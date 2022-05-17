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Monday's Scores

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By The Associated Press
Updated 27 minutes ago
Girls Softball
OHSAA Softball Championships
Division I
Region 1

Austintown Fitch 6, Louisville 0

Brecksville-Broadview Hts. 11, Wadsworth 0

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 4, Painesville Riverside 2

New Philadelphia at Youngs. Boardman, ppd. to May 17.

North Canton Hoover 11, Chardon 4

Region 2

Amherst Steele 11, Akr. Firestone 1

Avon 7, North Olmsted 2

Berea-Midpark 3, North Royalton 2

North Ridgeville 8, Strongsville 0

Region 4

Beavercreek 3, Centerville 2

Cin. Mercy McAuley 6, Cin. Seton 5

Cin. Oak Hills 2, Morrow Little Miami 1

Clayton Northmont 10, Miamisburg 9

King Mills Kings 9, Fairfield 7

Lebanon 11, Springboro 1

Mason 7, Hamilton 2

West Chester Lakota West 11, Cin. St. Ursula 0

Division II
Region 7

Carroll Bloom-Carroll 8, Newark Licking Valley 1

Gnadenhutten Indian Valley 3, Dover 1

Heath 7, Caledonia River Valley 1

McConnelsville Morgan 4, Zanesville Maysville 0

New Concord John Glenn 7, Minerva 1

Steubenville 3, Dresden Tri-Valley 1

Thornville Sheridan 4, Circleville 3

Division III

Martins Ferry 10, Sugarcreek Garaway 9

Wheelersburg 9, McDermott Northwest 1

Zoarville Tuscarawas Valley at Cadiz Harrison Central, ppd. to May 17.

Region 12

Arcanum 7, Lewistown Indian Lake 3

Batavia Clermont NE 3, Bethel-Tate 2

Blanchester 5, Williamsburg 0

Carlisle 1, New Paris National Trail 0

Casstown Miami East 5, Waynesville 3

Georgetown 4, Cin. Hills Christian Academy 2

Division IV
Region 13

Brookfield 3, Southington Chalker 2

Jeromesville Hillsdale 6, Cuyahoga Hts. 1

Viena Mathews 1, Kinsman Badger 0

Region 15

Bowerston Conotton Valley 5, Newcomerstown 4

Danville 10, Delaware Christian 0

Fairfield Christian 10, Sugar Grove Berne Union 6

Region 16

Howard E. Knox 10, Morral Ridgedale 0

Newark Cath. 12, Galion Northmor 2

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