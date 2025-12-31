Tuesday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 66, Hartville Lake Center Christian 40
Anna 46, Van Wert Lincolnview 37
Ansonia 30, New Bremen 25
Ashland 63, Sandusky 28
Ashland Mapleton 71, Monroeville 19
Attica Seneca E. 63, Lakeside Danbury 33
Baltimore Liberty Union 62, New Lexington 55
Bay (OH) 51, Sheffield Brookside 17
Berlin Hiland 58, Green 18
Bethel-Tate 54, West Union 51
Brunswick 57, Louisville 45
Bucyrus Wynford 67, Morral Ridgedale 32
CSG 53, Millersport 14
Cadiz Harrison Cent. 52, Rayland Buckeye 19
Caldwell 48, Philo 38
Campbell Memorial 42, Atwater Waterloo 24
Can. Cent. Cath. 54, Massillon Tuslaw 34
Castalia Margaretta 57, Vermilion 30
Catholic, Va. 49, Cin. Sycamore 43
Centerville 47, Ashville Teays Valley 45
Chardon NDCL 87, E. Cle. Shaw 19
Cherokee, Ga. 47, Avon Lake 43
Cin. Madeira 38, Cin. St. Ursula 30
Cin. West Clermont 77, Fairfield 23
Clyde 37, Millbury Lake 36
Collins Western Reserve 31, Ashland Crestview 25
Cumberland Co., Ky. 57, Goshen 39
Day. Oakwood 59, Xenia 17
Delaware Buckeye Valley 45, Knoxville Halls, Tenn. 22
Delta 55, Swanton 18
Dola Hardin Northern 51, Bellefontaine Calvary Christian 4
Dublin Coffman 62, Gahanna Lincoln 47
Elyria Cath. 51, Avon 45
Fairfield Christian 47, Cols. Patriot Prep 40
Findlay Liberty-Benton 35, Van Buren 24
Genoa 36, Perrysburg 32
Gibsonburg 44, Kansas Lakota 27
Gorham Fayette 57, Metamora Evergreen 55
Grove City 51, Dresden Tri-Valley 20
Groveport Madison Christian 40, Grove City Christian 36
Hilliard Davidson 51, New Middletown Spring. 18
Johnstown 52, Amanda-Clearcreek 29
Lancaster Fisher Cath. 40, Crooksville 36
Liberty Center 42, Holgate 30
Lima Bath 44, Bluffton 33
Lincoln Park Academy, Fla. 67, Hamilton Badin 57
Logan 63, Cols. Hamilton Twp. 45
Loudonville 39, Zanesville W. Muskingum 38
Macedonia Nordonia 48, Grafton Midview 38
Massillon Perry 45, Warren Howland 38
Massillon Washington 70, Youngs. Boardman 48
Maumee 42, Tol. Bowsher 28
Milford Center Fairbanks 60, Marietta 46
Mt. Blanchard Riverdale 50, Bloomdale Elmwood 28
Mt. Notre Dame 53, Mason 26
New London 49, Greenwich S. Cent. 7
Norwalk 33, Oak Harbor 32
Orrville 44, Can. South 39
Ottawa-Glandorf 45, Columbus Grove 33
Ottoville 40, Kalida 30
Painesville Harvey 27, Bristol 25
Palmetto Christian Academy, S.C. 48, Ironton Rock Hill 30
Pandora-Gilboa 51, Vanlue 13
Purcell Marian 58, Olmsted Falls 54
Rockford Parkway 58, New Hope Christian 56
S. Webster 51, Phelps, Ky. 39
Sardinia Eastern Brown 67, Fayetteville-Perry 60
Seton 71, Parkersburg, W.Va. 56
Sherwood Fairview 57, Bryan 31
Sparta Highland 51, Galion 44
Spring. Greenon 63, Spring. Shawnee 42
Spring. Kenton Ridge 45, Spring. NE 35
Springfield 57, New Carlisle Tecumseh 15
Streetsboro 48, Mantua Crestwood 44
Sugar Grove Berne Union 57, Granville Christian 20
Tecumseh, Mich. 60, Notre Dame Academy 23
Tipp City Bethel 53, Greenville 23
Tol. Maumee Valley 49, Swanton 21
Twinsburg 38, New Smyrna Beach, Fla. 29
Wadsworth 58, Parma Padua 57
Wauseon 38, Napoleon 29
Whitehouse Anthony Wayne 63, Jackson Lumen Christi, Mich. 51
Willard 59, Port Clinton 22
Wooster Triway 44, Smithville 43
Worthington Christian 50, Westerville N. 41
Worthington Kilbourne 43, Nashville Christian, Tenn. 40
Youngs. Ursuline 53, Garrettsville Garfield 52
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Geneva vs. Perry, ppd.
