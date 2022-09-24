Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Akr. Hoban 32, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 20
Alliance 41, Salem 30
Andover Pymatuning Valley 38, Fairport Harbor Harding 12
Ansonia 57, W. Alexandria Twin Valley S. 14
Antwerp 49, Sherwood Fairview 7
Archbold 43, Delta 0
Arlington 49, Arcadia 0
Ashland 49, Mansfield Madison 14
Ashland Crestview 31, Lucas 6
Attica Seneca E. 33, New Washington Buckeye Cent. 15
Aurora 31, Tallmadge 30
Avon 63, N. Ridgeville 7
Avon Lake 56, Grafton Midview 7
Bainbridge Paint Valley 42, Piketon 8
Barnesville 35, Worthington Christian 20
Beaver Eastern 24, Portsmouth Sciotoville 8
Bedford 50, E. Cle. Shaw 8
Bellbrook 43, Waynesville 29
Bellefontaine 19, New Carlisle Tecumseh 16
Bellefontaine Benjamin Logan 44, Lewistown Indian Lake 7
Bellevue 40, Norwalk 3
Bellville Clear Fork 48, Ontario 28
Belmont Union Local 42, Weir, W.Va. 6
Beloit W. Branch 57, Minerva 7
Berea-Midpark 48, Amherst Steele 7
Bethel-Tate 41, Lees Creek E. Clinton 0
Bidwell River Valley 42, Wellston 22
Bishop Fenwick 24, Day. Chaminade Julienne 7
Bishop Watterson 42, Cols. St. Charles 0
Blanchester 45, Batavia Clermont NE 21
Bloom-Carroll 49, Baltimore Liberty Union 14
Bloomdale Elmwood 53, Elmore Woodmore 0
Bluffton 17, Convoy Crestview 14
Brookfield 53, Columbiana Crestview 6
Bryan 42, Hamler Patrick Henry 35
Bucyrus Wynford 20, Bucyrus 14
Burton Berkshire 42, Mantua Crestwood 8
Caldwell 56, Bowerston Conotton Valley 8
Caledonia River Valley 64, Marion Pleasant 7
Cambridge 25, Martins Ferry 18
Camden Preble Shawnee 49, Union City Mississinawa Valley 6
Can. McKinley 42, N. Can. Hoover 9
Can. South 56, Wooster Triway 36
Canal Fulton Northwest 27, Orrville 7
Canal Winchester Harvest Prep 41, Bishop Ready 7
Canfield 20, Dover 14
Canfield S. Range 56, Girard 12
Carey 7, N. Robinson Col. Crawford 3
Carrollton 36, Alliance Marlington 14
Castalia Margaretta 30, Tiffin Calvert 0
Celina 29, Lima Bath 0
Centerburg 47, Cardington-Lincoln 14
Chardon 35, Chagrin Falls Kenston 18
Chillicothe Huntington 36, Southeastern 0
Chillicothe Unioto 42, Frankfort Adena 0
Cin. Clark Montessori 40, Hamilton New Miami 14
Cin. Colerain 22, Cin. Oak Hills 17
Cin. College Prep. 24, Day. Christian 8
Cin. Country Day 10, St. Bernard-Elmwood Place 6
Cin. Elder 42, Cin. St. Xavier 10
Cin. Hughes 40, Cin. Aiken 8
Cin. Indian Hill 17, N. Bend (Cleves) Taylor 0
Cin. Moeller 47, Cin. La Salle 14
Cin. NW 36, Hamilton Ross 35
Cin. Purcell Marian 29, Cin. Hills Christian Academy 15
Cin. Shroder 42, Cin. Gamble Montessori 0
Cin. Summit Country Day 21, Cin. N. College Hill 0
Cin. Western Hills 42, Cin. Woodward 24
Cin. Winton Woods 62, Cin. Anderson 31
Cin. Wyoming 41, Cin. Deer Park 0
Circleville 50, Amanda-Clearcreek 19
Circleville Logan Elm 35, Lancaster Fairfield Union 14
Clarksville Clinton-Massie 42, Goshen 0
Cle. Glenville 40, Cle. Rhodes 0
Cle. Hay 41, Cle. E. Tech 0
Cle. Hts. 55, Strongsville 28
Cle. John Adams 26, Cle. JFK 22
Cle. John Marshall 44, Cle. Lincoln W. 0
Cle. St. Ignatius 21, River Rouge, Mich. 14
Cle. VASJ 34, Cle. Collinwood 6
Coldwater 49, Rockford Parkway 0
Collins Western Reserve 31, Ashland Mapleton 0
Cols. DeSales 7, Bishop Hartley 2
Cols. Eastmoor 43, West 0
Cols. Linden-McKinley 40, Cols. Centennial 8
Cols. Upper Arlington 29, Hilliard Bradley 0
Columbia Station Columbia 41, Lorain Clearview 21
Columbus Grove 23, Leipsic 0
Conneaut 41, Cle. Cent. Cath. 6
Copley 54, Cuyahoga Falls 14
Cory-Rawson 34, N. Baltimore 0
Creston Norwayne 68, Rittman 7
Crown City S. Gallia 59, Belpre 3
Cuyahoga Falls CVCA 22, Navarre Fairless 20
Danville 19, Loudonville 7
DeGraff Riverside 42, Troy Christian 0
Defiance 31, Elida 14
Defiance Ayersville 37, Hicksville 6
Defiance Tinora 13, Haviland Wayne Trace 6
Delaware Buckeye Valley 22, Gahanna Cols. Academy 0
Delaware Hayes 21, Worthington Kilbourne 17
Delaware Olentangy Berlin 38, Lewis Center Olentangy 0
Delphos Jefferson 48, Ada 21
Delphos St. John's 41, Anna 13
Dola Hardin Northern 41, Marion Elgin 35
Dresden Tri-Valley 42, McConnelsville Morgan 21
Dublin Coffman 14, Powell Olentangy Liberty 9
Dublin Jerome 24, Thomas Worthington 21
E. Liverpool 48, Chardon NDCL 46
Eaton 35, Middletown Madison Senior 0
Edgerton 48, Paulding 0
Elyria Cath. 42, Fairview 7
Fairfield Christian 55, Lancaster Fisher Cath. 17
Findlay 50, Fremont Ross 48
Findlay Liberty-Benton 45, Van Buren 0
Franklin 27, Day. Oakwood 14
Franklin Furnace Green 21, Willow Wood Symmes Valley 0
Fredericktown 22, Galion Northmor 15
Ft. Loramie 42, Edon 7
Gahanna Lincoln 56, Galloway Westland 7
Galion 34, Shelby 27
Gallipolis Gallia 43, Proctorville Fairland 35
Garfield Hts. 16, Shaker Hts. 10
Garfield Hts. Trinity 14, Independence 13
Garrettsville Garfield 54, Warren Champion 14
Gates Mills Hawken 48, Brooklyn 7
Geneva 42, Orange 0
Genoa Area 42, Fostoria 7
Germantown Valley View 28, Brookville 14
Glouster Trimble 28, Racine Southern 22
Gnadenhutten Indian Valley 61, Magnolia Sandy Valley 21
Greenville 34, W. Carrollton 8
Greenwich S. Cent. 28, Monroeville 21
Grove City Cent. Crossing 28, Lancaster 7
Grove City Christian 49, Zanesville Rosecrans 6
Groveport-Madison 20, Reynoldsburg 19
Hannibal River 49, Bridgeport 8
Hanoverton United 47, Columbiana 7
Harrod Allen E. 58, Spencerville 14
Heath 42, Hebron Lakewood 6
Hilliard Davidson 14, Lewis Center Olentangy Orange 7
Holgate 30, Harlan Christian, Ind. 25
Holland Springfield 27, Sylvania Northview 6
Huber Hts. Wayne 44, Beavercreek 7
Hudson 45, Brecksville-Broadview Hts. 0
Huron 66, Willard 35
Ironton 62, Chesapeake 0
Ironton Rock Hill 21, S. Point 7
Jackson 49, Washington C.H. Miami Trace 28
Jamestown Greeneview 39, S. Charleston SE 8
Jefferson Area 25, Hubbard 13
Jeromesville Hillsdale 27, Dalton 12
Johnstown 42, Johnstown Northridge 10
Kettering Alter 28, Cin. McNicholas 7
Kettering Fairmont 24, Springfield 21
Kings Mills Kings 34, Cin. West Clermont 14
Kirtland 38, Chagrin Falls 6
Lebanon 45, Cin. Turpin 14
Liberty Center 42, Swanton 0
Lima Cent. Cath. 31, Bascom Hopewell-Loudon 8
Linsly, W.Va. 41, Beverly Ft. Frye 38
Lisbon Beaver 62, Oak Glen, W.Va. 0
Lisbon David Anderson 34, E. Palestine 0
Lockland 36, Miami Valley Christian Academy 12
Lodi Cloverleaf 42, Streetsboro 27
Logan 35, Athens 13
London 49, Plain City Jonathan Alder 21
Lore City Buckeye Trail 34, Tuscarawas Cent. Cath. 7
Loveland 45, Cin. Walnut Hills 7
Lowellville 50, Atwater Waterloo 26
Lucasville Valley 35, Oak Hill 7
Madison 20, Eastlake North 14
Malvern 42, Strasburg-Franklin 0
Mansfield Sr. 41, Lexington 0
Maple Hts. 32, Lorain 19
Maria Stein Marion Local 27, Versailles 7
Marysville 19, Hilliard Darby 14
Mason 21, Liberty Twp. Lakota E. 6
Massillon 49, Austintown Fitch 28
Massillon Perry 40, Louisville 14
Massillon Tuslaw 27, Akr. Manchester 26, OT
McArthur Vinton County 48, Albany Alexander 14
McComb 61, Mt. Blanchard Riverdale 7
McDermott Scioto NW 48, Portsmouth Notre Dame 18
Mechanicsburg 34, N. Lewisburg Triad 12
Medina 48, Euclid 7
Medina Highland 69, Kent Roosevelt 0
Mentor 35, Brunswick 14
Miamisburg 42, Clayton Northmont 26
Middlefield Cardinal 64, Beachwood 0
Middletown 28, Cin. Sycamore 24
Milan Edison 13, Port Clinton 7
Millersburg W. Holmes 48, Wooster 6
Milton-Union 49, Casstown Miami E. 0
Mineral Ridge 40, Berlin Center Western Reserve 13
Minster 31, St. Henry 12
Mogadore 28, Warren JFK 14
Mogadore Field 35, Ravenna 23
Monroe 32, Carlisle 14
Mt. Gilead 22, Howard E. Knox 6
Mt. Orab Western Brown 36, New Richmond 20
N. Jackson Jackson-Milton 41, Sebring McKinley 0
N. Olmsted 42, Westlake 8
N. Royalton 28, Stow-Munroe Falls 11
Napoleon 47, Maumee 7
Nelsonville-York 35, Pomeroy Meigs 0
New Albany 45, Grove City 21
New Bremen 41, Ft. Recovery 13
New Concord John Glenn 28, Byesville Meadowbrook 14
New Lexington 39, Coshocton 7
New Madison Tri-Village 42, Lewisburg Tri-County N. 12
New Middletown Spring. 37, McDonald 21
New Paris National Trail 30, Arcanum 6
New Philadelphia 44, Mt. Vernon 6
Newark Licking Valley 33, Zanesville 7
Newcomerstown 26, E. Can. 20
Newton Falls 27, Leavittsburg LaBrae 0
Northwood 53, W. Unity Hilltop 0
Norton 14, Akr. Coventry 7
Oak Harbor 42, Vermilion 6
Oberlin Firelands 46, LaGrange Keystone 42
Olmsted Falls 25, Elyria 14
Oxford Talawanda 18, Harrison 14
Paden City, W.Va. 28, Millersport 8
Painesville Harvey 42, Orwell Grand Valley 0
Painesville Riverside 58, Mayfield 14
Pandora-Gilboa 49, Vanlue 6
Parma Hts. Valley Forge 49, Parma Normandy 6
Parma Padua 21, Mentor Lake Cath. 9
Pataskala Watkins Memorial 22, Cols. Northland 0
Pemberville Eastwood 35, Millbury Lake 0
Peninsula Woodridge 55, Akr. Springfield 0
Perry 50, Ashtabula Edgewood 12
Perrysburg 44, Sylvania Southview 7
Philo 28, Crooksville 6
Pickerington Cent. 35, Newark 6
Pioneer N. Central 41, New Lebanon Dixie 0
Piqua 63, Fairborn 0
Point Pleasant, W.Va. 44, Vincent Warren 0
Poland Seminary 31, Niles McKinley 7
Portsmouth 43, Coal Grove Dawson-Bryant 42
Portsmouth W. 49, Waverly 42
Ravenna SE 42, Windham 20
Richmond Edison 42, Toronto 6
Richwood N. Union 34, Spring. NW 14
Rocky River 22, Bay Village Bay 21
Rocky River Lutheran W. 59, Wickliffe 6
Rootstown 56, Louisville Aquinas 8
STVM 27, Warren Harding 12
Salineville Southern 64, Wellsville 6
Sandusky Perkins 24, Clyde 13
Sarahsville Shenandoah 42, Rayland Buckeye 36
Shadyside 40, Brownsville, Pa. 6
Smithville 28, Apple Creek Waynedale 0
Solon 48, Twinsburg 29
South 32, Cols. Walnut Ridge 0
Sparta Highland 42, Marion Harding 28
Spring. Cath. Cent. 42, London Madison Plains 7
Spring. NE 49, W. Jefferson 13
Spring. Shawnee 17, Spring. Kenton Ridge 7
Springboro 21, Centerville 17
St. Bernard Roger Bacon 30, Norwood 7
St. Clairsville 43, Cadiz Harrison Cent. 0
St. Marys Memorial 41, Lima Shawnee 14
Steubenville 69, Wheeling Park, W.Va. 28
Struthers 41, Cortland Lakeview 3
Stryker 44, Sandusky St. Mary 6
Sugar Grove Berne Union 41, Corning Miller 20
Sugarcreek Garaway 56, Uhrichsville Claymont 0
Sullivan Black River 29, Sheffield Brookside 14
Sycamore Mohawk 28, Upper Sandusky 7
Thornville Sheridan 53, Warsaw River View 14
Tiffin Columbian 41, Sandusky 6
Tipp City Bethel 24, Sidney Lehman 15
Tol. Cent. Cath. 56, Lima Sr. 0
Tol. Christian 61, Lakeside Danbury 6
Tol. Ottawa Hills 35, Adrian Madison, Mich. 7
Tol. Start 20, Tol. Rogers 2
Tol. Whitmer 31, Tol. St. John's 28
Tontogany Otsego 17, Rossford 14
Trenton Edgewood 47, Cin. Mt. Healthy 18
Troy 25, Sidney 7
Uniontown Lake 21, Massillon Jackson 7
Urbana 42, St. Paris Graham 7
Valley Wetzel, W.Va. 44, Beallsville 24
Van Wert 31, Ottawa-Glandorf 16
Vienna Mathews 31, Ashtabula St. John 28
W. Chester Lakota W. 38, Hamilton 0
W. Lafayette Ridgewood 35, Zoarville Tuscarawas Valley 14
W. Liberty-Salem 21, Milford Center Fairbanks 14
Wadsworth 41, Macedonia Nordonia 14
Wapakoneta 39, Kenton 8
Warren Howland 19, Warrensville Hts. 0
Washington C.H. 42, Hillsboro 0
Waterford 41, New Matamoras Frontier 0
Wauseon 33, Metamora Evergreen 8
Waynesfield-Goshen 40, Mt. Victory Ridgemont 0
Wellington 56, Oberlin 6
West Salem Northwestern 31, Doylestown Chippewa 0
Westerville Cent. 42, Pickerington N. 15
Westerville S. 35, Westerville N. 14
Wheelersburg 42, Minford 0
Whitehall-Yearling 27, Cols. Bexley 13
Whitehouse Anthony Wayne 34, Bowling Green 14
Williamsburg 34, Reedsville Eastern 16
Williamstown, W.Va. 47, Marietta 0
Willoughby S. 41, Lyndhurst Brush 26
Woodsfield Monroe Cent. 36, Magnolia, W.Va. 8
Xenia 27, Tipp City Tippecanoe 22
Youngs. Boardman 20, Cle. Benedictine 12
Youngs. Liberty 42, Campbell Memorial 21
Youngs. Mooney 37, Youngs. East 0
Zanesville W. Muskingum 14, Zanesville Maysville 7
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Day. Northridge vs. Covington, ccd.
___
Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/