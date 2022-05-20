Thursday's Scores

|OHSAA Softball Championships
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2, Youngs. Boardman 1
North Canton Hoover 5, Massillon Jackson 2
Avon 5, Amherst Steele 1
Holland Springfield 8, Perrysburg 1
North Ridgeville 7, Berea-Midpark 1
Cin. Oak Hills 2, Lebanon 1
Mason 5, Beavercreek 1
West Chester Lakota West 13, King Mills Kings 0
Akr. Hoban 11, Tallmadge 0
Canfield 4, Poland Seminary 0
Mogadore Field 6, Alliance Marlington 5
Wooster Triway 10, Akr. Springfield 0
Bryan 4, Elida 3
Norton 4, Lagrange Keystone 2
Oak Harbor 3, Tol. St. Ursula 2
Gnadenhutten Indian Valley 4, Steubenville 3
New Concord John Glenn 4, McConnelsville Morgan 0
Thornville Sheridan 2, The Plains Athens 1
Canfield South Range 5, Gates Mills Gilmour 1
Massillon Tuslaw 11, Creston Norwayne 1
West Salem Northwestern 8, Sheffield Brookside 0
Youngs. Ursuline 7, Rootstown 0
Castalia Margaretta 4, Upper Sandusky 0
Defiance Tinora 3, Pemberville Eastwood 1
Tontogany Otsego 7, Metamora Evergreen 1
Van Buren 13, Findlay Liberty-Benton 8
Portsmouth 9, Chillicothe Zane Trace 3
Arcanum 5, Georgetown 0
Carlisle 17, Blanchester 0
Bristolville Bristol 2, McDonald 1
Sycamore Mohawk 11, Plymouth 6
Strasburg-Franklin 5, Bowerston Conotton Valley 1