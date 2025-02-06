Wednesday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Ellet 61, Akr. Garfield 30
Ashtabula Edgewood 59, Geneva 35
Ashtabula St John 63, Fairport Harbor Harding 34
Austintown-Fitch 46, Youngs. Mooney 43
Avon Lake 68, Elyria 21
Bay (OH) 37, Parma Hts. Valley Forge 21
Beloit W. Branch 55, Warren JFK 21
Berlin Hiland 49, Green 40
Bishop Fenwick 57, Trotwood-Madison 18
Burton Berkshire 57, Middlefield Cardinal 30
Byesville Meadowbrook 46, Warsaw River View 44
Can. Cent. Cath. 51, Alliance Marlington 48
Canal Fulton Northwest 62, Navarre Fairless 26
Canfield 36, Warren Harding 22
Carrollton 35, N. Can. Hoover 31
Centerville 49, Beavercreek 38
Chillicothe Huntington 40, Chillicothe Zane Trace 34
Cin. Colerain 54, Middletown 45
Cin. DePaul Cristo Rey 40, Cin. Western Hills 28
Cin. Mariemont 40, Cin. Deer Park 26
Cin. Princeton 70, Liberty Twp. Lakota E. 29
Cin. Seven Hills 43, Cin. Christian 22
Cin. Summit 55, Cin. Country Day 35
Cin. Taft 35, Cin. Hughes 33
Cin. Wyoming 35, Cin. Indian Hill 21
Clayton Northmont 45, Miamisburg 43
Cle. Hts. 54, Brunswick 44
Cle. VASJ 58, Parma Hts. Holy Name 49
Cols. Hamilton Twp. 29, Bloom-Carroll 28
Cols. Marion-Franklin 62, Cols. Horizon 7
Columbia Station Columbia 69, Oberlin 41
Copley 51, Gates Mills Gilmour 37
Creston Norwayne 51, Dalton 47
Cuyahoga Falls CVCA 36, Chardon NDCL 24
Day. Carroll 66, Tipp City Tippecanoe 31
Eastlake North 35, Willoughby S. 23
Elyria Cath. 42, Mentor Lake Cath. 26
Fairfield 40, Hamilton 29
Fairview 44, Rocky River Lutheran W. 43
Fayetteville-Perry 58, Mowrystown Whiteoak 45
Frankfort Adena 51, Southeastern 26
Franklin Furnace Green 58, Beaver Eastern 38
Galion Northmor 47, Ashland Mapleton 41
Gates Mills Hawken 50, Orange 43
Gnadenhutten Indian Valley 51, Uhrichsville Claymont 28
Grafton Midview 65, N. Ridgeville 51
Harrison 48, Cin. Hills Christian Academy 44
Heath 42, Pataskala Watkins Memorial 33
Hudson 42, N. Royalton 21
Independence def. Brooklyn, forfeit
Jackson 42, Washington C.H. 40
Jamestown Greeneview 50, Spring. Cath. Cent. 20
Johnstown 48, Zanesville 38
Johnstown Northridge 54, Pataskala Licking Hts. 41
Kettering Alter 58, Cin. Mercy-McAuley 30
LaGrange Keystone 50, Oberlin Firelands 33
Lakeside Danbury 57, New Riegel 13
Lakewood 61, Rocky River 52
Lancaster Fisher Cath. 53, Corning Miller 11
Lewistown Indian Lake 50, Bellefontaine Benjamin Logan 32
Lockland 46, Hamilton New Miami 26
Madison 67, Ashtabula Lakeside 29
Mantua Crestwood 49, Wickliffe 36
Mason 42, Cin. Oak Hills 36
Massillon Jackson 45, Louisville 27
Massillon Tuslaw 63, New Franklin Manchester 17
Massillon Washington 79, Can. McKinley 36
Mayfield 51, Chagrin Falls Kenston 46
McArthur Vinton County 68, Wellston 31
McDermott Scioto NW 60, Portsmouth Sciotoville 20
Medina 57, Euclid 26
Millersburg W. Holmes 42, Loudonville 35
Mineral Ridge 66, Warren Champion 25
Minford 63, S. Webster 25
Mt. Orab Western Brown 63, Cin. Mt Healthy 25
Mt. Vernon 38, Hebron Lakewood 36
N. Bend (Cleves) Taylor 44, Reading 31
N. Robinson Col. Crawford 48, Fredericktown 39
New Albany 48, Groveport-Madison 43
New Middletown Spring. 51, Campbell Memorial 24
New Washington Buckeye Cent. 45, Cardington-Lincoln 32
Newcomerstown 34, Tuscarawas Cent. Cath. 31
Olmsted Falls 67, Amherst Steele 12
Painesville Riverside 51, Chardon 43
Parkersburg South, W.Va. 65, Cambridge 34
Parma Padua 59, Cle. Hts. Beaumont 42
Perry 52, Chesterland W. Geauga 14
Philo 42, Zanesville Maysville 40
Richmond Hts. 32, Chagrin Falls 27
Rocky River Magnificat 54, Stow-Munroe Falls 43
Rootstown 70, Mogadore 43
Salem 51, Can. South 50
Seton 56, Hamilton Badin 51
Sheffield Brookside 48, Sullivan Black River 29
Sidney 51, Troy 13
Spring. Greenon 49, Mechanicsburg 45
St. Bernard Roger Bacon 55, Norwood 30
Stewart Federal Hocking 59, Glouster Trimble 21
Strasburg 60, E. Can. 18
Tallmadge 54, Uniontown Lake 50
Thornville Sheridan 58, Crooksville 16
Tol. Start 32, Tol. Rogers 17
Toronto 55, E. Palestine 22
Twinsburg 39, Cuyahoga Falls 36
Urbana 57, London 34
W. Chester Lakota W. 60, Cin. Sycamore 52
W. Lafayette Ridgewood 51, Sugarcreek Garaway 28
Warren Howland 51, Youngs. Boardman 44
Wellington 62, Lorain Clearview 41
Wellsville 41, St Clairsville 31
Western Reserve Academy 68, Cle. St. Joseph 47
Westlake 41, Medina Buckeye 19
Wooster Triway 34, Orrville 31
Youngs. Chaney High School 48, Youngs. Ursuline 34
Youngs. East 73, Akr. Elms 23
Youngs. Liberty 39, Lisbon David Anderson 35
Zanesville W. Muskingum 50, New Concord John Glenn 24
Zoarville Tuscarawas Valley 55, Magnolia Sandy Valley 13
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Fairfield Christian vs. Zanesville Rosecrans, ppd.
Southeastern vs. Frankfort Adena, ppd. to Feb 5th.
Spring. Kenton Ridge vs. New Carlisle Tecumseh, ppd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/