Friday's Scores

BOYS PREP BASKETBALL=
OHSAA Playoffs=
Division II=
Region 8=
Cin. Winton Woods 55, Cin. Anderson 48
Clayton Northmont 53, Loveland 41
Division III=
Region 11=
Bishop Hartley 60, Columbus South 36
Cols. Bishop Watterson 45, Cols. Walnut Ridge 41
Division IV=
Region 13=
Cle. Glenville 60, Beloit W. Branch 45
Warrensville Hts. 53, Peninsula Woodridge 49
Region 14=
Plain City Jonathan Alder 46, Heath 29
Region 15=
New Concord John Glenn 66, Cambridge 45
Zanesville Maysville 72, Carrollton 44
Region 16=
Caledonia River Valley 54, Johnstown 48
Division V=
Region 18=
Castalia Margaretta 55, Bluffton 30
Genoa 56, Paulding 51
Division VI=
Region 22=
Attica Seneca E. 39, Van Buren 37
Convoy Crestview 64, Spencerville 62, 2OT
N. Robinson Col. Crawford 68, Hamler Patrick Henry 55
Region 23=
Berlin Hiland 63, Lore City Buckeye Trail 22
Region 24=
Ft. Recovery 63, Spring. Emmanuel Christian 44
Maria Stein Marion Local 52, Ada 23
Troy Christian 60, Cin. Deer Park 45
NCSAA Tournament=
Sugar Creek Christian Academy 68, Cross Lanes Christian, W.Va. 48
Some high school basketball scores provided by Scorestream.com, https://scorestream.com/