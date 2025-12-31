Tuesday's Scores

news
By The Associated Press
45 minutes ago
X

GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Coventry 66, Hartville Lake Center Christian 40

Anna 46, Van Wert Lincolnview 37

Ansonia 30, New Bremen 25

Ashland 63, Sandusky 28

Ashland Mapleton 71, Monroeville 19

Attica Seneca E. 63, Lakeside Danbury 33

Baltimore Liberty Union 62, New Lexington 55

Bay (OH) 51, Sheffield Brookside 17

Berlin Hiland 58, Green 18

Bethel-Tate 54, West Union 51

Brunswick 57, Louisville 45

Bucyrus Wynford 67, Morral Ridgedale 32

CSG 53, Millersport 14

Cadiz Harrison Cent. 52, Rayland Buckeye 19

Caldwell 48, Philo 38

Campbell Memorial 42, Atwater Waterloo 24

Can. Cent. Cath. 54, Massillon Tuslaw 34

Castalia Margaretta 57, Vermilion 30

Catholic, Va. 49, Cin. Sycamore 43

Centerville 47, Ashville Teays Valley 45

Chardon NDCL 87, E. Cle. Shaw 19

Cherokee, Ga. 47, Avon Lake 43

Cin. Madeira 38, Cin. St. Ursula 30

Cin. West Clermont 77, Fairfield 23

Clyde 37, Millbury Lake 36

Collins Western Reserve 31, Ashland Crestview 25

Cumberland Co., Ky. 57, Goshen 39

Day. Oakwood 59, Xenia 17

Delaware Buckeye Valley 45, Knoxville Halls, Tenn. 22

Delta 55, Swanton 18

Dola Hardin Northern 51, Bellefontaine Calvary Christian 4

Dublin Coffman 62, Gahanna Lincoln 47

Elyria Cath. 51, Avon 45

Fairfield Christian 47, Cols. Patriot Prep 40

Findlay Liberty-Benton 35, Van Buren 24

Genoa 36, Perrysburg 32

Gibsonburg 44, Kansas Lakota 27

Gorham Fayette 57, Metamora Evergreen 55

Grove City 51, Dresden Tri-Valley 20

Groveport Madison Christian 40, Grove City Christian 36

Hilliard Davidson 51, New Middletown Spring. 18

Johnstown 52, Amanda-Clearcreek 29

Lancaster Fisher Cath. 40, Crooksville 36

Liberty Center 42, Holgate 30

Lima Bath 44, Bluffton 33

Lincoln Park Academy, Fla. 67, Hamilton Badin 57

Logan 63, Cols. Hamilton Twp. 45

Loudonville 39, Zanesville W. Muskingum 38

Macedonia Nordonia 48, Grafton Midview 38

Massillon Perry 45, Warren Howland 38

Massillon Washington 70, Youngs. Boardman 48

Maumee 42, Tol. Bowsher 28

Milford Center Fairbanks 60, Marietta 46

Mt. Blanchard Riverdale 50, Bloomdale Elmwood 28

Mt. Notre Dame 53, Mason 26

New London 49, Greenwich S. Cent. 7

Norwalk 33, Oak Harbor 32

Orrville 44, Can. South 39

Ottawa-Glandorf 45, Columbus Grove 33

Ottoville 40, Kalida 30

Painesville Harvey 27, Bristol 25

Palmetto Christian Academy, S.C. 48, Ironton Rock Hill 30

Pandora-Gilboa 51, Vanlue 13

Purcell Marian 58, Olmsted Falls 54

Rockford Parkway 58, New Hope Christian 56

S. Webster 51, Phelps, Ky. 39

Sardinia Eastern Brown 67, Fayetteville-Perry 60

Seton 71, Parkersburg, W.Va. 56

Sherwood Fairview 57, Bryan 31

Sparta Highland 51, Galion 44

Spring. Greenon 63, Spring. Shawnee 42

Spring. Kenton Ridge 45, Spring. NE 35

Springfield 57, New Carlisle Tecumseh 15

Streetsboro 48, Mantua Crestwood 44

Sugar Grove Berne Union 57, Granville Christian 20

Tecumseh, Mich. 60, Notre Dame Academy 23

Tipp City Bethel 53, Greenville 23

Tol. Maumee Valley 49, Swanton 21

Twinsburg 38, New Smyrna Beach, Fla. 29

Wadsworth 58, Parma Padua 57

Wauseon 38, Napoleon 29

Whitehouse Anthony Wayne 63, Jackson Lumen Christi, Mich. 51

Willard 59, Port Clinton 22

Wooster Triway 44, Smithville 43

Worthington Christian 50, Westerville N. 41

Worthington Kilbourne 43, Nashville Christian, Tenn. 40

Youngs. Ursuline 53, Garrettsville Garfield 52

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Geneva vs. Perry, ppd.

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
Springfield resident named Sports Artist of the Year
2
Springfield YMCA to change ownership, no functional changes expected
3
Various ways to celebrate New Year’s Eve in Springfield area
4
Motor home and SUV collision in Florida kills child, injures others...
5
Ferncliff executive director appointed to state cemetery association...