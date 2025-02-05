Tuesday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 68, Leipsic 52
Akr. Hoban 70, Youngs. Ursuline 65
Amherst Steele 74, Olmsted Falls 67
Andover Pymatuning Valley 55, Cortland Maplewood 39
Andrews Osborne Academy 48, Burton Berkshire 41
Anna 65, W. Liberty-Salem 38
Arcanum 56, Union City, Ind. 50
Arlington 58, Waynesfield-Goshen 36
Ashland 75, Bellville Clear Fork 52
Barberton 55, Tallmadge 54
Barnesville 60, Bellaire 48
Bay (OH) 56, Parma Hts. Valley Forge 50
Beaver Local 73, Hubbard 49
Beavercreek 87, Day. Belmont 33
Bellevue 66, Ontario 51
Belmont Union Local 78, Shadyside 37
Beloit W. Branch 54, Youngs. East 46
Berea-Midpark 92, Avon 53
Berlin Center Western Reserve 71, Lowellville 68
Berlin Hiland 53, W. Lafayette Ridgewood 36
Beverly Ft. Frye 63, Sarahsville Shenandoah 41
Bidwell River Valley 60, Wellston 56
Bishop Fenwick 58, Milford (OH) 39
Bishop Hartley 62, Plain City Jonathan Alder 31
Bridgeport 63, Beallsville 34
Brunswick 68, Cle. Hts. 53
Caldwell 68, New Matamoras Frontier 47
Caledonia River Valley 56, Sparta Highland 41
Can. Glenoak 56, Uniontown Lake 40
Can. McKinley 70, Green 47
Canal Fulton Northwest 67, Akr. Springfield 25
Canal Winchester 59, Ashville Teays Valley 46
Cardington-Lincoln 72, Mt Gilead 55
Carlisle 59, Bellbrook 57
Carrollton 64, Uhrichsville Claymont 39
Cedarville 55, W. Jefferson 50
Chagrin Falls 70, Beachwood 42
Chardon 86, Eastlake North 69
Chardon NDCL 66, Mentor Lake Cath. 59
Chesapeake 67, Ironton 61
Chillicothe Zane Trace 54, Jackson 50
Cin. Aiken 65, Cin. Western Hills 45
Cin. Anderson 76, Mt. Orab Western Brown 44
Cin. Hills Christian Academy 76, Miami Valley Christian Academy 49
Cin. Madeira 74, Georgetown 69
Cin. McNicholas 60, Cin. Turpin 49
Cin. Moeller 59, Mason 44
Cin. Oak Hills 40, Cin. La Salle 21
Cin. Princeton 60, Middletown 52
Cin. Taft 60, Cin. Withrow 53
Clarksville Clinton-Massie 56, Batavia Clermont NE 52
Clayton Northmont 74, Sidney 33
Cle. Glenville 63, Cle. Rhodes 48
Cle. St Ignatius 79, Richmond Hts. 75
Cols. Africentric 62, West 48
Cols. Bishop Watterson 67, Grove City 54
Cols. Centennial 65, Cols. Linden-McKinley 53
Cols. DeSales 52, Dublin Jerome 26
Cols. DeSales 66, Tol. Bowsher 25
Cols. Eastmoor 82, Cols. Independence 53
Cols. Franklin Hts. 61, Bishop Ready 57
Cols. Grandview Hts. 74, Cols. Bexley 0
Cols. Hamilton Twp. 75, Lancaster Fairfield Union 58
Cols. Northland 71, Cols. Beechcroft 62
Cols. Patriot Prep 57, New Hope Christian 53
Cols. Walnut Ridge 81, Cols. Marion-Franklin 55
Columbiana 60, Wellsville 36
Columbus Grove 63, Pandora-Gilboa 42
Covington 40, Newton Local 37
Creston Norwayne 76, Apple Creek Waynedale 38
Crooksville 70, McConnelsville Morgan 60
Cuyahoga Falls 58, Kent Roosevelt 44
Dawson-Bryant High School 48, Ironton Rock Hill 47
Defiance 53, Napoleon 38
Doylestown Chippewa 61, Rittman 30
Dresden Tri-Valley 71, New Concord John Glenn 53
Dublin Coffman 67, Canal Winchester Harvest 60
E. Can. 58, Newcomerstown 49
E. Palestine 83, Leetonia 52
East 55, Cols. Mifflin 51
Edon 57, Metamora Evergreen 50
Elyria 77, Avon Lake 56
Elyria Cath. 52, Cuyahoga Hts. 38
Euclid 68, Medina 63
Fairfield 33, Kettering Fairmont 31
Fairport Harbor Harding 82, Kinsman Badger 63
Fostoria 50, Maumee 43
Foxfire 72, Ohio Deaf 33
Franklin 72, Eaton 53
Franklin Furnace Green 82, New Boston Glenwood 53
Fredericktown 65, Centerburg 54
Fremont Ross 57, Lorain 56
Ft. Jennings 66, Delphos Jefferson 48
Ft. Loramie 33, New Knoxville 20
Fuchs Mizrachi 44, Detroit Westside Christian, Mich. 43
Galion Northmor 57, Loudonville 27
Garfield 60, Can. Cent. Cath. 59
Garrettsville Garfield 50, Columbiana Crestview 43
Gates Mills Gilmour 75, Cle. VASJ 74
Germantown Valley View 66, Day. Oakwood 65
Girard 59, Cortland Lakeview 57, OT
Gnadenhutten Indian Valley 53, Magnolia Sandy Valley 42
Granville 62, Newark Cath. 44
Greenfield McClain 54, Piketon 49
Hamilton Badin 35, Cin. Mt Healthy 17
Hartville Lake Center Christian 56, New Franklin Manchester 51
Hayes 69, Westerville S. 53
Hearts for Jesus Christ High School 67, Bard Cleveland 36
Heath 47, Pataskala Watkins Memorial 37
Hebron Lakewood 48, Mt. Vernon 42
Hilliard Bradley 71, Day. Northridge 69
Hilliard Darby 65, Dublin Scioto 54
Hilliard Davidson 69, Delaware Olentangy Berlin 59
Holmes (KY), Ky. 71, Cin. N. College Hill 45
Huber Hts. Wayne 49, Day. Chaminade Julienne 36
Jeromesville Hillsdale 69, West Salem Northwestern 52
Johnstown 60, Zanesville 50
Kettering Alter 58, Day. Christian 46
Kings Mills Kings 51, Cin. Sycamore 47
Kirtland 63, Geneva 53
LaGrange Keystone 70, Lorain Clearview 33
Lakeside Danbury 78, Fremont St. Joseph 25
Lakewood 61, Rocky River 52
Lancaster 71, Logan 34
Lancaster Fisher Cath. 62, Fairfield Christian 38
Latham Western 74, Bainbridge Paint Valley 65
Leavittsburg LaBrae 73, Ravenna SE 46
Lima Bath 78, Lima Perry 39
Lima Temple Christian 54, Morral Ridgedale 30
London 44, Grove City Cent. Crossing 35
Lore City Buckeye Trail 47, Strasburg 45
Louisville Aquinas 82, Ashtabula St John 43
Loveland 55, Harrison 38
Lucasville Valley 57, Wheelersburg 53
Lynchburg-Clay 68, Felicity-Franklin 48
Lyndhurst Brush 56, Gates Mills Hawken 36
Malvern 59, Bowerston Conotton Valley 50
Mansfield St. Peter's 67, Mansfield Temple Christian 52
Mantua Crestwood 55, Peninsula Woodridge 45
Marietta 57, Akr. East 37
Marion Elgin 51, Bellefontaine Benjamin Logan 41
Martins Ferry 62, Cadiz Harrison Cent. 41
Massillon Jackson 75, Massillon Perry 59
Massillon Washington 83, Austintown-Fitch 63
McArthur Vinton County 51, Athens 47
McDonald 54, Atwater Waterloo 34
McGuffey Upper Scioto Valley 54, Arcadia 42
Medina Buckeye 79, Westlake 66
Medina Highland 55, Copley 49
Miamisburg 65, W. Carrollton 44
Middlefield Cardinal 74, Warren Lordstown 46
Milan Edison 81, Greenwich S. Cent. 61
Milford Center Fairbanks 67, Cols. KIPP 31
Millbury Lake 61, Rossford 22
Miller City 60, Tol. Emmanuel Baptist 47
Mineral Ridge 50, New Middletown Spring. 47
Minerva 47, Can. South 37
Minford 70, Portsmouth W. 47
Mogadore Field 49, Rootstown 38
Monroe 59, Waynesville 51
Monroeville 59, New Washington Buckeye Cent. 48
Mt. Victory Ridgemont 81, Vanlue 44
N. Bend (Cleves) Taylor 50, Hamilton Ross 47
N. Can. Hoover 66, Louisville 56
N. Jackson Jackson-Milton 74, Campbell Memorial 73
N. Olmsted 58, Parma Normandy 38
N. Ridgeville 93, Grafton Midview 46
N. Royalton 70, Brecksville-Broadview Hts. 64, OT
Nelsonville-York 66, Chillicothe Huntington 62, OT
New Madison Tri-Village 54, Troy 32
New Paris National Trail 49, Day. Miami Valley 46
New Philadelphia 51, Alliance 46
New Riegel 58, Bascom Hopewell-Loudon 46
Newark 60, Pickerington Cent. 52
Newark Licking Valley 48, Utica 39
Newton Falls 48, Brookfield 35
Niles McKinley 48, Struthers 42
Oberlin Firelands 55, Columbia Station Columbia 45
Old Fort 71, Gibsonburg 39
Oregon Clay 51, Portsmouth Sciotoville 19
Orwell Grand Valley 61, Vienna Mathews 34
Painesville Harvey 77, Ashtabula Edgewood 58
Painesville Riverside 62, Chagrin Falls Kenston 58
Parma Padua 87, Garfield Hts. Trinity 53
Peebles 54, Mowrystown Whiteoak 42
Perry 73, Ashtabula Lakeside 66
Perrysburg 70, Liberty Center 63
Poland Seminary 61, Canfield S. Range 58
Pomeroy Meigs 70, Albany Alexander 49
Portsmouth Notre Dame 57, Manchester 42
Portsmouth Sciotoville 69, Portsmouth Clay 48
Proctorville Fairland 64, Portsmouth 43
Racine Southern 44, Waterford 34
Ravenna 67, Mogadore 55
Rayland Buckeye 71, Richmond Edison 39
Reedsville Eastern 74, Stewart Federal Hocking 44
Reynoldsburg 86, Groveport-Madison 73
Richfield Revere 71, Aurora 48
Richwood N. Union 54, Kenton 42
Riverside Stebbins 63, Fairborn 33
S. Charleston SE 53, London Madison-Plains 45
S. Webster 64, Waverly 42
STVM 62, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 55
Salineville Southern 41, Hanoverton United 39
Sandusky Perkins 87, Shelby 55
Sandusky St. Mary 63, Elmore Woodmore 47
Sardinia Eastern Brown 58, Batavia 50
Seaman N. Adams 78, RULH 35
Shaker Hts. 57, Bedford 51
Sheffield Brookside 97, Oberlin 61
Sidney Fairlawn 54, Bradford 42
Sidney Lehman 64, Ansonia 31
Smithville 51, Dalton 45
Solon 57, Macedonia Nordonia 48
South Point 64, Gallipolis Gallia 46
Spring. Emmanuel Christian 67, St. Paris Graham 43
Spring. Shawnee 47, Day. Meadowdale 41
Springboro 57, Lebanon 45
St. Xavier (OH) 43, Cin. Wyoming 36
Steubenville Cath. Cent. 43, Oak Glen, W.Va. 32
Stow-Munroe Falls 55, Hudson 29
Strongsville 76, Mentor 53
Stryker 65, Sherwood Fairview 54
Sugar Grove Berne Union 49, Millersport 36
Sugarcreek Garaway 58, Zoarville Tuscarawas Valley 49
Sunbury Big Walnut 66, Worthington Kilbourne 23
Sycamore Mohawk 50, Upper Sandusky 38
Sylvania Southview 68, Tol. Scott 22
Thornville Sheridan 75, Philo 73, 2OT
Tiffin Calvert 66, Kansas Lakota 44
Tol. Cent. Cath. 67, Tol. Start 52
Tol. Ottawa Hills 66, Oak Harbor 43
Tol. St. Francis 66, Tol. Bowsher 25
Toledo St John's Jesuit 77, Tol. Waite 40
Tree of Life 43, Delaware Christian 39
Trenton Edgewood 69, Middletown Madison 34
Tuscarawas Cent. Cath. 60, Navarre Fairless 57
Twinsburg 54, Wadsworth 50
Urbana 72, Mechanicsburg 36
Vermilion 59, Elyria Open Door 47
Warren Champion 54, Youngs. Liberty 36
Warren Harding 35, Canfield 28
Warrensville Hts. 62, Fairview 31
Warsaw River View 64, Coshocton 57
Wauseon 75, Sylvania Northview 69
Wellington 54, Sullivan Black River 37
Westerville N. 100, Galloway Westland 56
Wickliffe 56, Conneaut 48
Williamsburg 51, New Richmond 46
Willoughby S. 66, Mayfield 52
Willow Wood Symmes Valley 71, Ironton St. Joseph 53
Wilmington 70, Blanchester 38
Windham 62, Southington Chalker 23
Wintersville Indian Creek 51, Toronto 47
Wooster 49, Dover 38
Wooster Triway 59, Millersburg W. Holmes 58
Xenia 55, Piqua 44
Youngs. Boardman 67, Warren Howland 66
Youngs. Chaney High School 66, Cle. Benedictine 45
Youngs. Mooney 56, Warren JFK 49
Youngs. Valley Christian 58, Lisbon David Anderson 54
Zanesville Maysville 72, New Lexington 45
Zanesville Rosecrans 59, Grove City Christian 45
Zanesville W. Muskingum 56, Byesville Meadowbrook 47
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/