Wednesday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ashtabula Edgewood 46, Conneaut 41
Austintown-Fitch 40, Youngs. Boardman 38
Avon 49, Berea-Midpark 46
Belmont Union Local 63, Wheeling Central, W.Va. 39
Beloit W. Branch 45, Alliance Marlington 26
Bishop Ready 56, Richwood N. Union 53
Burton Berkshire 43, Kirtland 27
Caldwell 49, Sarahsville Shenandoah 37
Canfield 53, Warren Howland 45
Chagrin Falls 43, Gates Mills Hawken 28
Chardon 51, Eastlake North 24
Cin. Christian 45, Cin. N. College Hill 29
Cin. Oak Hills 31, Middletown 25
Cin. Seven Hills 54, St Bernard-Elmwood Place 15
Cle. Hts. Beaumont 44, Mentor Lake Cath. 24
Columbia Station Columbia 64, Lorain 20
Cortland Maplewood 63, Heartland Christian 32
Day. Chaminade Julienne 54, Hamilton Badin 53
E. Liverpool 43, E. Palestine 19
Fairfield 50, Cin. Sycamore 30
Hillsboro 74, Washington C.H. 46
Hudson WRA 67, Louisville 42
Independence 64, Brooklyn 20
Jackson 43, Greenfield McClain 25
Kinsman Badger 61, Fairport Harbor Harding 6
Lakewood 66, Parma Hts. Holy Name 45
Lewis Center Olentangy 57, Dublin Jerome 36
Louisville Aquinas 47, Ravenna SE 46
Mason 65, Hamilton 14
Massillon Perry 51, N. Can. Hoover 32
Mayfield 39, Willoughby S. 27
McArthur Vinton County 50, Canal Fulton Northwest 36
Medina 58, Strongsville 50
Mentor 53, Cle. Hts. 39
Miami Valley Christian Academy 40, Hamilton New Miami 12
Mowrystown Whiteoak 54, Chillicothe Huntington 48
N. Ridgeville 73, Grafton Midview 37
New Concord John Glenn 56, Zoarville Tuscarawas Valley 44
New Lexington 70, Zanesville Maysville 52
New Philadelphia 32, Dover 26
Peebles 49, Franklin Furnace Green 20
Perry 52, Ashtabula Lakeside 11
Philo 57, McConnelsville Morgan 27
S. Charleston SE 49, N. Lewisburg Triad 31
Salem 50, Minerva 29
Sidney 43, Greenville 21
Spring. Greenon 35, Milford Center Fairbanks 26
Springboro 49, Kettering Fairmont 40
Strasburg-Franklin 57, Gnadenhutten Indian Valley 24
Sugarcreek Garaway 44, Bowerston Conotton Valley 24
Uhrichsville Claymont 63, Newcomerstown 54
Vermilion 44, Norwalk St. Paul 12
Warren JFK 55, Rootstown 45
Washington C.H. Miami Trace 49, Chillicothe 43
Wickliffe 62, Middlefield Cardinal 43
Youngs. Ursuline 59, Youngs. East 20
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