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Tuesday's Scores

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By The Associated Press
52 minutes ago
Girls Softball
OHSAA Softball Championships
Regional Semifinal
Division I
Region 1

Austintown Fitch 5, Brecksville-Broadview Hts. 2

North Canton Hoover 10, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2

Region 3

Pataskala Watkins Memorial 9, Marysville 4

Region 4

Cin. Oak Hills 9, Cin. Mercy McAuley 1

West Chester Lakota West 5, Mason 4

Division II
Region 6

Lexington 4, Bryan 0

Oak Harbor 6, Norton 0

Region 8

Plain City Jonathan Alder 5, Spring. Shawnee 3

Spring. Kenton Ridge 2, Greenville 1

Division III

Plain City Jonathan Alder 5, Spring. Shawnee 3

Spring. Kenton Ridge 2, Greenville 1

Division III

Van Buren 4, Castalia Margaretta 1

Region 12

Casstown Miami East 11, Carlisle 8

Fredericktown 5, Arcanum 3

Division IV
Region 16

Bradford 13, Mechanicsburg 3

Russia 7, Howard E. Knox 5

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