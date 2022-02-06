Saturday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Alliance Marlington 52, Can. South 32
Apple Creek Waynedale 42, Millersburg W. Holmes 29
Ashland Crestview 35, New London 16
Ashland Mapleton 44, Plymouth 34
Atwater Waterloo 56, Sebring McKinley 10
Aurora 52, Kent Roosevelt 47
Avon Lake 34, Amherst Steele 32
Bascom Hopewell-Loudon 51, Old Fort 46, OT
Beachwood 64, Ashtabula Lakeside 56
Bellevue 51, Clyde 29
Belmont Union Local 77, Oak Glen, W.Va. 36
Beloit W. Branch 50, Minerva 28
Bethel-Tate 38, New Richmond 37
Beverly Ft. Frye 42, Linsly, W.Va. 28
Bishop Ready 57, Cols. Franklin Hts. 25
Botkins 47, Harrod Allen E. 34
Bradford 49, Ansonia 33
Brunswick 67, Euclid 29
Canal Winchester 48, Worthington Kilbourne 37
Canfield 52, Warren Howland 51
Carey 51, Upper Sandusky 44
Castalia Margaretta 59, Port Clinton 22
Centerville 51, Huber Hts. Wayne 37
Chardon 68, Painesville Riverside 62
Chardon NDCL 44, Parma Padua 30
Cin. Princeton 67, Hamilton 17
Cols. Bexley 47, Whitehall-Yearling 33
Columbia Station Columbia 36, LaGrange Keystone 35
Columbus Grove 70, Bluffton 46
Cuyahoga Falls CVCA 57, Massillon Tuslaw 34
Cuyahoga Hts. 47, Brooklyn 44
Delaware Buckeye Valley 32, Cols. Grandview Hts. 24
Delphos Jefferson 65, Van Wert Lincolnview 26
Delta 48, Gorham Fayette 36
E. Cle. Shaw 47, Maple Hts. 10
Eastlake North 42, Chagrin Falls Kenston 35
Elyria Cath. 55, Rocky River 49
Fairfield 54, Cin. Oak Hills 35
Findlay 55, Defiance 42
Findlay Liberty-Benton 37, Ft. Loramie 28
Fostoria 43, Arcadia 18
Garfield Hts. Trinity 44, Independence 26
Garrettsville Garfield 55, Columbiana Crestview 40
Gibsonburg 40, Fremont St. Joseph 36
Girard 33, Cortland Lakeview 31
Greenup Co., Ky. 54, Chesapeake 40
Hicksville 50, Edon 23
Holgate 39, Hamler Patrick Henry 27
Houston 57, Sidney Lehman 32
Hudson 38, Macedonia Nordonia 30
Hudson WRA 67, Akr. Hoban 17
Huron 68, Oak Harbor 50
Kettering Alter 51, Cin. Mercy-McAuley 33
Kirtland 55, Mantua Crestwood 37
Lakeside Danbury 56, Sandusky St. Mary 13
Leipsic 39, Kalida 34
Liberty Twp. Lakota E. 58, Cin. Colerain 46
Lima Bath 27, Wapakoneta 17
Lima Shawnee 62, Lima Cent. Cath. 19
Lodi Cloverleaf 66, Creston Norwayne 61
Lorain 48, Shaker Hts. 45
Lorain Clearview 54, Oberlin 13
Madison 61, Willoughby S. 42
Mason 60, Cin. Sycamore 26
Massillon Jackson 65, Lyndhurst Brush 59
Medina Highland 51, Richfield Revere 29
Mentor Lake Cath. 35, Cle. Hts. Beaumont 25
Middletown Madison Senior 36, Day. Christian 27
Milan Edison 69, Willard 67
Montpelier 63, Pettisville 41
Mt. Blanchard Riverdale 70, Mt. Victory Ridgemont 33
Mt. Gilead 45, Lucas 42
N. Jackson Jackson-Milton 65, Lyndhurst Brush 59
Napoleon 49, Archbold 27
New Albany 67, Hilliard Darby 37
New Madison Tri-Village 69, Ft. Recovery 24
New Philadelphia 56, Marietta 45
New Riegel 49, Kansas Lakota 39
New Washington Buckeye Cent. 89, Bucyrus 18
Newark Cath. 61, Johnstown Northridge 26
Niles McKinley 38, Mineral Ridge 33
Oberlin Firelands 52, Sullivan Black River 38
Orwell Grand Valley 50, Middlefield Cardinal 33
Parma Hts. Valley Forge 36, Parma 33
Richwood N. Union 61, London 28
Rockford Parkway 56, Coldwater 47
Rocky River Lutheran W. 41, Richmond Hts. 28
Rootstown 61, Akr. Springfield 41
Rossford 49, Maumee 25
Russia 63, Versailles 30
S. Point 46, Portsmouth 21
Salem 59, Carrollton 22
Sandusky 55, Norwalk 48
Shaker Hts. Hathaway Brown 50, Gates Mills Hawken 45
Sharpsville, Pa. 52, Struthers 51
Shelby 49, Bellville Clear Fork 28
Sidney Fairlawn 57, DeGraff Riverside 38
Springboro 52, Miamisburg 43
Steubenville Cath. Cent. 47, Woodsfield Monroe Cent. 37
Stow-Munroe Falls 45, Wadsworth 29
Streetsboro 37, Chagrin Falls 28
Swanton 46, Tontogany Otsego 18
Tallmadge 47, Cuyahoga Falls 24
Ursuline Academy 60, St. Bernard Roger Bacon 29
Van Buren 61, Arlington 29
Vermilion 51, Tiffin Columbian 20
W. Chester Lakota W. 46, Middletown 38
W. Unity Hilltop 55, Edgerton 25
Warren Champion 52, Brookfield 35
Warrensville Hts. 68, Cle. Hts. 20
Wauseon 51, Whitehouse Anthony Wayne 41
Wayne, W.Va. 56, Coal Grove Dawson-Bryant 44
Westerville S. 59, Bishop Watterson 57
Wickliffe 28, Burton Berkshire 27
Xenia 53, Fairborn 16
Youngs. East 62, Youngs. Chaney High School 17
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Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/