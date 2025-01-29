Tuesday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Ellet 58, Akr. Firestone 30
Amherst Steele 43, Elyria Open Door 23
Ann Arbor Gabriel Richard, Mich. 38, Notre Dame Academy 28
Ansonia 58, Franklin Middletown Christian 41
Antwerp 42, Pettisville 35
Bellaire 49, Weir, W.Va. 30
Bellevue 67, Shelby 54
Bishop Hartley 68, Delaware Olentangy Berlin 64
Bluffton 49, Harrod Allen E. 44
Bucyrus Wynford 48, Attica Seneca E. 28, OT
CSG 43, Cols. Grandview Hts. 34
Camden Preble Shawnee 47, Franklin 26
Canal Winchester 49, Grove City Cent. Crossing 47
Castalia Margaretta 46, Oak Harbor 42
Chillicothe Huntington 50, Ross County Christian 20
Cin. Shroder 64, Cin. SCPA 26
Cle. Hay 77, Cle. Max Hayes 25
Cle. JFK 57, Cle. Rhodes 49
Cols. Africentric 78, Cols. Walnut Ridge 23
Cols. Centennial 87, Cols. Northland 23
Cols. Wellington 44, Grove City Christian 35
Columbus Grove 72, McComb 32
Columbus International 72, Cols. Mifflin 16
Convoy Crestview 67, Lima Shawnee 52
Crooksville 41, Byesville Meadowbrook 39
Defiance 51, Swanton 12
Defiance Tinora 58, Montpelier 50
Delaware Christian 55, Liberty Christian Academy 20
Delphos Jefferson 45, Leipsic 26
Doylestown Chippewa 55, Dalton 27
Dublin Jerome 26, Cols. Bishop Watterson 21
Frankfort Adena 37, Amanda-Clearcreek 35
Franklin Furnace Green 61, Portsmouth Sciotoville 22
Ft. Jennings 41, Defiance Ayersville 30
Gahanna Cols. Academy 40, Cols. Bexley 27
Gallipolis Gallia 47, Wellston 34
Genoa Christian 58, Northside Christian 26
Gibsonburg 36, Lakeside Danbury 34
Glouster Trimble 36, Albany Alexander 34
Granville 64, Sparta Highland 31
Hanoverton United 49, Youngs. Valley Christian 23
Harvest Temple 51, Tol. Woodward 40
Holgate 38, Edgerton 33
Jackson Lumen Christi, Mich. 63, Cin. St. Ursula 30
Jackson Lumen Christi, Mich. 63, Tol. St. Ursula 30
Kalida 37, Spencerville 25
Kenton 58, Upper Sandusky 55, OT
Lancaster 64, Dublin Scioto 39
Lebanon 50, Kings Mills Kings 47
Legacy Christian 50, Urbana 42
Liberty Center 58, Hicksville 48
Lodi Cloverleaf 66, Peninsula Woodridge 43
Lucas 66, Greenwich S. Cent. 21
Mansfield Christian 47, Bucyrus 44, OT
Marion Pleasant 57, Galion 24
McDonald 52, Sebring McKinley 30
McGuffey Upper Scioto Valley 51, Ada 39
Miller City 48, Sherwood Fairview 31
Minster 43, St Marys 22
Mt. Notre Dame 55, Cin. Mercy-McAuley 25
N. Robinson Col. Crawford 71, Ontario 41
New Middletown Spring. 46, Lowellville 41
New Washington Buckeye Cent. 39, Marion Elgin 35
Orchard Lake St. Mary's Prep, Mich. 63, Tol. Cent. Cath. 49
Oregon Stritch 45, Vanlue 30
Ottoville 58, Elida 46
Pandora-Gilboa 34, Arcadia 32
Pickerington Cent. 53, Logan 17
Pioneer N. Central 50, Camden-Frontier, Mich. 26
Port Clinton 39, Sandusky Perkins 35
Rockford Parkway 33, Paulding 27
Seton 50, Cin. St. Ursula 42
Shekinah Christian 62, Granville Christian 44
Smithville 44, Orrville 24
Tiffin Columbian 57, Willard 55, OT
Tol. Rogers 39, Tol. Ottawa Hills 34
Van Wert 36, Coldwater 35
Van Wert Lincolnview 64, Delphos St John's 26
West Union 62, Felicity-Franklin 14
Whitehall-Yearling 62, Bishop Ready 52
Williamsburg 54, Bethel-Tate 31
Worthington Christian 39, Cols. Franklin Hts. 25
Worthington Kilbourne 53, Hilliard Bradley 43
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/