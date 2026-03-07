Saturday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
OHSAA Playoffs=
Division I=
Region 1=
St. Edward 87, Mentor 68
Region 2=
Hilliard Bradley 52, Grove City 47
Lewis Center Olentangy 50, Lewis Center Olentangy Orange 47, OT
Newark 54, Gahanna Lincoln 37
Reynoldsburg 71, Pickerington North 52
Region 3=
Delaware Olentangy Berlin 60, Galloway Westland 51
Region 4=
Cin. Oak Hills 42, Liberty Twp. Lakota E. 28
Huber Hts. Wayne 50, Cin. Moeller 49, OT
Division II=
Region 5=
Brecksville-Broadview Hts. 40, Massillon Perry 27
Olmsted Falls 57, Hudson 43
Painesville Riverside 64, N. Can. Hoover 61
Region 6=
Avon 49, Medina Highland 42
Toledo St John's Jesuit 70, Tol. St. Francis 52
Region 8=
Cin. Aiken 57, Troy 28
Division III=
Region 9=
Garfield Hts. 70, Lyndhurst Brush 59
Gates Mills Hawken 72, Youngs. Ursuline 59
Region 10=
Cuyahoga Falls CVCA 72, STVM 54
Region 12=
Hamilton Badin 66, New Carlisle Tecumseh 40
Tipp City Tippecanoe 59, Cin. La Salle 58
Trotwood-Madison 62, Goshen 61
Division IV=
Region 14=
Sandusky Perkins 61, Shelby 40
Region 17=
Chagrin Falls 49, Creston Norwayne 36
Division V=
Region 19=
Sardinia Eastern Brown 49, Chesapeake 40
St Clairsville 52, Coshocton 44
Region 20=
Cin. N. College Hill 65, Camden Preble Shawnee 52
Cin. Summit 67, W. Liberty-Salem 40
Versailles 64, Williamsburg 46
Division VI=
Region 21=
Orwell Grand Valley 71, Warren JFK 57
Region 22=
Van Wert Lincolnview 52, Gibsonburg 40
Region 24=
New Madison Tri-Village 78, Cin. Oyler 42
Division VII=
Region 25=
Heartland Christian 82, Kidron Cent. Christian 52
Region 27=
Malvern 44, Hannibal River 32
Shekinah Christian 46, Genoa Christian 31
Region 28=
Sidney Lehman 60, Jackson Center 37
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/