Wednesday's Scores

Girls Softball
|OHSAA Softball Championships
Division I
Region 1
Amherst Steele 15, Cle. Rhodes 0, 5 innings
Austintown Fitch 18, Mayfield 0, 5 innings
Avon 18, Akr. Firestone 4, 5 innings
Brunswick 12, Cle. St. Joseph Acad. 2
Can. Glenoak 11, Akr. Ellet 1, 6 innings
Chardon 23, Cuyahoga Falls 1, 5 innings
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 13, Alliance 0, 5 innings
Eastlake North 7, Mentor 4
Green 10, Madison 0, 6 innings
Louisville 11, Macedonia Nordonia 1
Massillon Jackson 6, Willoughby South 3
Medina Highland 20, Garfield Hts. 0, 5 innings
North Canton Hoover 18, Hudson 0, 5 innings
Painesville Riverside 4, Massillon Perry 0
Uniontown Lake 16, Youngs. Boardman 14
Region 2
Avon Lake 8, Westlake 5
Brecksville-Broadview Hts. 19, Parma Hts Valley Forge 0, 5 innings
Grafton Midview 16, Wadsworth 6, 6 innings
Holland Springfield 14, Sylvania Southview 3
North Ridgeville 4, Elyria 1
North Royalton 8, Parma Normandy 1
Perrysburg 14, Tol. St. Ursula 4
Richfield Revere 13, Berea-Midpark 11
Rocky River Magnificat 6, Medina 3
Strongsville 14, Olmsted Falls 0, 5 innings
Sylvania Northview 8, Bowling Green 4
Tol. Start 10, Tol. Notre Dame Acad. 6
Tol. Whitmer 12, Ashland 0, 5 innings
Whitehouse Anthony Wayne 17, Tol. Waite 0, 5 innings
Region 3
Beavercreek 11, Piqua 1, 6 innings
Centerville 8, Fairborn 1
Cin. Mount Notre Dame 7, Cin. Oak Hills 3
Fairfield 6, Cin. Ursuline Academy 0
Hamilton Ross 3, Loveland 2
Harrison 10, Oxford Talawanda 4
Kettering Fairmont 12, Troy 1, 5 innings
King Mills Kings 8, Cin. Seton 3
Lebanon 20, Day. Ponitz Tech. 0, 5 innings
Liberty Twp. Lakota East 10, Cin. St. Ursula 0, 5 innings
Mason 15, Cin. Walnut Hills 0, 5 innings
Miamisburg 13, Springfield 0, 5 innings
Milford 9, Cin. Anderson 2
Mount Orab Western Brown 4, West Chester Lakota West 2
Springboro 20, Vandalia Butler 7
Region 4
Beavercreek 11, Piqua 1, 6 innings
Centerville 8, Fairborn 1
Cin. Mount Notre Dame 7, Cin. Oak Hills 3
Fairfield 6, Cin. Ursuline Academy 0
Hamilton Ross 3, Loveland 2
Harrison 10, Oxford Talawanda 4
Kettering Fairmont 12, Troy 1, 5 innings
King Mills Kings 8, Cin. Seton 3
Lebanon 20, Day. Ponitz Tech. 0, 5 innings
Liberty Twp. Lakota East 10, Cin. St. Ursula 0, 5 innings
Mason 15, Cin. Walnut Hills 0, 5 innings
Miamisburg 13, Springfield 0, 5 innings
Milford 9, Cin. Anderson 2
Mount Orab Western Brown 4, West Chester Lakota West 2
Springboro 20, Vandalia Butler 7
Division II
Region 6
Napoleon 6, Kenton 5
Region 7
Cadiz Harrison Cent. 6, Wintersville Indian Creek 5
Carroll Bloom-Carroll 1, Richwood N. Union 0
Chillicothe Unioto 11, Washinton C.H. Miami Trace 5
Circleville 12, New Lexington 0
Circleville Logan Elm 6, Greenfield McClain 2
Cols. Eastmoor 17, Cols. South 2, 5 innings
Dover 11, Minerva 1, 5 innings
Gnadenhutten Indian Valley 5, Carrollton 1
Heath 11, London 9
Hebron Lakewood 5, Caledonia River Valley 4
Hillsboro 1, Gallipolis Gallia 0
McConnelsville Morgan 14, Duncan Falls Philo 0, 5 innings
New Concord John Glenn 2, Warsaw River View 0
New Philadelphia 20, East Liverpool 0, 5 innings
Proctorville Fairland 4, McArthur Vinton County 1
Steubenville 25, Zanesville 0, 5 innings
The Plains Athens 7, Lancaster Fairfield Union 5
Thornville Sheridan 10, Bidwell River Valley 0, 5 innings
Waverly 6, Jackson 5
Zanesville W. Muskingum 12, Millersburg West Holmes 3
Region 8
Clarksville Clinton-Massie 11, Germantown Valley View 0, 5 innings
Cols. Hamilton Twp. 11, Cols. Centennial 4
Delaware Buckeye Valley 16, Cols. East 1, 5 innings
Eaton 14, Day. Belmont 0, 5 innings
Franklin 15, Kettering Alter 0, 5 innings
Goshen 12, Cin. Wyoming 0, 5 innings
Granville 17, Cols. Beechcroft 0, 5 innings
New Carlisle Tecumseh 1, Day. Stivers 0, forfeit
Newark Licking Valley 10, Marengo Highland 0, 5 innings
Spring. Kenton Ridge 26, Day. Meadowdale 0, 5 innings
Spring. NW 14, Urbana 0, 5 innings
Tipp City Tippecanoe 11, Day. Carroll 0, 5 innings
Division III
Region 10
Archbold 16, Delta 2
Bluffton 16, Ottawa Glandorf 1, 5 innings
Cardington-Lincoln 30, Canal Winchester Harvest Prep 0, 5 innings
Ft. Recovery 4, Sherwood Fairview 1
Galion Northmor 8, Grove City Christian 1
Metamora Evergreen 8, Northwood 4
Utica 21, Grandview Hts. 6
West Jefferson 6, London Madison Plains 1
Region 11
Minford 9, Winchester Eastern 1
Region 12
Baltimore Liberty Union 12, Marion Elgin 2, 5 innings
Batavia Clermont NE 4, Cin. McNicholas 3
Bethel-Tate 14, Cin. Deer Park 0
Brookville 4, Tipp City Bethel 2
Carlisle 7, Sabina East Clinton 0
Casstown Miami East 12, New Lebanon Dixie 1, 5 innings
Cin. Country Day 11, Norwood 9
Fredericktown 3, Johnstown 2
Marion Pleasant 3, Cols. Ready 1
Middletown Madison 11, Cin. Seven Hills 0
Milford Center Fairbanks 21, Cols. Africentric 0, 5 innings
Spring. NE 3, Arcanum 2
Spring. Shawnee 3, W. Liberty-Salem 1
W. Milton Union 7, Versailles 1
Waynesville 13, Spring. Greenon 0, 5 innings
Williamsburg 1, Cin. Clark Montessori 0, forfeit
Division IV
Region 13
Berlin Center Western Reserve 13, Windham 4
Can. Cent. Cath. 10, Ashtabula St. John 0
Cortland Maplewood 7, Bristolville Bristol 4
Kinsman Badger 4, E. Palestine 1
McDonald 6, N. Bloomfield 1
Mineral Ridge 13, Lowellville 4
Mogadore 12, Oberlin 0, 5 innings
N. Jackson Jackson-Milton 8, Middlefield Cardinal 3
Orwell Grand Valley 19, Open Door Christian 6, 5 innings
Salineville Southern 6, E. Can. 5
Southington Chalker 10, Newton Falls 2
Viena Mathews 16, Wellsville 0
Region 15
Beaver Eastern 15, Glouster Trimble 2, 5 innings
Lucasville Valley 11, Waterford 1
Manchester 11, Latham Western 0
Mechanicsburg 7, Mt. Gilead 0
Millersport 3, Groveport Madison Christian 2
Mowrystown Whiteoak 7, Portsmouth Clay 4
Newark Cath. 10, Shekinah Christian 0, 5 innings
Portsmouth Notre Dame 21, Franklin Furnace Green 0, 5 innings
Racine Southern 13, Portsmouth Sciotoville 1, 5 innings
Reedsville Eastern 6, Corning Miller 4
Willow Wood Symmes Valley 7, Bainbridge Paint Valley 0
Region 16
Ansonia 10, New Paris National Trail 0, 5 innings
Lockland 21, Hamilton New Miami 11, 6 innings
Union City Mississinawa Valley 22, Sidney Lehman Catholic 3, 5 innings