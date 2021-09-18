springfield-news-sun logo
X

Friday's Scores

news
By The Associated Press
Updated 14 minutes ago

PREP FOOTBALL=

Akr. Coventry 50, Akr. Springfield 8

Akr. Manchester 35, Loudonville 7

Alliance 27, Salem 21, OT

Antwerp 27, Sherwood Fairview 8

Arcadia 33, N. Baltimore 26, OT

Archbold 41, Liberty Center 7

Arlington 61, Vanlue 18

Ashland 35, Mt. Vernon 17

Ashland Crestview 37, Monroeville 0

Ashville Teays Valley 38, Baltimore Liberty Union 13

Attica Seneca E. 41, Bucyrus 21

Aurora 63, Cuyahoga Falls 0

Austintown Fitch 42, Youngs. Mooney 7

Avon 48, Elyria 6

Bainbridge Paint Valley 38, Frankfort Adena 8

Barberton 28, Medina Highland 21

Barnesville 40, Hannibal River 21

Bay Village Bay 21, Westlake 7

Bellevue 49, Tol. Start 14

Bellville Clear Fork 41, Caledonia River Valley 13

Belmont Union Local 42, Sarahsville Shenandoah 20

Berea-Midpark 23, Avon Lake 17

Berlin Center Western Reserve 34, Atwater Waterloo 8

Beverly Ft. Frye 33, Vincent Warren 7

Bishop Hartley 34, Norwalk 21

Blanchester 28, Goshen 0

Bloom-Carroll 34, Amanda-Clearcreek 7

Brookville 42, Carlisle 0

Brunswick 38, Euclid 18

Bryan 23, Delta 21

Bucyrus Wynford 70, New Washington Buckeye Cent. 8

Byesville Meadowbrook 42, Warsaw River View 34

Caldwell 29, Reedsville Eastern 27

Can. McKinley 34, Green 14

Canal Fulton Northwest 45, Massillon Tuslaw 7

Canal Winchester 68, Cols. Franklin Hts. 0

Canfield 35, Youngs. Chaney High School 6

Canfield S. Range 42, Poland Seminary 34

Casstown Miami E. 28, Sidney Lehman 23

Centerville 38, Clayton Northmont 0

Chagrin Falls 34, Orange 0

Chardon 41, Mayfield 7

Chillicothe 23, Logan 21

Cin. Anderson 51, Lebanon 26

Cin. La Salle 28, Lou. DuPont Manual, Ky. 24

Cin. McNicholas 31, St. Bernard Roger Bacon 6

Cin. Mt. Healthy 26, Bishop Fenwick 7

Cin. Princeton 28, Fairfield 27

Cin. Summit Country Day 65, Day. Meadowdale 26

Cin. Turpin 41, Morrow Little Miami 23

Cin. Woodward 40, Cin. Clark Montessori 14

Cin. Wyoming 24, Reading 14

Circleville Logan Elm 21, Circleville 0

Clarksville Clinton-Massie 42, Harrison 10

Clay-Battelle, W.Va. 50, Beallsville 18

Cle. Hts. 56, Lorain 0

Clyde 48, Tol. Scott 6

Coldwater 21, Delphos St. John's 14

Cols. Africentric 50, Cols. Walnut Ridge 13

Cols. Upper Arlington 31, Grove City Cent. Crossing 0

Columbia Station Columbia 42, Sheffield Brookside 6

Columbus Grove 34, Harrod Allen E. 7

Convoy Crestview 31, Delphos Jefferson 28

Copley 30, Kent Roosevelt 12

Covington 26, Tipp City Bethel 21

Creston Norwayne 42, Jeromesville Hillsdale 7

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 40, Cols. St. Charles 0

Cuyahoga Hts. 35, Garfield Hts. Trinity 6

Dalton 35, Apple Creek Waynedale 7

Day. Northridge 28, DeGraff Riverside 10

Defiance 47, Kenton 14

Defiance Ayersville 48, Hicksville 6

Defiance Tinora 35, Haviland Wayne Trace 0

Delaware Olentangy Berlin 42, Lancaster 14

Dover 24, Steubenville 7

Doylestown Chippewa 21, Smithville 14

Dresden Tri-Valley 48, New Lexington 6

Dublin Coffman 40, Groveport-Madison 21

Dublin Jerome 35, Grove City 7

Eaton 35, Waynesville 7

Edon 52, Whiteford, Mich. 32

Elida 42, Celina 21

Findlay Liberty-Benton 62, Cory-Rawson 0

Fremont Ross 41, Tol. St. Francis 38

Gahanna Cols. Academy 28, Bishop Ready 14

Gahanna Lincoln 17, Hilliard Darby 14

Galion Northmor 14, Danville 7

Garrettsville Garfield 49, Newton Falls 7

Gates Mills Hawken 34, Cadiz Harrison Cent. 27

Gibsonburg 44, Northwood 18

Girard 31, Cortland Lakeview 14

Grafton Midview 45, Amherst Steele 7

Granville 47, Johnstown 16

Greenfield McClain 48, Cin. Shroder 6

Hamler Patrick Henry 31, Metamora Evergreen 0

Hanoverton United 33, Leetonia 0

Hickory, Pa. 41, Conneaut 8

Hilliard Davidson 40, Thomas Worthington 7

Hillsboro 51, Batavia Clermont NE 13

Huber Hts. Wayne 34, Miamisburg 20

Hudson 42, Wadsworth 20

Independence 42, Burton Berkshire 12

Ironton 36, S. Point 0

Jackson 21, Wheelersburg 20, OT

Kettering Alter 30, Cin. NW 28

Kirtland 37, Geneva 7

LaGrange Keystone 21, Wellington 3

Leavittsburg LaBrae 55, Warren Champion 21

Leipsic 34, Spencerville 21

Lewis Center Olentangy 31, Reynoldsburg 30

Lewistown Indian Lake 35, Bellefontaine 19

Liberty Twp. Lakota E. 33, Mason 27

Lima Perry 26, Dola Hardin Northern 6

Lima Sr. 28, Oregon Clay 13

Lisbon Beaver 27, Richmond Edison 21

London 35, St. Paris Graham 6

Lou. St. Xavier, Ky. 31, Cin. Elder 21

Lowellville 41, N. Jackson Jackson-Milton 7

Lucasville Valley 42, McDermott Scioto NW 18

Lyndhurst Brush 34, Akr. North 0

Madonna, W.Va. 14, Vienna Mathews 6

Maple Hts. 46, Garfield Hts. 6

Maria Stein Marion Local 56, Minster 14

Marietta 34, Ripley, W.Va. 14

Marion Harding 24, Galion 15

Martins Ferry 38, Weir, W.Va. 7

Marysville 34, Galloway Westland 6

Massillon Jackson 56, Massillon Perry 30

McArthur Vinton County 50, Athens 21

McDonald 41, Sebring McKinley 26

McGuffey Upper Scioto Valley 42, Crestline 8

Mechanicsburg 35, Jamestown Greeneview 10

Medina 48, Strongsville 13

Medina Buckeye 22, Parma Hts. Valley Forge 18

Mentor 41, Clarkson, Ontario 19

Middlefield Cardinal 27, Painesville Harvey 21

Milan Edison 49, Tol. Woodward 0

Milan, Ind. 39, Hamilton New Miami 6

Milford 42, Loveland 28

Milford Center Fairbanks 47, London Madison Plains 0

Millbury Lake 41, Elmore Woodmore 6

Millersburg W. Holmes 40, Mansfield Madison 7

Milton-Union 29, Troy Christian 9

Mogadore 41, Louisville Aquinas 7

Monroe 49, Day. Oakwood 21

Mt. Orab Western Brown 63, Washington C.H. Miami Trace 21

N. Can. Hoover 35, Can. Glenoak 0

N. Olmsted 45, Fairview 0

N. Royalton 34, Akr. East 7

Navarre Fairless 40, Orrville 7

New Albany 77, Newark 0

New Bremen 48, Anna 13

New Carlisle Tecumseh 17, Bellefontaine Benjamin Logan 6

New Madison Tri-Village 21, Ansonia 7

New Middletown Spring. 55, Mineral Ridge 7

New Philadelphia 30, Can. Cent. Cath. 20

New Richmond 49, Norwood 19

Newark Cath. 49, Pataskala Licking Hts. 28

Newark Licking Valley 55, Johnstown Northridge 7

Norton 14, Peninsula Woodridge 7

Oak Harbor 50, Tol. Bowsher 15

Olmsted Falls 49, N. Ridgeville 19

Ontario 49, Hebron Lakewood 19

Ottawa-Glandorf 35, Lima Bath 0

Oxford Talawanda 7, Day. Carroll 0

Pemberville Eastwood 33, Genoa Area 0

Perry 36, Ashtabula Lakeside 16

Perrysburg 28, Napoleon 0

Philo 45, Crooksville 0

Pickerington Cent. 38, Hilliard Bradley 21

Piqua 42, Sidney 7

Plain City Jonathan Alder 42, Richwood N. Union 13

Pomeroy Meigs 27, Bidwell River Valley 6

Port Clinton 44, Tol. Rogers 6

Portsmouth W. 29, Cols. KIPP 20

Powell Olentangy Liberty 34, Westerville Cent. 3

Ravenna SE 14, Rootstown 7

Rocky River 21, Elyria Cath. 20

Rocky River Lutheran W. 57, Vermilion 7

Rossford 42, Fostoria 14

STVM 43, Sandusky 9

Salineville Southern 48, Columbiana 12

Shadyside 33, Wheeling Central, W.Va. 21

Sharpsville, Pa. 28, Jefferson Area 21

Shelby 49, Marion Pleasant 14

Sparta Highland 17, Centerburg 7

Spring. Greenon 48, N. Lewisburg Triad 14

Spring. Kenton Ridge 55, Urbana 14

Spring. NE 39, S. Charleston SE 10

Spring. Shawnee 49, Spring. NW 20

Springboro 15, Kettering Fairmont 14

Springfield 42, Beavercreek 0

St. Henry 35, Rockford Parkway 0

St. Marys Memorial 21, Van Wert 14

Stow-Munroe Falls 25, Brecksville-Broadview Hts. 17

Streetsboro 41, Ravenna 17

Sugar Grove Berne Union 57, Beaver Eastern 0

Sugarcreek Garaway 30, Malvern 7

Sunbury Big Walnut 38, Westerville S. 7

Thornville Sheridan 38, McConnelsville Morgan 27

Tiffin Columbian 40, Mansfield Sr. 27

Tipp City Tippecanoe 50, Riverside Stebbins 24

Tol. Cent. Cath. 38, Tol. St. John's 0

Tol. Christian 48, Stryker 16

Tol. Ottawa Hills 49, W. Unity Hilltop 0

Tol. Whitmer 40, Findlay 6

Trenton Edgewood 42, Wilmington 7

Troy 55, Fairborn 0

Uniontown Lake 38, Louisville 7

Van Buren 26, Mt. Blanchard Riverdale 0

Vandalia Butler 27, W. Carrollton 0

Versailles 35, Ft. Recovery 12

W. Alexandria Twin Valley S. 46, Union City Mississinawa Valley 12

W. Chester Lakota W. 49, Hamilton 13

W. Jefferson 47, Spring. Cath. Cent. 27

W. Lafayette Ridgewood 25, E. Can. 19

W. Liberty-Salem 37, Cedarville 7

Wapakoneta 21, Lima Shawnee 7

Wauseon 41, Swanton 7

Waverly 35, Portsmouth 34

Waynesfield-Goshen 56, Marion Elgin 28

Wellston 33, Albany Alexander 14

Westerville N. 42, Delaware Hayes 7

Whitehouse Anthony Wayne 48, Sylvania Southview 0

Williamsburg 44, Lockland 12

Willoughby S. 38, Eastlake North 7

Wooster 38, Lexington 14

Wooster Triway 33, Cuyahoga Falls CVCA 0

Worthington Kilbourne 36, Dublin Scioto 7

Xenia 21, Greenville 14

Youngs. Boardman 62, Youngs. East 14

Youngs. Valley Christian 28, Lisbon David Anderson 19

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Bedford vs. Shaker Hts., ppd.

Cle. VASJ vs. Cle. Cent. Cath., ppd.

Mantua Crestwood vs. Beachwood, ppd.

___

Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

___

Information from: ScoreStream Inc., http://ScoreStream.com

In Other News
1
Historic plane stopping by Grimes Field in Urbana for rides
2
Springfield Symphony opens season Saturday
3
OVI checkpoint underway in Clark County; find out where
4
Huber Heights man jailed in OVI crash; driver killed backing out of...
5
Victim ID’d in fatal crash after steel coil falls off truck in Butler...
© 2021 Springfield News Sun.
All Rights Reserved.
By using this website, you accept the terms of our
Visitor Agreement and Privacy Policy, and understand your options regarding Ad Choices.
Learn about Careers at Cox Enterprises.
Back to Top