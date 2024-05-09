Wednesday's Scores

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By The Associated Press
21 minutes ago
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Girls Softball

OHSAA Softball Championships

Division I

Region 1

Amherst Steele 15, Cle. Rhodes 0, 5 innings

Austintown Fitch 18, Mayfield 0, 5 innings

Avon 18, Akr. Firestone 4, 5 innings

Brunswick 12, Cle. St. Joseph Acad. 2

Can. Glenoak 11, Akr. Ellet 1, 6 innings

Chardon 23, Cuyahoga Falls 1, 5 innings

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 13, Alliance 0, 5 innings

Eastlake North 7, Mentor 4

Green 10, Madison 0, 6 innings

Louisville 11, Macedonia Nordonia 1

Massillon Jackson 6, Willoughby South 3

Medina Highland 20, Garfield Hts. 0, 5 innings

North Canton Hoover 18, Hudson 0, 5 innings

Painesville Riverside 4, Massillon Perry 0

Uniontown Lake 16, Youngs. Boardman 14

Region 2

Avon Lake 8, Westlake 5

Brecksville-Broadview Hts. 19, Parma Hts Valley Forge 0, 5 innings

Grafton Midview 16, Wadsworth 6, 6 innings

Holland Springfield 14, Sylvania Southview 3

North Ridgeville 4, Elyria 1

North Royalton 8, Parma Normandy 1

Perrysburg 14, Tol. St. Ursula 4

Richfield Revere 13, Berea-Midpark 11

Rocky River Magnificat 6, Medina 3

Strongsville 14, Olmsted Falls 0, 5 innings

Region 3

Region 4

Beavercreek 11, Piqua 1, 6 innings

Centerville 8, Fairborn 1

Kettering Fairmont 12, Troy 1, 5 innings

Lebanon 20, Day. Ponitz Tech. 0, 5 innings

Miamisburg 13, Springfield 0, 5 innings

Springboro 20, Vandalia Butler 7

Division II

Region 6

Napoleon 6, Kenton 5

Region 7

Cadiz Harrison Cent. 6, Wintersville Indian Creek 5

Chillicothe Unioto 11, Washinton C.H. Miami Trace 5

Circleville 12, New Lexington 0

Circleville Logan Elm 6, Greenfield McClain 2

Dover 11, Minerva 1, 5 innings

Gnadenhutten Indian Valley 5, Carrollton 1

Hillsboro 1, Gallipolis Gallia 0

McConnelsville Morgan 14, Duncan Falls Philo 0, 5 innings

New Concord John Glenn 2, Warsaw River View 0

New Philadelphia 20, East Liverpool 0, 5 innings

Proctorville Fairland 4, McArthur Vinton County 1

Steubenville 25, Zanesville 0, 5 innings

The Plains Athens 7, Lancaster Fairfield Union 5

Thornville Sheridan 10, Bidwell River Valley 0, 5 innings

Waverly 6, Jackson 5

Zanesville W. Muskingum 12, Millersburg West Holmes 3

Region 8

Batavia Clermont NE 1, Cin. Purcell Marian 0, forfeit

Eaton 14, Day. Belmont 0, 5 innings

New Carlisle Tecumseh 1, Day. Stivers 0, forfeit

Spring. Kenton Ridge 26, Day. Meadowdale 0, 5 innings

Spring. NW 14, Urbana 0, 5 innings

Tipp City Tippecanoe 11, Day. Carroll 0, 5 innings

Division III

Region 10

Archbold 16, Delta 2

Ft. Recovery 4, Sherwood Fairview 1

Metamora Evergreen 8, Northwood 4

Region 11

Minford 9, Winchester Eastern 1

Region 12

Region 13

Berlin Center Western Reserve 13, Windham 4

Can. Cent. Cath. 10, Ashtabula St. John 0

Cortland Maplewood 7, Bristolville Bristol 4

Kinsman Badger 4, E. Palestine 1

McDonald 6, N. Bloomfield 1

Mineral Ridge 13, Lowellville 4

Mogadore 12, Oberlin 0, 5 innings

N. Jackson Jackson-Milton 8, Middlefield Cardinal 3

Orwell Grand Valley 19, Open Door Christian 6, 5 innings

Salineville Southern 6, E. Can. 5

Southington Chalker 10, Newton Falls 2

Viena Mathews 16, Wellsville 0

Region 15

Beaver Eastern 15, Glouster Trimble 2, 5 innings

Lucasville Valley 11, Waterford 1

Manchester 11, Latham Western 0

Mowrystown Whiteoak 7, Portsmouth Clay 4

Portsmouth Notre Dame 21, Franklin Furnace Green 0, 5 innings

Racine Southern 13, Portsmouth Sciotoville 1, 5 innings

Reedsville Eastern 6, Corning Miller 4

Willow Wood Symmes Valley 7, Bainbridge Paint Valley 0

Region 16

Ansonia 10, New Paris National Trail 0, 5 innings

Lockland 21, Hamilton New Miami 11, 6 innings

Union City Mississinawa Valley 22, Sidney Lehman Catholic 3, 5 innings

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