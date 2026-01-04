Saturday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Ada 68, Delphos Jefferson 44
Ashtabula Lakeside 78, Andover Pymatuning Valley 57
Beaver Eastern 54, Lynchburg-Clay 52
Bucyrus Wynford 56, Bucyrus 53
Burton Berkshire 58, Brookfield 42
Campbell Memorial 42, Struthers 37
Canal Winchester Harvest 67, Rocky River Lutheran W. 61
Carrollton 67, Beaver Local 58
Centerburg 55, Loudonville 32
Centerville 55, Cin. Moeller 43
Cin. Anderson 59, Cin. NW 54
Cle. Cent. Cath. 72, Maple Hts. 45
Cle. VASJ 58, Willoughby S. 46
Cols. Africentric 61, Bishop Verot, Fla. 22
Cols. Bishop Watterson 51, Perrysburg 46
Cols. Horizon 73, Cols. Wellington 64
Cols. Linden-McKinley 59, Cin. Withrow 53
Cols. Upper Arlington 54, Grove City 44
Cortland Maplewood 74, Warren Champion 48
Crown City S. Gallia 70, Glouster Trimble 65
Day. Dunbar 52, Medina Highland 49
Defiance 54, Bowling Green 39
Delta 46, Stryker 35
Detroit Country Day, Mich. 73, Tol. Maumee Valley 64
Dola Hardin Northern 55, Mt. Blanchard Riverdale 52, OT
Doylestown Chippewa 60, Mogadore Field 45
Fayetteville-Perry 53, Batavia Clermont NE 37
Gahanna Lincoln 60, Westerville S. 46
Gates Mills Gilmour 78, Youngs. Ursuline 73
Geneva 56, Chardon 51
Greenfield McClain 49, Blanchester 48
Greenfield, Ind. 54, Harrison 46
Hilliard Bradley 68, Sunbury Big Walnut 53
Hillsboro 70, Mt. Orab Western Brown 58
Jackson Center 42, Sidney Fairlawn 34
Lancaster Fairfield Union 60, Amanda-Clearcreek 27
Lima Bath 50, New Bremen 43
Lore City Buckeye Trail 73, Sarahsville Shenandoah 39
Louisville 62, Newport (KY), Ky. 46
Magnolia, W.Va. 53, Bellaire 46
Milford Center Fairbanks 51, Granville 48
Montpelier 62, Bryan 47
Mowrystown Whiteoak 61, Bainbridge Paint Valley 19
N. Robinson Col. Crawford 74, Carey 39
New Lexington 45, Baltimore Liberty Union 36
Newark 73, Mt. Vernon 34
Newton Falls 62, Cortland Lakeview 44
Orrville 69, Akr. Coventry 30
Orwell Grand Valley 66, Perry 54
Painesville Riverside 71, Cle. Collinwood 37
Parma Hts. Holy Name 69, Garfield Hts. Trinity 55
Pickerington North 47, Hayes 32
Pitsburg Franklin-Monroe 62, Cols. Patriot Prep 44
Proctorville Fairland 72, Reedsville Eastern 60
Racine Southern 80, Crooksville 45
Richwood N. Union 57, Mechanicsburg 53
Russia 50, Ft. Loramie 41
Shekinah Christian 46, Sugar Grove Berne Union 45
Shelby 70, Lexington 49
Spencerville 56, Kalida 39
St Clairsville 78, Coshocton 54
St. Xavier (OH) 61, Cin. McNicholas 40
Steubenville 73, Cambridge 51
Upper Sandusky 49, Sycamore Mohawk 43
Versailles 67, Brookville 47
Vincent Warren 66, Nelsonville-York 60
Waverly 50, Pomeroy Meigs 47
Waynesville 64, Franklin 47
Williamsport Westfall 70, Grove City Christian 59
Windham 52, Atwater Waterloo 51
Woodsfield Monroe Cent. 66, Wheeling Park, W.Va. 53
Xenia 58, W. Carrollton 44
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/