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Man flown to hospital after shooting in Springfield
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Wednesday's Scores

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By by The Associated Press
Updated 14 minutes ago
Boy's Baseball
OHSAA Baseball Championships
Division I
Region 2

New Albany 2, Canal Winchester 1

Westerville North 3, Grove City Central Crossing 2

Region 3

Findlay 5, Tol. St. John's 3

Perrysburg 7, Sylvania Southview 1

Sylvania Northview 2, Oregon Clay 1

Whitehouse Anthony Wayne 7, Bowling Green 5

Division II
Region 5

Chagrin Falls 6, Lodi Cloverleaf 4

Chardon 10, Niles McKinley 0

Hunting Valley University 4, Tallmadge 1

Louisville 2, Alliance Marlington 0

Region 6

Akr. Hoban 8, Norton 3

Region 7

Cols. Hartley 12, Granville 5

New Philadelphia 2, Millersburg W. Holmes 1

Steubenville 7, Byesville Meadowbrook 0

Washington C.H. 3, Thornvillle Sheridan 0

Division III
Region 9

Apple Creek Waynedale 2, Gates Mills Gilmour 1

Canfield S. Range 7, Columbiana 2

Gates Mills Hawken 5, Elyria Cath. 3

Youngs. Ursuline 8, Rootstown 2

Region 10

Fredericktown 5, Amanda-Clearcreek 1

Region 11

Cadiz Harrison Cent. 2, W. Lafayette Ridgewood 0

Chillicothe Zane Trace 10, Ironton Rock Hill 4

Minford 3, Wellston 1

Region 12

Bellefontaine Benjamin Logan at Reading, ppd. to 5/26.

Cin. Hills Christian Acad. at Versailles, ppd. to 5/26.

Spring. NE 3, Cin. Summit Country Day 2, 8 innings

St. Bernard Roger Bacon 4, Mechanisburg 2

Division IV
Region 14

Antwerp at Edon, ppd. to 5/26.

Greenwich S. Cent. 10, Dola Hardin Northern 0

Haviland Wayne Trace at Defiance Ayersville, ppd. to 5/26.

Plymouth 8, New Washington Buckeye Cent. 6

St. Henry at Lima Cent. Cath., ppd. to 5/26.

Van Wert Lincolnview 7, Lima Perry 4

Region 15

Newark Cath. 4, Cardinton-Lincoln 2

Region 16

Ft. Loramie 8, Spring. Cath. Cent. 0

Russia 9, Cin. Christian 2

S. Charleston SE 3, Felicity-Franklin 0

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