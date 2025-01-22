Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Hoban 79, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 56
Alliance Marlington 54, Beloit W. Branch 40
Athens 57, Gallipolis Gallia 43
Aurora 46, Chagrin Falls Kenston 42
Beaver Eastern 71, Crown City S. Gallia 50
Bellaire 63, Cle. John Marshall 43
Bellaire 63, John Marshall, W.Va. 43
Bellbrook 65, Day. Oakwood 41
Bellefontaine 64, Richwood N. Union 57
Belmont Union Local 70, Magnolia, W.Va. 57
Bethel-Tate 64, Clarksville Clinton-Massie 49
Bishop Ready 74, Worthington Christian 49
Blanchester 59, Yellow Springs 40
Cadiz Harrison Cent. 51, Richmond Edison 28
Campbell Memorial 65, New Middletown Spring. 42
Canal Winchester Harvest 70, Cols. Hamilton Twp. 59
Cardington-Lincoln 76, Danville 56
Carrollton 53, Alliance 41
Cedarville 60, Spring. NE 52
Centerville 53, Clayton Northmont 45
Chesapeake 66, Raceland, Ky. 37
Chillicothe Unioto 53, Leesburg Fairfield 49
Cin. Aiken 81, Cin. McNicholas 60
Cin. Colerain 46, Harrison 39
Cin. Elder 46, Cin. Oak Hills 33
Cin. Hughes 78, Day. Stivers 42
Cin. La Salle 67, Bishop Fenwick 37
Cin. Oyler 72, Cin. Gamble Montessori 47
Cin. Winton Woods 73, Lebanon 40
Combine Academy, N.C. 67, Tol. Whitmer 64
Creston Norwayne 92, Rittman 16
Cuyahoga Falls 56, Hartville Lake Center Christian 48
Day. Chaminade Julienne 52, Day. Dunbar 44
Day. Chaminade Julienne 52, Dunbar Early College 44
Day. Christian 84, Cin. Christian 76
Day. Northridge 76, DeGraff Riverside 44
Doylestown Chippewa 64, West Salem Northwestern 49
Dresden Tri-Valley 65, Zanesville Maysville 48
E. Can. 61, Rootstown 20
Fairview, Ky. 83, Scioto Christian 23
Findlay Liberty-Benton 74, Columbus Grove 65
Franklin 50, Brookville 48
Franklin Furnace Green 77, Portsmouth Clay 48
Fredericktown 88, Loudonville 66
Galion Northmor 69, Howard E. Knox 42
Gnadenhutten Indian Valley 68, Byesville Meadowbrook 27
Groveport-Madison 38, Newark 35
Hamilton 68, Miamisburg 58
Hamilton Badin 47, St. Bernard Roger Bacon 33
Hamilton Ross 45, Carlisle 42
Hayes 75, Sunbury Big Walnut 50
Hilliard Darby 52, Grove City 48
Hilliard Davidson 67, Marysville 54
Ironton 69, Portsmouth 44
Jeromesville Hillsdale 51, Dalton 37
Kings Mills Kings 69, Morrow Little Miami 66
Kirtland 69, Middlefield Cardinal 29
Leavittsburg LaBrae 45, Newton Falls 35
Lewis Center Olentangy 117, Westerville Cent. 29
Lima Bath 60, St. Henry (OH) 57
Loveland 75, Cin. Walnut Hills 56
Lynchburg-Clay 68, RULH 45
Manchester 66, Felicity-Franklin 56
Marion Elgin 48, Vanlue 37
Martins Ferry 40, Lore City Buckeye Trail 37
Mason 65, Cin. Withrow 31
Massillon Washington 74, Can. McKinley 73
Miami Valley Christian Academy 70, Georgetown 46
Milford (OH) 68, Cin. West Clermont 46
Milford Center Fairbanks 57, London Madison-Plains 44
Minerva 73, Salem 37
Minford 67, Waverly 34
Mt. Vernon 47, Heath 40
N. Bend (Cleves) Taylor 78, Oxford Talawanda 40
N. Jackson Jackson-Milton 64, Sebring McKinley 43
New Albany 51, Hilliard Bradley 39
Philo 47, Sugar Grove Berne Union 40
Pickerington N. 66, Thomas Worthington 55
Pomeroy Meigs 59, Beverly Ft. Frye 35
Powell Olentangy Liberty 63, Dublin Jerome 21
Proctorville Fairland 76, Willow Wood Symmes Valley 53
Reading 61, Cin. N. College Hill 54
Ross County Christian 79, Wellston 77, 2OT
S. Webster 75, Lucasville Valley 49
Seaman N. Adams 91, Fayetteville-Perry 72
Smithville 61, Apple Creek Waynedale 37
Stewart Federal Hocking 59, Bidwell River Valley 54
Strasburg 65, Kidron Cent. Christian 59
Swanton 54, Gorham Fayette 34
Sylvania Northview 62, Findlay 34
Sylvania Southview 61, Wauseon 51
Tipp City Tippecanoe 67, Riverside Stebbins 52
Tree of Life 64, Northside Christian 60
Troy 60, Vandalia Butler 52
Troy Christian 51, Milton-Union 31
Urbana 50, W. Liberty-Salem 36
Vincent Warren 63, McConnelsville Morgan 20
W. Carrollton 71, Sidney 66
Washington C.H. 56, Greenfield McClain 47
Waynesville 48, New Lebanon Dixie 37
Wellsville 61, Oak Glen, W.Va. 52
Westerville S. 62, Dublin Scioto 59, 2OT
Wheelersburg 62, Portsmouth W. 27
Whitehouse Anthony Wayne 67, Tol. Christian 39
Williamsburg 51, Cin. Clark Montessori 44
Windham 70, Vienna Mathews 38
Woodsfield Monroe Cent. 64, Sarahsville Shenandoah 26
Worthington Kilbourne 58, Galloway Westland 56
Zanesville 58, Utica 56
Zanesville W. Muskingum 78, Crooksville 38
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Ansonia vs. Minster, ppd.
Archbold vs. Defiance, ppd.
Casstown Miami E. vs. Sidney Lehman, ppd.
Edon vs. Hamilton, Ind., ppd.
Lima Cent. Cath. vs. Celina, ppd.
Lima Temple Christian vs. Morral Ridgedale, ppd.
Oregon Stritch vs. Tol. Woodward, ppd.
Pioneer N. Central vs. Tol. Emmanuel Baptist, ppd.
Salineville Southern vs. Heartland Christian, ppd.
South Point vs. Belpre, ppd.
Tol. Ottawa Hills vs. Tol. Bowsher, ppd.
Youngs. Liberty vs. Brookfield, ppd.
Youngs. Mooney vs. E. Liverpool, ppd.
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/