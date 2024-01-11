Wednesday's Scores

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By The Associated Press
Updated 19 minutes ago
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GIRLS PREP BASKETBALL=

Ashtabula Edgewood 46, Conneaut 41

Austintown-Fitch 40, Youngs. Boardman 38

Avon 49, Berea-Midpark 46

Belmont Union Local 63, Wheeling Central, W.Va. 39

Beloit W. Branch 45, Alliance Marlington 26

Bishop Ready 56, Richwood N. Union 53

Burton Berkshire 43, Kirtland 27

Caldwell 49, Sarahsville Shenandoah 37

Canfield 53, Warren Howland 45

Chagrin Falls 43, Gates Mills Hawken 28

Chardon 51, Eastlake North 24

Cin. Christian 45, Cin. N. College Hill 29

Cin. Oak Hills 31, Middletown 25

Cin. Seven Hills 54, St Bernard-Elmwood Place 15

Cle. Hts. Beaumont 44, Mentor Lake Cath. 24

Columbia Station Columbia 64, Lorain 20

Cortland Maplewood 63, Heartland Christian 32

Day. Chaminade Julienne 54, Hamilton Badin 53

E. Liverpool 43, E. Palestine 19

Fairfield 50, Cin. Sycamore 30

Hillsboro 74, Washington C.H. 46

Hudson WRA 67, Louisville 42

Independence 64, Brooklyn 20

Jackson 43, Greenfield McClain 25

Kinsman Badger 61, Fairport Harbor Harding 6

Lakewood 66, Parma Hts. Holy Name 45

Lewis Center Olentangy 57, Dublin Jerome 36

Louisville Aquinas 47, Ravenna SE 46

Mason 65, Hamilton 14

Massillon Perry 51, N. Can. Hoover 32

Mayfield 39, Willoughby S. 27

McArthur Vinton County 50, Canal Fulton Northwest 36

Medina 58, Strongsville 50

Mentor 53, Cle. Hts. 39

Miami Valley Christian Academy 40, Hamilton New Miami 12

Mowrystown Whiteoak 54, Chillicothe Huntington 48

N. Ridgeville 73, Grafton Midview 37

New Concord John Glenn 56, Zoarville Tuscarawas Valley 44

New Lexington 70, Zanesville Maysville 52

New Philadelphia 32, Dover 26

Peebles 49, Franklin Furnace Green 20

Perry 52, Ashtabula Lakeside 11

Philo 57, McConnelsville Morgan 27

S. Charleston SE 49, N. Lewisburg Triad 31

Salem 50, Minerva 29

Sidney 43, Greenville 21

Spring. Greenon 35, Milford Center Fairbanks 26

Springboro 49, Kettering Fairmont 40

Strasburg-Franklin 57, Gnadenhutten Indian Valley 24

Sugarcreek Garaway 44, Bowerston Conotton Valley 24

Uhrichsville Claymont 63, Newcomerstown 54

Vermilion 44, Norwalk St. Paul 12

Warren JFK 55, Rootstown 45

Washington C.H. Miami Trace 49, Chillicothe 43

Wickliffe 62, Middlefield Cardinal 43

Youngs. Ursuline 59, Youngs. East 20

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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