Thursday's Scores

|OHSAA Baseball Championships
Akr. Ellet 3, Macedonia Nordonia 0
Amherst Steele 5, N. Ridgeville 2
Avon 2, Brunswick 1
Chagrin Falls Kenston 2, Kent Roosevelt 1
Copley 10, N. Royalton 0
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 16, Madison 0
Dover 10, Cuyahoga Falls 0
Massillon Jackson 10, Lyndhurst Brush 0
Massillon Washington 11, Can. Glenoak 4
Mayfield 3, Painesville Riverside 1
Mentor 11, Twinsburg 10
N. Can. Hoover 12, Stow-Munroe Falls 1
Uniontown Lake 4, Aurora 3
Willoughby S. 4, Green 3, 8 innings
Youngs. Boardman 5, Austintown Fitch 0
Dublin Jerome 10, Mount Vernon 7
Upper Arlington 5, Reynoldsburg 0
Avon Lake 10, N. Olmsted 0
Cle. St. Ignatius 12, Bedford 0
Medina 5, Olmsted Falls 0
Medina Highland 7, Elyria 5
Parma Normandy 7, Lakewood St. Edward 6
Perrysburg 7, Mansfield Madison 3
Strongsville 11, Wooster 4
Sylvania Northview 5, Ashland 1
Sylvania Southview 4, Tol. St. Francis 3
Wadsworth 9, Grafton Midview 0
Centerville 13, Xenia 1
Cin. Elder 9, Cin. Anderson 1
Cin. LaSalle 2, Milford 1
Cin. Moeller 3, Cin. Colerain 1
Cin. Princeton 2, Harrison 0
Fairfield 1, Cin. St. Xavier 0
Kettering Fairmont 8, Franklin 0
Lebanon 3, Kings Mills Kings 0
Liberty Twp. Lakota E. 10, Cin. Turpin 0
Loveland 5, Hamilton 3
Mason 1, Mt. Orab Western Brown 0
Miamisburg 3, Piqua 2
Sidney 5, Troy 4
Springboro 13, Springfield 0
Vandalia Butler 13, West Carrollton 1
Chardon 5, Warren Howland 3
Lodi Cloverleaf 7, Cle. Benedictine 6
Medina Buckeye 6, Mentor Lake Cath. 0
Parma Hts. Holy Name 6, Canal Fulton Northwest 0
St. Vincent-St. Mary 8, Richfield Revere 3
Clyde 12, Sandusky 0
Elida 9, Fostoria 0
Lima Shawnee 8, Upper Sandusky 0
Rossford 32, Tol. Woodward 1
St. Marys Memorial 1, Galion 0
Tol. Cent. Cath. 8, Wauseon 0
Vermillion 10, Port Clinton 3
Bloom-Carroll 4, Caledonia River Valley 2
Cols. Centennial 26, Granville 1
Cols. Hartley 12, Heath 0
Plain City Jonathan Alder 6, London 0
Batavia 1, New Richmond 0
Bellbrook 1, Kettering Alter 0
Cin. Indian Hill 2, Hamilton Ross 0
Cin. Wyoming 15, Cin. Shroder 0
Cleves Taylor 4, Clarksville Clinton-Massie 1
Cols. Watterson 2, Newark Licking Valley 0
Day. Chaminade Julienne 9, Milton-Union 0
Delaware Buckeye Valley 12, Utica 5
Eaton 7, Germantown Valley View 1
Greenville 10, Day. Oakwood 4
Hamilton Badin 11, Norwood 1
Johnstown 1, Cols. DeSales 0
Marengo Highalnd 13, Hebron Lakewood 0
Tipp City Tippecanoe 11, Urbana 0
Waynesville 5, Middletown Fenwick 4
Elyria Cath. 13, Garfield Hts. Trinity 3
Gates Mills Gilmour 3, Orrville 0
Middlefield Cardinal 11, Leavittsburg LaBrae 4
Sullivan Black River 7, Wellington 0
Amanda-Clearcreek 7, Richwood N. Union 2
Archbold 13, Northwood 3
Bucyrus Wynford 4, Elmore Woodmore 1
Centerburg 6, Gahanna Cols. Academy 4
Collins Western Reserve 19, New London 6
Delta 11, Tol. Ottawa Hills 0
Fredericktown 10, Johnstown Northridge 0
Genoa Area 20, Bucyrus 0
Gibsonburg 4, Willard 1
Kansas Lakota 12, Delphos Jefferson 1
Kenton at Harrod Allen East, ppd. To May 20.
Lima Bath 13, Mt. Blanchard Riverdale 4
Metamora Evergeen 16, Swanton 0
Milford Center Fairbanks 6, Worthington Christian 5
Millbury Lake 10, Van Buren 2
Minster 5, Bloomdale Elmwood 0
N. Robinson Col. Crawford 6, Ashland Crestview 2
Oak Harbor 11, Attica Seneca E. 9
Paulding 4, Liberty Center 1
Rockford Parkway 7, Bluffton 3
Tontogaany Otsego 2, Sherwood Fairview 0
Baltimore Liberty Union 9, Marion Elgin 0
Cadiz Harrison Cent. 7, Magnolia Sandy Valley 2
Chillicothe Zane Trace 13, Williamsport Westfall 3
Coshocton 3, Sugarcreek Garaway 0
Gallion Northmor 4, W. Jefferson 1
Grandview Hts. 4, Mt. Gilead 3
Ironton Rock Hill 3, Crooksville 1
Marion Pleasant 7, Cols. Ready 3
Martins Ferry 10, Bellaire 0
Minford 12, Chillicothe Southeastern 2
Pomeroy Meigs 3, Frankfort Adena 0
Portsmouth 7, Winchester Eastern 1
Proctorville Fairland 3, Lynchburg-Clay 0
W. Lafayette Ridgewood 7, Beverly Ft. Frye 2
Wellston 3, Piketon 2
Wheelersburg 4, Portsmouth W. 1
Bellefontaine Benjamin Logan 7, Anna 0
Carlisle 7, Cin. Deer Park 6
Casstown Miami East 6, Arcanum 2
Cin. Madeira 6, Williamsburg 5
Cin. McNicholas 10, Cin Mariemont 8
Cin. Summit Country Day 11, Cin. Country Day 3
Mechanisburg 12, New Paris National Trail 2
Middletown Madison 13, Georgetown 0
Reading 4, Clermont NE 2
Spring. NE 5, Spring. Shawnee 3
Tipp City Bethel 1, Covington 0
Versailles 9, New Lebanon Dixie 0
Ashtabula St. John 5, Vienna Mathews 3
Bristolville Bristol 11, Windham 1
Columbia Station Columbia 11, Rittman 1
Heartland Christian 4, McDonald 2
Jeromesville Hillsdale 17, Cuyahoga Hts. 0
Lake Center Christian 9, Brookfield 0
Lisbon David Anderson 5, Berlin Center Western Reserve 4
Louisville Aquinas at Mineral Ridge, ppd. To May 20.
Mogadore 13, Independence 3
N. Jackson Jackson-Milton 10, Lowellville 0
New Riegel 12, Old Fort 8
Norwalk St. Paul 6, Tol. Christian 3
Tiffin Calvert 11, Oregon Stritch 0
Warren JFK 26, Kinsman Badger 3
Antwerp 2, Hicksville 1
Defiance Ayersville 9, Montpelier 0
Dola Hardin Northern 10, Arlington 5
Edon 5, Pioneer N. Central 2
Greenwich S. Cent. 13, McGuffey Upper Scioto Valley 3
Hamler Patrick Henry 6, McComb 5
Haviland Wayne Trace 10, Edgerton 0
Kalida 8, Holgate 0
Leipsic 5, N. Baltimore 0
Lima Perry 3, Fort Recovery 2
Miller City 17, Ft. Jennings 0
New Washington Buckeye Cent. 5, Carey 1
Plymouth 4, Lucas 1
St. Henry 2, Maria Stein Marion Local 0
Van Wert Lincolnview 2, Spencerville 1
Berlin Hiland 10, Sarasville Shenandoah 0
Millersport 10, Danville 0
New Matamoras Frontier 8, Malvern 1
Shadyside 11, Steubenville Cath. Cent. 0
Totonto 5, Caldwell 1
Bradford 2, DeGraff Riverside 1
Felicity-Franklin 13, Cin. Seven Hills 9
Ft. Loramie 8, Houston 1
Middletown Christian 10, Miami Valley Christian Academy 6
Pleasant Hill Newton 10, Botkins 0
Russia 10, Union City Mississinawa Valley 0
Spring. Cath. Central 11, Lewisburg Tri-County N. 7, 8 innings
Troy Christian 11, W. Alexandria Twin Valley S. 4