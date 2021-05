<font face="Frutiger LT Std 55 Roman" size="2" color="#000000">ESTEVEZ, John Barry<br/><br/></font><font size="2" color="#000000">Age 77, of Bellbrook, passed away on February 25, 2021. Memorial Mass will be held at 10:00 am on Thursday, May 20, 2021, at Holy Trinity Catholic Church, 272 Bainbridge St., <br/><br/>Dayton, OH 45402. Facemasks required. Arrangements in care of Schlientz-Moore & Reis. Words of encouragement may be sent to www.reislegacycenter.com.</font><br/>