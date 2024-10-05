Friday's Scores

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By The Associated Press
Updated 23 minutes ago
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PREP FOOTBALL=

Ada 35, Mt. Blanchard Riverdale 7

Akr. East 45, Akr. North 6

Albany Alexander 40, Bidwell River Valley 0

Andover Pymatuning Valley 38, Fairport Harbor Harding 0

Anna 13, Versailles 7

Ansonia 44, New Paris National Trail 14

Archbold 38, Swanton 0

Ashland 35, Mansfield 3

Ashland Crestview 34, Plymouth 0

Ashland Mapleton 29, Greenwich S. Cent. 27

Ashtabula Lakeside 21, Jefferson Area 20

Athens 35, Pomeroy Meigs 0

Atwater Waterloo 30, N. Jackson Jackson-Milton 28

Aurora 45, Tallmadge 14

Austintown-Fitch 20, Massillon Perry 15

Avon 49, Berea-Midpark 7

Avon Lake 28, Elyria 0

Barnesville 44, Caldwell 0

Bascom Hopewell-Loudon 56, Willard 0

Batavia 28, Wilmington 21

Bay (OH) 12, Parma Hts. Valley Forge 6

Beaver 39, Hubbard 31

Beaver Eastern 53, Willow Wood Symmes Valley 29

Bedford 35, Garfield Hts. 0

Bellbrook 31, Franklin 0

Bellefontaine 56, New Carlisle Tecumseh 8

Bellville Clear Fork 14, Marion Harding 13

Belmont Union Local 48, Cambridge 6

Beloit W. Branch 64, Alliance Marlington 14

Beverly Ft. Frye 27, Greenbrier West, W.Va. 0

Bishop Ready 42, Whitehall-Yearling 6

Bishop Watterson 45, Cols. KIPP 6

Bloom-Carroll 41, Circleville Logan Elm 14

Bowerston Conotton Valley 46, New Matamoras Frontier 20

Bowling Green 21, Sylvania Southview 14

Bridgeport 49, Beallsville 6

Brookville 28, Day. Oakwood 14

Brunswick 37, Euclid 0

Byesville Meadowbrook 36, Coshocton 27

Can. Cent. Cath. 23, Mogadore 14

Can. McKinley 28, N. Can. Hoover 21, OT

Canal Fulton Northwest 46, Orrville 45, OT

Canal Winchester 30, Ashville Teays Valley 10

Canfield 23, Louisville 16

Canfield S. Range 55, Girard 27

Carey 56, New Washington Buckeye Cent. 7

Carrollton 31, Alliance 21

Casstown Miami E. 51, Troy Christian 0

Castalia Margaretta 10, Tiffin Calvert 0

Cedarville 44, Spring. Cath. Cent. 22

Celina 36, Lima Bath 35

Centerburg 46, Mt Gilead 14

Centerville 33, Miamisburg 13

Chagrin Falls 39, Fairview 22

Chagrin Falls Kenston 21, Mayfield 3

Chardon 52, Willoughby S. 0

Chesapeake 41, South Point 26

Chillicothe Unioto 35, Frankfort Adena 0

Cin. Aiken 32, Cin. Western Hills 6

Cin. Anderson 56, Cin. Turpin 13

Cin. Country Day 44, Cin. Clark Montessori 14

Cin. Hills Christian Academy 52, Purcell Marian 22

Cin. Indian Hill 35, Reading 7

Cin. La Salle 28, Indpls Cathedral, Ind. 17

Cin. La Salle 28, Indpls Roncalli, Ind. 17

Cin. McNicholas 7, Kettering Alter 3

Cin. Moeller 42, Cin. Elder 14

Cin. N. College Hill 40, Norwood 14

Cin. Princeton 23, Cin. Oak Hills 10

Cin. West Clermont 30, Cin. Walnut Hills 0

Cin. Winton Woods 49, Loveland 0

Cin. Wyoming 56, Cin. Deer Park 20

Clarksville Clinton-Massie 55, Goshen 0

Cle. Adams 20, Cle. John Marshall 16

Cle. Benedictine 42, Elyria Cath. 9

Cle. E. Tech 40, Cle. Lincoln W. 0

Cle. Glenville 35, Cle. Rhodes 14

Cle. Hts. 14, River Rouge, Mich. 7

Cle. JFK 18, Cle. Collinwood 14

Clyde 33, Tiffin Columbian 14

Coldwater 52, Delphos St John's 7

Cols. Beechcroft 40, Cols. Mifflin 14

Cols. DeSales 14, Bishop Hartley 6

Cols. Franklin Hts. 34, Dublin Scioto 14

Cols. Grandview Hts. 49, Worthington Christian 21

Cols. Hamilton Twp. 53, Circleville 28

Cols. Upper Arlington 31, Powell Olentangy Liberty 28

Columbia Station Columbia 33, Wellington 7

Columbiana Crestview 60, Newton Falls 0

Columbus Grove 50, Ft. Loramie 20

Copley 62, Cuyahoga Falls 7

Corning Miller 44, Lancaster Fisher Cath. 18

Cuyahoga Falls CVCA 38, Navarre Fairless 7

Cuyahoga Falls Walsh Jesuit 19, Akr. Hoban 14

Dalton 54, Rittman 14

Danville 34, Cardington-Lincoln 8

Day. Chaminade Julienne 48, Bishop Fenwick 14

Defiance 35, Elida 0

Defiance Ayersville 21, Hicksville 20

Defiance Tinora 3, Haviland Wayne Trace 0, OT

Delaware Buckeye Valley 31, Cols. St. Charles 13

Delaware Hayes 24, Westerville S. 21

Delaware Olentangy Berlin 43, Thomas Worthington 14

Delta 21, Wauseon 14

Dover 48, Wooster 28

Dresden Tri-Valley 65, Warsaw River View 0

Dublin Jerome 35, Hilliard Darby 14

E. Liverpool 21, Richmond Edison 20, OT

E. Palestine 28, Wellsville 27

East 43, Cols. Whetstone 14

Eaton 31, Monroe 21

Edgerton 38, Paulding 26

Edon 37, Northwood 6

Findlay Liberty-Benton 38, Pandora-Gilboa 21

Fredericktown 39, Loudonville 14

Gahanna Cols. Academy 42, Cols. Bexley 0

Gahanna Lincoln 41, New Albany 6

Galion Northmor 42, Howard E. Knox 0

Galloway Westland 34, Westerville N. 21

Garrettsville Garfield 20, Youngs. Liberty 13

Gates Mills Hawken 27, Rocky River Lutheran W. 21

Geneva 75, Conneaut 6

Germantown Valley View 35, Middletown Madison 0

Gibsonburg 55, Kansas Lakota 7

Glouster Trimble 52, Belpre 6

Gnadenhutten Indian Valley 40, Sugarcreek Garaway 35

Granville 21, Pataskala Licking Hts. 0

Green 35, Can. Glenoak 0

Grove City Christian 48, Millersport 0

Hamilton 42, Fairfield 21

Hamilton Badin 56, Day. Carroll 7

Hamilton Ross 17, Trenton Edgewood 14, OT

Hanoverton United 49, Leetonia 6

Harrison 49, Cin. Mt Healthy 26

Heath 50, Hebron Lakewood 13

Hilliard Davidson 45, Hilliard Bradley 13

Holgate 54, Sebring McKinley 0

Huber Hts. Wayne 36, Springfield 6

Hudson 35, Brecksville-Broadview Hts. 0

Hunting Valley University 31, Cle. Hts. Lutheran E. 14

Huron 19, Bellevue 7

Independence 41, Brooklyn 6

Ironton 48, Pikeville, Ky. 33

Ironton Rock Hill 37, Gallipolis Gallia 12

Jackson 42, Washington C.H. 0

Jackson Lumen Christi, Mich. 63, Tol. St. Francis 35

Jamestown Greeneview 33, S. Charleston SE 0

Jeromesville Hillsdale 34, Apple Creek Waynedale 14

Johnstown 28, Johnstown Northridge 0

Kettering Fairmont 42, Clayton Northmont 13

Kings Mills Kings 38, Morrow Little Miami 0

Kirtland 46, Burton Berkshire 11

LaGrange Keystone 43, Sheffield Brookside 14

Lakewood 32, Parma Normandy 24

Lancaster 20, Logan 6

Lancaster Fairfield Union 49, Baltimore Liberty Union 21

Leavittsburg LaBrae 25, Brookfield 20

Lebanon 22, Milford (OH) 16

Leipsic 30, McComb 27

Lewis Center Olentangy 31, Marysville 15

Lewis Center Olentangy Orange 27, Dublin Coffman 20

Lewistown Indian Lake 47, Bellefontaine Benjamin Logan 0

Lexington 19, Millersburg W. Holmes 13

Liberty Center 21, Hamler Patrick Henry 15

Liberty Twp. Lakota E. 36, Cin. Colerain 31

Lima 37, Tol. Rogers 6

Lima Perry 28, Cory-Rawson 3

Lockland 10, Hamilton New Miami 0

London 49, Plain City Jonathan Alder 0

London Madison-Plains 21, Spring. Greenon 0

Lorain 57, Warrensville Hts. 20

Lorain Clearview 28, Oberlin Firelands 6

Lou. Trinity, Ky. 7, St. Xavier (OH) 3

Lyndhurst Brush 42, Cle. Hay 0

Madison 42, Ashtabula Edgewood 7

Malvern 32, Lore City Buckeye Trail 14

Maple Hts. 60, E. Cle. Shaw 6

Maria Stein Marion Local 62, Ft. Recovery 0

Martins Ferry 50, Sugar Grove Berne Union 7

Mason 17, Middletown 14

Massillon Jackson 24, Uniontown Lake 14

Massillon Washington 45, Clarkson, Ontario 6

Maumee 33, Genoa 13

McDermott Scioto NW 19, McArthur Vinton County 11

McDonald 42, Lowellville 14

McGuffey Upper Scioto Valley 30, Day. Christian 0

Medina Buckeye 49, Westlake 7

Medina Highland 56, Kent Roosevelt 7

Mentor 45, Shaker Hts. 6

Mentor Lake Cath. 46, Parma Padua 17

Metamora Evergreen 22, Bryan 7

Milan Edison 15, Sandusky Perkins 14

Milford Center Fairbanks 48, Mechanicsburg 36

Millbury Lake 17, Rossford 7

Milton-Union 29, Covington 7

Mineral Ridge 40, Campbell Memorial 8

Minster 48, New Bremen 14

Mogadore Field 42, Akr. Coventry 6

Monroeville 48, Collins Western Reserve 0

Montpelier 41, Richmond Hts. 6

Mt. Victory Ridgemont 14, Dola Hardin Northern 7

N. Baltimore 32, Morral Ridgedale 13

N. Ridgeville 38, Grafton Midview 20

N. Robinson Col. Crawford 21, Attica Seneca E. 20

N. Royalton 35, Stow-Munroe Falls 0

Nelsonville-York 39, Wellston 14

New Concord John Glenn 28, McConnelsville Morgan 16

New Franklin Manchester 46, Massillon Tuslaw 14

New Lexington 49, Zanesville Maysville 23

New Middletown Spring. 12, Berlin Center Western Reserve 0

New Philadelphia 35, Mansfield Madison 21

New Richmond 38, Mt. Orab Western Brown 16

Newark Licking Valley 35, Zanesville 0

Newcomerstown 52, Tuscarawas Cent. Cath. 0

Norwalk St Paul 55, New London 0

Oak Harbor 31, Tontogany Otsego 0

Olmsted Falls 44, Amherst Steele 13

Ontario 35, Marion Pleasant 14

Oregon Clay 42, Fremont Ross 35

Orwell Grand Valley 44, Vienna Mathews 8

Oxford Talawanda 34, Cin. NW 24

Painesville Harvey 41, Chesterland W. Geauga 34

Painesville Riverside 34, Eastlake North 0

Pataskala Watkins Memorial 27, Mt. Vernon 21, OT

Pemberville Eastwood 51, Fostoria 0

Perry 62, Orange 0

Pickerington Cent. 44, Newark 7

Pickerington N. 42, Grove City Cent. Crossing 0

Piketon 13, Bainbridge Paint Valley 12

Piqua 44, W. Carrollton 0

Poland Seminary 42, Niles McKinley 0

Portsmouth W. 22, Lucasville Valley 21

Proctorville Fairland 22, Portsmouth 21

Ravenna SE 22, Warren Champion 16

Reynoldsburg 22, Groveport-Madison 21

Richfield Revere 26, Barberton 21

Riverside Stebbins 47, Greenville 28

Rocky River 17, N. Olmsted 16

Salem 55, Minerva 0

Salineville Southern 25, Columbiana 21

Sandusky 42, Norwalk 0

Shadyside 20, Hannibal River 0

Shelby 55, Caledonia River Valley 21

Sherwood Fairview 42, Antwerp 14

Sidney Lehman 34, DeGraff Riverside 18

Sparta Highland 24, Galion 21

Spencerville 23, Harrod Allen E. 20

Spring. NE 47, N. Lewisburg Triad 18

Spring. NW 9, Richwood N. Union 7

Springboro 38, Beavercreek 0

St Bernard-Elmwood Place 42, Miami Valley Christian Academy 9

St Clairsville 49, Bellaire 8

St Marys 42, Lima Shawnee 0

St. Bernard Roger Bacon 42, Cin. Summit 2

St. Edward (OH) 28, Cle. St Ignatius 6

St. Paris Graham 27, Spring. Shawnee 7

Steubenville 48, Linsly, W.Va. 14

Streetsboro 42, Peninsula Woodridge 0

Strongsville 49, Medina 14

Struthers 27, Cortland Lakeview 9

Sullivan Black River 42, Oberlin 7

Summerfield, Mich. 48, Pioneer N. Central 7

Sunbury Big Walnut 31, Worthington Kilbourne 0

Sycamore Mohawk 31, Bucyrus Wynford 13

Thornville Sheridan 21, Philo 6

Tipp City Tippecanoe 42, Sidney 6

Tol. Cent. Cath. 56, Toledo St John's Jesuit 21

Tol. Christian 50, Lakeside Danbury 8

Tol. Ottawa Hills 76, W. Unity Hilltop 6

Tol. Start 52, Tol. Waite 6

Tol. Whitmer 27, Perrysburg 13

Toronto 42, Rayland Buckeye 3

Twinsburg 27, Solon 21

Uhrichsville Claymont 30, Zoarville Tuscarawas Valley 26

Upper Sandusky 56, Bucyrus 12

Urbana 27, Spring. Kenton Ridge 0

Utica 33, Newark Cath. 7

Van Buren 29, Arcadia 14

Van Wert 35, Ottawa-Glandorf 34, OT

Vermilion 36, Port Clinton 27

Vincent Warren 24, John Marshall, W.Va. 12

W. Alexandria Twin Valley S. 35, New Lebanon Dixie 0

W. Chester Lakota W. 52, Cin. Sycamore 0

W. Lafayette Ridgewood 35, Magnolia Sandy Valley 9

W. Liberty-Salem 43, W. Jefferson 6

Wadsworth 37, Macedonia Nordonia 36, OT

Wahama, W.Va. 35, Reedsville Eastern 31

Wapakoneta 42, Kenton 21

Warren Harding 19, Youngs. Boardman 14

Warren JFK 20, Rootstown 14

Waterford 42, Racine Southern 14

Waverly 36, Minford 0

Waynesfield-Goshen 21, Marion Elgin 14

Waynesville 42, Carlisle 14

Wheelersburg 45, Oak Hill 14

Whitehouse Anthony Wayne 34, Findlay 25

Wickliffe 37, Cuyahoga Hts. 18

Williamsburg 22, Blanchester 18

Williamstown, W.Va. 30, Marietta 22

Wintersville Indian Creek 46, Cadiz Harrison Cent. 14

Woodsfield Monroe Cent. 34, Sarahsville Shenandoah 0

Wooster Triway 28, Can. South 12

Xenia 21, Troy 18

Youngs. East 20, Warren Howland 6

Youngs. Ursuline 37, STVM 7

Zanesville Rosecrans 17, Fairfield Christian 7

Zanesville W. Muskingum 41, Crooksville 0

POSTPONEMENTS AND CANCELLATIONS=

Beachwood vs. Garfield Hts. Trinity, ccd.

Creston Norwayne vs. Doylestown Chippewa, ppd. to Oct 5th.

Hannan, W.Va. vs. Manchester, ccd.

Saint Joseph Central, W.Va. vs. Dawson-Bryant High School, ccd.

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Some high school football scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/

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