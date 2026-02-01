Saturday's Scores

news
By The Associated Press
51 minutes ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 65, Versailles 58

Ashland Mapleton 58, Greenwich S. Cent. 15

Bryan 48, Findlay Liberty-Benton 40

Cardington-Lincoln 56, Mt Gilead 42

Centerville 53, Miamisburg 21

Chardon 54, Eastlake North 42

Creston Norwayne 46, Jeromesville Hillsdale 16

Crooksville 48, Byesville Meadowbrook 30

Day. Carroll 61, Cin. McNicholas 38

Dresden Tri-Valley 46, Philo 36

Elmore Woodmore 49, Tiffin Calvert 38

Ft. Loramie 48, Cin. Indian Hill 25

Geneva 49, Chardon NDCL 41

Gibsonburg 59, Kansas Lakota 27

Greenville 44, Fairborn 38

Hamilton Ross 38, Monroe 15

Hannibal River 56, Rayland Buckeye 17

Huron 58, Milan Edison 52

Johnstown Northridge 55, Newark Cath. 34

Kalida 72, Pandora-Gilboa 67

Kettering Alter 65, Waynesville 58

Kirtland 55, Andrews Osborne Academy 22

Lakeside Danbury 38, Bascom Hopewell-Loudon 33

Lodi Cloverleaf 50, Mogadore Field 28

London Madison-Plains 49, S. Charleston SE 32

Mantua Crestwood 43, Garrettsville Garfield 38

Maria Stein Marion Local 59, Celina 54

Mayfield 69, Willoughby S. 29

Miller City 59, Haviland Wayne Trace 24

Morenci, Mich. 50, Metamora Evergreen 37

N. Ridgeville 64, Grafton Midview 58

New London 61, Monroeville 36

New Philadelphia 54, Linsly, W.Va. 29

Ottawa-Glandorf 60, Perrysburg 35

Ottoville 55, Leipsic 25

Richwood N. Union 52, Lewistown Indian Lake 27

Sunbury Big Walnut 50, Copley 36

Tol. Christian 59, Bowling Green 49

Tolsia, W.Va. 46, Chesapeake 45, OT

Vermilion 52, Lorain Clearview 12

W. Alexandria Twin Valley S. 39, Carlisle 31

Warren JFK 68, Fuchs Mizrachi 36

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

