Saturday's Scores

news
By The Associated Press
52 minutes ago
GIRLS PREP BASKETBALL=

Akr. Hoban 60, Cle. St. Joseph 26

Amanda-Clearcreek 50, Marietta 47

Andover Pymatuning Valley 51, Ashtabula Lakeside 19

Arlington 49, Waynesfield-Goshen 29

Ashland 55, Dover 43

Attica Seneca E. 42, New Washington Buckeye Cent. 22

Aurora 51, Chagrin Falls 20

Avon 51, Amherst Steele 29

Avon Lake 58, N. Ridgeville 51

Bay (OH) 67, Parma Hts. Valley Forge 23

Bishop Fenwick 49, Day. Northridge 41

Bucyrus Wynford 66, Bucyrus 16

Burton Berkshire 49, Garrettsville Garfield 40

Can. Glenoak 52, Akr. Ellet 48

Canal Fulton Northwest 60, Can. South 20

Chagrin Falls Kenston 57, Mayfield 46

Chardon NDCL 42, Mentor Lake Cath. 37

Cin. Madeira 46, N. Bend (Cleves) Taylor 28

Cin. Princeton 55, Cin. Oak Hills 44

Cin. Sycamore 65, Hamilton 28

Columbiana Crestview 68, Fitch 40

Columbus Grove 52, McComb 17

Cortland Maplewood 48, Cortland Lakeview 43

Coshocton 52, Zanesville Rosecrans 49

Creston Norwayne 58, Loudonville 27

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 49, Youngs. Mooney 18

Cuyahoga Hts. 36, Sheffield Brookside 21

Day. Oakwood 37, Brookville 36

Delphos St John's 66, Ft. Jennings 43

Delta 72, Tol. Maumee Valley 23

Dresden Tri-Valley 41, Thornville Sheridan 38

Eastlake North 55, Willoughby S. 24

Elyria Cath. 49, Cle. Hts. Beaumont 25

Fairview 56, Morgan 16

Geneva 43, Gates Mills Hawken 28

Gibsonburg 58, Bascom Hopewell-Loudon 17

Greenwich S. Cent. 51, Sullivan Black River 31

Johnstown 47, Johnstown Northridge 33

Kalida 44, Leipsic 31

Kettering Alter 64, Springfield 52

Kirtland 51, Brooklyn 7

Lewistown Indian Lake 51, Jackson Center 41

Lima Senior 48, Marion Harding High School 36

Lodi Cloverleaf 63, Akr. Firestone 28

Lore City Buckeye Trail 53, Uhrichsville Claymont 51

Lucas 55, Crestline 34

Maria Stein Marion Local 37, Ft. Loramie 33

Marion Pleasant 53, Centerburg 50

Mason 54, Middletown 8

McConnelsville Morgan 54, New Concord John Glenn 37

Mentor 62, Massillon Jackson 37

Miller City 69, Van Buren 35

Minerva 52, Beaver Local 31

Monroe 44, Franklin 12

Monroeville 39, Oberlin 33

Montpelier 43, Continental 25

Morrow Little Miami 52, Cin. Summit 34

Mowrystown Whiteoak 69, New Boston Glenwood 27

Mt Gilead 54, Sparta Highland 51

N. Robinson Col. Crawford 44, Carey 32

N. Royalton 57, Richfield Revere 40

Navarre Fairless 49, Massillon Tuslaw 43

New Lexington 63, Byesville Meadowbrook 31

New Philadelphia 59, Lexington 32

Newton Local 44, Houston 42

Old Fort 68, Sandusky St. Mary 54

Ottoville 33, Findlay Liberty-Benton 29

Painesville Riverside 52, Chardon 49

Parma Normandy 57, N. Olmsted 30

Pataskala Licking Hts. 42, Pataskala Watkins Memorial 29

Perry 56, Rootstown 55

Poland Seminary 45, Alliance Marlington 43

Rittman 39, N. Ridgeville Lake Ridge 33

Rocky River 61, Lakewood 25

Rocky River Lutheran W. 45, Cuyahoga Falls CVCA 36

STVM 65, Doylestown Chippewa 31

Salineville Southern 49, Caldwell 40

Shaker Hts. Hathaway Brown 52, Cle. St. Martin De Porres 37

Shaker Hts. Laurel 77, Western Reserve Academy 71

St. Marys, W.Va. 53, Belpre 42

Steubenville 64, John Marshall, W.Va. 48

Streetsboro 54, Akr. Coventry 20

Stryker 53, Defiance Ayersville 26

Sugarcreek Garaway 29, Bowerston Conotton Valley 21

Sylvania Northview 39, Bedford, Mich. 25

Sylvania Southview 44, Tol. Ottawa Hills 39

Tallmadge 41, Can. Cent. Cath. 24

Tipp City Tippecanoe 68, Sidney 29

Tol. Christian 76, Racine Southern 67

Trotwood-Madison 43, Day. Thurgood Marshall 40

Troy Christian 65, Lewisburg Tri-County N. 48

Upper Sandusky 42, Sycamore Mohawk 30

Ursuline Academy 68, Cle. Cent. Cath. 19

Utica 40, Hebron Lakewood 32

W. Chester Lakota W. 60, Cin. Colerain 18

W. Liberty-Salem 59, Plain City Jonathan Alder 24

Warren JFK 64, Cle. Hts. Lutheran E. 60

Wauseon 45, Tol. St. Ursula 34

Waynesville 58, Germantown Valley View 31

Wooster Triway 54, New Franklin Manchester 34

Zanesville 57, Newark Licking Valley 33

Zanesville W. Muskingum 41, Crooksville 24

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

