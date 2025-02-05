Tuesday's Scores

news
By The Associated Press
Updated Feb 5, 2025
X

BOYS PREP BASKETBALL=

Ada 68, Leipsic 52

Akr. Hoban 70, Youngs. Ursuline 65

Amherst Steele 74, Olmsted Falls 67

Andover Pymatuning Valley 55, Cortland Maplewood 39

Andrews Osborne Academy 48, Burton Berkshire 41

Anna 65, W. Liberty-Salem 38

Arcanum 56, Union City, Ind. 50

Arlington 58, Waynesfield-Goshen 36

Ashland 75, Bellville Clear Fork 52

Barberton 55, Tallmadge 54

Barnesville 60, Bellaire 48

Bay (OH) 56, Parma Hts. Valley Forge 50

Beaver Local 73, Hubbard 49

Beavercreek 87, Day. Belmont 33

Bellevue 66, Ontario 51

Belmont Union Local 78, Shadyside 37

Beloit W. Branch 54, Youngs. East 46

Berea-Midpark 92, Avon 53

Berlin Center Western Reserve 71, Lowellville 68

Berlin Hiland 53, W. Lafayette Ridgewood 36

Beverly Ft. Frye 63, Sarahsville Shenandoah 41

Bidwell River Valley 60, Wellston 56

Bishop Fenwick 58, Milford (OH) 39

Bishop Hartley 62, Plain City Jonathan Alder 31

Bridgeport 63, Beallsville 34

Brunswick 68, Cle. Hts. 53

Caldwell 68, New Matamoras Frontier 47

Caledonia River Valley 56, Sparta Highland 41

Can. Glenoak 56, Uniontown Lake 40

Can. McKinley 70, Green 47

Canal Fulton Northwest 67, Akr. Springfield 25

Canal Winchester 59, Ashville Teays Valley 46

Cardington-Lincoln 72, Mt Gilead 55

Carlisle 59, Bellbrook 57

Carrollton 64, Uhrichsville Claymont 39

Cedarville 55, W. Jefferson 50

Chagrin Falls 70, Beachwood 42

Chardon 86, Eastlake North 69

Chardon NDCL 66, Mentor Lake Cath. 59

Chesapeake 67, Ironton 61

Chillicothe Zane Trace 54, Jackson 50

Cin. Aiken 65, Cin. Western Hills 45

Cin. Anderson 76, Mt. Orab Western Brown 44

Cin. Hills Christian Academy 76, Miami Valley Christian Academy 49

Cin. Madeira 74, Georgetown 69

Cin. McNicholas 60, Cin. Turpin 49

Cin. Moeller 59, Mason 44

Cin. Oak Hills 40, Cin. La Salle 21

Cin. Princeton 60, Middletown 52

Cin. Taft 60, Cin. Withrow 53

Clarksville Clinton-Massie 56, Batavia Clermont NE 52

Clayton Northmont 74, Sidney 33

Cle. Glenville 63, Cle. Rhodes 48

Cle. St Ignatius 79, Richmond Hts. 75

Cols. Africentric 62, West 48

Cols. Bishop Watterson 67, Grove City 54

Cols. Centennial 65, Cols. Linden-McKinley 53

Cols. DeSales 52, Dublin Jerome 26

Cols. DeSales 66, Tol. Bowsher 25

Cols. Eastmoor 82, Cols. Independence 53

Cols. Franklin Hts. 61, Bishop Ready 57

Cols. Grandview Hts. 74, Cols. Bexley 0

Cols. Hamilton Twp. 75, Lancaster Fairfield Union 58

Cols. Northland 71, Cols. Beechcroft 62

Cols. Patriot Prep 57, New Hope Christian 53

Cols. Walnut Ridge 81, Cols. Marion-Franklin 55

Columbiana 60, Wellsville 36

Columbus Grove 63, Pandora-Gilboa 42

Covington 40, Newton Local 37

Creston Norwayne 76, Apple Creek Waynedale 38

Crooksville 70, McConnelsville Morgan 60

Cuyahoga Falls 58, Kent Roosevelt 44

Dawson-Bryant High School 48, Ironton Rock Hill 47

Defiance 53, Napoleon 38

Doylestown Chippewa 61, Rittman 30

Dresden Tri-Valley 71, New Concord John Glenn 53

Dublin Coffman 67, Canal Winchester Harvest 60

E. Can. 58, Newcomerstown 49

E. Palestine 83, Leetonia 52

East 55, Cols. Mifflin 51

Edon 57, Metamora Evergreen 50

Elyria 77, Avon Lake 56

Elyria Cath. 52, Cuyahoga Hts. 38

Euclid 68, Medina 63

Fairfield 33, Kettering Fairmont 31

Fairport Harbor Harding 82, Kinsman Badger 63

Fostoria 50, Maumee 43

Foxfire 72, Ohio Deaf 33

Franklin 72, Eaton 53

Franklin Furnace Green 82, New Boston Glenwood 53

Fredericktown 65, Centerburg 54

Fremont Ross 57, Lorain 56

Ft. Jennings 66, Delphos Jefferson 48

Ft. Loramie 33, New Knoxville 20

Fuchs Mizrachi 44, Detroit Westside Christian, Mich. 43

Galion Northmor 57, Loudonville 27

Garfield 60, Can. Cent. Cath. 59

Garrettsville Garfield 50, Columbiana Crestview 43

Gates Mills Gilmour 75, Cle. VASJ 74

Germantown Valley View 66, Day. Oakwood 65

Girard 59, Cortland Lakeview 57, OT

Gnadenhutten Indian Valley 53, Magnolia Sandy Valley 42

Granville 62, Newark Cath. 44

Greenfield McClain 54, Piketon 49

Hamilton Badin 35, Cin. Mt Healthy 17

Hartville Lake Center Christian 56, New Franklin Manchester 51

Hayes 69, Westerville S. 53

Hearts for Jesus Christ High School 67, Bard Cleveland 36

Heath 47, Pataskala Watkins Memorial 37

Hebron Lakewood 48, Mt. Vernon 42

Hilliard Bradley 71, Day. Northridge 69

Hilliard Darby 65, Dublin Scioto 54

Hilliard Davidson 69, Delaware Olentangy Berlin 59

Holmes (KY), Ky. 71, Cin. N. College Hill 45

Huber Hts. Wayne 49, Day. Chaminade Julienne 36

Jeromesville Hillsdale 69, West Salem Northwestern 52

Johnstown 60, Zanesville 50

Kettering Alter 58, Day. Christian 46

Kings Mills Kings 51, Cin. Sycamore 47

Kirtland 63, Geneva 53

LaGrange Keystone 70, Lorain Clearview 33

Lakeside Danbury 78, Fremont St. Joseph 25

Lakewood 61, Rocky River 52

Lancaster 71, Logan 34

Lancaster Fisher Cath. 62, Fairfield Christian 38

Latham Western 74, Bainbridge Paint Valley 65

Leavittsburg LaBrae 73, Ravenna SE 46

Lima Bath 78, Lima Perry 39

Lima Temple Christian 54, Morral Ridgedale 30

London 44, Grove City Cent. Crossing 35

Lore City Buckeye Trail 47, Strasburg 45

Louisville Aquinas 82, Ashtabula St John 43

Loveland 55, Harrison 38

Lucasville Valley 57, Wheelersburg 53

Lynchburg-Clay 68, Felicity-Franklin 48

Lyndhurst Brush 56, Gates Mills Hawken 36

Malvern 59, Bowerston Conotton Valley 50

Mansfield St. Peter's 67, Mansfield Temple Christian 52

Mantua Crestwood 55, Peninsula Woodridge 45

Marietta 57, Akr. East 37

Marion Elgin 51, Bellefontaine Benjamin Logan 41

Martins Ferry 62, Cadiz Harrison Cent. 41

Massillon Jackson 75, Massillon Perry 59

Massillon Washington 83, Austintown-Fitch 63

McArthur Vinton County 51, Athens 47

McDonald 54, Atwater Waterloo 34

McGuffey Upper Scioto Valley 54, Arcadia 42

Medina Buckeye 79, Westlake 66

Medina Highland 55, Copley 49

Miamisburg 65, W. Carrollton 44

Middlefield Cardinal 74, Warren Lordstown 46

Milan Edison 81, Greenwich S. Cent. 61

Milford Center Fairbanks 67, Cols. KIPP 31

Millbury Lake 61, Rossford 22

Miller City 60, Tol. Emmanuel Baptist 47

Mineral Ridge 50, New Middletown Spring. 47

Minerva 47, Can. South 37

Minford 70, Portsmouth W. 47

Mogadore Field 49, Rootstown 38

Monroe 59, Waynesville 51

Monroeville 59, New Washington Buckeye Cent. 48

Mt. Victory Ridgemont 81, Vanlue 44

N. Bend (Cleves) Taylor 50, Hamilton Ross 47

N. Can. Hoover 66, Louisville 56

N. Jackson Jackson-Milton 74, Campbell Memorial 73

N. Olmsted 58, Parma Normandy 38

N. Ridgeville 93, Grafton Midview 46

N. Royalton 70, Brecksville-Broadview Hts. 64, OT

Nelsonville-York 66, Chillicothe Huntington 62, OT

New Madison Tri-Village 54, Troy 32

New Paris National Trail 49, Day. Miami Valley 46

New Philadelphia 51, Alliance 46

New Riegel 58, Bascom Hopewell-Loudon 46

Newark 60, Pickerington Cent. 52

Newark Licking Valley 48, Utica 39

Newton Falls 48, Brookfield 35

Niles McKinley 48, Struthers 42

Oberlin Firelands 55, Columbia Station Columbia 45

Old Fort 71, Gibsonburg 39

Oregon Clay 51, Portsmouth Sciotoville 19

Orwell Grand Valley 61, Vienna Mathews 34

Painesville Harvey 77, Ashtabula Edgewood 58

Painesville Riverside 62, Chagrin Falls Kenston 58

Parma Padua 87, Garfield Hts. Trinity 53

Peebles 54, Mowrystown Whiteoak 42

Perry 73, Ashtabula Lakeside 66

Perrysburg 70, Liberty Center 63

Poland Seminary 61, Canfield S. Range 58

Pomeroy Meigs 70, Albany Alexander 49

Portsmouth Notre Dame 57, Manchester 42

Portsmouth Sciotoville 69, Portsmouth Clay 48

Proctorville Fairland 64, Portsmouth 43

Racine Southern 44, Waterford 34

Ravenna 67, Mogadore 55

Rayland Buckeye 71, Richmond Edison 39

Reedsville Eastern 74, Stewart Federal Hocking 44

Reynoldsburg 86, Groveport-Madison 73

Richfield Revere 71, Aurora 48

Richwood N. Union 54, Kenton 42

Riverside Stebbins 63, Fairborn 33

S. Charleston SE 53, London Madison-Plains 45

S. Webster 64, Waverly 42

STVM 62, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 55

Salineville Southern 41, Hanoverton United 39

Sandusky Perkins 87, Shelby 55

Sandusky St. Mary 63, Elmore Woodmore 47

Sardinia Eastern Brown 58, Batavia 50

Seaman N. Adams 78, RULH 35

Shaker Hts. 57, Bedford 51

Sheffield Brookside 97, Oberlin 61

Sidney Fairlawn 54, Bradford 42

Sidney Lehman 64, Ansonia 31

Smithville 51, Dalton 45

Solon 57, Macedonia Nordonia 48

South Point 64, Gallipolis Gallia 46

Spring. Emmanuel Christian 67, St. Paris Graham 43

Spring. Shawnee 47, Day. Meadowdale 41

Springboro 57, Lebanon 45

St. Xavier (OH) 43, Cin. Wyoming 36

Steubenville Cath. Cent. 43, Oak Glen, W.Va. 32

Stow-Munroe Falls 55, Hudson 29

Strongsville 76, Mentor 53

Stryker 65, Sherwood Fairview 54

Sugar Grove Berne Union 49, Millersport 36

Sugarcreek Garaway 58, Zoarville Tuscarawas Valley 49

Sunbury Big Walnut 66, Worthington Kilbourne 23

Sycamore Mohawk 50, Upper Sandusky 38

Sylvania Southview 68, Tol. Scott 22

Thornville Sheridan 75, Philo 73, 2OT

Tiffin Calvert 66, Kansas Lakota 44

Tol. Cent. Cath. 67, Tol. Start 52

Tol. Ottawa Hills 66, Oak Harbor 43

Tol. St. Francis 66, Tol. Bowsher 25

Toledo St John's Jesuit 77, Tol. Waite 40

Tree of Life 43, Delaware Christian 39

Trenton Edgewood 69, Middletown Madison 34

Tuscarawas Cent. Cath. 60, Navarre Fairless 57

Twinsburg 54, Wadsworth 50

Urbana 72, Mechanicsburg 36

Vermilion 59, Elyria Open Door 47

Warren Champion 54, Youngs. Liberty 36

Warren Harding 35, Canfield 28

Warrensville Hts. 62, Fairview 31

Warsaw River View 64, Coshocton 57

Wauseon 75, Sylvania Northview 69

Wellington 54, Sullivan Black River 37

Westerville N. 100, Galloway Westland 56

Wickliffe 56, Conneaut 48

Williamsburg 51, New Richmond 46

Willoughby S. 66, Mayfield 52

Willow Wood Symmes Valley 71, Ironton St. Joseph 53

Wilmington 70, Blanchester 38

Windham 62, Southington Chalker 23

Wintersville Indian Creek 51, Toronto 47

Wooster 49, Dover 38

Wooster Triway 59, Millersburg W. Holmes 58

Xenia 55, Piqua 44

Youngs. Boardman 67, Warren Howland 66

Youngs. Chaney High School 66, Cle. Benedictine 45

Youngs. Mooney 56, Warren JFK 49

Youngs. Valley Christian 58, Lisbon David Anderson 54

Zanesville Maysville 72, New Lexington 45

Zanesville Rosecrans 59, Grove City Christian 45

Zanesville W. Muskingum 56, Byesville Meadowbrook 47

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
Casa Centro: Owners of ‘Best of Springfield’ restaurant open new spot...
2
Springfield Foundation awards record $1.06M; Rocking Horse school site...
3
Senior Services agency’s $485K grant funds meals, literacy, housing...
4
2 former Springfield restaurant sites sold; one could become marijuana...
5
Clark County Pet of the Week