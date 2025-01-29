Tuesday's Scores

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By The Associated Press
Updated Jan 29, 2025
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GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Ellet 58, Akr. Firestone 30

Amherst Steele 43, Elyria Open Door 23

Ann Arbor Gabriel Richard, Mich. 38, Notre Dame Academy 28

Ansonia 58, Franklin Middletown Christian 41

Antwerp 42, Pettisville 35

Bellaire 49, Weir, W.Va. 30

Bellevue 67, Shelby 54

Bishop Hartley 68, Delaware Olentangy Berlin 64

Bluffton 49, Harrod Allen E. 44

Bucyrus Wynford 48, Attica Seneca E. 28, OT

CSG 43, Cols. Grandview Hts. 34

Camden Preble Shawnee 47, Franklin 26

Canal Winchester 49, Grove City Cent. Crossing 47

Castalia Margaretta 46, Oak Harbor 42

Chillicothe Huntington 50, Ross County Christian 20

Cin. Shroder 64, Cin. SCPA 26

Cle. Hay 77, Cle. Max Hayes 25

Cle. JFK 57, Cle. Rhodes 49

Cols. Africentric 78, Cols. Walnut Ridge 23

Cols. Centennial 87, Cols. Northland 23

Cols. Wellington 44, Grove City Christian 35

Columbus Grove 72, McComb 32

Columbus International 72, Cols. Mifflin 16

Convoy Crestview 67, Lima Shawnee 52

Crooksville 41, Byesville Meadowbrook 39

Defiance 51, Swanton 12

Defiance Tinora 58, Montpelier 50

Delaware Christian 55, Liberty Christian Academy 20

Delphos Jefferson 45, Leipsic 26

Doylestown Chippewa 55, Dalton 27

Dublin Jerome 26, Cols. Bishop Watterson 21

Frankfort Adena 37, Amanda-Clearcreek 35

Franklin Furnace Green 61, Portsmouth Sciotoville 22

Ft. Jennings 41, Defiance Ayersville 30

Gahanna Cols. Academy 40, Cols. Bexley 27

Gallipolis Gallia 47, Wellston 34

Genoa Christian 58, Northside Christian 26

Gibsonburg 36, Lakeside Danbury 34

Glouster Trimble 36, Albany Alexander 34

Granville 64, Sparta Highland 31

Hanoverton United 49, Youngs. Valley Christian 23

Harvest Temple 51, Tol. Woodward 40

Holgate 38, Edgerton 33

Jackson Lumen Christi, Mich. 63, Cin. St. Ursula 30

Jackson Lumen Christi, Mich. 63, Tol. St. Ursula 30

Kalida 37, Spencerville 25

Kenton 58, Upper Sandusky 55, OT

Lancaster 64, Dublin Scioto 39

Lebanon 50, Kings Mills Kings 47

Legacy Christian 50, Urbana 42

Liberty Center 58, Hicksville 48

Lodi Cloverleaf 66, Peninsula Woodridge 43

Lucas 66, Greenwich S. Cent. 21

Mansfield Christian 47, Bucyrus 44, OT

Marion Pleasant 57, Galion 24

McDonald 52, Sebring McKinley 30

McGuffey Upper Scioto Valley 51, Ada 39

Miller City 48, Sherwood Fairview 31

Minster 43, St Marys 22

Mt. Notre Dame 55, Cin. Mercy-McAuley 25

N. Robinson Col. Crawford 71, Ontario 41

New Middletown Spring. 46, Lowellville 41

New Washington Buckeye Cent. 39, Marion Elgin 35

Orchard Lake St. Mary's Prep, Mich. 63, Tol. Cent. Cath. 49

Oregon Stritch 45, Vanlue 30

Ottoville 58, Elida 46

Pandora-Gilboa 34, Arcadia 32

Pickerington Cent. 53, Logan 17

Pioneer N. Central 50, Camden-Frontier, Mich. 26

Port Clinton 39, Sandusky Perkins 35

Rockford Parkway 33, Paulding 27

Seton 50, Cin. St. Ursula 42

Shekinah Christian 62, Granville Christian 44

Smithville 44, Orrville 24

Tiffin Columbian 57, Willard 55, OT

Tol. Rogers 39, Tol. Ottawa Hills 34

Van Wert 36, Coldwater 35

Van Wert Lincolnview 64, Delphos St John's 26

West Union 62, Felicity-Franklin 14

Whitehall-Yearling 62, Bishop Ready 52

Williamsburg 54, Bethel-Tate 31

Worthington Christian 39, Cols. Franklin Hts. 25

Worthington Kilbourne 53, Hilliard Bradley 43

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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