2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 10

Brittany Bowe of the U.S. practice ahead of the women's 1,500 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Monday, Feb. 9, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)

Credit: AP

Credit: AP

Brittany Bowe of the U.S. practice ahead of the women's 1,500 meters speedskating race at the 2026 Winter Olympics, in Milan, Italy, Monday, Feb. 9, 2026. (AP Photo/Antonio Calanni)
Sports
18 minutes ago
X

The 2026 Winter Olympics, featuring 16 sports with 116 medal events, will take place from Feb. 4 to Feb. 22 in Milan and Cortina d’Ampezzo, Italy. Preliminary events will begin on Feb. 4, the opening ceremony will be Feb. 6 and the closing ceremony will be Feb. 22. Here’s how to follow along as Team USA chases gold and glory.

Olympic Events Feb. 10

1 a.m. – Primetime in Milan (re-air), NBC

1 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Team Combined (re-air), USA

2 a.m. – Figure Skating, Rhythm Dance (re-air), USA

3:15 a.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Qualifying, USA

4:30 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Team Combined Downhill, USA

5:45 a.m. – Skiing, Men’s Moguls Qualifying, USA

6:10 a.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Finals, USA

6:30 a.m. – Men’s Freeski Slopestyle Final, USA

8 a.m. – Alpine Skiing, Women’s Team Combined Slalom, USA

9 a.m. – Mixed Doubles Curling, Bronze Final, USA

10 a.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Finals, USA

10:30 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Qualifying, USA

11 a.m. – Women’s Singles Luge, USA

11:30 a.m. – Speed Skating, Mixed Team Relays Finals & More, USA

Noon – Mixed Doubles Curling, Gold Final, USA

Noon – Men’s Freeski Slopestyle Final, NBC

12:15 p.m. – Figure Skating Preview, USA

12:30 p.m. – Figure Skating, Men’s Short, USA

12:45 p.m. – Women’s Singles Luge, Final Run, NBC

1:15 p.m. – Cross Country Skiing, Men’s & Women’s Sprint Classic Finals, NBC

1:45 p.m. – Figure Skating, Men’s Short, NBC

2:10 p.m. – Women’s Hockey, US vs. Canada, USA

4:30 p.m. – Biathlon, Men’s 20km, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5 p.m. – Mixed Doubles Curling Bronze Final (re-air), CNBC

5:30 p.m. – Women’s Singles Luge (re-air), USA

6 p.m. – Mixed Doubles Curling Golf Final, CNBC

6:15 p.m. – Ski Jump, Mixed Team Normal Hill, USA

7:30 p.m. – Speed Skating, Mixed Team Relay Finals & More (re-air), USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Mixed Doubles Curling Bronze Final (re-air), USA

9 p.m. – Mixed Doubles Curling Gold Final (re-air), USA

11 p.m. – Women’s Hockey, US vs. Canada (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

Olympic Events Feb. 11

1 a.m. – Speed Skating, Mixed Team Relay Finals & More (re-air), USA

1:30 a.m. – Cross Country, Men & Women’s Sprint Classic Finals (re-air), USA

2 a.m. – Figure Skating, Men’s Short Program (re-air), USA

4 a.m. – Ski Jump, Men’s Normal Hill, USA

4:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

5:30 a.m. – Alpine Skiing, Men’s Super-G, USA

6:45 a.m. – Women’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

7:30 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Qualifying, USA

8:15 a.m. – Skiing, Women’s Moguls Final, USA

9:15 a.m. – Biathlon, Women’s 15km Individual, USA

10 a.m. – Cross Country, Men’s Normal Hill, 10km Race, USA

10:40 a.m. – Men’s Hockey, Slovakia vs. Finland, USA

11 a.m. – Women’s Doubles Luge, USA

11:20 a.m. – Ski Jump, Men’s Normal Hill (re-air), USA

11:50 a.m. – Men’s Doubles Luge, USA

Noon – Skiing, Women’s Moguls Final, NBC

12:25 p.m. – Cross Country, Men’s Normal Hill, 10km Race (re-air), USA

12:30 p.m. – Speed Skating, Men’s 1000m, NBC

12:45 p.m. – Women’s Doubles Luge, USA

12:55 p.m. – Women’s Doubles Luge, NBC

1:15 p.m. – Figure Skating Preview, USA

1:15 p.m. – Figure Skating, Free Dance, USA

1:15 p.m. – Speed Skating, Men’s 1000m, NBC

1:40 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, NBC

2:15 p.m. – Figure Skating, Free Dance, NBC

2:15 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

3:25 p.m. – Men’s Hockey, Sweden vs. Italy, USA

5 p.m. – Best of Curling, CNBC

5:45 p.m. – Men’s Doubles Luge, USA

6 p.m. – Men’s Doubles Luge, USA

6:30 p.m. – Men’s Snowboard Halfpipe Qualifying, USA

8 p.m. – Primetime in Milan, NBC

8 p.m. – Men’s Hockey, Slovakia vs. Finland, USA

9:30 p.m. – Men’s Curling, China vs. Great Britain, USA

11 p.m. – Biathlon, Women’s 15km Individual (re-air), USA

11:35 p.m. – Olympic Late Night, NBC

TV and Streaming Options

Select Olympic events and features will be televised on NBC, CNBC and the USA Network.

Peacock will be the streaming home of the 2026 Winter Olympics. The service will stream every sport and event and will feature full-event replays, originals, clips and more.

Additional coverage is available on the official Olympic Games App, the NBC App, the NBC Sports App and nbcolympics.com.

For a full TV and streaming Winter Olympic schedule visit nbcolympics.com/schedule.

In Other News
1
High school basketball: What to watch for as season enters final weeks
2
Cincinnati Bengals: With defense needing help, Tobin weighs ‘all...
3
McCoy: Without a salary cap, MLB’s small markets never stand a chance
4
2026 Winter Olympics TV Guide: What to watch on Feb. 9
5
Girls basketball: First set of district tournament brackets released