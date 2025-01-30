Wednesday's Scores

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By The Associated Press
Updated Jan 30, 2025
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GIRLS PREP BASKETBALL=

Alliance Marlington 52, Alliance 6

Amherst Steele 39, Fairview 29

Ashtabula Edgewood 68, Painesville Harvey 30

Austintown-Fitch 63, Youngs. Boardman 51

Avon 62, Lorain 33

Avon Lake 54, N. Ridgeville 28

Baltimore Liberty Union 54, London Madison-Plains 36

Batavia 44, Seaman N. Adams 35

Bay (OH) 55, Grafton Midview 42

Beaver Eastern 36, Oak Hill 16

Bellefontaine Benjamin Logan 49, N. Lewisburg Triad 29

Beloit W. Branch 36, Salem 32

Belpre 50, Reedsville Eastern 20

Berea-Midpark 56, Westlake 53

Berlin Hiland 61, W. Lafayette Ridgewood 49

Bishop Fenwick 46, New Madison Tri-Village 27

Brecksville-Broadview Hts. 60, Macedonia Nordonia 51

Burton Berkshire 53, Windham 33

Can. Cent. Cath. 38, Louisville 26

Can. South 54, New Franklin Manchester 19

Canal Fulton Northwest 64, Massillon Tuslaw 51

Canfield 42, Warren Howland 37

Cardington-Lincoln 35, Mt Gilead 33

Cedarville 65, Spring. Shawnee 40

Centerville 50, Huber Hts. Wayne 46

Chagrin Falls Kenston 43, Painesville Riverside 40

Chardon 50, Eastlake North 36

Charleston Catholic, W.Va. 54, Chesapeake 51, 2OT

Chillicothe Huntington 38, Bidwell River Valley 29

Chillicothe Unioto 59, Piketon 21

Cin. Aiken 52, Cin. Taft 13

Cin. Christian 48, Cin. Clark Montessori 34

Cin. Country Day 93, Purcell Marian 55

Cin. Madeira 43, Cin. Mariemont 41

Cin. McNicholas 45, Day. Chaminade Julienne 37

Cin. Oak Hills 27, Hamilton 26

Cin. Princeton 70, W. Chester Lakota W. 49

Cin. Summit 47, Cin. Hills Christian Academy 34

Cin. Sycamore 72, Cin. Colerain 48

Cin. Western Hills 38, Cin. Hughes 37

Cin. Winton Woods 67, Morrow Little Miami 36

Cin. Withrow 63, Cin. Woodward 26

Cin. Wyoming 38, Cin. Deer Park 36

Circleville 49, Washington C.H. 16

Circleville 49, Washington C.H. Miami Trace 16

Circleville Logan Elm 46, Washington C.H. 36

Clyde 56, Milan Edison 32

Cols. Wellington 49, Millersport 43

Columbia Station Columbia 47, Oberlin Firelands 44

Columbiana 42, Salineville Southern 11

Copley 45, Tallmadge 41

Cornerstone Christian 51, Cle. VASJ 49

Cuyahoga Falls 43, Barberton 26

Cuyahoga Falls CVCA 61, Parma Hts. Holy Name 50

Dawson-Bryant High School 59, Fairview, Ky. 14

Day. Carroll 62, Wilmington 13

Dover 55, Caldwell 28

Dresden Tri-Valley 56, Byesville Meadowbrook 9

Elyria Cath. 39, Brunswick 33

Fairfield 42, Middletown 40

Fredericktown 50, Centerburg 45

Georgetown 36, Lynchburg-Clay 29

Greenville 37, W. Carrollton 27

Harrison 44, Oxford Talawanda 20

Hebron Lakewood 35, Newark Licking Valley 24

Hudson 65, Solon 38

Independence 41, Cuyahoga Hts. 27

Jackson 53, S. Webster 35

Johnstown 41, Pataskala Licking Hts. 22

Johnstown Northridge 56, Zanesville 38

Kent Roosevelt 47, Richfield Revere 34

LaGrange Keystone 82, Lorain Clearview 35

Lakewood 50, Cle. Hts. 48

Lancaster Fairfield Union 32, Vincent Warren 28

Leavittsburg LaBrae 44, Garrettsville Garfield 34

London 48, Caledonia River Valley 42

Loudonville 30, Galion Northmor 22

Madison 90, Conneaut 37

Magnolia Sandy Valley 50, Gnadenhutten Indian Valley 29

Malvern 55, Bowerston Conotton Valley 34

Mantua Crestwood 56, Kirtland 43

Mason 59, Liberty Twp. Lakota E. 39

Massillon Jackson 51, Streetsboro 46

Massillon Perry 64, Can. McKinley 54

Mayfield 45, Willoughby S. 35

McConnelsville Morgan 47, Philo 42

Medina 45, Mentor 36

Medina Highland 58, Aurora 37

Mentor Lake Cath. 38, Cle. Hts. Beaumont 23

Middlefield Cardinal 41, Gates Mills Hawken 32

Mineral Ridge 74, Lowellville 41

Minford 55, Lucasville Valley 33

Mt. Vernon 42, Utica 39

N. Can. Hoover 44, Can. Glenoak 34

New Concord John Glenn 36, Warsaw River View 33

New Middletown Spring. 59, N. Jackson Jackson-Milton 38

Newark Cath. 55, Pataskala Watkins Memorial 32

Newcomerstown 43, E. Can. 34

Norwalk 53, Huron 25

Orwell Grand Valley 55, Kinsman Badger 20

Parma Padua 50, Chardon NDCL 36

Perry 54, Chagrin Falls 37

Portsmouth Notre Dame 56, Portsmouth Clay 33

Proctorville Fairland 72, Portsmouth W. 31

Reading 59, Cin. Indian Hill 16

Richmond Hts. 56, Orange 28

Rocky River 66, Parma Hts. Valley Forge 26

Rocky River Magnificat 61, Cle. St. Joseph 32

Rootstown 72, Youngs. Chaney High School 49

STVM 47, Cle. Hts. Lutheran E. 45

Shaker Hts. 68, Akr. North 45

Shaker Hts. Hathaway Brown 58, Rocky River Lutheran W. 45

Shaker Hts. Laurel 50, Gates Mills Gilmour 43

Sheffield Brookside 40, Oberlin 35

Sidney 37, Piqua 35, OT

South Point 55, Greenup Co., Ky. 40

Spring. Kenton Ridge 37, Spring. Emmanuel Christian 21

Springboro 85, Clayton Northmont 29

Springfield 46, Miamisburg 38

Steubenville Cath. Cent. 45, Madonna, W.Va. 33

Strasburg 54, Lore City Buckeye Trail 22

Sunbury Big Walnut 72, Newark 65

Thornville Sheridan 66, New Lexington 45

Tipp City Tippecanoe 67, Fairborn 34

Tuscarawas Cent. Cath. 47, Bridgeport 21

Twinsburg 44, Stow-Munroe Falls 34

Vandalia Butler 74, Xenia 14

W. Alexandria Twin Valley S. 56, Lewisburg Tri-County N. 36

Warren Harding 54, Youngs. Mooney 46, OT

Warrensville Hts. 59, Maple Hts. 10

Wellington 58, Sullivan Black River 21

Wellsville 42, Leetonia 34

Wickliffe 44, Andrews Osborne Academy 31

Williamsport Westfall 46, Leesburg Fairfield 44

Woodsfield Monroe Cent. 44, Sarahsville Shenandoah 37

Zanesville Maysville 51, Crooksville 42

Zanesville Rosecrans 40, Sugar Grove Berne Union 23

Zanesville W. Muskingum 72, Coshocton 13

Zoarville Tuscarawas Valley 48, Sugarcreek Garaway 10

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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