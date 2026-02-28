Saturday's Scores

By The Associated Press
1 hour ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

OHSAA Playoffs=

Division II=

Region 2=

Kettering Fairmont 61, Mason 32

Newark 35, Lancaster 34

Region 3=

Dublin Coffman 50, Pickerington North 45

Marysville 56, Gahanna Lincoln 35

New Albany 43, Hilliard Darby 40

Region 6=

Olmsted Falls 61, Cle. John Marshall 26

Region 7=

Tol. Start 41, Whitehouse Anthony Wayne 35

Division III=

Region 9=

Copley 61, Akr. Ellet 39

Region 10=

Medina Highland 55, Rocky River 27

Notre Dame Academy 48, Celina 30

Region 11=

Chillicothe Unioto 55, Steubenville 51

Division IV=

Region 13=

Gates Mills Gilmour 42, Perry 35

Region 14=

Bellevue 68, Bryan 31

Genoa 52, Findlay Liberty-Benton 48

Region 15=

Circleville 53, Circleville Logan Elm 37

Wintersville Indian Creek 49, Gnadenhutten Indian Valley 19

Region 16=

Brookville 52, Cin. Hills Christian Academy 40

Kettering Alter 40, Cin. Indian Hill 29

Division V=

Region 17=

Creston Norwayne 65, Mentor Lake Cath. 37

Region 18=

Delta 52, Willard 46

Region 19=

Zanesville W. Muskingum 30, Belmont Union Local 28

Zoarville Tuscarawas Valley 59, Richmond Edison 22

Region 20=

Anna 43, Cin. Mariemont 22

Proctorville Fairland 69, Portsmouth W. 38

Waynesville 53, Williamsburg 37

Division VI=

Region 21=

Smithville 43, Rootstown 38

Region 22=

Castalia Margaretta 42, Bucyrus Wynford 24

Columbus Grove 49, N. Robinson Col. Crawford 34

Hamler Patrick Henry 36, Haviland Wayne Trace 23

Tol. Ottawa Hills 44, New London 41

Region 23=

Waterford 48, Belpre 26

Region 24=

Fayetteville-Perry 49, New Madison Tri-Village 31

Minster 54, Mt. Blanchard Riverdale 30

Division VII=

Region 26=

Ottoville 53, Edgerton 21

Stryker 57, N. Baltimore 45

Tiffin Calvert 43, Arlington 30

Region 27=

Strasburg 51, Caldwell 30

Region 28=

Cedarville 42, Ft. Loramie 39

Union City Mississinawa Valley 63, Franklin Middletown Christian 39

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

