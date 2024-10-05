Friday's Scores

PREP FOOTBALL=
Ada 35, Mt. Blanchard Riverdale 7
Akr. East 45, Akr. North 6
Albany Alexander 40, Bidwell River Valley 0
Andover Pymatuning Valley 38, Fairport Harbor Harding 0
Anna 13, Versailles 7
Ansonia 44, New Paris National Trail 14
Archbold 38, Swanton 0
Ashland 35, Mansfield 3
Ashland Crestview 34, Plymouth 0
Ashland Mapleton 29, Greenwich S. Cent. 27
Ashtabula Lakeside 21, Jefferson Area 20
Athens 35, Pomeroy Meigs 0
Atwater Waterloo 30, N. Jackson Jackson-Milton 28
Aurora 45, Tallmadge 14
Austintown-Fitch 20, Massillon Perry 15
Avon 49, Berea-Midpark 7
Avon Lake 28, Elyria 0
Barnesville 44, Caldwell 0
Bascom Hopewell-Loudon 56, Willard 0
Batavia 28, Wilmington 21
Bay (OH) 12, Parma Hts. Valley Forge 6
Beaver 39, Hubbard 31
Beaver Eastern 53, Willow Wood Symmes Valley 29
Bedford 35, Garfield Hts. 0
Bellbrook 31, Franklin 0
Bellefontaine 56, New Carlisle Tecumseh 8
Bellville Clear Fork 14, Marion Harding 13
Belmont Union Local 48, Cambridge 6
Beloit W. Branch 64, Alliance Marlington 14
Beverly Ft. Frye 27, Greenbrier West, W.Va. 0
Bishop Ready 42, Whitehall-Yearling 6
Bishop Watterson 45, Cols. KIPP 6
Bloom-Carroll 41, Circleville Logan Elm 14
Bowerston Conotton Valley 46, New Matamoras Frontier 20
Bowling Green 21, Sylvania Southview 14
Bridgeport 49, Beallsville 6
Brookville 28, Day. Oakwood 14
Brunswick 37, Euclid 0
Byesville Meadowbrook 36, Coshocton 27
Can. Cent. Cath. 23, Mogadore 14
Can. McKinley 28, N. Can. Hoover 21, OT
Canal Fulton Northwest 46, Orrville 45, OT
Canal Winchester 30, Ashville Teays Valley 10
Canfield 23, Louisville 16
Canfield S. Range 55, Girard 27
Carey 56, New Washington Buckeye Cent. 7
Carrollton 31, Alliance 21
Casstown Miami E. 51, Troy Christian 0
Castalia Margaretta 10, Tiffin Calvert 0
Cedarville 44, Spring. Cath. Cent. 22
Celina 36, Lima Bath 35
Centerburg 46, Mt Gilead 14
Centerville 33, Miamisburg 13
Chagrin Falls 39, Fairview 22
Chagrin Falls Kenston 21, Mayfield 3
Chardon 52, Willoughby S. 0
Chesapeake 41, South Point 26
Chillicothe Unioto 35, Frankfort Adena 0
Cin. Aiken 32, Cin. Western Hills 6
Cin. Anderson 56, Cin. Turpin 13
Cin. Country Day 44, Cin. Clark Montessori 14
Cin. Hills Christian Academy 52, Purcell Marian 22
Cin. Indian Hill 35, Reading 7
Cin. La Salle 28, Indpls Cathedral, Ind. 17
Cin. La Salle 28, Indpls Roncalli, Ind. 17
Cin. McNicholas 7, Kettering Alter 3
Cin. Moeller 42, Cin. Elder 14
Cin. N. College Hill 40, Norwood 14
Cin. Princeton 23, Cin. Oak Hills 10
Cin. West Clermont 30, Cin. Walnut Hills 0
Cin. Winton Woods 49, Loveland 0
Cin. Wyoming 56, Cin. Deer Park 20
Clarksville Clinton-Massie 55, Goshen 0
Cle. Adams 20, Cle. John Marshall 16
Cle. Benedictine 42, Elyria Cath. 9
Cle. E. Tech 40, Cle. Lincoln W. 0
Cle. Glenville 35, Cle. Rhodes 14
Cle. Hts. 14, River Rouge, Mich. 7
Cle. JFK 18, Cle. Collinwood 14
Clyde 33, Tiffin Columbian 14
Coldwater 52, Delphos St John's 7
Cols. Beechcroft 40, Cols. Mifflin 14
Cols. DeSales 14, Bishop Hartley 6
Cols. Franklin Hts. 34, Dublin Scioto 14
Cols. Grandview Hts. 49, Worthington Christian 21
Cols. Hamilton Twp. 53, Circleville 28
Cols. Upper Arlington 31, Powell Olentangy Liberty 28
Columbia Station Columbia 33, Wellington 7
Columbiana Crestview 60, Newton Falls 0
Columbus Grove 50, Ft. Loramie 20
Copley 62, Cuyahoga Falls 7
Corning Miller 44, Lancaster Fisher Cath. 18
Cuyahoga Falls CVCA 38, Navarre Fairless 7
Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 19, Akr. Hoban 14
Dalton 54, Rittman 14
Danville 34, Cardington-Lincoln 8
Day. Chaminade Julienne 48, Bishop Fenwick 14
Defiance 35, Elida 0
Defiance Ayersville 21, Hicksville 20
Defiance Tinora 3, Haviland Wayne Trace 0, OT
Delaware Buckeye Valley 31, Cols. St. Charles 13
Delaware Hayes 24, Westerville S. 21
Delaware Olentangy Berlin 43, Thomas Worthington 14
Delta 21, Wauseon 14
Dover 48, Wooster 28
Dresden Tri-Valley 65, Warsaw River View 0
Dublin Jerome 35, Hilliard Darby 14
E. Liverpool 21, Richmond Edison 20, OT
E. Palestine 28, Wellsville 27
East 43, Cols. Whetstone 14
Eaton 31, Monroe 21
Edgerton 38, Paulding 26
Edon 37, Northwood 6
Findlay Liberty-Benton 38, Pandora-Gilboa 21
Fredericktown 39, Loudonville 14
Gahanna Cols. Academy 42, Cols. Bexley 0
Gahanna Lincoln 41, New Albany 6
Galion Northmor 42, Howard E. Knox 0
Galloway Westland 34, Westerville N. 21
Garrettsville Garfield 20, Youngs. Liberty 13
Gates Mills Hawken 27, Rocky River Lutheran W. 21
Geneva 75, Conneaut 6
Germantown Valley View 35, Middletown Madison 0
Gibsonburg 55, Kansas Lakota 7
Glouster Trimble 52, Belpre 6
Gnadenhutten Indian Valley 40, Sugarcreek Garaway 35
Granville 21, Pataskala Licking Hts. 0
Green 35, Can. Glenoak 0
Grove City Christian 48, Millersport 0
Hamilton 42, Fairfield 21
Hamilton Badin 56, Day. Carroll 7
Hamilton Ross 17, Trenton Edgewood 14, OT
Hanoverton United 49, Leetonia 6
Harrison 49, Cin. Mt Healthy 26
Heath 50, Hebron Lakewood 13
Hilliard Davidson 45, Hilliard Bradley 13
Holgate 54, Sebring McKinley 0
Huber Hts. Wayne 36, Springfield 6
Hudson 35, Brecksville-Broadview Hts. 0
Hunting Valley University 31, Cle. Hts. Lutheran E. 14
Huron 19, Bellevue 7
Independence 41, Brooklyn 6
Ironton 48, Pikeville, Ky. 33
Ironton Rock Hill 37, Gallipolis Gallia 12
Jackson 42, Washington C.H. 0
Jackson Lumen Christi, Mich. 63, Tol. St. Francis 35
Jamestown Greeneview 33, S. Charleston SE 0
Jeromesville Hillsdale 34, Apple Creek Waynedale 14
Johnstown 28, Johnstown Northridge 0
Kettering Fairmont 42, Clayton Northmont 13
Kings Mills Kings 38, Morrow Little Miami 0
Kirtland 46, Burton Berkshire 11
LaGrange Keystone 43, Sheffield Brookside 14
Lakewood 32, Parma Normandy 24
Lancaster 20, Logan 6
Lancaster Fairfield Union 49, Baltimore Liberty Union 21
Leavittsburg LaBrae 25, Brookfield 20
Lebanon 22, Milford (OH) 16
Leipsic 30, McComb 27
Lewis Center Olentangy 31, Marysville 15
Lewis Center Olentangy Orange 27, Dublin Coffman 20
Lewistown Indian Lake 47, Bellefontaine Benjamin Logan 0
Lexington 19, Millersburg W. Holmes 13
Liberty Center 21, Hamler Patrick Henry 15
Liberty Twp. Lakota E. 36, Cin. Colerain 31
Lima 37, Tol. Rogers 6
Lima Perry 28, Cory-Rawson 3
Lockland 10, Hamilton New Miami 0
London 49, Plain City Jonathan Alder 0
London Madison-Plains 21, Spring. Greenon 0
Lorain 57, Warrensville Hts. 20
Lorain Clearview 28, Oberlin Firelands 6
Lou. Trinity, Ky. 7, St. Xavier (OH) 3
Lyndhurst Brush 42, Cle. Hay 0
Madison 42, Ashtabula Edgewood 7
Malvern 32, Lore City Buckeye Trail 14
Maple Hts. 60, E. Cle. Shaw 6
Maria Stein Marion Local 62, Ft. Recovery 0
Martins Ferry 50, Sugar Grove Berne Union 7
Mason 17, Middletown 14
Massillon Jackson 24, Uniontown Lake 14
Massillon Washington 45, Clarkson, Ontario 6
Maumee 33, Genoa 13
McDermott Scioto NW 19, McArthur Vinton County 11
McDonald 42, Lowellville 14
McGuffey Upper Scioto Valley 30, Day. Christian 0
Medina Buckeye 49, Westlake 7
Medina Highland 56, Kent Roosevelt 7
Mentor 45, Shaker Hts. 6
Mentor Lake Cath. 46, Parma Padua 17
Metamora Evergreen 22, Bryan 7
Milan Edison 15, Sandusky Perkins 14
Milford Center Fairbanks 48, Mechanicsburg 36
Millbury Lake 17, Rossford 7
Milton-Union 29, Covington 7
Mineral Ridge 40, Campbell Memorial 8
Minster 48, New Bremen 14
Mogadore Field 42, Akr. Coventry 6
Monroeville 48, Collins Western Reserve 0
Montpelier 41, Richmond Hts. 6
Mt. Victory Ridgemont 14, Dola Hardin Northern 7
N. Baltimore 32, Morral Ridgedale 13
N. Ridgeville 38, Grafton Midview 20
N. Robinson Col. Crawford 21, Attica Seneca E. 20
N. Royalton 35, Stow-Munroe Falls 0
Nelsonville-York 39, Wellston 14
New Concord John Glenn 28, McConnelsville Morgan 16
New Franklin Manchester 46, Massillon Tuslaw 14
New Lexington 49, Zanesville Maysville 23
New Middletown Spring. 12, Berlin Center Western Reserve 0
New Philadelphia 35, Mansfield Madison 21
New Richmond 38, Mt. Orab Western Brown 16
Newark Licking Valley 35, Zanesville 0
Newcomerstown 52, Tuscarawas Cent. Cath. 0
Norwalk St Paul 55, New London 0
Oak Harbor 31, Tontogany Otsego 0
Olmsted Falls 44, Amherst Steele 13
Ontario 35, Marion Pleasant 14
Oregon Clay 42, Fremont Ross 35
Orwell Grand Valley 44, Vienna Mathews 8
Oxford Talawanda 34, Cin. NW 24
Painesville Harvey 41, Chesterland W. Geauga 34
Painesville Riverside 34, Eastlake North 0
Pataskala Watkins Memorial 27, Mt. Vernon 21, OT
Pemberville Eastwood 51, Fostoria 0
Perry 62, Orange 0
Pickerington Cent. 44, Newark 7
Pickerington N. 42, Grove City Cent. Crossing 0
Piketon 13, Bainbridge Paint Valley 12
Piqua 44, W. Carrollton 0
Poland Seminary 42, Niles McKinley 0
Portsmouth W. 22, Lucasville Valley 21
Proctorville Fairland 22, Portsmouth 21
Ravenna SE 22, Warren Champion 16
Reynoldsburg 22, Groveport-Madison 21
Richfield Revere 26, Barberton 21
Riverside Stebbins 47, Greenville 28
Rocky River 17, N. Olmsted 16
Salem 55, Minerva 0
Salineville Southern 25, Columbiana 21
Sandusky 42, Norwalk 0
Shadyside 20, Hannibal River 0
Shelby 55, Caledonia River Valley 21
Sherwood Fairview 42, Antwerp 14
Sidney Lehman 34, DeGraff Riverside 18
Sparta Highland 24, Galion 21
Spencerville 23, Harrod Allen E. 20
Spring. NE 47, N. Lewisburg Triad 18
Spring. NW 9, Richwood N. Union 7
Springboro 38, Beavercreek 0
St Bernard-Elmwood Place 42, Miami Valley Christian Academy 9
St Clairsville 49, Bellaire 8
St Marys 42, Lima Shawnee 0
St. Bernard Roger Bacon 42, Cin. Summit 2
St. Edward (OH) 28, Cle. St Ignatius 6
St. Paris Graham 27, Spring. Shawnee 7
Steubenville 48, Linsly, W.Va. 14
Streetsboro 42, Peninsula Woodridge 0
Strongsville 49, Medina 14
Struthers 27, Cortland Lakeview 9
Sullivan Black River 42, Oberlin 7
Summerfield, Mich. 48, Pioneer N. Central 7
Sunbury Big Walnut 31, Worthington Kilbourne 0
Sycamore Mohawk 31, Bucyrus Wynford 13
Thornville Sheridan 21, Philo 6
Tipp City Tippecanoe 42, Sidney 6
Tol. Cent. Cath. 56, Toledo St John's Jesuit 21
Tol. Christian 50, Lakeside Danbury 8
Tol. Ottawa Hills 76, W. Unity Hilltop 6
Tol. Start 52, Tol. Waite 6
Tol. Whitmer 27, Perrysburg 13
Toronto 42, Rayland Buckeye 3
Twinsburg 27, Solon 21
Uhrichsville Claymont 30, Zoarville Tuscarawas Valley 26
Upper Sandusky 56, Bucyrus 12
Urbana 27, Spring. Kenton Ridge 0
Utica 33, Newark Cath. 7
Van Buren 29, Arcadia 14
Van Wert 35, Ottawa-Glandorf 34, OT
Vermilion 36, Port Clinton 27
Vincent Warren 24, John Marshall, W.Va. 12
W. Alexandria Twin Valley S. 35, New Lebanon Dixie 0
W. Chester Lakota W. 52, Cin. Sycamore 0
W. Lafayette Ridgewood 35, Magnolia Sandy Valley 9
W. Liberty-Salem 43, W. Jefferson 6
Wadsworth 37, Macedonia Nordonia 36, OT
Wahama, W.Va. 35, Reedsville Eastern 31
Wapakoneta 42, Kenton 21
Warren Harding 19, Youngs. Boardman 14
Warren JFK 20, Rootstown 14
Waterford 42, Racine Southern 14
Waverly 36, Minford 0
Waynesfield-Goshen 21, Marion Elgin 14
Waynesville 42, Carlisle 14
Wheelersburg 45, Oak Hill 14
Whitehouse Anthony Wayne 34, Findlay 25
Wickliffe 37, Cuyahoga Hts. 18
Williamsburg 22, Blanchester 18
Williamstown, W.Va. 30, Marietta 22
Wintersville Indian Creek 46, Cadiz Harrison Cent. 14
Woodsfield Monroe Cent. 34, Sarahsville Shenandoah 0
Wooster Triway 28, Can. South 12
Xenia 21, Troy 18
Youngs. East 20, Warren Howland 6
Youngs. Ursuline 37, STVM 7
Zanesville Rosecrans 17, Fairfield Christian 7
Zanesville W. Muskingum 41, Crooksville 0
POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=
Beachwood vs. Garfield Hts. Trinity, ccd.
Creston Norwayne vs. Doylestown Chippewa, ppd. to Oct 5th.
Hannan, W.Va. vs. Manchester, ccd.
Saint Joseph Central, W.Va. vs. Dawson-Bryant High School, ccd.
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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/