Wednesday's Scores

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By The Associated Press
Updated Feb 6, 2025
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GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Ellet 61, Akr. Garfield 30

Ashtabula Edgewood 59, Geneva 35

Ashtabula St John 63, Fairport Harbor Harding 34

Austintown-Fitch 46, Youngs. Mooney 43

Avon Lake 68, Elyria 21

Bay (OH) 37, Parma Hts. Valley Forge 21

Beloit W. Branch 55, Warren JFK 21

Berlin Hiland 49, Green 40

Bishop Fenwick 57, Trotwood-Madison 18

Burton Berkshire 57, Middlefield Cardinal 30

Byesville Meadowbrook 46, Warsaw River View 44

Can. Cent. Cath. 51, Alliance Marlington 48

Canal Fulton Northwest 62, Navarre Fairless 26

Canfield 36, Warren Harding 22

Carrollton 35, N. Can. Hoover 31

Centerville 49, Beavercreek 38

Chillicothe Huntington 40, Chillicothe Zane Trace 34

Cin. Colerain 54, Middletown 45

Cin. DePaul Cristo Rey 40, Cin. Western Hills 28

Cin. Mariemont 40, Cin. Deer Park 26

Cin. Princeton 70, Liberty Twp. Lakota E. 29

Cin. Seven Hills 43, Cin. Christian 22

Cin. Summit 55, Cin. Country Day 35

Cin. Taft 35, Cin. Hughes 33

Cin. Wyoming 35, Cin. Indian Hill 21

Clayton Northmont 45, Miamisburg 43

Cle. Hts. 54, Brunswick 44

Cle. VASJ 58, Parma Hts. Holy Name 49

Cols. Hamilton Twp. 29, Bloom-Carroll 28

Cols. Marion-Franklin 62, Cols. Horizon 7

Columbia Station Columbia 69, Oberlin 41

Copley 51, Gates Mills Gilmour 37

Creston Norwayne 51, Dalton 47

Cuyahoga Falls CVCA 36, Chardon NDCL 24

Day. Carroll 66, Tipp City Tippecanoe 31

Eastlake North 35, Willoughby S. 23

Elyria Cath. 42, Mentor Lake Cath. 26

Fairfield 40, Hamilton 29

Fairview 44, Rocky River Lutheran W. 43

Fayetteville-Perry 58, Mowrystown Whiteoak 45

Frankfort Adena 51, Southeastern 26

Franklin Furnace Green 58, Beaver Eastern 38

Galion Northmor 47, Ashland Mapleton 41

Gates Mills Hawken 50, Orange 43

Gnadenhutten Indian Valley 51, Uhrichsville Claymont 28

Grafton Midview 65, N. Ridgeville 51

Harrison 48, Cin. Hills Christian Academy 44

Heath 42, Pataskala Watkins Memorial 33

Hudson 42, N. Royalton 21

Independence def. Brooklyn, forfeit

Jackson 42, Washington C.H. 40

Jamestown Greeneview 50, Spring. Cath. Cent. 20

Johnstown 48, Zanesville 38

Johnstown Northridge 54, Pataskala Licking Hts. 41

Kettering Alter 58, Cin. Mercy-McAuley 30

LaGrange Keystone 50, Oberlin Firelands 33

Lakeside Danbury 57, New Riegel 13

Lakewood 61, Rocky River 52

Lancaster Fisher Cath. 53, Corning Miller 11

Lewistown Indian Lake 50, Bellefontaine Benjamin Logan 32

Lockland 46, Hamilton New Miami 26

Madison 67, Ashtabula Lakeside 29

Mantua Crestwood 49, Wickliffe 36

Mason 42, Cin. Oak Hills 36

Massillon Jackson 45, Louisville 27

Massillon Tuslaw 63, New Franklin Manchester 17

Massillon Washington 79, Can. McKinley 36

Mayfield 51, Chagrin Falls Kenston 46

McArthur Vinton County 68, Wellston 31

McDermott Scioto NW 60, Portsmouth Sciotoville 20

Medina 57, Euclid 26

Millersburg W. Holmes 42, Loudonville 35

Mineral Ridge 66, Warren Champion 25

Minford 63, S. Webster 25

Mt. Orab Western Brown 63, Cin. Mt Healthy 25

Mt. Vernon 38, Hebron Lakewood 36

N. Bend (Cleves) Taylor 44, Reading 31

N. Robinson Col. Crawford 48, Fredericktown 39

New Albany 48, Groveport-Madison 43

New Middletown Spring. 51, Campbell Memorial 24

New Washington Buckeye Cent. 45, Cardington-Lincoln 32

Newcomerstown 34, Tuscarawas Cent. Cath. 31

Olmsted Falls 67, Amherst Steele 12

Painesville Riverside 51, Chardon 43

Parkersburg South, W.Va. 65, Cambridge 34

Parma Padua 59, Cle. Hts. Beaumont 42

Perry 52, Chesterland W. Geauga 14

Philo 42, Zanesville Maysville 40

Richmond Hts. 32, Chagrin Falls 27

Rocky River Magnificat 54, Stow-Munroe Falls 43

Rootstown 70, Mogadore 43

Salem 51, Can. South 50

Seton 56, Hamilton Badin 51

Sheffield Brookside 48, Sullivan Black River 29

Sidney 51, Troy 13

Spring. Greenon 49, Mechanicsburg 45

St. Bernard Roger Bacon 55, Norwood 30

Stewart Federal Hocking 59, Glouster Trimble 21

Strasburg 60, E. Can. 18

Tallmadge 54, Uniontown Lake 50

Thornville Sheridan 58, Crooksville 16

Tol. Start 32, Tol. Rogers 17

Toronto 55, E. Palestine 22

Twinsburg 39, Cuyahoga Falls 36

Urbana 57, London 34

W. Chester Lakota W. 60, Cin. Sycamore 52

W. Lafayette Ridgewood 51, Sugarcreek Garaway 28

Warren Howland 51, Youngs. Boardman 44

Wellington 62, Lorain Clearview 41

Wellsville 41, St Clairsville 31

Western Reserve Academy 68, Cle. St. Joseph 47

Westlake 41, Medina Buckeye 19

Wooster Triway 34, Orrville 31

Youngs. Chaney High School 48, Youngs. Ursuline 34

Youngs. East 73, Akr. Elms 23

Youngs. Liberty 39, Lisbon David Anderson 35

Zanesville W. Muskingum 50, New Concord John Glenn 24

Zoarville Tuscarawas Valley 55, Magnolia Sandy Valley 13

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Fairfield Christian vs. Zanesville Rosecrans, ppd.

Southeastern vs. Frankfort Adena, ppd. to Feb 5th.

Spring. Kenton Ridge vs. New Carlisle Tecumseh, ppd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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