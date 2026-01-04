Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Ada 57, N. Baltimore 37
Arcadia 61, McGuffey Upper Scioto Valley 32
Athens 50, Logan 35
Attica Seneca E. 49, New Washington Buckeye Cent. 31
Atwater Waterloo 33, Akr. Springfield 28
Bay (OH) 68, Parma Hts. Valley Forge 38
Beloit W. Branch 43, Fitch 28
Bloom-Carroll 64, Canal Winchester 28
Bluffton 58, Pandora-Gilboa 43
Botkins 42, Houston 35
Bowling Green Christian Academy 28, Senedot Stripes 18
Brecksville-Broadview Hts. 48, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 35
Bridgeport, Mich. 55, Tol. Rogers 40
Brookville 54, Eaton 40
Burton Berkshire 38, Orwell Grand Valley 37, OT
Can. Cent. Cath. 52, Cornerstone Christian 27
Canal Fulton Northwest 49, Wooster Triway 24
Carey 52, N. Robinson Col. Crawford 46
Carlisle 37, Day. Christian 31
Carrollton 63, Warren Howland 45
Castalia Margaretta 46, Willard 42
Cedarville 60, Spring. NE 29
Chagrin Falls Kenston 54, Chardon 33
Chillicothe Zane Trace 52, Bidwell River Valley 49
Cin. Colerain 50, Hamilton 44
Cin. Madeira 40, Williamsburg 27
Cin. Mariemont 57, N. Bend (Cleves) Taylor 36
Cin. Turpin 58, Harrison 50
Circleville 50, Hillsboro 48
Clyde 52, Sandusky Perkins 33
Cols. Patriot Prep 34, Cols. Wellington 33
Columbus Grove 41, Ottoville 22
Conneaut 28, Erie, Pa. 22
Continental 48, Northwood 38
Cortland Lakeview 47, Leavittsburg LaBrae 45
Coshocton 38, Northside Christian 30
Creston Norwayne 57, West Salem Northwestern 11
Cuyahoga Falls CVCA 37, Chardon NDCL 35
Dalton 49, Alliance Marlington 41
Day. Chaminade Julienne 55, Kettering Alter 52
Day. Miami Valley 42, Bellefontaine Calvary Christian 14
Day. Oakwood 54, Germantown Valley View 35
Delta 44, Stryker 35
Doylestown Chippewa 51, Smithville 36
Dresden Tri-Valley 73, Zanesville Maysville 47
East Kentwood, Mich. 49, Tol. Bowsher 33
Elida 46, Coldwater 42
Elyria Cath. 50, Mentor Lake Cath. 33
Fairview 54, Lorain Clearview 11
Fayetteville-Perry 63, Cin. Summit 40
Gahanna Cols. Academy 45, New Albany 43
Gallipolis Gallia 44, McArthur Vinton County 39
Gates Mills Gilmour 60, Rocky River Lutheran W. 35
Genoa 50, Gibsonburg 38
Glouster Trimble 75, Corning Miller 25
Grove City 38, Dublin Coffman 35
Groveport Madison Christian 47, Granville Christian 26
Hamler Patrick Henry 40, Napoleon 26
Hanoverton United 56, Beaver Local 34
Hartville Lake Center Christian 59, Rittman 23
Heartland Christian 44, Madonna, W.Va. 31
Hicksville 63, Hamilton, Ind. 20
Hudson 61, Cuyahoga Falls 26
Jefferson Area 50, Hubbard 26
Kettering Fairmont 74, Clayton Northmont 32
Kirtland 54, Gates Mills Hawken 32
Leesburg Fairfield 50, Lees Creek E. Clinton 29
Lima Bath 38, Wauseon 23
Lockland 36, St Bernard-Elmwood Place 31
Lodi Cloverleaf 66, Richfield Revere 55
Lore City Buckeye Trail 57, Bowerston Conotton Valley 47
Louisville 40, Mantua Crestwood 26
Magnolia, W.Va. 59, Bridgeport 25
Mansfield Madison 59, Dover 56
Marion Pleasant 56, Sparta Highland 49
Martins Ferry 61, Cambridge 17
Massillon Jackson 54, Can. Glenoak 37
Massillon Perry 40, Green 21
Mayfield 53, Eastlake North 39
Mentor 81, Cle. Hts. 43
Milan Edison 50, Port Clinton 32
Mineral Ridge 62, Youngs. Mooney 27
Minford 35, Marietta 31
Minster 35, Findlay Liberty-Benton 33
Monroeville 40, Greenwich S. Cent. 36
Mowrystown Whiteoak 44, Sardinia Eastern Brown 39
Mt. Blanchard Riverdale 59, New Riegel 14
Mt. Vernon 60, Westerville N. 35
Navarre Fairless 56, New Franklin Manchester 29
New Bremen 34, McComb 27
New Concord John Glenn 42, Crooksville 35
New Knoxville 32, Lewistown Indian Lake 31
New Lexington 59, Warsaw River View 30
New Madison Tri-Village 38, Ansonia 33
New Philadelphia 53, Mansfield 12
Newcomerstown 58, Tuscarawas Cent. Cath. 37
Niles McKinley 61, Kinsman Badger 31
Northeastern, Ind. 81, W. Alexandria Twin Valley S. 45
Orrville 64, Massillon Tuslaw 52
Ottawa-Glandorf 56, Miller City 50
Painesville Riverside 64, Willoughby S. 13
Parma Padua 58, Cle. Hts. Beaumont 21
Pemberville Eastwood 64, Harrod Allen E. 57
Philo 56, Byesville Meadowbrook 39
Pickerington North 53, Hayes 27
Piketon 39, Chillicothe Huntington 32
Plain City Jonathan Alder 43, Bellefontaine 42
Plymouth 45, Sullivan Black River 41
Portsmouth Clay 51, Willow Wood Symmes Valley 44
Russia 34, Ft. Loramie 16
STVM 66, Bishop Hartley 45
Salem 44, Peninsula Woodridge 32
Sarahsville Shenandoah 66, Beverly Ft. Frye 60
Seton 58, Kings Mills Kings 40
Sidney Fairlawn 48, Jackson Center 46
Springboro 56, Beavercreek 34
St Marys 52, Kalida 29
Strasburg 66, E. Can. 25
Strongsville 76, Lorain 40
Thomas Worthington 67, Chillicothe 18
Tipp City Tippecanoe 67, Sidney 19
Tol. Cent. Cath. 55, Oak Harbor 52
Tol. Ottawa Hills 54, Archbold 50
Tol. Start 63, Sylvania Northview 51
Uhrichsville Claymont 45, Gnadenhutten Indian Valley 35
Uniontown Lake 51, N. Can. Hoover 37
Vandalia Butler 47, Riverside Stebbins 33
Vanlue 45, Fremont St. Joseph 44
Vermilion 53, Huron 39
Versailles 52, Anna 51
W. Carrollton 67, Xenia 33
Washington C.H. 63, Peebles 47
Waterford 59, Belpre 41
Waynesville 70, Middletown Madison 33
Westerville Cent. 49, Hilliard Davidson 8
Wheelersburg 51, Ironton 17
Wooster 57, Lexington 31
Zanesville 59, McConnelsville Morgan 42
Zoarville Tuscarawas Valley 54, Magnolia Sandy Valley 36
