Wednesday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Alliance Marlington 52, Alliance 6
Amherst Steele 39, Fairview 29
Ashtabula Edgewood 68, Painesville Harvey 30
Austintown-Fitch 63, Youngs. Boardman 51
Avon 62, Lorain 33
Avon Lake 54, N. Ridgeville 28
Baltimore Liberty Union 54, London Madison-Plains 36
Batavia 44, Seaman N. Adams 35
Bay (OH) 55, Grafton Midview 42
Beaver Eastern 36, Oak Hill 16
Bellefontaine Benjamin Logan 49, N. Lewisburg Triad 29
Beloit W. Branch 36, Salem 32
Belpre 50, Reedsville Eastern 20
Berea-Midpark 56, Westlake 53
Berlin Hiland 61, W. Lafayette Ridgewood 49
Bishop Fenwick 46, New Madison Tri-Village 27
Brecksville-Broadview Hts. 60, Macedonia Nordonia 51
Burton Berkshire 53, Windham 33
Can. Cent. Cath. 38, Louisville 26
Can. South 54, New Franklin Manchester 19
Canal Fulton Northwest 64, Massillon Tuslaw 51
Canfield 42, Warren Howland 37
Cardington-Lincoln 35, Mt Gilead 33
Cedarville 65, Spring. Shawnee 40
Centerville 50, Huber Hts. Wayne 46
Chagrin Falls Kenston 43, Painesville Riverside 40
Chardon 50, Eastlake North 36
Charleston Catholic, W.Va. 54, Chesapeake 51, 2OT
Chillicothe Huntington 38, Bidwell River Valley 29
Chillicothe Unioto 59, Piketon 21
Cin. Aiken 52, Cin. Taft 13
Cin. Christian 48, Cin. Clark Montessori 34
Cin. Country Day 93, Purcell Marian 55
Cin. Madeira 43, Cin. Mariemont 41
Cin. McNicholas 45, Day. Chaminade Julienne 37
Cin. Oak Hills 27, Hamilton 26
Cin. Princeton 70, W. Chester Lakota W. 49
Cin. Summit 47, Cin. Hills Christian Academy 34
Cin. Sycamore 72, Cin. Colerain 48
Cin. Western Hills 38, Cin. Hughes 37
Cin. Winton Woods 67, Morrow Little Miami 36
Cin. Withrow 63, Cin. Woodward 26
Cin. Wyoming 38, Cin. Deer Park 36
Circleville 49, Washington C.H. 16
Circleville 49, Washington C.H. Miami Trace 16
Circleville Logan Elm 46, Washington C.H. 36
Clyde 56, Milan Edison 32
Cols. Wellington 49, Millersport 43
Columbia Station Columbia 47, Oberlin Firelands 44
Columbiana 42, Salineville Southern 11
Copley 45, Tallmadge 41
Cornerstone Christian 51, Cle. VASJ 49
Cuyahoga Falls 43, Barberton 26
Cuyahoga Falls CVCA 61, Parma Hts. Holy Name 50
Dawson-Bryant High School 59, Fairview, Ky. 14
Day. Carroll 62, Wilmington 13
Dover 55, Caldwell 28
Dresden Tri-Valley 56, Byesville Meadowbrook 9
Elyria Cath. 39, Brunswick 33
Fairfield 42, Middletown 40
Fredericktown 50, Centerburg 45
Georgetown 36, Lynchburg-Clay 29
Greenville 37, W. Carrollton 27
Harrison 44, Oxford Talawanda 20
Hebron Lakewood 35, Newark Licking Valley 24
Hudson 65, Solon 38
Independence 41, Cuyahoga Hts. 27
Jackson 53, S. Webster 35
Johnstown 41, Pataskala Licking Hts. 22
Johnstown Northridge 56, Zanesville 38
Kent Roosevelt 47, Richfield Revere 34
LaGrange Keystone 82, Lorain Clearview 35
Lakewood 50, Cle. Hts. 48
Lancaster Fairfield Union 32, Vincent Warren 28
Leavittsburg LaBrae 44, Garrettsville Garfield 34
London 48, Caledonia River Valley 42
Loudonville 30, Galion Northmor 22
Madison 90, Conneaut 37
Magnolia Sandy Valley 50, Gnadenhutten Indian Valley 29
Malvern 55, Bowerston Conotton Valley 34
Mantua Crestwood 56, Kirtland 43
Mason 59, Liberty Twp. Lakota E. 39
Massillon Jackson 51, Streetsboro 46
Massillon Perry 64, Can. McKinley 54
Mayfield 45, Willoughby S. 35
McConnelsville Morgan 47, Philo 42
Medina 45, Mentor 36
Medina Highland 58, Aurora 37
Mentor Lake Cath. 38, Cle. Hts. Beaumont 23
Middlefield Cardinal 41, Gates Mills Hawken 32
Mineral Ridge 74, Lowellville 41
Minford 55, Lucasville Valley 33
Mt. Vernon 42, Utica 39
N. Can. Hoover 44, Can. Glenoak 34
New Concord John Glenn 36, Warsaw River View 33
New Middletown Spring. 59, N. Jackson Jackson-Milton 38
Newark Cath. 55, Pataskala Watkins Memorial 32
Newcomerstown 43, E. Can. 34
Norwalk 53, Huron 25
Orwell Grand Valley 55, Kinsman Badger 20
Parma Padua 50, Chardon NDCL 36
Perry 54, Chagrin Falls 37
Portsmouth Notre Dame 56, Portsmouth Clay 33
Proctorville Fairland 72, Portsmouth W. 31
Reading 59, Cin. Indian Hill 16
Richmond Hts. 56, Orange 28
Rocky River 66, Parma Hts. Valley Forge 26
Rocky River Magnificat 61, Cle. St. Joseph 32
Rootstown 72, Youngs. Chaney High School 49
STVM 47, Cle. Hts. Lutheran E. 45
Shaker Hts. 68, Akr. North 45
Shaker Hts. Hathaway Brown 58, Rocky River Lutheran W. 45
Shaker Hts. Laurel 50, Gates Mills Gilmour 43
Sheffield Brookside 40, Oberlin 35
Sidney 37, Piqua 35, OT
South Point 55, Greenup Co., Ky. 40
Spring. Kenton Ridge 37, Spring. Emmanuel Christian 21
Springboro 85, Clayton Northmont 29
Springfield 46, Miamisburg 38
Steubenville Cath. Cent. 45, Madonna, W.Va. 33
Strasburg 54, Lore City Buckeye Trail 22
Sunbury Big Walnut 72, Newark 65
Thornville Sheridan 66, New Lexington 45
Tipp City Tippecanoe 67, Fairborn 34
Tuscarawas Cent. Cath. 47, Bridgeport 21
Twinsburg 44, Stow-Munroe Falls 34
Vandalia Butler 74, Xenia 14
W. Alexandria Twin Valley S. 56, Lewisburg Tri-County N. 36
Warren Harding 54, Youngs. Mooney 46, OT
Warrensville Hts. 59, Maple Hts. 10
Wellington 58, Sullivan Black River 21
Wellsville 42, Leetonia 34
Wickliffe 44, Andrews Osborne Academy 31
Williamsport Westfall 46, Leesburg Fairfield 44
Woodsfield Monroe Cent. 44, Sarahsville Shenandoah 37
Zanesville Maysville 51, Crooksville 42
Zanesville Rosecrans 40, Sugar Grove Berne Union 23
Zanesville W. Muskingum 72, Coshocton 13
Zoarville Tuscarawas Valley 48, Sugarcreek Garaway 10
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