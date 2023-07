Schwieterman, Johe L.



Age 89, of Piqua, OH, passed away July 9, 2023. Mass of Christian Burial at 11:30 a.m. Thursday, July 13 at St. Boniface Church. Jamieson & Yannucci Funeral Home, Piqua, OH.



Funeral Home Information

Jamieson & Yannucci Funeral Home

333 W. High St.

Piqua, OH

45356

