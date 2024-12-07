Saturday's Scores

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By The Associated Press
1 hour ago
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GIRLS PREP BASKETBALL=

Alliance Marlington 44, Salem 35

Anna 56, Houston 47

Ansonia 58, Union City, Ind. 24

Arlington 52, Mt. Victory Ridgemont 39

Attica Seneca E. 67, Carey 54

Aurora 38, Cuyahoga Falls 34

Batavia 57, Batavia Clermont NE 21

Bay (OH) 40, Medina Buckeye 35

Berea-Midpark 60, Parma Hts. Holy Name 37

Botkins 56, Sidney Fairlawn 19

Brunswick 54, Euclid 35

Cadiz Harrison Cent. 49, Steubenville Cath. Cent. 27

Chardon NDCL 57, Rocky River Lutheran W. 45

Chesterland W. Geauga 69, Madison 41

Cin. Hills Christian Academy 71, Cin. Christian 50

Cin. McNicholas 47, Cin. Anderson 32

Cin. Walnut Hills 60, Cin. Mt Healthy 11

Cle. St. Joseph 67, Austintown-Fitch 32

Coldwater 31, Kirtland 7

Cols. Africentric 38, Canal Winchester Harvest 37

Columbiana Crestview 60, Youngs. Boardman 43

Day. Oakwood 56, Carlisle 34

E. Liverpool 38, Salineville Southern 34

Elida 48, Kalida 46

Elyria Cath. 51, Louisville 49

Fairfield Christian 53, Sugar Grove Berne Union 20

Ft. Loramie 56, Findlay Liberty-Benton 20

Ft. Recovery 59, Jay Co., Ind. 32

Gates Mills Gilmour 68, Tol. Cent. Cath. 37

Genoa Christian 35, Delaware Christian 32

Germantown Valley View 66, Camden Preble Shawnee 42

Grafton Midview 65, Lorain 46

Hamilton Ross 63, Middletown Madison 32

Heartland Christian 74, Leetonia 30

Holgate 40, Edon 27

Homestead, Ind. 64, Notre Dame Academy 37

Hudson WRA 56, Liberty Twp. Lakota E. 33

Kidron Cent. Christian 50, Elyria Open Door 17

LaGrange Keystone 64, Sullivan Black River 13

Lakeside Danbury 43, Kansas Lakota 26

Lakewood 48, N. Olmsted 27

Lima 66, Tol. St. Ursula 29

Lockland 44, Cin. Finneytown 26

London Madison-Plains 42, Cedarville 36

Louisville Aquinas 37, Windham 23

Lucasville Valley 54, McDermott Scioto NW 42

Mansfield Christian 53, Crestline 15

Mantua Crestwood 52, Leavittsburg LaBrae 43

Marion Harding 50, Sparta Highland 36

Martins Ferry 65, Hannibal River 39

Mason 86, Cin. Colerain 32

Massillon Perry 59, N. Can. Hoover 56

McDonald 65, Kinsman Badger 53

Medina Highland 56, Barberton 16

Mentor Lake Cath. 53, Cle. Hts. Beaumont 41

Miller City 49, Pandora-Gilboa 30

Milton-Union 46, Casstown Miami E. 39

Monroeville 59, Norwalk St Paul 34

N. Robinson Col. Crawford 37, New Washington Buckeye Cent. 25

Navarre Fairless 47, Rittman 11

Norwalk 63, Sandusky 59

Oberlin Firelands 57, Oberlin 33

Orange 61, Eastlake North 39

Ottawa-Glandorf 62, Sherwood Fairview 30

Ottoville 64, Bluffton 29

Paulding 51, Defiance Tinora 46

Philo 38, Warsaw River View 28

Rocky River Magnificat 46, Lyndhurst Brush 38

Rootstown 59, Hartville Lake Center Christian 3

Russia 37, Jackson Center 35

Sheffield Brookside 61, Lorain Clearview 26

Smithville 39, Can. Cent. Cath. 31

Solon 51, N. Royalton 29

Spring. Greenon 64, Spring. Cath. Cent. 12

Spring. NW 47, Bellefontaine Benjamin Logan 44

St. Bernard Roger Bacon 63, St Bernard-Elmwood Place 32

St. Henry (OH) 55, Celina 26

Strasburg 69, Bowerston Conotton Valley 22

Sycamore Mohawk 47, Bucyrus 39

Tallmadge 62, Richfield Revere 48

Tipp City Tippecanoe 58, Troy 20

Tol. Start 54, Cols. Centennial 43

Twinsburg 46, Macedonia Nordonia 37

Union City Mississinawa Valley 86, New Lebanon Dixie 24

Vincent Warren 43, New Concord John Glenn 41

W. Alexandria Twin Valley S. 64, Hamilton New Miami 15

Warren JFK 70, Hanoverton United 20

Wellington 50, Columbia Station Columbia 35

Wellsville 33, E. Palestine 26

Willoughby S. 53, Gates Mills Hawken 25

Wooster Triway 56, Creston Norwayne 29

Youngs. Chaney High School 69, Niles McKinley 53

Zanesville Maysville 57, Caldwell 42

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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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