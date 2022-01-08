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Friday's Scores

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By The Associated Press
Updated 10 minutes ago

GIRLS PREP BASKETBALL=

Archbold 50, Hamler Patrick Henry 31

Ashtabula Edgewood 69, Beachwood 32

Attica Seneca E. 63, Bucyrus 32

Bellevue 59, Sandusky 33

Bellville Clear Fork 51, Sparta Highland 24

Bryan 49, Wauseon 45

Burton Berkshire 43, Brooklyn 34

Castalia Margaretta 55, Oak Harbor 44

Chagrin Falls 50, Painesville Harvey 47

Chesterland W. Geauga 36, Perry 32

Cuyahoga Hts. 57, Orwell Grand Valley 37

Day. Meadowdale 57, Cin. Aiken 27

Delaware Hayes 46, Dublin Scioto 24

Dublin Coffman 54, Cols. Upper Arlington 26

Gahanna Lincoln 69, Grove City 26

Gibsonburg 66, Sandusky St. Mary 40

Granville 52, Newark Licking Valley 28

Huron 42, Willard 31

Independence 53, Mantua Crestwood 44

Johnstown 45, Utica 31

Marion Pleasant 40, Marion Harding 27

Marysville 36, Delaware Olentangy Berlin 22

Metamora Evergreen 53, Swanton 18

New Albany 63, Pickerington N. 26

New Riegel 61, Tiffin Calvert 32

Newark 71, Groveport-Madison 38

Norwalk 52, Tiffin Columbian 45

Pataskala Watkins Memorial 53, Zanesville 34

Pemberville Eastwood 60, Bloomdale Elmwood 54, OT

Perrysburg 54, Bowling Green 23

Port Clinton 46, Milan Edison 42

Powell Olentangy Liberty 50, Hilliard Davidson 21

Rocky River Lutheran W. 48, Wickliffe 31

Sandusky Perkins 50, Clyde 26

Shelby 76, Ontario 14

Sunbury Big Walnut 51, Westerville N. 30

Sycamore Mohawk 44, Carey 39

Sylvania Northview 50, Sylvania Southview 32

Tol. Christian 60, Tol. Ottawa Hills 12

Tree of Life 61, Northside Christian 21

Upper Sandusky 33, N. Robinson Col. Crawford 22

Whitehouse Anthony Wayne 51, Napoleon 50

Worthington Kilbourne 50, Cols. Franklin Hts. 22

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Cols. Beechcroft vs. Cols. Linden-McKinley, ccd.

Cols. Walnut Ridge vs. West, ccd.

Fostoria vs. Genoa Area, ppd.

Galion vs. Caledonia River Valley, ccd.

Geneva vs. Orange, ccd.

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