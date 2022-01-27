Wednesday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Alliance 47, Canfield S. Range 32
Amanda-Clearcreek 50, Circleville Logan Elm 15
Austintown Fitch 54, Youngs. Boardman 48
Belmont Union Local 51, Linsly, W.Va. 48
Berea-Midpark 42, Avon Lake 32
Berlin Hiland 51, Gnadenhutten Indian Valley 16
Bristol 88, Southington Chalker 20
Brooklyn 65, Rocky River Lutheran W. 34
Burton Berkshire 46, Kirtland 39
Centerville 60, Kettering Fairmont 39
Chagrin Falls 36, Orange 25
Chagrin Falls Kenston 67, Willoughby S. 43
Chesterland W. Geauga 79, Beachwood 23
Cin. Colerain 62, Cin. Oak Hills 30
Cin. Indian Hill 58, Cin. Madeira 18
Cin. Mt. Healthy 50, Trenton Edgewood 31
Cin. Princeton 64, W. Chester Lakota W. 43
Cin. Purcell Marian 84, Cin. Hills Christian Academy 24
Cin. Sycamore 63, Hamilton 24
Cin. Turpin 58, Kings Mills Kings 48
Cin. Walnut Hills 53, Milford 38
Cin. Woodward 24, Cin. Hughes 14
Columbia Station Columbia 52, Sheffield Brookside 14
Cortland Maplewood 49, McDonald 38
Crooksville 60, Zanesville Maysville 41
Danville 60, Centerburg 42
Dresden Tri-Valley 61, New Concord John Glenn 39
E. Can. 44, Newcomerstown 35
Eastlake North 41, Mayfield 30
Fredericktown 59, Lucas 32
Gates Mills Hawken 44, Mentor Lake Cath. 34
Glouster Trimble 46, Sugar Grove Berne Union 43
Granville 60, Utica 13
Green 44, Massillon Perry 37
Harrison 46, Hamilton Ross 31
Independence 32, Richmond Hts. 22
Ironton 47, Gallipolis Gallia 31
Jackson 45, Hillsboro 38
Johnstown 56, Newark Licking Valley 46
Kent Roosevelt 45, Copley 42
Kettering Alter 47, Cin. McNicholas 43
Leavittsburg LaBrae 53, Campbell Memorial 27
Lebanon 49, Cin. Anderson 41
Leesburg Fairfield 63, Mowrystown Whiteoak 41
Lisbon David Anderson 38, Toronto 31
Macedonia Nordonia 66, Twinsburg 26
Mansfield Madison 48, Sandusky 34
Mantua Crestwood 50, Orwell Grand Valley 37
Martins Ferry 60, Cadiz Harrison Cent. 33
Mason 51, Liberty Twp. Lakota E. 44
Massillon Jackson 46, Can. Glenoak 37
Mechanicsburg 58, Milford Center Fairbanks 52
Medina 43, Brunswick 27
Medina Highland 53, Barberton 35
Miamisburg 47, Beavercreek 37
Mogadore 60, Warren JFK 40
Mt. Gilead 35, N. Robinson Col. Crawford 27
N. Bend (Cleves) Taylor 35, Cin. Wyoming 32
N. Can. Hoover 43, Uniontown Lake 34
New Middletown Spring. 53, Mineral Ridge 17
Newark Cath. 40, Zanesville 36
Notre Dame Academy 53, Oregon Clay 20
Pataskala Watkins Memorial 65, Hebron Lakewood 36
Perry 51, Geneva 33
Plain City Jonathan Alder 57, London 32
Pomeroy Meigs 55, Point Pleasant, W.Va. 26
Ravenna 48, Akr. Coventry 41
Richwood N. Union 63, Spring. NW 30
Riverside Stebbins 56, Piqua 22
Sidney 50, Troy 41
Solon 57, Mentor 38
Spring. Cath. Cent. 50, London Madison Plains 21
Springboro 55, Clayton Northmont 20
Sullivan Black River 47, Lorain Clearview 41
Tallmadge 37, Richfield Revere 31
Tipp City Tippecanoe 63, Fairborn 22
Tuscarawas Cent. Cath. 45, Malvern 37
Union City, Ind. 65, Union City Mississinawa Valley 60
Warren Champion 52, Newton Falls 25
Warsaw River View 44, Coshocton 42
Washington C.H. Miami Trace 40, Greenfield McClain 29
Waterford 68, Racine Southern 26
Wickliffe 62, Middlefield Cardinal 31
Youngs. Mooney 40, Youngs. East 34
Youngs. Ursuline 53, Youngs. Chaney High School 23
Zoarville Tuscarawas Valley 55, Magnolia Sandy Valley 25
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/