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Friday's Scores

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By The Associated Press
Updated 28 minutes ago
Friday's Scores

PREP FOOTBALL=

Akr. Hoban 35, Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 34, 2OT

Akr. Manchester 28, Mogadore 14

Andover Pymatuning Valley 32, Orwell Grand Valley 19

Anna 48, Rockford Parkway 17

Ansonia 34, New Lebanon Dixie 0

Arcanum 52, Union City Mississinawa Valley 0

Archbold 41, Millbury Lake 14

Ashland Mapleton 47, Rittman 6

Aurora 30, Twinsburg 0

Avon 55, Cle. Glenville 18

Avon Lake 31, Tiffin Columbian 14

Baltimore Liberty Union 14, Nelsonville-York 6

Barnesville 27, Lore City Buckeye Trail 20

Bay Village Bay 21, Hunting Valley University 13

Bellaire 27, Cadiz Harrison Cent. 0

Bellbrook 28, New Carlisle Tecumseh 9

Bellefontaine 28, Urbana 0

Bellevue 45, Shelby 40

Bellville Clear Fork 35, Lexington 28, OT

Berea-Midpark 34, Cols. DeSales 27

Beverly Ft. Frye 39, Waterford 14

Bishop Hartley 48, Canal Winchester 21

Bloom-Carroll 23, Plain City Jonathan Alder 3

Bloomdale Elmwood 42, Harrod Allen E. 21

Brookfield 31, Berlin Center Western Reserve 12

Brookville 42, Tipp City Bethel 0

Bryan 42, Sherwood Fairview 12

Camden Preble Shawnee 41, New Paris National Trail 0

Campbell Memorial 40, E. Palestine 0

Can. McKinley 28, Huber Hts. Wayne 12

Can. South 34, Canal Fulton Northwest 7

Canfield 35, Cle. JFK 14

Canfield S. Range 42, Can. Cent. Cath. 20

Carlisle 14, Day. Northridge 6

Carrollton 69, Louisville Aquinas 18

Chagrin Falls 21, Sheffield Brookside 0

Chardon 36, Youngs. Ursuline 27

Chillicothe 32, Cols. Walnut Ridge 0

Chillicothe Huntington 28, McDermott Scioto NW 20

Cin. College Prep. 32, Cin. Woodward 16

Cin. Elder 47, Beacon Hill, Va. 0

Cin. Hughes 44, Lockland 6

Cin. Madeira 15, Cin. Purcell Marian 12

Cin. Mariemont 33, Williamsburg 0

Cin. McNicholas 41, Cin. Hills Christian Academy 0

Cin. Princeton 44, Dublin Coffman 14

Cin. St. Xavier 49, Powell Olentangy Liberty 0

Cin. Turpin 38, Loveland 34

Cin. West Clermont 19, Lebanon 17

Cin. Wyoming 36, Norwood 4

Clarksville Clinton-Massie 44, Bishop Fenwick 0

Cle. Benedictine 43, Cle. Cent. Cath. 8

Cle. Hts. 46, Euclid 14

Cle. John Adams 24, Tol. Woodward 20

Clyde 29, Creston Norwayne 10

Coldwater 42, Ft. Recovery 6

Collins Western Reserve 14, Milan Edison 0

Cols. St. Charles 14, Amanda-Clearcreek 9

Cols. Upper Arlington 38, Springboro 7

Columbia Station Columbia 41, West Salem Northwestern 6

Columbus Grove 19, Hamler Patrick Henry 14

Conneaut 46, North East, Pa. 14

Convoy Crestview 22, Haviland Wayne Trace 15

Cuyahoga Falls 41, Akr. North 6

Day. Dunbar 34, Beavercreek 15

Day. Oakwood 28, Milton-Union 20

Defiance Tinora 23, Leipsic 20

Delaware Buckeye Valley 29, Mt. Vernon 21

Delaware Olentangy Berlin 17, Dublin Scioto 7

Delphos Jefferson 35, Lima Perry 30

Delta 49, Paulding 0

Dublin Jerome 24, Shaker Hts. 20

East 41, Day. Thurgood Marshall 8

Edon 60, Hicksville 6

Elyria 37, Lorain 0

Elyria Cath. 42, Grafton Midview 37

Fairfield Christian 21, Reedsville Eastern 14

Fayetteville-Perry 56, Hamilton New Miami 0

Findlay 49, Bowling Green 0

Findlay Liberty-Benton 41, Arlington 6

Franklin 17, Trenton Edgewood 15

Fredericktown 28, Utica 6

Ft. Loramie 42, Covington 25

Galion 31, Upper Sandusky 0

Galion Northmor 25, Bucyrus 0

Garrettsville Garfield 28, Warren JFK 14

Gibsonburg 42, Sycamore Mohawk 12

Girard 35, Akr. Ellet 0

Granville 54, Cols. Eastmoor 18

Green 28, Garfield Hts. 0, OT

Grove City Cent. Crossing 35, Cols. Northland 18

Groveport-Madison 41, Worthington Kilbourne 23

Hamilton Badin 35, Cin. NW 0

Hamilton Ross 21, Germantown Valley View 17

Hannibal River 48, Woodsfield Monroe Cent. 26

Heath 45, Circleville 0

Hilliard Bradley 38, Westerville Cent. 7

Hilliard Darby 34, Westerville S. 31

Hilliard Davidson 20, Cols. Independence 0

Hudson 17, Warren Harding 10

Huron 14, Genoa Area 9

IMG Academy-Blue, Fla. 58, Cin. La Salle 7

Independence 42, Cle. E. Tech 12

Ironton 20, Proctorville Fairland 14, OT

Ironton Rock Hill 16, Oak Hill 0

Jackson 24, Dresden Tri-Valley 3

Jeromesville Hillsdale 20, Loudonville 6

Johnstown Northridge 17, Cols. Grandview Hts. 14

Kansas Lakota 54, Elmore Woodmore 0

Kettering Fairmont 24, Day. Chaminade Julienne 7

Lakeside Danbury 40, Holgate 0

Lakewood 55, Fairview 3

Lancaster 34, Lewis Center Olentangy 15

Lancaster Fairfield Union 26, Hebron Lakewood 12

Leavittsburg LaBrae 49, LaGrange Keystone 20

Lees Creek E. Clinton 33, Hillsboro 14

Lewisburg Tri-County N. 34, Bradford 16

Lewistown Indian Lake 48, DeGraff Riverside 19

Liberty Twp. Lakota E. 49, Middletown 7

Lima Cent. Cath. 34, Spencerville 13

Lima Shawnee 27, Celina 0

Lisbon Beaver 56, Minerva 7

Lodi Cloverleaf 20, Sullivan Black River 6

London 48, Cols. Marion-Franklin 6

Lowellville 33, Wellsville 6

Lucas 38, Bucyrus Wynford 7

Lyndhurst Brush 21, Sylvania Southview 18

Magnolia Sandy Valley 44, Doylestown Chippewa 20

Mansfield Sr. 21, N. Can. Hoover 17

Maria Stein Marion Local 19, Versailles 17

Marion Harding 33, Newark 6

Marysville 31, Pickerington N. 6

Massillon Jackson 20, Youngs. Boardman 14

Massillon Tuslaw 40, Zoarville Tuscarawas Valley 14

McComb 64, Vanlue 8

McGuffey Upper Scioto Valley 38, Middletown Madison Senior 6

Mechanicsburg 50, London Madison Plains 14

Medina 35, Wadsworth 0

Medina Buckeye 27, Copley 26

Medina Highland 28, Brunswick 23

Miamisburg 33, Kettering Alter 14

Minford 27, Wellston 18

Mt. Blanchard Riverdale 51, Cory-Rawson 15

Mt. Gilead 45, Marion Elgin 42

N. Lewisburg Triad 52, Cedarville 10

N. Olmsted 31, Amherst Steele 23

N. Robinson Col. Crawford 65, Cardington-Lincoln 6

N. Royalton 21, Massillon Perry 20, OT

New Albany 49, Pataskala Licking Hts. 14

New Concord John Glenn 48, New Lexington 21

New Madison Tri-Village 41, W. Alexandria Twin Valley S. 6

New Philadelphia 37, Akr. Buchtel 6

New Washington Buckeye Cent. 20, Mt. Victory Ridgemont 14

Norton 35, Mantua Crestwood 20

Norwalk St. Paul 42, Tiffin Calvert 19

Oberlin 21, Brooklyn 20

Olmsted Falls 35, Norwalk 25

Ontario 21, Smithville 14

Ottawa-Glandorf 28, Elida 7

Painesville Harvey 42, Wickliffe 0

Painesville Riverside 28, Parma Hts. Holy Name 7

Pandora-Gilboa 42, N. Baltimore 6

Pemberville Eastwood 56, Maumee 7

Perry 43, Madison 7

Pickerington Cent. 35, North Allegheny, Pa. 0

Poland Seminary 27, Warren Howland 14

Portsmouth W. 41, Frankfort Adena 12

Ravenna 27, Kent Roosevelt 9

Reading 35, Cin. Summit Country Day 7

Richwood N. Union 41, Danville 14

Rocky River Lutheran W. 14, Cle. Hts. Lutheran E. 8

Rootstown 47, Mogadore Field 21

Sandusky Perkins 21, Port Clinton 20

Shadyside 35, Rayland Buckeye 0

Spring. Cath. Cent. 32, W. Liberty-Salem 20

Spring. Shawnee 35, Day. Carroll 7

St. Bernard Roger Bacon 48, Newport Central Catholic, Ky. 13

St. Clairsville 38, South Allegheny, Pa. 7

St. Henry 40, Minster 28

St. Paris Graham 0, Johnstown 0

Streetsboro 56, Struthers 14

Strongsville 37, Brecksville-Broadview Hts. 21

Sugar Grove Berne Union 48, Zanesville Rosecrans 6

Sugarcreek Garaway 21, Dalton 7

Sunbury Big Walnut 42, Cols. Beechcroft 0

Sylvania Northview 30, Tol. Bowsher 0

Tallmadge 35, Akr. Coventry 14

Thornville Sheridan 33, Logan 0

Tipp City Tippecanoe 34, Vandalia Butler 7

Tol. Ottawa Hills 49, Metamora Evergreen 19

Tol. Rogers 49, Swanton 0

Tol. St. Francis 15, Tol. Start 13

Tol. St. John's 27, Perrysburg 20

Tontogany Otsego 40, Liberty Center 21

Toronto 41, Lisbon David Anderson 26

Trinity, W.Va. 28, Bridgeport 14

Troy Christian 48, Day. Christian 24

Uniontown Lake 14, Akr. East 2

Van Buren 34, Arcadia 0

Van Wert 55, Defiance 18

W. Chester Lakota W. 43, Cin. Oak Hills 17

W. Jefferson 24, Spring. Greenon 7

W. Lafayette Ridgewood 57, Alliance Marlington 14

Warsaw River View 47, Pomeroy Meigs 14

Wauseon 20, Napoleon 14, OT

Waverly 47, Chillicothe Unioto 10

Waynesville 42, Blanchester 13

Wellington 37, Columbiana 3

Westerville N. 49, Pataskala Watkins Memorial 16

Wheelersburg 35, Russell, Ky. 16

Whitehouse Anthony Wayne 41, Oregon Clay 0

Willoughby S. 31, Maple Hts. 14

Willow Wood Symmes Valley 26, Chesapeake 0

Windham 20, N. Jackson Jackson-Milton 14

Wooster 16, Louisville 14

Wooster Triway 28, Apple Creek Waynedale 7

Worthington Christian 30, Miami Valley Christian Academy 16

Youngs. Chaney High School 22, Youngs. Mooney 7

Zanesville Maysville 23, Coshocton 14

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bowerston Conotton Valley vs. Newcomerstown, ccd.

Glouster Trimble vs. McArthur Vinton County, ccd.

Johnson Central, Ky. vs. Bishop Sycamore, ccd.

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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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