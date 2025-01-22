Tuesday's Scores

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By The Associated Press
Updated Jan 22, 2025
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BOYS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 79, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 56

Alliance Marlington 54, Beloit W. Branch 40

Athens 57, Gallipolis Gallia 43

Aurora 46, Chagrin Falls Kenston 42

Beaver Eastern 71, Crown City S. Gallia 50

Bellaire 63, Cle. John Marshall 43

Bellaire 63, John Marshall, W.Va. 43

Bellbrook 65, Day. Oakwood 41

Bellefontaine 64, Richwood N. Union 57

Belmont Union Local 70, Magnolia, W.Va. 57

Bethel-Tate 64, Clarksville Clinton-Massie 49

Bishop Ready 74, Worthington Christian 49

Blanchester 59, Yellow Springs 40

Cadiz Harrison Cent. 51, Richmond Edison 28

Campbell Memorial 65, New Middletown Spring. 42

Canal Winchester Harvest 70, Cols. Hamilton Twp. 59

Cardington-Lincoln 76, Danville 56

Carrollton 53, Alliance 41

Cedarville 60, Spring. NE 52

Centerville 53, Clayton Northmont 45

Chesapeake 66, Raceland, Ky. 37

Chillicothe Unioto 53, Leesburg Fairfield 49

Cin. Aiken 81, Cin. McNicholas 60

Cin. Colerain 46, Harrison 39

Cin. Elder 46, Cin. Oak Hills 33

Cin. Hughes 78, Day. Stivers 42

Cin. La Salle 67, Bishop Fenwick 37

Cin. Oyler 72, Cin. Gamble Montessori 47

Cin. Winton Woods 73, Lebanon 40

Combine Academy, N.C. 67, Tol. Whitmer 64

Creston Norwayne 92, Rittman 16

Cuyahoga Falls 56, Hartville Lake Center Christian 48

Day. Chaminade Julienne 52, Day. Dunbar 44

Day. Chaminade Julienne 52, Dunbar Early College 44

Day. Christian 84, Cin. Christian 76

Day. Northridge 76, DeGraff Riverside 44

Doylestown Chippewa 64, West Salem Northwestern 49

Dresden Tri-Valley 65, Zanesville Maysville 48

E. Can. 61, Rootstown 20

Fairview, Ky. 83, Scioto Christian 23

Findlay Liberty-Benton 74, Columbus Grove 65

Franklin 50, Brookville 48

Franklin Furnace Green 77, Portsmouth Clay 48

Fredericktown 88, Loudonville 66

Galion Northmor 69, Howard E. Knox 42

Gnadenhutten Indian Valley 68, Byesville Meadowbrook 27

Groveport-Madison 38, Newark 35

Hamilton 68, Miamisburg 58

Hamilton Badin 47, St. Bernard Roger Bacon 33

Hamilton Ross 45, Carlisle 42

Hayes 75, Sunbury Big Walnut 50

Hilliard Darby 52, Grove City 48

Hilliard Davidson 67, Marysville 54

Ironton 69, Portsmouth 44

Jeromesville Hillsdale 51, Dalton 37

Kings Mills Kings 69, Morrow Little Miami 66

Kirtland 69, Middlefield Cardinal 29

Leavittsburg LaBrae 45, Newton Falls 35

Lewis Center Olentangy 117, Westerville Cent. 29

Lima Bath 60, St. Henry (OH) 57

Loveland 75, Cin. Walnut Hills 56

Lynchburg-Clay 68, RULH 45

Manchester 66, Felicity-Franklin 56

Marion Elgin 48, Vanlue 37

Martins Ferry 40, Lore City Buckeye Trail 37

Mason 65, Cin. Withrow 31

Massillon Washington 74, Can. McKinley 73

Miami Valley Christian Academy 70, Georgetown 46

Milford (OH) 68, Cin. West Clermont 46

Milford Center Fairbanks 57, London Madison-Plains 44

Minerva 73, Salem 37

Minford 67, Waverly 34

Mt. Vernon 47, Heath 40

N. Bend (Cleves) Taylor 78, Oxford Talawanda 40

N. Jackson Jackson-Milton 64, Sebring McKinley 43

New Albany 51, Hilliard Bradley 39

Philo 47, Sugar Grove Berne Union 40

Pickerington N. 66, Thomas Worthington 55

Pomeroy Meigs 59, Beverly Ft. Frye 35

Powell Olentangy Liberty 63, Dublin Jerome 21

Proctorville Fairland 76, Willow Wood Symmes Valley 53

Reading 61, Cin. N. College Hill 54

Ross County Christian 79, Wellston 77, 2OT

S. Webster 75, Lucasville Valley 49

Seaman N. Adams 91, Fayetteville-Perry 72

Smithville 61, Apple Creek Waynedale 37

Stewart Federal Hocking 59, Bidwell River Valley 54

Strasburg 65, Kidron Cent. Christian 59

Swanton 54, Gorham Fayette 34

Sylvania Northview 62, Findlay 34

Sylvania Southview 61, Wauseon 51

Tipp City Tippecanoe 67, Riverside Stebbins 52

Tree of Life 64, Northside Christian 60

Troy 60, Vandalia Butler 52

Troy Christian 51, Milton-Union 31

Urbana 50, W. Liberty-Salem 36

Vincent Warren 63, McConnelsville Morgan 20

W. Carrollton 71, Sidney 66

Washington C.H. 56, Greenfield McClain 47

Waynesville 48, New Lebanon Dixie 37

Wellsville 61, Oak Glen, W.Va. 52

Westerville S. 62, Dublin Scioto 59, 2OT

Wheelersburg 62, Portsmouth W. 27

Whitehouse Anthony Wayne 67, Tol. Christian 39

Williamsburg 51, Cin. Clark Montessori 44

Windham 70, Vienna Mathews 38

Woodsfield Monroe Cent. 64, Sarahsville Shenandoah 26

Worthington Kilbourne 58, Galloway Westland 56

Zanesville 58, Utica 56

Zanesville W. Muskingum 78, Crooksville 38

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Ansonia vs. Minster, ppd.

Archbold vs. Defiance, ppd.

Casstown Miami E. vs. Sidney Lehman, ppd.

Edon vs. Hamilton, Ind., ppd.

Lima Cent. Cath. vs. Celina, ppd.

Lima Temple Christian vs. Morral Ridgedale, ppd.

Oregon Stritch vs. Tol. Woodward, ppd.

Pioneer N. Central vs. Tol. Emmanuel Baptist, ppd.

Salineville Southern vs. Heartland Christian, ppd.

South Point vs. Belpre, ppd.

Tol. Ottawa Hills vs. Tol. Bowsher, ppd.

Youngs. Liberty vs. Brookfield, ppd.

Youngs. Mooney vs. E. Liverpool, ppd.

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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