Monday's Scores

news
By The Associated Press
53 minutes ago
X

BOYS PREP BASKETBALL=

Arlington 44, Bluffton 31

Avon Lake 70, Garfield Hts. Trinity 53

Cin. Moeller 51, Murphy, Ala. 44

Cin. N. College Hill 78, Summertown, Tenn. 65

Collins Western Reserve 46, Norwalk 29

Cuyahoga Hts. 40, Lorain Clearview 30

De La Salle, Calif. 75, Cle. St Ignatius 58

Defiance Ayersville 59, Pandora-Gilboa 41

Fairfield 71, Kings Mills Kings 34

Franklin 64, Day. Carroll 62

Gates Mills Gilmour 69, Brunswick 64

Gibsonburg 53, Oak Harbor 42

Landmark Christian 47, HSRC, Ill. 6

Lore City Buckeye Trail 66, Byesville Meadowbrook 61

Morgan 98, Vermilion 85

N. Robinson Col. Crawford 51, Castalia Margaretta 45

New Carlisle Tecumseh 65, Spring. Greenon 51

New Knoxville 50, Waynesfield-Goshen 41

New Lexington 48, Nelsonville-York 46

Phoenix St. Marys, Ariz. 59, Cols. Upper Arlington 51

Richfield Revere 68, Bay (OH) 55

Rockford Parkway 60, New Hope Christian 58

Spring. Kenton Ridge 72, Springfield 53

Spring. Shawnee 50, S. Charleston SE 25

Van Wert Lincolnview 71, Kalida 62

W. Jefferson 77, Yellow Springs 42

Westlake 63, Strongsville 53

Huntington North Classic=

Tol. Cent. Cath. 81, Huntington North, Ind. 51

Richmond Tournament=

First Round=

Valparaiso, Ind. 73, Medina Buckeye 63

___

Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

In Other News
1
Springfield YMCA to change ownership, no functional changes expected
2
Various ways to celebrate New Year’s Eve in Springfield area
3
Motor home and SUV collision in Florida kills child, injures others...
4
Ferncliff executive director appointed to state cemetery association...
5
A new nonprofit coming to Clark County wants all kids to have a bed to...