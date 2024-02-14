Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Akr. Coventry 66, Doylestown Chippewa 52
Amherst Steele 78, Vermilion 46
Apple Creek Waynedale 70, Kidron Cent. Christian 67, 3OT
Arlington 68, Cory-Rawson 52
Ashville Teays Valley 63, Amanda-Clearcreek 21
Atwater Waterloo 50, Rootstown 40
Baltimore Liberty Union 65, Circleville 52
Barberton 60, Richfield Revere 56
Beaver 61, Salem 50
Beaver Eastern 63, McDermott Scioto NW 57
Bellefontaine 60, Bellefontaine Benjamin Logan 34
Bellevue 54, Ontario 51
Belmont Union Local 84, Shadyside 52
Bluffton 73, Elida 66
Brookfield 60, Youngstown Urban Scholars 21
Bucyrus 76, Crestline 41
Cadiz Harrison Cent. 82, Barnesville 63
Caldwell 68, New Matamoras Frontier 39
Can. Cent. Cath. 59, Akr. Garfield 35
Canfield 50, Youngs. Boardman 46
Canfield S. Range 66, Lowellville 53
Chesapeake 51, Dawson-Bryant High School 33
Chillicothe Zane Trace 52, Williamsport Westfall 40
Cin. La Salle 66, Cin. Turpin 50
Cin. McNicholas 75, St. Bernard Roger Bacon 36
Cin. Oak Hills 58, Liberty Twp. Lakota E. 57
Cin. Seven Hills 65, Cin. N. College Hill 29
Cin. Walnut Hills 54, Cin. Summit 46
Cin. Wyoming 57, Day. Chaminade Julienne 53
Clayton Northmont 42, Kettering Alter 39, OT
Columbia Station Columbia 82, Elyria Open Door 59
Columbiana 56, N. Jackson Jackson-Milton 36
Copley 68, Wooster 60
Cortland Lakeview 78, Leavittsburg LaBrae 75
Day. Miami Valley 62, Legacy Christian 54
Delaware Hayes 71, Marion Harding 50
Dover 62, New Philadelphia 27
Dresden Tri-Valley 75, Zanesville W. Muskingum 55
E. Palestine 76, Warren Lordstown 35
East 71, Struthers 39
Elyria 67, Lakewood 47
Fayetteville-Perry 50, Lees Creek E. Clinton 38
Frankfort Adena 40, Chillicothe Huntington 37
Galion Northmor 61, Bucyrus Wynford 56
Gallipolis Gallia 56, Ironton Rock Hill 42
Garfield Hts. Trinity 67, Parma Hts. Valley Forge 55
Gibsonburg 61, N. Baltimore 26
Green 77, Akr. Firestone 49
Hannibal River 53, Bridgeport 19
Heartland Christian 71, Leetonia 30
Heath 43, Johnstown 31
Hubbard 62, Vienna Mathews 61
Hunting Valley University 74, Creston Norwayne 66
Independence 73, Oberlin 32
Ironton 59, South Point 47
Kettering Fairmont 66, Day. Belmont 46
Kinsman Badger 62, Poland Seminary 60
Lakewood St Edward 74, Brecksville-Broadview Hts. 65
Lancaster Fisher Cath. 64, Zanesville Rosecrans 56
Lima 51, Tol. Scott 44
Lloyd Memorial, Ky. 74, Cincinnati Home School 61
Lorain Clearview 72, Fairview 57
Louisville 69, N. Can. Hoover 47
Lucas 71, Bellville Clear Fork 57
Lynchburg-Clay 48, Felicity-Franklin 46, OT
Magnolia Sandy Valley 45, Zoarville Tuscarawas Valley 30
Malvern 56, Sugarcreek Garaway 49
Mantua Crestwood 71, Mogadore Field 43
Marietta 60, Galloway Westland 55
Massillon Jackson 71, Wadsworth 63
McDonald 65, Cortland Maplewood 58
Medina Buckeye 60, Avon Lake 54
Metamora Evergreen 49, Holgate 28
Millbury Lake 73, Port Clinton 64
Miller City 60, Lima Perry 46
New Boston Glenwood 54, Peebles 53
New Lexington 58, Crooksville 49
New Middletown Spring. 55, Girard 52
Newton Falls 61, Niles McKinley 41
Ohio Deaf def. Western Pennsylvania School for the Deaf, Pa., forfeit
Portsmouth Notre Dame 67, S. Webster 57
Proctorville Fairland 75, Portsmouth 47
Sandy Valley, Nev. 45, Zoarville Tuscarawas Valley 30
Sardinia Eastern Brown 47, Portsmouth W. 29
Sebring McKinley 65, Southington Chalker 40
Spring. Shawnee 52, Urbana 49
St Clairsville 91, John Marshall, W.Va. 60
Steubenville 67, Martins Ferry 50
Steubenville Cath. Cent. 54, Wellsville 35
Stewart Federal Hocking 50, Athens 35
Strasburg 39, Bowerston Conotton Valley 37
Strongsville 72, Brunswick 39
Sycamore Mohawk 56, New Riegel 50
Sylvania Southview 51, Napoleon 48
Tol. Rogers 48, Tol. Start 41
Utica 64, Newark Cath. 55
Versailles 68, Lewistown Indian Lake 58
W. Jefferson 40, Tree of Life 31
Warren Harding 57, Louisville Aquinas 48
Warren JFK 87, Campbell Memorial 55
Washington C.H. 56, Jackson 50
Washington C.H. Miami Trace 64, Hillsboro 53
Westerville Cent. 65, Westerville S. 57
Wickliffe 87, Middlefield Cardinal 64
Willow Wood Symmes Valley 65, Latham Western 57
Youngs. Ursuline 55, Akr. Hoban 52
Youngs. Valley Christian 66, Columbiana Crestview 40
Zanesville Maysville 83, Philo 45
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