual (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

Olympic Events Feb. 12

Midnight – Nordic Combined, Men’s Normal Hill (re-air), USA

12:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying (re-air), USA

1:30 a.m. – Figure Skating, Ice Dance, Free Dance (re-air), USA

4 a.m. – Skiing, Men’s Moguls Qualifying, USA

4:35 a.m. – Men’s Snowboard Cross Qualifying, USA

5:30 a.m. – Skiing, Women’s Super-G, USA

6:45 a.m. – Skiing, Men’s Moguls Final, USA

7:15 a.m. – Cross Country, Women’s 10km Free, USA

8:35 a.m. – Men’s Snowboard Cross Finals, USA

9:15 a.m. – Women’s Curling, US vs. South Korea, USA

10:40 a.m. – Men’s Hockey, Czechia vs. Canada, USA

Noon – Skiing, Men’s Moguls Final, NBC

12:45 p.m. – Luge, Team Relay Final, NBC

1 p.m. – Speed Skating, Women’s 5000m, USA

1:30 p.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Final, NBC

1:45 p.m. – Men’s Skeleton, USA

2:15 p.m. – Speed Skating, Women’s 500m & Men’s 1000m Finals

2:45 p.m. – US Hockey Preview, USA

2:55 p.m. – Speed Skating, Women’s 500m & Men’s 1000m Finals, NBC

3:10 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Latvia, USA

4 p.m. – Cross Country, Women’s 10km Free, NBC

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5:30 p.m. – Men’s Snowboard Cross Finals (re-air), USA

6 p.m. – Men’s Hockey, Czechia vs. Canada (re-air), USA

8 p.m. – Men’s Hockey, Germany vs. Denmark, USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

9:30 p.m. – Women’s Curling, US vs. Sweden, USA

11 p.m. – Men’s Hockey, US vs. Latvia (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

TV and Streaming Options

Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.

Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.

Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.

For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.

In Other News
1
Boys basketball: Dunbar clinches share of city league title with win at...
2
Subscriptions for Reds.TV on sale now
3
Cincinnati Reds: Eugenio Suárez signing energizes group as pitchers and...
4
2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 10
5
High school basketball: What to watch for as season enters final weeks