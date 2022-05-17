Monday's Scores

|OHSAA Softball Championships
Austintown Fitch 6, Louisville 0
Brecksville-Broadview Hts. 11, Wadsworth 0
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 4, Painesville Riverside 2
New Philadelphia at Youngs. Boardman, ppd. to May 17.
North Canton Hoover 11, Chardon 4
Amherst Steele 11, Akr. Firestone 1
Avon 7, North Olmsted 2
Berea-Midpark 3, North Royalton 2
North Ridgeville 8, Strongsville 0
Beavercreek 3, Centerville 2
Cin. Mercy McAuley 6, Cin. Seton 5
Cin. Oak Hills 2, Morrow Little Miami 1
Clayton Northmont 10, Miamisburg 9
King Mills Kings 9, Fairfield 7
Lebanon 11, Springboro 1
Mason 7, Hamilton 2
West Chester Lakota West 11, Cin. St. Ursula 0
Carroll Bloom-Carroll 8, Newark Licking Valley 1
Gnadenhutten Indian Valley 3, Dover 1
Heath 7, Caledonia River Valley 1
McConnelsville Morgan 4, Zanesville Maysville 0
New Concord John Glenn 7, Minerva 1
Steubenville 3, Dresden Tri-Valley 1
Thornville Sheridan 4, Circleville 3
Martins Ferry 10, Sugarcreek Garaway 9
Wheelersburg 9, McDermott Northwest 1
Zoarville Tuscarawas Valley at Cadiz Harrison Central, ppd. to May 17.
Arcanum 7, Lewistown Indian Lake 3
Batavia Clermont NE 3, Bethel-Tate 2
Blanchester 5, Williamsburg 0
Carlisle 1, New Paris National Trail 0
Casstown Miami East 5, Waynesville 3
Georgetown 4, Cin. Hills Christian Academy 2
Brookfield 3, Southington Chalker 2
Jeromesville Hillsdale 6, Cuyahoga Hts. 1
Viena Mathews 1, Kinsman Badger 0
Bowerston Conotton Valley 5, Newcomerstown 4
Danville 10, Delaware Christian 0
Fairfield Christian 10, Sugar Grove Berne Union 6
Howard E. Knox 10, Morral Ridgedale 0
Newark Cath. 12, Galion Northmor 2