Monday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
Bridgeport 55, New Matamoras Frontier 46
Brookfield 64, Garrettsville Garfield 62
Cadiz Harrison Cent. 49, Steubenville Cath. Cent. 38
Chillicothe Unioto 64, Seaman N. Adams 41
Cle. Hts. Lutheran E. 80, Chardon NDCL 53
Cols. Horizon 83, Liberty Christian Academy 43
Conner, Ky. 73, Cin. Elder 56
Defiance 69, Swanton 43
Edon 49, Tol. Christian 22
Gahanna Cols. Academy 38, Cols. Bishop Watterson 36
Galion Northmor 68, Mt Gilead 61
Grand River Academy 93, SPIRE Institute 78
Hannibal River 44, Caldwell 39
Jeromesville Hillsdale 72, Louisville Aquinas 56
Lancaster 65, Whitehall-Yearling 53
Mogadore Field 69, Mogadore 64
Portsmouth 65, Proctorville Fairland 57
Sheffield Brookside 81, Vermilion 74
Thornville Sheridan 56, Philo 45
Tol. St. Francis 74, Tol. Start 65
___
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/