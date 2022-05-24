Tuesday's Scores

|OHSAA Softball Championships
Austintown Fitch 5, Brecksville-Broadview Hts. 2
North Canton Hoover 10, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2
Pataskala Watkins Memorial 9, Marysville 4
Cin. Oak Hills 9, Cin. Mercy McAuley 1
West Chester Lakota West 5, Mason 4
Lexington 4, Bryan 0
Oak Harbor 6, Norton 0
Plain City Jonathan Alder 5, Spring. Shawnee 3
Spring. Kenton Ridge 2, Greenville 1
Plain City Jonathan Alder 5, Spring. Shawnee 3
Spring. Kenton Ridge 2, Greenville 1
Van Buren 4, Castalia Margaretta 1
Casstown Miami East 11, Carlisle 8
Fredericktown 5, Arcanum 3
Bradford 13, Mechanicsburg 3
Russia 7, Howard E. Knox 5