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Thursday's Scores

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By The Associated Press
Updated 26 minutes ago
Girls Softball
OHSAA Softball Championships
Division I
Region 1

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 2, Youngs. Boardman 1

North Canton Hoover 5, Massillon Jackson 2

Region 2

Avon 5, Amherst Steele 1

Holland Springfield 8, Perrysburg 1

North Ridgeville 7, Berea-Midpark 1

Region 4

Cin. Oak Hills 2, Lebanon 1

Mason 5, Beavercreek 1

West Chester Lakota West 13, King Mills Kings 0

Division II
Region 5

Akr. Hoban 11, Tallmadge 0

Canfield 4, Poland Seminary 0

Mogadore Field 6, Alliance Marlington 5

Wooster Triway 10, Akr. Springfield 0

Region 6

Bryan 4, Elida 3

Norton 4, Lagrange Keystone 2

Oak Harbor 3, Tol. St. Ursula 2

Region 7

Gnadenhutten Indian Valley 4, Steubenville 3

New Concord John Glenn 4, McConnelsville Morgan 0

Thornville Sheridan 2, The Plains Athens 1

Division III
Region 9

Canfield South Range 5, Gates Mills Gilmour 1

Massillon Tuslaw 11, Creston Norwayne 1

West Salem Northwestern 8, Sheffield Brookside 0

Youngs. Ursuline 7, Rootstown 0

Region 10

Castalia Margaretta 4, Upper Sandusky 0

Defiance Tinora 3, Pemberville Eastwood 1

Tontogany Otsego 7, Metamora Evergreen 1

Van Buren 13, Findlay Liberty-Benton 8

Region 11

Portsmouth 9, Chillicothe Zane Trace 3

Region 12

Arcanum 5, Georgetown 0

Carlisle 17, Blanchester 0

Division IV
Region 13

Bristolville Bristol 2, McDonald 1

Region 14

Sycamore Mohawk 11, Plymouth 6

Region 15

Strasburg-Franklin 5, Bowerston Conotton Valley 1

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