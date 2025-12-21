Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Akr. Ellet 43, Tol. Rogers 36
Ansonia 54, W. Alexandria Twin Valley S. 16
Ashland 57, Dover 32
Aurora 65, Kent Roosevelt 53
Avon Lake 59, Elyria 21
Bloom-Carroll 45, Cols. Hamilton Twp. 28
Bluffton 65, Kenton 38
Brecksville-Broadview Hts. 60, Solon 57
Bucyrus Wynford 43, Upper Sandusky 42
Byesville Meadowbrook 34, Warsaw River View 32
Can. Cent. Cath. 41, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 34
Canal Fulton Northwest 53, Navarre Fairless 32
Canal Winchester Harvest 73, Jackson Co., Ky. 18
Carey 49, Attica Seneca E. 44
Casstown Miami E. 54, Tipp City Bethel 34
Chillicothe Huntington 47, Williamsport Westfall 35
Cin. McNicholas 56, Cin. St. Ursula 44
Cle. Hay 73, Akr. Buchtel 49
Cle. John Marshall 59, Cle. St. Martin De Porres 27
Columbia Station Columbia 65, Lorain Clearview 23
Columbus Grove 66, Leipsic 18
Columbus International 73, Dublin Scioto 47
Continental 47, Ada 40
Convoy Crestview 32, Kalida 22
Cortland Lakeview 62, Mogadore 44
Cortland Maplewood 64, Orwell Grand Valley 44
Creston Norwayne 67, Rittman 2
Dawson-Bryant 49, Willow Wood Symmes Valley 36
Day. Belmont 51, Cin. DePaul Cristo Rey 22
Day. Oakwood 57, Middletown Madison 17
Day. Stivers 46, Cin. Withrow 31
Delaware Buckeye Valley 50, Cin. Colerain 26
Dola Hardin Northern 44, Pandora-Gilboa 38
Doylestown Chippewa 52, Berlin Hiland 41
Dresden Tri-Valley 60, Pataskala Watkins Memorial 33
E. Can. 51, Newcomerstown 47
Eastlake North 54, E. Cle. Shaw 18
Elyria Cath. 54, Chardon NDCL 32
Findlay 45, St Marys 40
Germantown Valley View 50, Eaton 49
Greenfield McClain 44, Hillsboro 39
Hamilton Badin 58, Fairfield 24
Hamilton Ross 46, Day. Dunbar 39
Hamler Patrick Henry 66, Harrod Allen E. 40
Harrison 56, St. Bernard Roger Bacon 32
Hilliard Darby 47, Pickerington North 43
Hudson 64, Macedonia Nordonia 51
Jackson Center 36, New Knoxville 30
Jeromesville Hillsdale 51, West Salem Northwestern 13
LaGrange Keystone 58, Wellington 21
Leavittsburg LaBrae 53, Poland Seminary 48
Loudonville 53, Millersburg W. Holmes 52
Lyndhurst Brush 63, Parma Padua 54
Magnolia Sandy Valley 48, Gnadenhutten Indian Valley 33
Mansfield Christian 55, Lucas 49
Mansfield Madison 64, Sandusky 30
Massillon Jackson 74, Streetsboro 41
Massillon Washington 71, Baltimore Liberty Union 36
McGuffey Upper Scioto Valley 57, Lima Perry 9
Medina Highland 71, Richfield Revere 34
Milton-Union 50, Day. Northridge 41
Minford 36, Ironton 25
Monroe 50, Cin. Christian 15
Mt. Notre Dame 60, Shaker Hts. Laurel 46
N. Baltimore 63, Vanlue 25
N. Ridgeville Lake Ridge 49, Brooklyn 23
Napoleon 47, Archbold 41
New Lexington 49, McConnelsville Morgan 33
New Philadelphia 47, Lexington 27
Oak Harbor 62, Rossford 21
Oxford Talawanda 45, Hamilton 29
Paulding 62, Holgate 18
Philo 63, Zanesville Maysville 37
Portsmouth Notre Dame 45, Oak Hill 40
Rockford Parkway 30, Botkins 23
Russia 54, New Bremen 36
Salineville Southern 77, Heartland Christian 30
Sandusky St. Mary 47, Monroeville 27
Shelby 57, Ontario 42
Spencerville 45, Delphos St John's 32
Springboro 70, Clayton Northmont 33
Springfield 64, Miamisburg 29
St. Paris Graham 61, Spring. NW 50
Steubenville 59, Steubenville Cath. Cent. 26
Strasburg 70, Lore City Buckeye Trail 24
Tallmadge 59, Cuyahoga Falls 20
Trenton Edgewood 44, Franklin 40
Union City Mississinawa Valley 57, Newton Local 34
Ursuline Academy 50, Cin. Summit 43
Vincent Warren 38, Lancaster Fairfield Union 28
W. Chester Lakota W. 60, Hilliard Bradley 38
W. Liberty-Salem 35, Cedarville 32
Waynesville 52, Carlisle 30
Westerville N. 42, Linsly, W.Va. 39
Westlake 46, Parma Hts. Valley Forge 42
Wheelersburg 42, Peebles 27
Wheeling Central, W.Va. 59, Woodsfield Monroe Cent. 54
Willard 40, Vermilion 25
Wintersville Indian Creek 54, Rayland Buckeye 15
Wooster 61, Mansfield 16
Zanesville W. Muskingum 45, New Concord John Glenn 28
Zoarville Tuscarawas Valley 51, Sugarcreek Garaway 15
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/