Friday's Scores

GIRLS PREP BASKETBALL=
Archbold 50, Hamler Patrick Henry 31
Ashtabula Edgewood 69, Beachwood 32
Attica Seneca E. 63, Bucyrus 32
Bellevue 59, Sandusky 33
Bellville Clear Fork 51, Sparta Highland 24
Bryan 49, Wauseon 45
Burton Berkshire 43, Brooklyn 34
Castalia Margaretta 55, Oak Harbor 44
Chagrin Falls 50, Painesville Harvey 47
Chesterland W. Geauga 36, Perry 32
Cuyahoga Hts. 57, Orwell Grand Valley 37
Day. Meadowdale 57, Cin. Aiken 27
Delaware Hayes 46, Dublin Scioto 24
Dublin Coffman 54, Cols. Upper Arlington 26
Gahanna Lincoln 69, Grove City 26
Gibsonburg 66, Sandusky St. Mary 40
Granville 52, Newark Licking Valley 28
Huron 42, Willard 31
Independence 53, Mantua Crestwood 44
Johnstown 45, Utica 31
Marion Pleasant 40, Marion Harding 27
Marysville 36, Delaware Olentangy Berlin 22
Metamora Evergreen 53, Swanton 18
New Albany 63, Pickerington N. 26
New Riegel 61, Tiffin Calvert 32
Newark 71, Groveport-Madison 38
Norwalk 52, Tiffin Columbian 45
Pataskala Watkins Memorial 53, Zanesville 34
Pemberville Eastwood 60, Bloomdale Elmwood 54, OT
Perrysburg 54, Bowling Green 23
Port Clinton 46, Milan Edison 42
Powell Olentangy Liberty 50, Hilliard Davidson 21
Rocky River Lutheran W. 48, Wickliffe 31
Sandusky Perkins 50, Clyde 26
Shelby 76, Ontario 14
Sunbury Big Walnut 51, Westerville N. 30
Sycamore Mohawk 44, Carey 39
Sylvania Northview 50, Sylvania Southview 32
Tol. Christian 60, Tol. Ottawa Hills 12
Tree of Life 61, Northside Christian 21
Upper Sandusky 33, N. Robinson Col. Crawford 22
Whitehouse Anthony Wayne 51, Napoleon 50
Worthington Kilbourne 50, Cols. Franklin Hts. 22
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Cols. Beechcroft vs. Cols. Linden-McKinley, ccd.
Cols. Walnut Ridge vs. West, ccd.
Fostoria vs. Genoa Area, ppd.
Galion vs. Caledonia River Valley, ccd.
Geneva vs. Orange, ccd.
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