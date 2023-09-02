Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Amanda-Clearcreek 48, Frankfort Adena 14
Andover Pymatuning Valley 30, Orwell Grand Valley 0
Ansonia 64, New Lebanon Dixie 6
Antwerp 45, W. Unity Hilltop 6
Archbold 48, Defiance Tinora 7
Avon 24, Cle. Glenville 16
Barnesville 42, Lore City Buckeye Trail 8
Beverly Ft. Frye 22, Bellaire 15
Bishop Hartley 21, Day. Chaminade Julienne 7
Bloom-Carroll 42, Plain City Jonathan Alder 0
Bluffton 42, Defiance Ayersville 0
Bradford 44, Hamilton New Miami 7
Caldwell 49, Wellsville 7
Can. Cent. Cath. 35, Richmond Hts. 6
Canal Winchester 42, Lancaster 14
Canal Winchester Harvest Prep 53, Cols. Eastmoor 7
Canfield S. Range 41, Warren JFK 3
Carey 28, Lima Cent. Cath. 14
Chardon NDCL 38, Bedford 0
Chesapeake 47, Racine Southern 13
Cin. La Salle 14, Kettering Fairmont 7
Clarksville Clinton-Massie 24, Dresden Tri-Valley 14
Cle. JFK 36, Cle. John Adams 0
Coldwater 35, Ft. Recovery 7
Cols. Briggs 25, Cols. Franklin Hts. 24
Cols. Hamilton Twp. 49, Cols. Centennial 0
Cols. St. Charles 41, Cols. Independence 6
Dalton 47, Mogadore 14
Danville 41, Fairfield Christian 7
DeGraff Riverside 45, Spencerville 10
Defiance 30, St. Marys Memorial 15
Dola Hardin Northern 47, Cory-Rawson 26
E. Liverpool 28, Salem 0
Elmore Woodmore 40, Oregon Stritch 16
Findlay 49, Sylvania Southview 14
Findlay Liberty-Benton 34, Arlington 30
Ft. Loramie 48, Covington 0
Galion 41, Upper Sandusky 6
Garrettsville Garfield 52, Parma Normandy 13
Granville 31, Johnstown 0
Hamilton 37, Mason 6
Harrison 35, Cin. Indian Hill 17
Hilliard Bradley 31, Westerville Cent. 15
Huber Hts. Wayne 22, STVM 11
Hunting Valley University 21, Bay Village Bay 17
Johnstown Northridge 35, Cols. Grandview Hts. 8
Kansas Lakota 15, Northwood 13
Kings Mills Kings 35, Cin. Walnut Hills 12
Leipsic 21, Pandora-Gilboa 14
Lewis Center Olentangy 31, Westerville S. 14
Liberty Center 45, Tontogany Otsego 0
London 49, Mt. Orab Western Brown 14
Lucas 41, Smithville 7
Madison 27, Eastlake North 13
Maria Stein Marion Local 42, Minster 7
Marietta 28, Athens 19
Massillon Tuslaw 40, Warsaw River View 6
McDonald 28, Campbell Memorial 6
Mechanicsburg 47, Spring. Greenon 7
Medina Highland 35, Brunswick 14
Milan Edison 42, Gibsonburg 6
N. Can. Hoover 56, Royal Imperial Collegiate, Ontario 0
New Albany 43, Cols. Walnut Ridge 0
New Concord John Glenn 14, New Lexington 13
Newcomerstown 52, Bowerston Conotton Valley 20
Niles McKinley 34, Leavittsburg LaBrae 0
Oak Harbor 42, Port Clinton 7
Olmsted Falls 42, Canfield 14
Ontario 38, Mansfield Madison 0
Orange 28, Wickliffe 14
Perry 24, Kirtland 6
Perrysburg 49, Fremont Ross 20
Pickerington N. 28, Cols. Upper Arlington 8
Pioneer N. Central 30, Fremont, Ind. 3
Pittsburgh Central Catholic, Pa. 47, Cle. St. Ignatius 6
Richmond Edison 40, Minerva 7
Riverside Stebbins 17, Piqua 14
S. Point 28, Russell, Ky. 7
Salineville Southern 52, E. Can. 22
Spring. Shawnee 42, New Carlisle Tecumseh 14
Sullivan Black River 34, Brooklyn 7
Thornville Sheridan 41, Logan 10
Tiffin Calvert 35, Norwalk St. Paul 25
Tipp City Tippecanoe 49, Greenville 6
Twinsburg 55, Copley 6
Van Buren 22, Arcadia 8
W. Chester Lakota W. 33, Fairfield 0
W. Jefferson 49, London Madison Plains 14
W. Lafayette Ridgewood 13, Carrollton 0
W. Liberty-Salem 41, Jamestown Greeneview 19
Wapakoneta 45, Ottawa-Glandorf 0
Waynesfield-Goshen 35, McGuffey Upper Scioto Valley 6
Westerville N. 42, Chillicothe 0
Wooster Triway 17, Apple Creek Waynedale 14
Xenia 24, Sidney 15
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/