Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Manchester 51, Akr. Coventry 50
Akr. Springfield 59, Rootstown 39
Alliance 67, Canal Fulton Northwest 66
Amherst Steele 65, Lorain Clearview 45
Ashville Teays Valley 59, Circleville Logan Elm 51
Attica Seneca E. 71, Plymouth 48
Atwater Waterloo 59, Windham 57
Avon Lake 69, Lorain 48
Baltimore Liberty Union 34, Amanda-Clearcreek 32
Bascom Hopewell-Loudon 63, Bucyrus Wynford 54
Beavercreek 70, Day. Meadowdale 53
Berlin Hiland 48, Dalton 43
Bidwell River Valley 53, Willow Wood Symmes Valley 45
Bristol 64, McDonald 36
Brunswick 74, Bay Village Bay 38
Cadiz Harrison Cent. 81, Wintersville Indian Creek 80, 2OT
Caldwell 73, Lore City Buckeye Trail 52
Can. McKinley 76, Louisville 67
Canfield 71, Cortland Lakeview 30
Cardington-Lincoln 57, Morral Ridgedale 34
Centerburg 51, Galion Northmor 49
Chagrin Falls 48, Chagrin Falls Kenston 41
Chardon NDCL 60, Gates Mills Hawken 58
Cin. Clark Montessori 50, Cin. N. College Hill 38
Cin. Colerain 50, Cin. Mt. Healthy 47
Cin. Princeton 51, Cin. Moeller 31
Cin. Summit Country Day 54, Cin. Purcell Marian 42
Cin. Turpin 56, Hamilton Ross 49
Cin. Woodward 82, Cincinnati Trailblazers HomeSchool 48
Cle. E. Tech 93, Cle. Hay 69
Cols. Franklin Hts. 52, West 48
Cols. Mifflin 41, Grove City Cent. Crossing 37
Cols. Upper Arlington 56, Granville 37
Cortland Maplewood 75, Warren Champion 52
Covington 67, Kenton 44
Creston Norwayne 75, Orrville 29
Delaware Hayes 62, Marion Harding 46
Delaware Olentangy Berlin 69, Caledonia River Valley 59
Doylestown Chippewa 71, Lodi Cloverleaf 60
Dublin Scioto 49, Dresden Tri-Valley 44
Eaton 63, Franklin 49
Fairfield 71, Cin. La Salle 41
Fairfield Christian 66, Corning Miller 19
Fairport Harbor Harding 54, Andrews Osborne Academy 46
Franklin Furnace Green 82, Grace Christian, W.Va. 69
Gahanna Cols. Academy 66, Whitehall-Yearling 49
Gahanna Lincoln 66, Westerville S. 50
Genoa Area 58, Elmore Woodmore 36
Grafton Midview 59, Oberlin 57
Greenwich S. Cent. 63, New Washington Buckeye Cent. 58
Heartland Christian 51, Hanoverton United 45
Hilliard Darby 57, Canal Winchester 41
Hillsboro 69, Blanchester 43
Jeromesville Hillsdale 49, Cols. Wellington 33
Kent Roosevelt 32, Streetsboro 29
Kinsman Badger 57, Leetonia 13
Lancaster 42, Chillicothe 38
Leesburg Fairfield 50, Washington C.H. 49, OT
Legacy Christian 65, W. Alexandria Twin Valley S. 45
Lewis Center Olentangy Orange 68, Cols. St. Charles 46
Liberty Twp. Lakota E. 54, Kettering Fairmont 44
Lima Perry 69, Cory-Rawson 64
Lisbon Beaver 67, Columbiana 49
Louisville Aquinas 67, Wooster Triway 64
Lowellville 67, Columbiana Crestview 45
Magnolia Sandy Valley 70, Kingsway Christian 30
Mansfield Madison 58, Bellville Clear Fork 42
Mantua Crestwood 79, Southington Chalker 51
Marietta 46, Athens 33
Martins Ferry 71, St. Clairsville 57
Mason 69, Springboro 63
Massillon Jackson 56, Wooster 44
McArthur Vinton County 59, Chillicothe Zane Trace 56
McDermott Scioto NW 56, Portsmouth Clay 25
Metamora Evergreen 61, Pioneer N. Central 41
Miamisburg 46, Lebanon 44
Minerva 52, Zoarville Tuscarawas Valley 36
Monroe 48, Middletown Madison Senior 33
Mowrystown Whiteoak 51, Felicity-Franklin 48
N. Can. Hoover 70, Akron Garfield 39
N. Jackson Jackson-Milton 55, Vienna Mathews 53
New Lexington 59, Vincent Warren 40
Newton Falls 75, Mineral Ridge 45
Old Fort 83, Oak Harbor 48
Parma Hts. Valley Forge 76, Independence 63
Peebles 72, St. Patrick, Ky. 20
Pemberville Eastwood 62, Millbury Lake 34
Plain City Jonathan Alder 59, Hilliard Davidson 57, 2OT
Port Clinton 58, Bellevue 48
Portsmouth Notre Dame 58, Crown City S. Gallia 23
Ravenna SE 70, Garrettsville Garfield 54
Rossford 51, Fostoria 20
S. Charleston SE 56, Yellow Springs 20
Salem 78, Niles McKinley 64
Salineville Southern 60, Richmond Edison 49
Shadyside 57, Barnesville 53
Sidney 66, Fairborn 40
Solon 69, Warren Harding 38
Sparta Highland 41, Fredericktown 38
Strasburg-Franklin 50, Cuyahoga Falls 46
Sullivan Black River 66, Mansfield St. Peter's 49
Sycamore Mohawk 80, Mt. Blanchard Riverdale 40
Sylvania Northview 56, Oregon Clay 46
Tallmadge 56, Akr. Ellet 43
Tol. St. Francis 51, Tol. Scott 35
Tol. Waite 44, Gorham Fayette 39
Troy 70, Greenville 46
Urbana 50, Milford Center Fairbanks 31
Vandalia Butler 50, Piqua 35
Vermilion 52, Norwalk St. Paul 45
W. Jefferson 65, Shekinah Christian 25
Wadsworth 76, Massillon Perry 56
Wapakoneta 48, Bowling Green 43
Warren Howland 52, Poland Seminary 50, 2OT
Warsaw River View 80, Millersburg W. Holmes 77
Waynesville 62, Brookville 43
Whitehouse Anthony Wayne 64, Wauseon 51
Woodsfield Monroe Cent. 60, Bridgeport 41
Worthington Kilbourne 61, Cols. Whetstone 47
Youngs. Boardman 61, Campbell Memorial 26
Youngs. East 79, Hubbard 48
Youngs. Mooney 47, Youngs. Liberty 43
Zanesville Rosecrans 65, Grove City Christian 47
Zanesville W. Muskingum 57, Cambridge 37
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/