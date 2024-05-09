Wednesday's Scores

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By The Associated Press
1 hour ago
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OHSAA Softball Championships

Division I

Region 1

Amherst Steele 15, Cle. Rhodes 0, 5 innings

Austintown Fitch 18, Mayfield 0, 5 innings

Avon 18, Akr. Firestone 4, 5 innings

Brunswick 12, Cle. St. Joseph Acad. 2

Can. Glenoak 11, Akr. Ellet 1, 6 innings

Chardon 23, Cuyahoga Falls 1, 5 innings

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 13, Alliance 0, 5 innings

Eastlake North 7, Mentor 4

Green 10, Madison 0, 6 innings

Louisville 11, Macedonia Nordonia 1

Massillon Jackson 6, Willoughby South 3

Medina Highland 20, Garfield Hts. 0, 5 innings

North Canton Hoover 18, Hudson 0, 5 innings

Painesville Riverside 4, Massillon Perry 0

Uniontown Lake 16, Youngs. Boardman 14

Region 2

Avon Lake 8, Westlake 5

Brecksville-Broadview Hts. 19, Parma Hts Valley Forge 0, 5 innings

Grafton Midview 16, Wadsworth 6, 6 innings

Holland Springfield 14, Sylvania Southview 3

North Ridgeville 4, Elyria 1

North Royalton 8, Parma Normandy 1

Perrysburg 14, Tol. St. Ursula 4

Richfield Revere 13, Berea-Midpark 11

Rocky River Magnificat 6, Medina 3

Strongsville 14, Olmsted Falls 0, 5 innings

Region 3

Region 6

Napoleon 6, Kenton 5

Region 7

Cadiz Harrison Cent. 6, Wintersville Indian Creek 5

Carroll Bloom-Carroll 1, Richwood N. Union 0

Chillicothe Unioto 11, Washinton C.H. Miami Trace 5

Circleville 12, New Lexington 0

Circleville Logan Elm 6, Greenfield McClain 2

Cols. Eastmoor 17, Cols. South 2, 5 innings

Dover 11, Minerva 1, 5 innings

Gnadenhutten Indian Valley 5, Carrollton 1

Heath 11, London 9

Hebron Lakewood 5, Caledonia River Valley 4

Hillsboro 1, Gallipolis Gallia 0

McConnelsville Morgan 14, Duncan Falls Philo 0, 5 innings

New Concord John Glenn 2, Warsaw River View 0

New Philadelphia 20, East Liverpool 0, 5 innings

Proctorville Fairland 4, McArthur Vinton County 1

Steubenville 25, Zanesville 0, 5 innings

The Plains Athens 7, Lancaster Fairfield Union 5

Thornville Sheridan 10, Bidwell River Valley 0, 5 innings

Waverly 6, Jackson 5

Zanesville W. Muskingum 12, Millersburg West Holmes 3

Region 8

Batavia Clermont NE 1, Cin. Purcell Marian 0, forfeit

Clarksville Clinton-Massie 11, Germantown Valley View 0, 5 innings

Cols. Hamilton Twp. 11, Cols. Centennial 4

Delaware Buckeye Valley 16, Cols. East 1, 5 innings

Eaton 14, Day. Belmont 0, 5 innings

Franklin 15, Kettering Alter 0, 5 innings

Granville 17, Cols. Beechcroft 0, 5 innings

New Carlisle Tecumseh 1, Day. Stivers 0, forfeit

Newark Licking Valley 10, Marengo Highland 0, 5 innings

Spring. Kenton Ridge 26, Day. Meadowdale 0, 5 innings

Spring. NW 14, Urbana 0, 5 innings

Tipp City Tippecanoe 11, Day. Carroll 0, 5 innings

Division III

Region 10

Archbold 16, Delta 2

Bluffton 16, Ottawa Glandorf 1, 5 innings

Cardington-Lincoln 30, Canal Winchester Harvest Prep 0, 5 innings

Ft. Recovery 4, Sherwood Fairview 1

Galion Northmor 8, Grove City Christian 1

Metamora Evergreen 8, Northwood 4

Utica 21, Grandview Hts. 6

West Jefferson 6, London Madison Plains 1

Region 11

Minford 9, Winchester Eastern 1

Region 12

Baltimore Liberty Union 12, Marion Elgin 2, 5 innings

Batavia Clermont NE 4, Cin. McNicholas 3

Bethel-Tate 14, Cin. Deer Park 0

Brookville 4, Tipp City Bethel 2

Carlisle 7, Sabina East Clinton 0

Casstown Miami East 12, New Lebanon Dixie 1, 5 innings

Cin. Country Day 11, Norwood 9

Fredericktown 3, Johnstown 2

Marion Pleasant 3, Cols. Ready 1

Middletown Madison 11, Cin. Seven Hills 0

Milford Center Fairbanks 21, Cols. Africentric 0, 5 innings

Spring. NE 3, Arcanum 2

Spring. Shawnee 3, W. Liberty-Salem 1

W. Milton Union 7, Versailles 1

Waynesville 13, Spring. Greenon 0, 5 innings

Division IV

Region 13

Berlin Center Western Reserve 13, Windham 4

Can. Cent. Cath. 10, Ashtabula St. John 0

Cortland Maplewood 7, Bristolville Bristol 4

Kinsman Badger 4, E. Palestine 1

McDonald 6, N. Bloomfield 1

Mineral Ridge 13, Lowellville 4

Mogadore 12, Oberlin 0, 5 innings

N. Jackson Jackson-Milton 8, Middlefield Cardinal 3

Orwell Grand Valley 19, Open Door Christian 6, 5 innings

Salineville Southern 6, E. Can. 5

Southington Chalker 10, Newton Falls 2

Viena Mathews 16, Wellsville 0

Region 15

Ansonia 10, New Paris National Trail 0, 5 innings

Lockland 21, Hamilton New Miami 11, 6 innings

Union City Mississinawa Valley 22, Sidney Lehman Catholic 3, 5 innings

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